Koronavírus na Slovensku: Skončil sa nočný zákaz vychádzania (minúta po minúte)

00:01 SLOVENSKO - Včerajším dňom sa zároveň skončil aj nočný zákaz vychádzania. Znamená to, že oddnes už bude po 20-tej hodine povolená napríklad aj vychádzka po meste.

Rovnako to tiež znamená, že po 20:00 hod. budú môcť zostať zákazníci v reštauráciách či pohostinstvách.

Ešte minulý týždeň to možné nebolo. Hlavný hygienik síce ich otváracie doby vo vyhláške neobmedzil, na cestu do reštaurácie či do pohostinstva však neplatila výnimka zo zákazu vychádzania.

Núdzový stav ostáva v platnosti.

00:00 SLOVENSKO - Po predĺžených zimných prázdninách sa opäť začína prezenčné vyučovanie v materských, základných aj stredných školách.

V školách sa bude aj naďalej používať školský semafor. Určuje, že ak sa v triede vyskytne infikovaný žiak, doma ostane celá trieda s tým, že rozhodnutie môže vydať riaditeľ.

Výnimku z karantény v takom prípade majú zaočkované deti a tie, ktoré prekonali covid-19 za posledných 180 dní.

Tak ako doposiaľ, bude v školách fungovať model, že žiakov základných škôl budú doma testovať antigénovými samotestami tí rodičia, ktorí mali o testy záujem.

Testovanie teda ostáva dobrovoľné a povinným testom sa nebude podmieňovať účasť v škole.

