Ranný brífing: Matovičov plán je predražený a minie sa cieľu

Dobré ráno. Vyplácanie poukážok je ďalším zo série nákladných projektov, ktoré si od nástupu OĽaNO do vlády Igor Matovič vymyslel a presadil. Každému z predchádzajúcich nápadov tiež chýbala analýza, alebo vyhodnotenie zmyslu. Aj v najnovšom prípade prepočty ekonómov ukazujú, že Matovičov plán je zbytočne predražený a napokon sa minie svojmu cieľu.

Nominácia Kataríny Hatrákovej na komisárku pre deti vyvoláva rozpory v koalícii aj v odbornej verejnosti, najmä pre jej vyjadrenia, ktoré bagatelizujú sexuálne násilie a násilie ako také.

Bolo by zvolenie Hatrákovej po Viere Tomanovej prechodom z kaluže do blata? Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Päťstovka nepresvedčí k očkovaniu viac ako stotisíc ľudí, tvrdia štúdie aj ekonómovia

Cyklistov má chrániť metrový odstup. Aké sú nové pravidlá?

Maslo za vyše tri eurá? Ceny vyleteli, farmári hovoria o katastrofe

Vládna kríza uprostred pandémie. Prečo v Rakúsku rezignovali kancelári aj ministri

Covid nie je chrípočka. Viem, čo som si prežil, varuje Hapal

Michal Kaščák z Pohody tvrdí, že Grape porušil dohodu

Päťstovka nepresvedčí k očkovaniu viac ako stotisíc ľudí

Minister financií Igor Matovič predstavuje svoj návrh dávať 500-eurové poukazy ľuďom nad 60 rokov za to, že sa dajú zaočkovať proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 7 367 nových prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá celkovo otestovali 19 335 vzoriek. Počet hospitalizovaných stúpol o jedného, v nemocniciach tak aktuálne leží 3 409 pacientov. Pribudlo aj 55 obetí ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 1 376 ľudí.

Nie je zrejmé, koľko ľudí 500-eurová poukážka presvedčí k očkovaniu a či by na motivovanie rovnakého počtu nestačila aj rádovo nižšia suma. Jasné nie je ani to, ako poukážky pomôžu zasiahnutým prevádzkam treťou vlnou pandémie, keď ich ministerstvo bude preplácať až po jej skončení a mnohé dovtedy skrachujú.

Prepočty ekonómov, ktorých denník SME oslovil, ukazujú, že Matovičov plán je síce zbytočne predražený, ale napokon sa minie svojmu cieľu významne zvýšiť zaočkovanie a prenesene podporiť ekonomiku.

Minimálne 127,5 milióna štát vyplatí z ekonomického pohľadu ľuďom, ktorí sa dali zaočkovať dobrovoľne, a tieto peniaze je možné chápať ako odmenu za zodpovednosť.

Keďže na Slovensku žije 1,285 milióna nad 60 rokov, zostáva teda viac ako milión, ktorých by k doočkovaniu do tretej dávky mohol motivovať Matovičov príspevok za očkovanie. Ak by sa dali všetci doočkovať do tretej dávky, štát by na vyplatenie 500-eurovej poukážky musel minúť ďalších 530 miliónov eur na poukážky.

Ak by sa naplnil odhad, štát by zaočkovaním stotisíc ľudí nad 60 rokov odvrátil 25 hospitalizácií denne a dvaja pacienti denne by neskončili na umelej pľúcnej ventilácií. "Ekonomicky to nedáva zmysel," hovorí Marek Radvanský, vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV.

Zvrátený nápad: Fantázia Igora Matoviča akoby nemala žiadne limity. Samo osebe to je podozrivé, najmä ak je sám presvedčený o vlastnej neomylnosti. Občianska spoločnosť takú situáciu rozpoznáva a zariadi sa. Autor nezmyselných návrhov sa dostane do izolácie. Ibaže to niekedy trvá dlho. Čas hrá proti, neúnavne, píše Eduard Žitňanský.

