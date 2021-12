Ranný brífing: Kolíková ide po bludoch, na Matovičove šeky sa čakať neoplatí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková navrhuje zaviesť stíhanie klamstiev a dezinformácií na webe, vrátane tých medicínskych. Páchateľovi budú hroziť štyri až desať rokov za mrežami. Návrh na päťstoeurové poukazy prešiel vládou a smeruje do parlamentu. Ak ich schvália, budú platiť aj pre skôr očkovaných.

Vláda sa chystá minúť pol miliardy na ľudí, ktorí sa dodnes nedokázali zaočkovať a o nevyhnutnom povinnom očkovaní koalícia nemá ani poriadne odvahu rokovať. Čo sa medzi vládnymi stranami odohráva, čo to robí s krajinou v čase najväčšej krízy od druhej svetovej vojny a kam nás to vovedie? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Klamstvá o covide sú už hrozbou, Kolíková chce trestať šírenie dezinformácií

Na šeky pre seniorov sa neoplatí čakať, budú prenosné

Slováci so sliepkami vstúpili na burzu. Chcú milióny od investorov

Pokrytecký svet ruskej propagandy: doma za očkovanie, vo svete proti

Slovenské florbalistky deklasovali Američanky a vybojovali si štvrťfinále

Výsmech udržateľnosti. Zara, Adidas a iné značky môžu poháňať klčovanie Amazónie

Kolíková chce trestať šírenie dezinformácií

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. (zdroj: TASR)

V čase, keď odporcovia očkovania umierajú na covidových oddeleniach a nemocnice riešia čoraz viac prípadov otráv ivermektínom, prichádza ministerstvo spravodlivosti so zmenou legislatívy. Tá by mala riešiť aj šírenie medicínskych dezinformácií.

V súčasnosti si totiž polícia nevie poradiť s prípadmi, keď obyčajní ľudia, či dokonca aj lekári šíria bludy. Polícia vie riešiť len situácie, ktoré sa zmestia do paragrafu o šírení poplašnej správy alebo pod priame poškodenie zdravia ľudovými liečiteľmi.

V rámci novely Trestného zákona by tak mal pribudnúť nový paragraf. Tvorcovia dezinformácií by mohli byť na základe neho potrestaní odňatím slobody na jeden až päť rokov. V prípade škôd veľkého rozsahu bude páchateľovi hroziť štyri až desať rokov.

Polícia v súčasnosti v podobných prípadoch začne trestné stíhanie len výnimočne. Napríklad dodnes takto rieši podnet ministerstva zdravotníctva na jeden z najznámejších portálov, ktorý dlhodobo šíri medicínske bludy na internete.

Kolíková o trestoch za drogy: So snahou zmierniť drakonické tresty za drogy pohorelo už niekoľko ministrov spravodlivosti za sebou. Tentoraz prichádza s ďalším pokusom ministerka Mária Kolíková v rámci veľkej novely Trestného zákona. Podrobnosti vysvetľuje v rozhovore.

So snahou zmierniť drakonické tresty za drogy pohorelo už niekoľko ministrov spravodlivosti za sebou. Tentoraz prichádza s ďalším pokusom ministerka Mária Kolíková v rámci veľkej novely Trestného zákona. Podrobnosti vysvetľuje v rozhovore. Basa za klamstvá a konšpirácie? Veľmi správne: Žiť v demokracii, ktorú, mimochodom, tak strašne demagógovia nenávidia, neznamená, že každý môže všetko. Má jasné pravidlá a hodnoty, ktoré má právo brániť. Už len priať odvahu nové paragrafy schváliť, aktívne používať a nezneužívať. Spoločnosť totiž čaká ťažká cesta naučiť sa rozlišovať pravdu od klamstiev, píše Jakub Filo.

Na šeky pre seniorov sa neoplatí čakať, budú prenosné

Na Slovensku nie je ešte zaočkovaných viac ako 400-tisíc seniorov. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pozitívny výsledok PCR testu malo 9 534 osôb, laboratóriá pritom vykonali 28 373 vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o šesť osôb, aktuálne tak v nemocniciach leží 3 380 pacientov. Pribudlo aj 85 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 009 ľudí.

