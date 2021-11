Ranný brífing: V koalícii sa čoraz viac skloňuje povinné očkovanie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vládni politici stále hľadajú spôsob, ako dotlačiť ľudí k očkovaniu. Prichádzajú s návrhmi na finančnú motiváciu či nepriamymi trestmi pre nezaočkovaných. Čoraz viac sa však aj z politických kruhov začínajú ozývať hlasy volajúce po povinnom očkovaní.

Satelitné zábery naznačujú zoskupovanie techniky a vojakov na ukrajinských hraniciach. Pozorovatelia hovoria, že Rusi čosi chystajú. Niektorí spomínajú možný útok, iní snahu dotlačiť Západ k vyjednávaniu. Čo sa teda na východe Ukrajiny odohráva, prečo Rusko posiela vojakov na hranice a ako sa to môže celé skončiť? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Politici najprv povinné očkovanie vylučovali, dnes ho viaceré strany zvažujú

Vianoce bez lockdownu? Iba štvrtinová šanca

Architektonický skvost Bratislavy? Eset ukázal nové sídlo

Pred štyristo rokmi zasadli Indiáni k večeri s pútnikmi. Dodnes to ľutujú

Jeden bol najlepší aj v Manchestri. Vyrastá Slovensku svetový hráč?

Dobrovoľník v nemocnici: Zdravotníci nevidia svetlo na konci tunela. Sú vyčerpaní

Politici najprv povinné očkovanie vylučovali, dnes ho viaceré strany zvažujú

Očkovanie proti koronavírusu. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili 10 165 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 30 620 vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o 12, v nemocniciach tak leží celkovo 3 188 pacientov. Pribudlo aj 51 obetí koronavírusu. Prvú dávku vakcíny dostalo 5 302 ľudí.

Vládni politici po niekoľkých striedaniach covidových vĺn a zákazov vychádzania s dočasným uvoľňovaním opatrení už hľadajú spôsob, ako dotlačiť ľudí k očkovaniu. V päťmiliónovej krajine, kde nie je zaočkovaných 420-tisíc ľudí nad 60 rokov, prichádzajú koaličné strany s návrhmi na finančnú motiváciu či nepriamymi trestmi pre nezaočkovaných.

Najnovšie sa k úvahám o povinnom očkovaní k premiérovi Eduardovi Hegerovi pridala aj strana Za ľudí. Podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej ho strana podporí, ak zlyhá motivácia ako napríklad finančné balíčky či rekreačné poukazy. "Ak nepomôže ani jedno, ani druhé, tak sme otvorení diskusii o povinnom očkovaní pre ľudí nad 55 rokov," hovorí Remišová.

Hnutie Sme rodina je zásadne proti, šéf OĽaNO Igor Matovič je v tejto otázke zdržanlivý a stále tvrdí, že vláda by sa mala najskôr sústrediť na presviedčanie ľudí. Posun badať v SaS, podľa jej šéfa Richarda Sulíka sa o tom v strane diskutuje, stretnúť k téme by sa členovia mali na budúci týždeň.

Aspoň povinné očkovanie seniorov bude podľa Hegera zrejme nevyhnutné. "Myslím si, že podľa vzoru Rakúska aj iných krajín budeme vidieť, aj na príklade úmrtí, že inej cesty niet," povedal Heger.

Na to, aby sa pandemická situácia aspoň čiastočne vyriešila, treba podľa konzília odborníkov zvýšiť zaočkovanosť o 30 percent.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou eviduje za október 429 úmrtí na ochorenie Covid-19. Nezaočkovaných bolo 368 obetí, čo predstavuje 85,78 percenta. Ich vekový priemer bol 74 rokov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou eviduje za október 429 úmrtí na ochorenie Covid-19. Nezaočkovaných bolo 368 obetí, čo predstavuje 85,78 percenta. Ich vekový priemer bol 74 rokov. Odškodnenie za nežiaduce účinky: Odškodňovať za nežiaduce účinky vakcíny proti covidu chcel už bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí. Hoci premiér Eduard Heger teraz pripúšťa možnosť, že očkovanie bude povinné, odškodnenie za nežiaduce účinky je v nedohľadne. Krajčího nástupca Vladimír Lengvarský o ňom stále len diskutuje. Ministerstvo mlčí, kedy by štát mohol začať odškodňovať.