Fantázia Igora Matoviča akoby nemala žiadne limity. Samo osebe to je podozrivé, najmä ak je sám presvedčený o vlastnej neomylnosti. Občianska spoločnosť takú situáciu rozpoznáva a zariadi sa. Autor nezmyselných návrhov sa dostane do izolácie. Ibaže to niekedy trvá dlho. Čas hrá proti, neúnavne, píše Eduard Žitňanský. Matovičov výstrel do tmy: Niet štúdie ani seriózne(jšie)ho odhadu, koľko dôchodcov po návnade asi chňapne. Naša zvláštnosť je akurát v paradoxe, že kým normálni ministri financií sa snažia brzdiť plytvanie aj v pandémii, zo slovenských verejných peňazí robí bankomat samotná žaba na prameni, píše Peter Schutz.

Niet štúdie ani seriózne(jšie)ho odhadu, koľko dôchodcov po návnade asi chňapne. Naša zvláštnosť je akurát v paradoxe, že kým normálni ministri financií sa snažia brzdiť plytvanie aj v pandémii, zo slovenských verejných peňazí robí bankomat samotná žaba na prameni, píše Peter Schutz. Matovičovu reformu nechce polovica ľudí: Daňovo-odvodovú reformu nazýva Igor Matovič ako "daňovú revolúciu", no pozitívne ju vníma len menej ako tretina spoločnosti. Iba 30,2 percenta ľudí hodnotí Matovičov návrh ako rozhodne pozitívny alebo skôr pozitívny. Naopak, proti tejto revolúcii je až 47,4 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo. Proti zmenám sú najmä podnikatelia, živnostníci a dôchodcovia.

Daňovo-odvodovú reformu nazýva Igor Matovič ako "daňovú revolúciu", no pozitívne ju vníma len menej ako tretina spoločnosti. Iba 30,2 percenta ľudí hodnotí Matovičov návrh ako rozhodne pozitívny alebo skôr pozitívny. Naopak, proti tejto revolúcii je až 47,4 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo. Proti zmenám sú najmä podnikatelia, živnostníci a dôchodcovia. Rodičiek s covidom pribúda: V nemocniciach rastie počet tehotných a rodičiek, ktoré sú infikované covidom. Tehotným ženám bráni v očkovaní najmä strach o ich nenarodené dieťa. Podľa odborníkov, by sa tehotné viac ako vakcíny mali obávať nákazy covidom. Vo väčšine prípadov majú ťažší priebeh ako netehotné ženy.

V nemocniciach rastie počet tehotných a rodičiek, ktoré sú infikované covidom. Tehotným ženám bráni v očkovaní najmä strach o ich nenarodené dieťa. Podľa odborníkov, by sa tehotné viac ako vakcíny mali obávať nákazy covidom. Vo väčšine prípadov majú ťažší priebeh ako netehotné ženy. Konzílium odporúča predĺžiť lockdown: Situácia v súvislosti so šírením koronavírusu sa na Slovensku desať dní od zavedenia lockdownu viditeľne nezlepšila. Konzílium odborníkov preto vláde odporúča predĺžiť lockdown o ďalších sedem dní, teda do 16. decembra 2021.

Situácia v súvislosti so šírením koronavírusu sa na Slovensku desať dní od zavedenia lockdownu viditeľne nezlepšila. Konzílium odborníkov preto vláde odporúča predĺžiť lockdown o ďalších sedem dní, teda do 16. decembra 2021. Heger o povinnom očkovaní: Cestou z pandémie je povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov. O pandémii by mal rozhodovať ten, kto má za to zodpovednosť a má sa radiť s odborníkmi. Nie je to vec politického názoru, ale faktov a skúseností. Koalícia by v tomto mala byť jednotná. Uviedol to na sociálnej sieti premiér Eduard Heger.