Napriek nesúhlasu SaS schválila vláda päťstoeurové poukazy pre seniorov do reštaurácií či do kaviarní. Nárok na poukazy budú mať tí seniori, ktorí dosiahnu vek aspoň 60 rokov do konca tohto roka.

Okrem toho musia mať trvalý pobyt na Slovensku a aj vakcínu proti Covidu-19 musia dostať u nás. Poukaz však získajú až po tom, čo dostanú tretiu dávku vakcíny.

Napriek tomu sa seniorom neoplatí plánované očkovanie odkladať dovtedy, kým zmeny prijme parlament a kým sa poukazy začnú uplatňovať v praxi. Návrh totiž ráta s tým, že nárok na päťstoeurový poukaz bude mať zaočkovaný senior, ktorý už dostal tretiu dávku, ale aj taký, ktorý sa ešte len chystá na prvú dávku vakcíny. Prihlásiť sa však na ňu musí do 24. decembra.

„Platí to, aby sa najneskôr do Vianoc zaregistrovali na očkovanie, či už prvou, druhou alebo treťou dávkou,“ hovorí minister financií Matovič. Mnohé detaily však vláda ešte len upraví v ďalšom nariadení, ak zmeny prejdú parlamentom, s čím Matovič veľmi nepočíta.

Ponuka, ktorá sa nedá odmietnuť, vyzerá inak: Minister zdravotníctva si nevie predstaviť, ako by sa očkovanie vynucovalo, skúsme teda navrhnúť: Čo tak poslať povinne očkovaným osobám lajstro s informáciou, kedy a kam sa majú prísť zaočkovať a s poučením o sankcii za nesplnenie pokynu? Či to je príliš obyčajné? Pýta sa Peter Tkačenko.

Minister zdravotníctva si nevie predstaviť, ako by sa očkovanie vynucovalo, skúsme teda navrhnúť: Čo tak poslať povinne očkovaným osobám lajstro s informáciou, kedy a kam sa majú prísť zaočkovať a s poučením o sankcii za nesplnenie pokynu? Či to je príliš obyčajné? Pýta sa Peter Tkačenko. Vydávanie vyhlášok hygienikmi je v súlade s ústavou: Časť zákona o ochrane verejného zdravia, ktorá oprávňuje Úrad verejného zdravotníctva vydávať vyhlášky ako všeobecne záväzné právne predpisy, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, vyplýva z rozhodnutia Ústavného súdu. Právnu úpravu napadol na Ústavnom súde generálny prokurátor Maroš Žilinka.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Proti Herákovi vypovedala štvrtá žena: Polícia v kauze bývalého poslanca OĽaNO Jána Heráka vypočula už štvrtú ženu, ktorá sa prihlásila, že ju chcel sexuálne zneužiť. Polícia doteraz v Herákovom prípade viedla tri stíhania, bývalý poslanec je zatiaľ obvinený len v jednom. Herák aj naďalej pracuje pre OĽaNO, podľa Igora Matoviča by hnutie malo jeho pracovný úväzok prehodnotiť.

Polícia v kauze bývalého poslanca OĽaNO Jána Heráka vypočula už štvrtú ženu, ktorá sa prihlásila, že ju chcel sexuálne zneužiť. Polícia doteraz v Herákovom prípade viedla tri stíhania, bývalý poslanec je zatiaľ obvinený len v jednom. Herák aj naďalej pracuje pre OĽaNO, podľa Igora Matoviča by hnutie malo jeho pracovný úväzok prehodnotiť. Brhel je už na slobode: Hoci sa oligarchovi s väzbami na Smer Jozefovi Brhelovi mala pôvodne vyšetrovacia väzba skončiť až dnes, podľa svojich advokátov je už na slobode a štát nemá jeho pohyb ako kontrolovať. Nemusí sa napríklad hlásiť ani u probačného úradníka a teoreticky by tak mohol odísť z krajiny.