Odškodňovať za nežiaduce účinky vakcíny proti covidu chcel už bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí. Hoci premiér Eduard Heger teraz pripúšťa možnosť, že očkovanie bude povinné, odškodnenie za nežiaduce účinky je v nedohľadne. Krajčího nástupca Vladimír Lengvarský o ňom stále len diskutuje. Ministerstvo mlčí, kedy by štát mohol začať odškodňovať.

Postoje ľudí, ktorí sa boja očkovania, chápe. Česká influencerka Kateřina Trávničková si týmto strachom tiež kedysi prešla. Bývalá antivaxerka dnes už očkuje svoje deti a má aj vakcínu proti covidu. Pre denník SME porozprávala, ako sa v nej zrodil strach z očkovania, ako ju v ňom utvrdili lekári a ako sa nakoniec dostala na cestu očkovania.

Antirúškarom, ktorí začiatkom novembra vyvolali incident v piešťanskom obchodnom centre, udelili hygienici pokuty. Desiatim osobám bolo v uplynulom týždni vydané rozhodnutie v rozkaznom konaní v rozmedzí od 100 do 250 eur.

Európska agentúra pre lieky odporučila schválenie vakcíny proti Covidu-19 s názvom Comirnaty od konzorcia BioNTech/Pfizer pre deti vo veku 5 až 11 rokov. V tejto vekovej kategórii odporučila aplikovať nižšiu dávku vakcíny ako pri očkovaní detí od 12 rokov.

Covid pasy, ktoré sú v značnej miere potrebné pri cestovaní medzi jednotlivými krajinami Európskej únie, by po novom mali platiť iba deväť mesiacov od podania druhej dávky vakcíny, navrhuje Európska komisia.

Vianoce bez lockdownu budú zázrakom

Odborníci sa zhodujú v tom, že pokles mobility cez Vianoce spomalí šírenie koronavírusu. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Šanca, že lockdown, ktorý platí na Slovensku od štvrtka, bude trvať naozaj iba dva týždne, je skôr teoretická. Myslí si to väčšina odborníkov z konzília vlády, ktorých oslovil denník SME.

Najpravdepodobnejší scenár je, že lockdown bude platiť až do Vianoc a pred nimi sa pravidlá uvoľnia len pre zaočkovaných, hoci očkovanie nie je povinné. Rozhodujúcim kritériom nebude podľa odborníkov pokles počtu pacientov v nemocniciach, ale trend novoinfikovaných delta variantom koronavírusu.

Členovia konzília odborníkov neočakávajú, že po dvoch týždňoch sa počty pacientov nemocniciach výrazne znížia. Skôr budú považovať za úspech, ak nebudú rásť.

„Opatrenia, ktoré schválili, sa budú musieť jednoznačne predlžovať,“ hovorí matematik Richard Kollár, ktorý sa venuje modelovaniu šírenia koronavírusu.

Koniec lockdownu sa podľa odborníkov nedá odvodiť podľa počtu pacientov s delta variantom v nemocniciach. Rozhodujúci bude pokles novoinfikovaných, telefonátov na záchranku a jej výjazdov a v neposlednom rade aj príjmov v nemocniciach.

Opäť hráme známu hru: Opäť vidíme, že ani vláda a odborníci, ktorí jej radia, nie sú v kritických okamihoch schopní vyslať smerom k spoločnosti jednoznačný a jednotný postoj založený na vedeckom poznaní, píše Matúš Ritomský.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Lipšicova disciplinárka čaká na správny súd: Dosiahne generálny prokurátor Maroš Žilinka trest pre Daniela Lipšica? Otázka jeho potrestania či oslobodenia bude patriť k vôbec prvým disciplinárnym návrhom, o ktorých bude rozhodovať nedávno zriadený Najvyšší správny súd. Tri disciplinárne komisie začnú fungovať od decembra.

Dosiahne generálny prokurátor Maroš Žilinka trest pre Daniela Lipšica? Otázka jeho potrestania či oslobodenia bude patriť k vôbec prvým disciplinárnym návrhom, o ktorých bude rozhodovať nedávno zriadený Najvyšší správny súd. Tri disciplinárne komisie začnú fungovať od decembra. Najvyšší súd odmietol Majského dovolanie: Najvyšší súd odmietol dovolanie odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského voči uzneseniu súdu z júla 2020, ktorým ho právoplatne odsúdil na deväťročný trest odňatia slobody. Majský si zbytok trestu v kauze tunelovania nebankoviek aktuálne po rozhodnutí českých súdov odpykáva v Česku.