Cyklistov má chrániť metrový odstup. Aké sú nové pravidlá?

Jazda dvoch cyklistov vedľa seba bude povolená v skupinách od šiestich cyklistov. (zdroj: SME/Dominika Colombová)

Ani povinný jeden a pol metrový odstup vozidiel od cyklistov na cestách nezabráni smrteľným nehodám, pri akej zomrel 24-ročný deaflympionik cyklista Adrián Babič. V máji mu na ceste medzi Prešovom a Košicami vodič nedal prednosť, podľa neskoršieho zistenia polície z nepozornosti.

Babičova smrť aj ďalšia nehoda 22-ročného cyklistu Martina Chrena o dva dni neskôr spôsobená nepozornosťou vodiča však vyprovokovali viaceré petície s desaťtisícami podpisov za vyššiu bezpečnosť cyklistov na cestách.

Parlament schválil viacero dôležitých zmien, ktoré Slovensko "zásadne posúvajú k civilizovanejšej doprave na úroveň vyspelejšej západnej Európy," tvrdí prezident občianskeho združenia Cyklokoalícia Dan Kollár. Koaliční poslanci, ktorí zmeny predložili, sa inšpirovali práve návrhmi Cyklokoalície.

Denník SME vysvetľuje, čo sa v zákone o cestnej premávke od 1. marca 2022 zmení a ako to cyklistom pomôže.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Na Valkovu vraždu nemá súd čas: Sedem rokov trvalo, kým sa vyšetrovateľom podarilo objasniť vraždu prominentného právnika a bývalého šéfa Ústavného súdu Ernesta Valka. Zastrelili ho ešte v novembri 2010 pri vchode do jeho vily v Limbachu neďaleko Bratislavy. Aj keď polícia napokon údajného páchateľa vypátrala, súd vo veci rok a pol nekoná. A nebude ani v budúcom roku. Dôvodom je preťaženosť súdu.

Sedem rokov trvalo, kým sa vyšetrovateľom podarilo objasniť vraždu prominentného právnika a bývalého šéfa Ústavného súdu Ernesta Valka. Zastrelili ho ešte v novembri 2010 pri vchode do jeho vily v Limbachu neďaleko Bratislavy. Aj keď polícia napokon údajného páchateľa vypátrala, súd vo veci rok a pol nekoná. A nebude ani v budúcom roku. Dôvodom je preťaženosť súdu. Časť OĽaNO má s Herákom problém: Viacerí poslanci za OĽaNO vidia problém v tom, že ich bývalý kolega Ján Herák stále pracuje pre stranu. Poslanec odišiel z parlamentu pre podozrenia zo zneužívania detí. A hoci sa nad tým pozastavil aj líder OĽaNO Igor Matovič, vedenie strany neodpovedá na otázky, čo s Herákom bude.

Viacerí poslanci za OĽaNO vidia problém v tom, že ich bývalý kolega Ján Herák stále pracuje pre stranu. Poslanec odišiel z parlamentu pre podozrenia zo zneužívania detí. A hoci sa nad tým pozastavil aj líder OĽaNO Igor Matovič, vedenie strany neodpovedá na otázky, čo s Herákom bude. Mikulec rozbehol konkurz, ktorý ani nechce: Nového šéfa polície začal hľadať minister vnútra Roman Mikulec cez výberové konanie, no zároveň čaká na prvú príležitosť, aby mohol tento otvorený konkurz zrušiť. Potom by si chcel policajného prezidenta vybrať sám, čiže bez ohľadu na názor výberovej komisie.

Maslo za vyše tri eurá? Ceny vyleteli, farmári hovoria o katastrofe

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Veľké, 250-gramové balenie masla stálo vlani v slovenských obchodoch zhruba dve eurá, v akcii ste ho mohli vcelku bežne kúpiť aj pod 1,50 eura. Dnes si obchody za niektoré maslá pýtajú aj viac než tri eurá (privátne značky sú zhruba o tretinu lacnejšie). Ide o medziročné zdraženie o desať až 50 percent.

