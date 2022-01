Ranný brífing: Povinná ihla nemá podporu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Obžaloba v kauze Očistec ukázala detaily prípadu. Napríklad aj to, ako sa bývalý policajný šéf Tibor Gašpar snažil zabezpečiť krytie bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej v kauze Fatima.

Pandémia stále zúri. Ale medzičasom sa planéta začala globálne očkovať, objavujú sa prvé účinné lieky. Zároveň však vírus mutuje a stále netušíme, kedy to celé skončí. Rok 2021 však priniesol aj množstvo iných vedeckých objavov, zistení a pokrokov, o ktorých sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Gašpar kričal, bál sa o Jankovskú. Čo ukázala obžaloba v kauze Očistec?

Exšéf NAKA Peter Hraško a bývalý riadietľ Policajného zboru Tibor Gašpar. (zdroj: TASR)

Má približne dvadsať strán a týka sa jedenástich ľudí, hoci spomína oveľa viac páchateľov. Obžaloba v kauze Očistec ukázala detaily z vyšetrovania prípadu týkajúceho sa oligarchu Norberta Bödöra či exšéfa polície Tibora Gašpara.

Napríklad aj to, ako bývalé vedenie NAKA za úplatok 50-tisíc eur zabezpečilo, aby v roku 2017 ostal na slobode takáčovec Martin Mikulec. Zachytila tiež to, ako sa Gašpar snažil zabezpečiť krytie bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej v kauze Fatima, v ktorej je dnes obžalovaná.

Rozčúlil sa, keď v roku 2018 polícia zadržala Michala Vidu, ktorý predtým v kauze zmenil výpoveď v prospech Jankovskej. Zavolal si vtedy do kancelárie bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodník a kričal na neho.

„Zvýšeným hlasom z titulu svojej nadriadenej funkcie vykričal, či chce XXX (Slobodník) povaliť vládu svojou sprostosťou a nech sa spamätá, lebo to takto ďalej nemôže ísť,“ píše sa v obžalobe.

Z ďalších riadkov vyplýva, ako exšéf NAKA Peter Hraško či vtedajší šéf protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer predtým horko-ťažko presvedčili Vidu, aby zmenil výpoveď v prospech Jankovskej.

Tá bola rovnako ako Gašpar nominantkou Smeru. „Nech ťa Boh chráni, keď teraz ten človek pôjde do väzby alebo ho do väzby budete dávať,“ vypočul si Slobodník, ktorý dnes spolupracuje s políciou.

Našich ľudí nepreverujú: Príkazu exšéfa polície, aby bol istý obvinený hneď prepustený, lebo svedčí v prospech Jankovskej, sa obratom vyhovelo. Momentka je plastickou ilustráciou, ako plynuli všedné dni v „Kaliňákovej“ polícii. Dvestotisíc, ktoré si v hotovosti priniesol špeciálny prokurátor uložiť na osobný účet, je unikát ešte aj vo svete mafie, píše Peter Schutz.

Heger nemá výtlak, aby presadil povinné očkovanie. Zákon je nateraz nepriechodný

Premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V prvom dni v novom roku 2022 nikto nezomrel na ochorenie Covid-19. PCR testy odhalili 216 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 1 464 testov. Počet hospitalizovaných klesol o štyroch, v nemocniciach tak aktuálne leží 2 297 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 269 ľudí.

Povinná vakcinácia proti covidu je nateraz na Slovensku nereálna. Hoci ju podporuje premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, väčšina lídrov koaličných strán je proti. Za je len šéfka najmenšej Za ľudí Veronika Remišová. Ani šéf najsilnejšej OĽaNO Igor Matovič v povinnom očkovaní nevidí zmysel a predsedovia SaS a Sme rodina Richard Sulík a Boris Kollár mu hovoria nie.

Napriek tomu dal Heger Lengvarskému a ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej do 10. januára vypracovať právnu analýzu jeho zavedenia. „Ako ústavne najčistejšie pre zavedenie povinného očkovania sa mi javí prijatie samostatného zákona,“ vraví Kolíková.