Hoci sa oligarchovi s väzbami na Smer Jozefovi Brhelovi mala pôvodne vyšetrovacia väzba skončiť až dnes, podľa svojich advokátov je už na slobode a štát nemá jeho pohyb ako kontrolovať. Nemusí sa napríklad hlásiť ani u probačného úradníka a teoreticky by tak mohol odísť z krajiny. NAKA rozložila veľký gang: Vyšetrovateľ NAKA obvinil 19 osôb z trenčianskeho a žilinského okresu z trestných činov založenia a zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Svojím konaním mali štátu spôsobiť škodu 1 640 195 eur. Obvineným osobám hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov, osem osôb vzal sudca do väzby.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Slováci so sliepkami vstúpili na burzu. Chcú milióny od investorov

Majiteľ spoločnosti Babičkin dvor Jaroslav Novák. (zdroj: Patrícia Gyenesová)

Tesco, Lidl, Kaufland a Billa sa zaviazali, že do roku 2025 prestanú predávať slepačie vajcia z klietkového chovu. Hovoria o rastúcom záujme spotrebiteľov a snahe zlepšiť životné podmienky nosníc.

Aj Únia hydinárov Slovenska sa pripojila k memorandu, podľa ktorého chovatelia skončia s produkciou vajec z klietkových chovov najneskôr do roku 2030.

Práve klietkové chovy (hoci s prívlastkom „obohatené“) sú však na Slovensku v súčasnosti dominantné. Žijú v nich štyri z piatich nosníc. Dopyt Slovákov po vajíčkach pritom na takmer 90 percent pokrývajú domáce firmy. Pre výrobcov to znamená, že ak nechcú prísť o odbyt, musia investovať do podstielkových (voliérových) a voľnovýbehových chovov.

Spoločnosť Babičkin dvor z Veľkého Krtíša, ktorá na juhu Slovenska prevádzkuje deväť fariem, s postupnou rekonštrukciou svojich hál už začala. Jedna ju vyjde na pol milióna eur.

Potrebné financie chce získať prostredníctvom podnikových dlhopisov, ktoré uviedla na pražskej burze. Ide o pomerne neobvyklý krok, pretože firmy z agrosektora sa pri investíciách spoliehajú skôr na štátne dotácie alebo bankové úvery.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Ako funguje PN v karanténe: Od prvého decembra skončila možnosť poberať výhodnejšiu pandemickú PN, ak ste v karanténe alebo v izolácii ako úzky kontakt nakazeného na Covid-19. Pre zamestnancov, ale aj živnostníkov je k dispozícii už len bežná PN. O koľko peňazí počas povinnej karantény prídete? Ako treba postupovať, ak ochoriete? Odpovedáme na základné otázky.

Od prvého decembra skončila možnosť poberať výhodnejšiu pandemickú PN, ak ste v karanténe alebo v izolácii ako úzky kontakt nakazeného na Covid-19. Pre zamestnancov, ale aj živnostníkov je k dispozícii už len bežná PN. O koľko peňazí počas povinnej karantény prídete? Ako treba postupovať, ak ochoriete? Odpovedáme na základné otázky. Stratový X-Bionic Sphere zmenil majiteľa: Športový komplex X-Bionic Sphere v Šamoríne bol roky pripisovaný finančníkovi Mariovi Hoffmannovi, hoci oficiálne jeho majiteľom nebol. Už to však neplatí. X-Bionic nedávno v tichosti zmenil majiteľa, ktorý sa bude teraz musieť vysporiadať s kumulatívnou stratou presahujúcou 110 miliónov eur.

Športový komplex X-Bionic Sphere v Šamoríne bol roky pripisovaný finančníkovi Mariovi Hoffmannovi, hoci oficiálne jeho majiteľom nebol. Už to však neplatí. X-Bionic nedávno v tichosti zmenil majiteľa, ktorý sa bude teraz musieť vysporiadať s kumulatívnou stratou presahujúcou 110 miliónov eur. O koľko vzrastú ceny plynu: Regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú mierne nad úroveň regulovaných cien v roku 2020. Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, by mohli v roku 2022 zaplatiť mesačne viac v priemere od 9,66 eura do 19,18 eura v závislosti od spotreby plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, zaplatia viac o približne 46 centov.