Najvyšší súd odmietol dovolanie odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského voči uzneseniu súdu z júla 2020, ktorým ho právoplatne odsúdil na deväťročný trest odňatia slobody. Majský si zbytok trestu v kauze tunelovania nebankoviek aktuálne po rozhodnutí českých súdov odpykáva v Česku. Bezpečnosť na cestách by sa mala zlepšiť: Poslanci schválili novelu zákona, ktorej cieľom je jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní cyklistov, ale aj chodcov či užívateľov kolobežiek. Bočný odstup má byť najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu 1,5 metra pri vyššej rýchlosti.

Architektonický skvost Bratislavy? Eset ukázal nové sídlo

Vizualizácia projektu Eset Campus. (zdroj: BIG-Bjarke Ingels Group a Bloom Images.)

Softvérová spoločnosť Eset po mesiacoch príprav ukázala, ako bude vyzerať jej nové sídlo na bratislavskej Patrónke. Jeho konečnú podobu určil architektonický ateliér BIG-Bjarke Ingels Group, ktorý uspel v medzinárodnej súťaži.

Súčasťou projektu, ktorý nesie názov Eset Campus, bude okrem kancelárií aj športová infraštruktúra, bývanie vo forme co-livingu či auditórium. Časť celého projektu bude prístupná aj pre širokú verejnosť.

Okrem toho vznikne na ploche 55-tisíc štvorcových metrov prostredie pre IT a technologické firmy a startupy. Cieľom je lepšie prepojenie s technicky zameranými vysokými školami.



Eset hovorí, že kampus poskytne širokú škálu ďalších užitočných služieb a prevádzok, kvalitné verejné priestory a sčasti aj rezidenčnú funkciu vo forme co-livingu. Tá ma byť určená najmä stážistom a zamestnancom firiem.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Impérium podtatranského mecenáša sa rozpadá: Skupina Ritro založila v roku 2005 spoločnosť Ritro Consult s cieľom poskytovania celej škály služieb pre podniky. Ubehlo 16 rokov, firma stále existuje, vlani však nevykázala žiadne tržby. Ešte horšie je na tom spoločnosť Ritro Invest. Jeden z jej veriteľov podal návrh na jej konkurz. Impérium Romana Dvorčáka sa rozpadá.

Skupina Ritro založila v roku 2005 spoločnosť Ritro Consult s cieľom poskytovania celej škály služieb pre podniky. Ubehlo 16 rokov, firma stále existuje, vlani však nevykázala žiadne tržby. Ešte horšie je na tom spoločnosť Ritro Invest. Jeden z jej veriteľov podal návrh na jej konkurz. Impérium Romana Dvorčáka sa rozpadá. Príjmová nerovnosť na Slovensku je mýtus: Nerovnosť príjmov je populárna téma najmä medzi politikmi, keď idú vymýšľať nové sociálne balíčky. Slovensko s ňou však vôbec nemá zásadný problém a je dokonca najnižšia v porovnaní s ostatnými krajinami OECD. Prečo je to tak, zistíte vo videu od Ekonómie ľudskou rečou.

Nerovnosť príjmov je populárna téma najmä medzi politikmi, keď idú vymýšľať nové sociálne balíčky. Slovensko s ňou však vôbec nemá zásadný problém a je dokonca najnižšia v porovnaní s ostatnými krajinami OECD. Prečo je to tak, zistíte vo videu od Ekonómie ľudskou rečou. Výzva živnostníkov Matovičovi: Slovenský živnostenský zväz požiadal ministra financií Igora Matoviča o stiahnutie návrhu reformy o zdaňovaní živnostníkov. Zväz upozorňuje, že minister počas prípravného obdobia reformy nekonzultoval svoje kroky so zástupcami živnostníkov, z tohto dôvodu výsledný návrh nijako nereflektuje ich skutočné problémy, vyvoláva obavy a predstavuje novú hrozbu.