Maslá boli spolu s olejmi a tukmi v októbri štatisticky najrýchlejšie dražejúcimi potravinami na Slovensku. "V porovnaní so septembrom zdraželi o 4,6 percenta a v medziročnom porovnaní bola ich cena v priemere vyššia o 11,9 percenta," konštatuje analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Ceny masla okolo 3,10 až 3,30 eura nie sú historickým rekordom, na túto úroveň sa vyšvihli aj na jeseň roka 2017. Vtedy prudké zvýšenie cien masla spôsobilo zrušenie takzvaných mliečnych kvót a sled udalostí, ktoré za ním nasledovali.

Vtedy sa nedostatok mlieka na trhu prejavil aj na vyšších cenách masla. Súčasné dôvody nárastu cien masla sú trocha rozdielne.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Koho platí štát najlepšie: Platy členov vlády či poslancov sú síce vysoké v porovnaní s priemernou mzdou, avšak nie sú tie najvyššie vo verejnej správe. A najlepšie dokonca nezarába ani prezidentka Zuzana Čaputová. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na platy tých najvyšších funkcionárov vo verejnej správe a na to, ako a z čoho sa počítajú.

Platy členov vlády či poslancov sú síce vysoké v porovnaní s priemernou mzdou, avšak nie sú tie najvyššie vo verejnej správe. A najlepšie dokonca nezarába ani prezidentka Zuzana Čaputová. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na platy tých najvyšších funkcionárov vo verejnej správe a na to, ako a z čoho sa počítajú. Krach na Železnej studničke: Jednou z lokalít v Bratislave, ktoré možno z developerského hľadiska označiť ako lukratívne, je aj Železná studnička. Pre svoj projekt si ju vybrala spoločnosť Snowdrop. Chcela tam postaviť šesťpodlažný hotel s parkoviskom. Plány na papieri vyzerali veľkolepo. Realita bola o čosi horšia.

Jednou z lokalít v Bratislave, ktoré možno z developerského hľadiska označiť ako lukratívne, je aj Železná studnička. Pre svoj projekt si ju vybrala spoločnosť Snowdrop. Chcela tam postaviť šesťpodlažný hotel s parkoviskom. Plány na papieri vyzerali veľkolepo. Realita bola o čosi horšia. Pepco sa sťažuje na chaos: Obchodná sieť Pepco, ktorá predáva oblečenie či doplnky do domácnosti, je aj počas lockdownu otvorená. V ponuke má ale obmedzený sortiment, ktorý jej povoľujú predávať vyhlášky. Pôvodom poľský reťazec však upozorňuje na chaos a ich nejednoznačnosť a zmätočné informácie od regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Vládna kríza uprostred pandémie. Prečo v Rakúsku rezignovali kancelári aj ministri

Nový dezignovaný rakúsky spolkový kancelár a doterajší minister vnútra Karl Nehammer. (zdroj: TASR/AP)

Ešte pred pár rokmi bol Sebastian Kurz považovaný za „zázračné dieťa“ rakúskej politiky. Úspešný mladý politik sa v 27 rokoch stal ministrom zahraničných vecí a ako 31-ročný bol v roku 2017 najmladším demokraticky zvoleným lídrom v Európe. V októbri tohto roku však náhle rezignoval pre podozrenia z korupčných škandálov.

Experti tvrdili, že sa len stiahol do úzadia, aby vyšetrovanie káuz prečkal a vrátil sa silnejší. Rozhodnutie Kurza o stiahnutí sa z politiky preto mnohých šokovalo.

Jeho odchod navyše spustil lavínu na rakúskej politickej scéne – rezignoval aj jeho nástupca v pozícii kancelára Alexander Schallenberg či minister financií Gernot Blümel, ktorého tiež spájajú s korupčným škandálom. Novým kancelárom je bývalý minister vnútra Karl Nehammer.