Pokrytecký svet ruskej propagandy: doma za očkovanie, vo svete proti

Šéfka štátnej televízie RT Margarita Simonjanová. (zdroj: TASR/AP)

Kremeľ podľa ruských médií pripravuje novú kampaň na podporu očkovania obyvateľov proti Covidu-19. Posledné údaje uvádzajú, že aktuálne je plne očkovaných 36,9 percenta Rusov, teda podstatne menej, než si vláda predstavovala, keď začala s vakcináciou.

Od leta vyzývajú občanov bilbordy v uliciach miest, aby sa zapojili. "Ak máte možnosť ochrániť životy svojich blízkych, prečo to neurobíte?" píše sa na jednom z nich. Televízne reklamy, v ktorých o to prosia známi lekári, bežia aj počas prenosov zápasov futbalovej Ligy majstrov.

Ruské mainstreamové médiá pritom pôvodne tvrdili, že ide len o trochu nebezpečnejšiu chrípku. Šéfka štátnej televízie RT Margarita Simonjanová vlani na jar vyhlásila, že "zbytočná panika v celom svete zapríčiní väčšie množstvo obetí ako sám vírus".

Všetko sa však otočilo po tom, ako Rusko vyvinulo vakcínu Sputnik V. Simonjanová potom ako jedna z prvých zverejnila na instagrame, že sa dala zaočkovať.

V inojazyčných verziách má však RT inú politiku. Na nemeckom webe RT sa proti vakcínam píše pravidelne. Podobne sa správa vo svojej anglickej internetovej mutácii.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Prepad líry ohrozuje Erdoganovu moc: Už v októbri turecké orgány priznávali, že hodnota líry sa medziročne prepadla oproti doláru o pätinu. V novembri sa ešte zhoršila a za mesiac sa prepadla o viac ako 25 percent. V uliciach sa konajú protesty a opozícia vyzýva na predčasné voľby, ktoré by podľa prieskumov mohli viesť k porážke autoritatívneho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Už v októbri turecké orgány priznávali, že hodnota líry sa medziročne prepadla oproti doláru o pätinu. V novembri sa ešte zhoršila a za mesiac sa prepadla o viac ako 25 percent. V uliciach sa konajú protesty a opozícia vyzýva na predčasné voľby, ktoré by podľa prieskumov mohli viesť k porážke autoritatívneho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. V Holandsku sa šíri omikron: Od piatej hodiny popoludní do piatej ráno sa Holandsko uzatvára. Od 13. novembra v krajine platí čiastočný lockdown, ktorý tamojšia vláda ešte sprísnila. Vláda k prísnejším opatreniam prikročila pre zvyšujúcu sa rýchlosť, s akou sa nákaza koronavírusom v Holandsku šíri.

Od piatej hodiny popoludní do piatej ráno sa Holandsko uzatvára. Od 13. novembra v krajine platí čiastočný lockdown, ktorý tamojšia vláda ešte sprísnila. Vláda k prísnejším opatreniam prikročila pre zvyšujúcu sa rýchlosť, s akou sa nákaza koronavírusom v Holandsku šíri. Natočili vzácnu bielu veľrybu: Posádka holandskej obchodnej lode natočila blízko Jamajky zábery, na ktorých je vidieť vzácnu bielu veľrybu. Netypicky sfarbeného vorvaňa obrovského, ktorého vo svojom románe zvečnil americký spisovateľ Herman Melville, sa prírodovedcom podarilo spozorovať za posledné dve desiatky rokov len párkrát.

Zo zahraničných webov:

Slovenské florbalistky deklasovali Američanky a vybojovali si štvrťfinále

Slovenské florbalistky. (zdroj: TASR)

Slovenské florbalistky suverénne postúpili medzi najlepšiu osmičku na majstrovstvách sveta vo švédskej Uppsale.