Pred štyristo rokmi zasadli Indiáni k večeri s pútnikmi. Dodnes to ľutujú

Matka Medvedica vedie múzeum Wampanoagov. (zdroj: WASHINGTON POST/JOSH REYNOLDS)

Nad chladnými vodami Plymouthského zálivu obkolesili tri desiatky turistov miestneho rangera. Reční o histórii Plymouthskej skaly – symbolu príchodu pútnikov spred štyroch storočí.

Ďalší ľudia čakajú na prehliadku repliky lode Mayflower, ktorá náboženských vysťahovalcov z Európy označovaných dnes ako pútnikov previezla do Ameriky. Na vrchole kopca stojí nepovšimnutá spomienka na amerických Indiánov, ktorí hladujúcim vysťahovalcom pomohli prežiť.

Len málokto príde k soche Ousamequina, náčelníka národa Wampanoagov, ktorých bolo kedysi tridsať- až stotisíc a ktorých zem ležala na území od juhovýchodného Massachusetts po časti štátu Rhode Island. V amerických dejinách sa o nich veľmi nehovorí. Ale aj ich potomkovia spomínajú na 400. výročie prvého Vďakyvzdania, pri ktorom sa stretli pútnici a Indiáni.

Pre Wampanoagov a mnohé ďalšie kmene je však štvrtý novembrový štvrtok, keď sa v Amerike oslavuje Vďakyvzdanie, dňom trúchlenia. Pretože aj keď Wampanoagovia pomáhali pútnikom prežiť, nasledovali roky pomalej genocídy ich ľudí a zaberania pôdy.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Pandemická situácia v Európe: Zhoršujúca sa epidemická situácia v Európe spôsobila, že viaceré krajiny sprísňujú opatrenia. O zavedení obmedzení rozhodne tento týždeň Česko, Taliansko chce zase kontrolovať covid pasy aj v hromadnej doprave. Pozrite si prehľad pravidiel vo vybraných európskych štátoch.

Zhoršujúca sa epidemická situácia v Európe spôsobila, že viaceré krajiny sprísňujú opatrenia. O zavedení obmedzení rozhodne tento týždeň Česko, Taliansko chce zase kontrolovať covid pasy aj v hromadnej doprave. Pozrite si prehľad pravidiel vo vybraných európskych štátoch. Nemci chcú predbehnúť Holanďanov: Nemecko čakajú po odchode kancelárky Angely Merkelovej zásadné zmeny. Automobilová veľmoc sa chce zbaviť áut so spaľovacími motormi či znížiť vek voličov na 16 rokov. Oveľa väčšiu pozornosť však púta ohlásená legalizácia marihuany.

Nemecko čakajú po odchode kancelárky Angely Merkelovej zásadné zmeny. Automobilová veľmoc sa chce zbaviť áut so spaľovacími motormi či znížiť vek voličov na 16 rokov. Oveľa väčšiu pozornosť však púta ohlásená legalizácia marihuany. Nový kontroverzný šéf Interpolu: Novým prezidentom Interpolu sa stal šéf polície Spojených arabských emirátov Ahmad Násir Raísí. Čelí pritom kritike za prípady mučenia a porušovania ľudských práv, ktorých sa podľa médií dopustila polícia v SAE pod jeho vedením. V niekoľkých krajinách sú na neho podané trestné oznámenia.

Zo zahraničných webov:

Jeden bol najlepší aj v Manchestri. Vyrastá Slovensku svetový hráč?

Na snímke zľava Tomáš Suslov, Martin Šviderský a Sebastián Kóša. (zdroj: TASR)

Mal iba sedemnásť rokov a 236 dní, keď debutoval v drese Brescie v najvyššej talianskej súťaži. Ako tínedžer potom skóroval desaťkrát v druhej talianskej lige. Marek Hamšík nemal ani dvadsať, keď ho kúpil SSC Neapol za 5,5 milióna eur.

Slovensko malo v nedávnej minulosti niekoľkých futbalistov, ktorí vynikali už v tínedžerskom veku.

Miroslav Stoch mal iba šestnásť, keď debutoval v ligovej Nitre. Krátko nato prestúpil do akadémie Chelsea Londýn, v juniorke patril medzi najlepších hráčov. Aj ruský miliardár a majiteľ londýnskeho klubu Roman Abramovič ho chválil. Mal iba devätnásť, keď debutoval v Premier League.

