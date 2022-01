PCR testy odhalili viac ako 863-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 16 989 obetí. Žiaci sa vrátili do škôl, skončil sa aj lockdown pre kultúru.

Koronavírus na Slovensku sledujeme minútu po minúte:

00:00 SLOVENSKO - Návrh nového covid automatu je pripravený. O návrhu by mohla v stredu rokovať vláda, ak by ho schválila, platiť by zrejme začal od pondelka 17. januára. Proti jeho zavedeniu sa postavili experti z iniciatívy Veda pomáha aj konzílium odborníkov, ktorí ho pripomienkovali. Hlavným dôvodom ich nesúhlasu je nepredvídateľnosť variantu omikron. Ako vyzerá návrh?