V zápase play off o postup do štvrťfinále deklasovali hráčky USA 20:0. V súboji o postup medzi najlepšie štyri reprezentácie turnaja nastúpia proti obhajkyniam striebra zo Švajčiarska. Duel je na programe v piatok 3. decembra o 19.00.

Slovenky obsadili v základnej skupine 3. priečku vo výkonnostne silnejšej B-skupine a proti druhému tímu C-skupiny tak boli favoritkami.

Papierové predpoklady potvrdzovali od úvodných minút. Súperkám neumožnili skórovať ani raz. Denisa Ferenčíková a Michaela Šponiarová rozvlnili sieť trikrát.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Zara, Adidas a iné značky môžu poháňať klčovanie Amazónie

Predajňa značky Zara. (zdroj: TASR/AP)

U mnohých odevných značiek, ktoré pôsobia aj na Slovensku, existuje riziko, že v rámci svojich dodávateľských reťazcov podporujú ničenie Amazonského dažďového pralesa.

Prales odlesňujú ľudia najmä preto, aby urobili miesto pre farmy s dobytkom, ktorý chovajú na mäso i kože pre módny priemysel. Prepojenie módy s klčovaním ukazuje správa organizácie Stand.earth, ktorá sa zaoberá výskumom dodávateľských reťazcov.

Spojenie s kožiarmi, ktorí odoberajú kože z odlesnených častí Amazónie, našli napríklad u spoločností Adidas, Zara, Nike, Converse či H&M. Mnohé zo skúmaných odevných firiem sú napojené na brazílsku spoločnosť JBS.

Firma JBS je najväčším producentom mäsa na svete a tiež jedným z najväčších výrobcov koží. Vo veľkom sa podieľa na klčovaní pralesa tým, od akých fariem odoberá mäso. Podobné prepojenie majú aj iné kožiarske firmy v Brazílii.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Živé roboty sa začali rozmnožovať: Prvé roboty zostrojené výlučne zo žabacích buniek predstavili vedci iba minulý rok. Ide o novú triedu ľudského výtvoru: žijúci, programovateľný organizmus. Teraz u nich objavili schopnosť vytvárať nové verzie seba samých. Ide zároveň o úplne nový typ biologického rozmnožovania.

Prvé roboty zostrojené výlučne zo žabacích buniek predstavili vedci iba minulý rok. Ide o novú triedu ľudského výtvoru: žijúci, programovateľný organizmus. Teraz u nich objavili schopnosť vytvárať nové verzie seba samých. Ide zároveň o úplne nový typ biologického rozmnožovania. Vytvorili nový supermateriál: Je mäkký ako želé, no zároveň nezvyčajne pevný. Vedci z univerzity v Cambridgi vytvorili materiál, ktorého vlastnosti si vzájomne odporujú. Superželé - ako materiál nazvali - vyzerá ako želatína, ale keď ho stlačíte, správa sa ako ultratvrdé, nerozbitné sklo.

Je mäkký ako želé, no zároveň nezvyčajne pevný. Vedci z univerzity v Cambridgi vytvorili materiál, ktorého vlastnosti si vzájomne odporujú. Superželé - ako materiál nazvali - vyzerá ako želatína, ale keď ho stlačíte, správa sa ako ultratvrdé, nerozbitné sklo. Natočili, ako medveď biely utopil soba: Polárne medvede sa zvyčajne živia tuleňmi. Letá v Arktíde sú však čoraz dlhšie bez ľadu, z ktorého sa medvede vydávajú na lov. Častejšie sa preto musia obzerať po potrave na súši. Výskumníkom z poľskej polárnej stanice sa prvýkrát podarilo na videu zachytiť, ako mladá samica ulovila dospelého soba.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Igor Rattaj. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako bude vyzerať tohtoročná zimná sezóna v Tatrách? Aké straty má TMR za minulú sezónu? A čo by potrebovali majitelia a prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk od vlády? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom Tatry Mountain Resorts Igorom Rattajom.

Podcasty SME

Karikatúra

Králiky. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Red Velvet cookies. (zdroj: Tortyodmamy.sk | Mariolka)

Rýchle, sladké, zdravé i farebné. Urobte si cookies.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.