Za posledné tri roky tak ide o šiestu výmenu na poste rakúskeho kancelára. Čo je za turbulentnými zmenami v rakúskej politike, aký vplyv má na to pandémia a vráti sa Kurz ešte do politiky?

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Dzurinda o konci Merkelovej: Viac ako tridsať rokov bola poslankyňou a šestnásť rokov stála na čele Nemecka. Angela Merkelová teraz definitívne odchádza z politiky. Stredná Európa podľa Mikuláša Dzurindu stratí líderku, ktorá ako jedna z mála západných politikov tomuto regiónu naozaj rozumela.

Viac ako tridsať rokov bola poslankyňou a šestnásť rokov stála na čele Nemecka. Angela Merkelová teraz definitívne odchádza z politiky. Stredná Európa podľa Mikuláša Dzurindu stratí líderku, ktorá ako jedna z mála západných politikov tomuto regiónu naozaj rozumela. Boj o Elyzejský palác: Aprílové prezidentské voľby vo Francúzsku môžu priniesť prekvapenia. Marine Le Penová sa musí biť o hlasy nacionalistických voličov s radikálnym televíznym komentátorom, pravicoví Republikáni zase vsadili na prvú ženskú kandidátku z ich strany – šéfku parížskeho regiónu Valérie Pécressovú. Ak by postúpila do druhého kola, môže byť skutočnou hrozbou pre súčasného prezidenta.

Aprílové prezidentské voľby vo Francúzsku môžu priniesť prekvapenia. Marine Le Penová sa musí biť o hlasy nacionalistických voličov s radikálnym televíznym komentátorom, pravicoví Republikáni zase vsadili na prvú ženskú kandidátku z ich strany – šéfku parížskeho regiónu Valérie Pécressovú. Ak by postúpila do druhého kola, môže byť skutočnou hrozbou pre súčasného prezidenta. Snaha vymazať tenistku Číne poškodila: V čínskom prostredí môžu zmiznúť aj najznámejšie celebrity, ktoré dovtedy štátotstrana prezentovala ako vzory pre mládež. Nejde len o zmiznutie na internete, ale aj o to fyzické. Nie vždy sa však podarí človeka vymazať úplne a občas to môže poškodiť aj režimu. A práve to ukazuje aj prípad tenistky Pcheng Šuaj.

Zo zahraničných webov:

Covid nie je chrípočka. Viem, čo som si prežil, varuje Hapal

Pavel Hapal. (zdroj: TASR)

Prešiel už viac ako rok, odkedy tréner Pavel Hapal skončil pri futbalovej reprezentácii. Prvý cudzinec na lavičke slovenského tímu sa však úspechu nedočkal, za dva roky vyhral zo sedemnástich stretnutí len šesť.

Ten posledný navyše ani neodtrénoval. Mužstvo viedol jeho slovenský asistent Oto Brunegraf. „Najpodstatnejšie po skončení pri slovenskej reprezentácii bolo, aby som sa vyliečil z covidu. Bol som odvolaný v čase, keď som bol nakazený,“ povedal Pavel Hapal v relácii Z voleja českého portálu iDnes.cz.

Hapal mal pozitívny test po návrate zo Škótska, kde Slováci tesne prehrali v Lige národov (0:1). Ďalšiu prehru s Izraelom (2:3) už sledoval z karantény, v ktorej sa trápil s ťažším priebehom ochorenia.

„Hneď z reprezentačného zrazu som odcestoval na chalupu, kde mi rodina vytvorila zázemie. Žena s deťmi mi vozili potraviny a jedlo. Strávil som tam napokon štrnásť dní a nebolo to vôbec jednoduché,“ vyznal sa 52-ročný tréner.