László Bénes sa v osemnástich rokoch stal najdrahším hráčom v dejinách slovenskej ligy. Borussia Mönchengladbach zaňho zaplatila okolo šesť miliónov eur. V devätnástich prvýkrát skóroval v Bundeslige.

V tínedžerskom veku patril Vladimír Weiss medzi najväčšie talenty Manchester City. Stanislav Lobotka už v sedemnástich patril medzi lídrov AS Trenčín. Ondrej Duda ako tínedžer žiaril v poľskej lige a v devätnástich odohral svoj prvý zápas za národný tím. Róbert Vittek mal zase v tínedžerskom veku na konte už dvadsať ligových gólov.

Aj v súčasnosti má Slovensko niekoľko kvalitných mladých hráčov. Redakcia Sportnet vybrala piatich najzaujímavejších.

Zdravotníci nevidia svetlo na konci tunela. Sú vyčerpaní

Jerguš Ridzoň. (zdroj: Archív J.R.)

Počas lockdownu v druhej vlne pandémie mal Jerguš Ridzoň pocit, že svoj čas nevyužíva dostatočne efektívne. Rozhodol sa preto, že pôjde do nemocnice pomáhať zdravotníkom. Zo začiatku si myslel, že bude iba prekladať nejaké škatule, ale situácia bola taká vážna, že sa ocitol na covidovom ARE.

„Prvýkrát to pre mňa bol šok. Bol to moment, keď si chce človek chytiť ústa a povzdychnúť. Ale nemôže, lebo má na sebe skafander. A keďže sa nedá robiť nič iné, tak to preskočí a jednoducho sa len vrhne do práce. Robím to preto, že to je práca, ktorú treba urobiť. Aj zdravotníci to robia preto, že to je práca, ktorú treba spraviť. Nikto iný to nespraví. Na covidových pacientov nie je pekný pohľad, ale človek si naozaj dokáže zvyknúť takmer na všetko,“ hovorí pre SME.

Ako dobrovoľník v nemocnici pracuje aj počas tretej vlny. Minulý týždeň napísal na sociálne siete status, v ktorom hľadal ďalších ľudí, ktorí by mohli prísť pomôcť. Za pár dní sa mu ozvalo viac ako 80 ľudí. Ak by len 20 z nich skutočne prišlo do nemocnice, bude šťastný.

V skratke ďalšie správy o zdraví:

Narodil sa s rázštepom podnebia: Podľa štatistík sa na Slovensku narodí priemerne jedno dieťa s rázštepom na 600 až 650 obyvateľov. Do týchto číselných údajov zapadol v roku 1986 aj spisovateľ Lukáš Cabala, ktorý sa tiež narodil s vrodenou vývojovou chybou. Jeho život ukazuje, že za každým číslom v štatistike je aj konkrétny ľudský príbeh.

Podľa štatistík sa na Slovensku narodí priemerne jedno dieťa s rázštepom na 600 až 650 obyvateľov. Do týchto číselných údajov zapadol v roku 1986 aj spisovateľ Lukáš Cabala, ktorý sa tiež narodil s vrodenou vývojovou chybou. Jeho život ukazuje, že za každým číslom v štatistike je aj konkrétny ľudský príbeh. Sedem cvikov na doma: Pandémia a lockdown uväznili v domácom prostredí aj ľudí, ktorí boli zvyknutí na pravidelné cvičenie či pohyb. Na to, aby si človek dobre zacvičil, nemusí mať doma žiadne špeciálne pomôcky. Stačí cvičiť s vlastnou hmotnosťou. Dôležité však je, aby boli cviky vykonané technicky správne.

Pandémia a lockdown uväznili v domácom prostredí aj ľudí, ktorí boli zvyknutí na pravidelné cvičenie či pohyb. Na to, aby si človek dobre zacvičil, nemusí mať doma žiadne špeciálne pomôcky. Stačí cvičiť s vlastnou hmotnosťou. Dôležité však je, aby boli cviky vykonané technicky správne. Kivi ako liek: Kivi je bezkonkurenčné v porovnaní s iným bežne konzumovaným ovocím najmä pre spektrum živín a zdravotné prínosy. Rozsiahly výskum za posledné desaťročie spojil pravidelnú konzumáciu tohto ovocia so zlepšením nielen nutričného stavu, ale aj s prínosom pre trávenie, imunitu a metabolizmus.