Sme rodina by v takom prípade hlasovalo proti a poslanci SaS podľa vlastného uváženia. Koalícia by zrejme 76 hlasov nenazbierala. Povinné očkovanie by sa mohlo zaviesť aj bez hlasovania v parlamente – vyhláškou. Aj táto možnosť je v blízkej budúcnosti nepravdepodobná.

Odmena za očkovanie: Slovenská pošta už začala s rozposielaním 300-eurových poukazov pre seniorov ako sľúbenej štátnej odmeny za očkovanie. Do skupiny zaočkovaných troma dávkami sa dostalo 493-tisíc osôb nad 60 rokov. Sto- až 130-tisíc najstarších z nich šek s finančnou odmenou môže očakávať do 10. januára, sľubuje rezort financií.

V krátkosti z domova:

Predpovede SME na rok 2022: V roku 2022 čakajú Slovensko po dlhšom čase viaceré dobré správy. Taká je predpoveď udalostí na tento rok z dielne členov domácej redakcie SME. Pozitívne správy sa budú týkať najmä boja s pandémiou koronavírusu, ktorý vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera doteraz nie vždy najlepšie odhadla. Prídu však aj dôležité voľby a viaceré významné súdne procesy. Tie ukážu, ako je na tom Slovensko so spravodlivosťou po skončení dlhoročnej éry Smeru. A skončila sa éra Smeru?

Ako sa oligarchovia popálili na snehu a prišli o milióny eur

Lyžovačka vo Vrátnej. (zdroj: TASR)

Je krátko pred Vianocami 2005 a na chate v Donovaloch sa dobre bavia mafián Marian Kočner, politička Monika Beňová s partnerom (dnes už ex) a "reklamným mágom" Fedorom Flašíkom, budúci riaditeľ televízie Markíza Václav Mika aj podnikateľ Boris Kollár.

Podobných stretnutí v rôznom zložení sa na Donovaloch uskutočnilo veľa. Toto však zachytil fotograf SME Ján Krošlák a význam jeho fotiek stúpol po tom, ako Kočner skončil za mrežami.

Fotografia je veľavravná aj z iného pohľadu. Ukazuje, aký význam môžu mať lyžiarske strediská pre smotánku. Ich vlastníctvo nemusí prinášať len ekonomický benefit, ale v určitých kruhoch aj spoločenskú prestíž.

Hovorí sa, že keď sa niekomu zadarí v podnikaní a nevie, čo s peniazmi, tak si otvorí kaviareň alebo reštauráciu. Lyžiarske stredisko je v niektorých prípadoch vyšším stupňom tohto prístupu. Aj preto medzi vlastníkmi stredísk nájdete notoricky známe mená. Niektorí sa k lyžiarskym rezortom hlásia otvorene, ďalší sa radšej ukrývajú.

V krátkosti z ekonomiky:

Jazdené autá sú nový bitcoin: V okamihu, keď si majiteľ svoje nové auto zaparkuje doma v garáži, sa začína znehodnocovať. Do konca prvého roka od kúpy môže nové auto stratiť na hodnote až 20 percent a jeho cena ďalej klesá rokmi používania. Táto rokmi preverená ekonomická logika dnes prestáva platiť. Z jazdených áut sa stáva nový bitcoin. Ich cena, paradoxne, rastie, čo odporuje ekonomickým poučkám.

V okamihu, keď si majiteľ svoje nové auto zaparkuje doma v garáži, sa začína znehodnocovať. Do konca prvého roka od kúpy môže nové auto stratiť na hodnote až 20 percent a jeho cena ďalej klesá rokmi používania. Táto rokmi preverená ekonomická logika dnes prestáva platiť. Z jazdených áut sa stáva nový bitcoin. Ich cena, paradoxne, rastie, čo odporuje ekonomickým poučkám. Alternatívy kúrenia plynom: V polovici decembra Európska komisia predstavila revíziu Smernice o energetickej hospodárnosti budov, v ktorej členským štátom únie navrhuje viacero spôsobov, ako sa vyrovnať s emisiami z budov. Čo budú musieť spĺňať novopostavené nehnuteľnosti? Ako sa to dotkne existujúcich domov? Budú domácnosti nútené meniť svoj energetický mix, aby hospodárili efektívnejšie? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky.