Ani on si najprv nepripúšťal, že by ho mal čakať ťažký boj. Veril svojej imunite a telu. Napokon však musel preventívne vytáčať číslo na zdravotnú službu.

Michal Kaščák z Pohody tvrdí, že Grape porušil dohodu

Michal Kaščák. (zdroj: SME/Patrik Sopóci)

Sklamanie nad rozhodnutím organizátorov festivalu Grape, aby sa ich podujatie konalo na letisku v Trenčíne, vyjadril zakladateľ festivalu Pohoda Michal Kaščák.

Kaščák tvrdí, že sa s organizátormi festivalu Grape dohodol, že sa na trenčianske letisko, kde sa najväčší slovenský multižánrový festival Pohoda koná od roku 2004, nenasťahujú.

„Vo festivalovej Európe neexistuje podobná situácia, keď by dve najväčšie podujatia krajiny s podobným žánrovým nastavením boli na jednom mieste. Nenastala by ani na Slovensku, ak by všetko šlo podľa elementárnej logiky a štandardnými postupmi,“ napísal Kaščák v statuse na facebookovej stránke Pohody.

Grape sa doteraz konal na letisku v Piešťanoch. Jeho budúcnosť sa má spájať s mestom Trnava. Tam má počas nasledujúcich dvoch rokov vzniknúť nový areál pre spoločenské podujatia a potreby kultúrneho vyžitia nielen Trnavčanov. Tento plán je však ešte v štádiu riešenia. A keďže organizátori festivalu Grape veria, že sezóna 2022 sa aj napriek pandémii uskutoční, museli nájsť nové miesto.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Rodinu Gucci pobúril film: Príbeh Maurizia Gucciho a Patrizie Reggianiovej sa skončil tragicky, úkladnou vraždou Maurizia. Z ich elegantnej romance sa stala kriminálna dráma, ktorá obstojí aj ako materiál na veľký film. Preto aj vznikol House of Gucci, kde majú hlavnú rolu Adam Driver a Lady Gaga. A rodina Gucciovcov už zvažuje žalobu.

Príbeh Maurizia Gucciho a Patrizie Reggianiovej sa skončil tragicky, úkladnou vraždou Maurizia. Z ich elegantnej romance sa stala kriminálna dráma, ktorá obstojí aj ako materiál na veľký film. Preto aj vznikol House of Gucci, kde majú hlavnú rolu Adam Driver a Lady Gaga. A rodina Gucciovcov už zvažuje žalobu. Metalistka z Iránu: Rana Hashemi má rada tvrdú hudbu, videla desiatky koncertov a festivalov, má vlastnú metalovú kapelu. V Európe nič zvláštne. Prišla však z Iránu, kde metalisti čelia hrozbe, že ich obvinia zo satanizmu, ohrozovania morálky alebo z odpadlíctva od islamu. V rozhovore hovorí aj o tom, že keď ľudia nadávajú na to, ako sa na Slovensku majú zle, nevedia, o čom hovoria. Pretože majú slobodu.

Rana Hashemi má rada tvrdú hudbu, videla desiatky koncertov a festivalov, má vlastnú metalovú kapelu. V Európe nič zvláštne. Prišla však z Iránu, kde metalisti čelia hrozbe, že ich obvinia zo satanizmu, ohrozovania morálky alebo z odpadlíctva od islamu. V rozhovore hovorí aj o tom, že keď ľudia nadávajú na to, ako sa na Slovensku majú zle, nevedia, o čom hovoria. Pretože majú slobodu. Bagala vydáva už 30 rokov: Koloman Kertész Bagala si ide tvrdohlavo za svojím napriek trom bankrotom. Vydáva výhradne autorov pôvodnej literatúry, organizuje literárnu súťaž, besedy aj čítačky. Počas predošlého lockdownu roznášal o barlách knihy zákazníkom osobne. Keď sa mu v jednom roku nazbiera viac dobrých diel, chce ich vydať všetky. Bez ohľadu na následky.