Načo taký rozruch pre hrdzavú loď? Rusko môže ľahko zaútočiť z mora

Ukrajinský vojenský námorník na lodi Donbas. (zdroj: The Washington Post/Serhij Morgunov)

Keď sa loď ukrajinského námorníctva dostala k ruskému pobrežiu dostatočne blízko na to, aby sa dali naladiť ruské televízne kanály, kapitán Oleksandr Hryhorevskyj si pustil správy a ostal prekvapený. Načo toľko vzruchu pre jeho staré, hrdzavé plavidlo?

V ruskom spravodajstve sa totiž v jeden večer stala jeho loď s príznačným názvom Donbas hlavnou správou. S odhadovanou stovkou tisíc ruských vojakov pri hranici s Ukrajinou sa hroziaca konfrontácia jeho plavidla v Azovskom mori mohla stať rozbuškou novej vojny.

Ruská spravodajská služba FSB obvinila Donbas z toho, že sa plavil smerom ku Kerčskému prielivu, ktorý oddeľuje ruské územie a anektovaný Krymský polostrov. Loď však nemala povolenie, aby sa prielivom plavila.

FSB tvrdí, že plavidlo ignorovalo žiadosti na zmenu kurzu, čo kremeľskí propagandisti veľmi rýchlo označili za provokáciu.

Incident sa skončil tým, že Donbas sa necelé tri námorné míle (5,6 kilometra) pred prielivom otočil. Nakoniec sa to obišlo bez následkov, ale ukázalo sa, ako ľahko sa ukrajinská armáda môže nechať vtiahnuť do vojny.

Nábor ruských žoldnierov: Portál Meduza zozbieral svedectvá bývalých žoldnierov, ruských vojakov, ktorí sa zúčastnili na bojoch na Ukrajine alebo náborárov, podľa ktorých v posledných mesiacoch prebieha intenzívna mobilizácia možných žoldnierov. Záujem je najmä o bojovníkov s predošlými skúsenosťami, snažia sa zmobilizovať asi 120 ľudí, ktorí sú ochotní stráviť tri mesiace na Donbase.

Portál Meduza zozbieral svedectvá bývalých žoldnierov, ruských vojakov, ktorí sa zúčastnili na bojoch na Ukrajine alebo náborárov, podľa ktorých v posledných mesiacoch prebieha intenzívna mobilizácia možných žoldnierov. Záujem je najmä o bojovníkov s predošlými skúsenosťami, snažia sa zmobilizovať asi 120 ľudí, ktorí sú ochotní stráviť tri mesiace na Donbase. Scenáre ruského zásahu: Západné spravodajské služby hovoria, že ruská armáda by mohla začať operáciu už v januári. Odborníci sa nezhodujú v tom, akú podobu by to malo mať, spomína sa však niekoľko možných scenárov.

Západné spravodajské služby hovoria, že ruská armáda by mohla začať operáciu už v januári. Odborníci sa nezhodujú v tom, akú podobu by to malo mať, spomína sa však niekoľko možných scenárov. Neurobme Ukrajine to, čo nám urobili v Mníchove: Nedovoliť podhodenie Ukrajiny Rusku nie je západný imperializmus, ale morálne správna voľba v záujme práva Ukrajincov rozhodovať o svojej budúcnosti bez ohľadu na to, či sa agresor v susedstve cíti ich slobodnou vôľou ohrozený, píše Matúš Krčmárik.

V krátkosti zo sveta:

Malta sa z vraždy novinárky nepoučila: Viac ako štyri roky po vražde Daphne Caruanovej Galiziovej sa korupcii na Malte darí tak ako predtým. Vražda krajinu síce šokovala, no ešte viac rozdelila na dva nezmieriteľné tábory. A aj keby sa rodina dočkala spravodlivosti, je takmer isté, že bude neúplná.

Zo zahraničných webov:

McDavid či Vasilevskij. Toto je 50 najlepších hokejistov roka 2021

Andrej Vasilevskij a Connor McDavid. (zdroj: SITA/AP)

NHL zažila ďalší rok plný krásnych momentov, zvratov, akcií, gólov, zákrokov. Kým niektorí hráči zažiarili, iní pohoreli.

Redaktori blogu Oh my Hockey - Šimon Čop, Samuel Grega, Samuel Tirpák a Daniel Vágner - sa pokúsili utvoriť rebríček päťdesiatich najlepších hokejistov roka 2021.

Rozhodli sa rozdeliť to na tri osobitné kategórie - najprv vybrali piatich najlepších brankárov, potom pätnástich obrancov a na záver tridsiatich útočníkov.

Každý si najprv spísal vlastné rebríčky, z ktorých potom sčítaním bodov vznikli spoločné. Presne tie vám prinášame v nasledujúcom texte.

Odborníci hovoria o kríze plodnosti. Jednou z príčin môžu byť fosílne palivá

Ilustračné foto. (zdroj: Fotolia)

Za uplynulé desaťročia sa v Európe podstatne znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok a vďaka tomu sa zlepšila kvalita ovzdušia na celom kontinente. Tvrdí to správa Európskej environmentálnej agentúry. Agentúra však dodáva, že koncentrácie znečisťujúcich látok sú stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú.

Výrazná časť obyvateľov Európy žije v mestách, kde sa prekračujú normy kvality ovzdušia. Sú znečistené ozónom, oxidom dusičitým či pevnými časticami, čo môže vážne ohroziť zdravie ľudí. Odborníci hovoria, že chemické znečistenie, ktoré vzniká spaľovaním fosílnych palív môže zohrávať významnú úlohu aj pri poklese počtu spermií.

Podrobná štúdia, ktorú uverejnil odborný časopis Nature Reviews Endocrinology uvádza, že ľudia, ktorí žijú v priemyselných regiónoch, majú problémy s plodnosťou.

Výsledky ukazujú, že problémy reprodukčného zdravia čiastočne súvisia práve s tým, že ľudia žijúci v týchto oblastiach sú vystavení chemikáliám, ktoré pochádzajú z fosílnych palív. Ďalšie znečistenie spôsobuje podľa odborníkov používanie ropy na výrobu plastov a priemyselných chemikálií.

V krátkosti o zdraví:

Výskum Parkinsonovej choroby: Alžbeta Kráľová Trančíková z Biomedicínskeho centra Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine sa venuje výskumu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch. Za svoj výskum získala ocenenie.

Alžbeta Kráľová Trančíková z Biomedicínskeho centra Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine sa venuje výskumu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch. Za svoj výskum získala ocenenie. Ako funguje klitoris: Dráždenie klitorisu by malo vyvolávať u žien vzrušenie. Za túto vlastnosť vďačí veľkému množstvu nervových zakončení a citlivých nervových teliesok. Napriek tomu, že vieme veľa o jeho biologickej stavbe, doposiaľ nebolo známe, ktorá časť mozgu sa zapína pri jeho dráždení. Čiastočnú odpoveď priniesli vedci v novej štúdii.

Dráždenie klitorisu by malo vyvolávať u žien vzrušenie. Za túto vlastnosť vďačí veľkému množstvu nervových zakončení a citlivých nervových teliesok. Napriek tomu, že vieme veľa o jeho biologickej stavbe, doposiaľ nebolo známe, ktorá časť mozgu sa zapína pri jeho dráždení. Čiastočnú odpoveď priniesli vedci v novej štúdii. Rady lyžiarskeho inštruktora: Lyžiarsky inštruktor Gabriel Špak vyučuje lyžovanie už trinásť rokov. V rozhovore pre SME hovorí, čo pri výučbe platí na deti a čo na dospelých, ako to je tento rok s lyžiarskymi kurzmi, podľa čoho si vybrať správne lyže aj čo treba vedieť a zvážiť predtým, ak chce človek prvýkrát vyskúšať skialp.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ľudovít Odór. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na daňovo-odvodovú reformu Igora Matoviča? Dáva očkovací bonus pre ľudí nad 60 rokov zmysel? A môžeme si dovoliť len tak rozdávať stovky miliónov? Ako dopadnú reformy a plán obnovy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Ľudovítom Ódorom, viceguvernérom Národnej banky Slovenska.

Podcasty SME

Karikatúra

Po Silvestri. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pečená pikantná mrkva s rascou. (zdroj: Isifa)

Polievka, placky aj šalát. Pripravte si zdravé jedlá s mrkvou.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

