Ranný brífing: Chystáme záplatu na kolaps, počítame aj s vojnou u susedov

Pre omikron hrozia výpadky dôležitých služieb, chystá sa preto skrátenie karantény, aby v krajine neskolabovali kľúčové sektory hospodárstva. Rusi rinčia na ukrajinských hraniciach zbraňami, prípadný konflikt by zásadným spôsobom zmenil aj Slovensko. Ministerstvo obrany síce tvrdí, že je pripravené, plány sú však tajné.

Už aj americký prezident Joe Biden si myslí, že Rusko nejakým spôsobom napadne Ukrajinu. Zároveň hovorí o tom, že Putin totálnu vojnu nechce. Ako sa situácia vyvíja, čo hrozí a kto je pripravený pomôcť nášmu východnému susedovi v prípade konfliktu, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pracovať budú aj infekční. Chystá sa skrátenie karantény, aby krajina neskolabovala

Výpadky zamestnancov ohrozia dôležité služby. (zdroj: Archív SME )

PCR testy odhalili ďalších 6 011 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 17 803 odberov. V nemocniciach aktuálne leží 1 606 pacientov, pribudlo tiež 61 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 869 ľudí.

Na fungovaní krajiny sa v čase, keď z práce naraz vypadnú desaťtisíce zamestnancov, budú musieť podieľať aj tí, ktorí budú infekční. Nastúpia do práce, aby v krajine neskolabovali firmy a dôležité služby.

Nastupujúca vlna omikronu totiž zrejme čoskoro aj Slovensko prinúti skracovať izoláciu zamestnancov, ktorí mali pozitívny test na koronavírus. V súčasnosti musia ostať izolovaní desať dní.

Superinfekčný variant vírusu omikron podľa predpokladov spôsobí v najbližších týždňoch prudký nárast infikovaných, ktorý náhle zavrie doma desiatky tisíc ľudí. Hroziť tak môže ochromenie dôležitých služieb - od odvážania odpadu, dodávok energií a potravín až po fungovanie nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva má už nachystaný plán na zavedenie skrátenej izolácie pre tých, ktorým vyjde pozitívny test na koronavírus.

Hoci je na Slovensku oficiálne potvrdených 127 prípadov pozitívnych na variant koronavírusu omikron, sekvenácia vzoriek v laboratórnych podmienkach ukázala, že ich je oveľa viac. Výskum, ktorý v uplynulých dňoch robilo súkromné laboratórium Unilabs Slovensko ukázal, že ich je už 212.

Na odmenu za očkovanie čaká na Slovensku 1,2 milióna ľudí, šeky zatiaľ dostali len plne očkovaní. Po šek za očkovanie si prišli na ministerstvo, kde mali overiť či už pošta poukaz poslala. Čo robiť, ak vám prišlo dvesto eur namiesto tristo?

Vojna na Ukrajine by zmenila aj Slovensko, plány vraj máme pripravené

Ruský vojenský konvoj sa presúva po diaľnici na Kryme. (zdroj: TASR/AP)

Východnú slovenskú hranicu prekračujú tisíce vystrašených Ukrajincov. Cez posilnenú hraničnú kontrolu prechádzajú bez komplikácií, stačí sa len preukázať občianskym preukazom. Nejdú do stanového tábora, útočisko nachádzajú u svojich príbuzných či známych, ktorí na Slovensku žijú už dlho.

Vláda vyhlási výnimočný stav a do služby povolá vojakov zo zálohy. Medzitým na vojenské základne dorazí misia NATO. Niekoľko stoviek vojakov z rôznych štátov má však skôr symbolické poslanie. Ak by sa vojenský konflikt prelial za hranice, spojenci sú ochotní brániť nás.

Minister hospodárstva sa snaží s českým a maďarským kolegom vyrokovať mimoriadne dodávky plynu pre prípad, ak by Rusko uskutočnilo svoje hrozby a pozastavilo plyn tečúci cez Ukrajinu. Minister zahraničných vecí sa zase pripravuje na vyhostenie ruských diplomatov. To isté robia aj ďalšie štáty EÚ.

Toto je len jeden z možných scenárov, ktorý by sa mohol na Slovensku diať, ak by konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom prerástol do otvorenej vojny.

Vojna medzi dvoma štátmi v bezprostrednej blízkosti by pre Slovensko v novodobej histórii bola novou skúsenosťou. Nie všetko sa dá predvídať, no v hrubých črtách sa dá aspoň predpokladať, s akými výzvami by sa muselo Slovensko vyrovnať. Ministerstvo obrany tvrdí, že na takúto situáciu má pripravené plány. Tie sú však tajné.

Práve pre ruskú agresiu voči zvrchovanej Ukrajine začali Spojené štáty vytvárať so svojimi spojencami v Európe vrátane Slovenska obranné dohody, ktorými chceli posilniť garanciu ich bezpečnosti. Sériu zmlúv nazvali Európska iniciatíva odstrašenia. Zmluvy dnes má podpísaných 23 členských krajín NATO vrátane Poľska a Maďarska. Slováci stále chýbajú.

Prezidentka Zuzana Čaputová podporuje prijatie obrannej dohody s USA. Súčasťou plnomocenstva, ktoré udelí členovi vlády k podpisu textu dohody, bude však aj interpretačné vyhlásenie. V rámci neho budú vysvetlené všetky sporné body dohody. Zmluvu prezidentka ratifikuje iba s interpretačnou doložkou.

Premiér Eduard Heger potvrdzuje postoj Slovenskej republiky v súvislosti s anexiou Krymu a uvalením sankcií na Ruskú federáciu. Odsúdenie anexie je podľa jeho slov oficiálna línia našej zahraničnej politiky, zároveň ju označil za zaväzujúcu pre členov jeho vlády. Reagoval tým na vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka o sankciách voči Rusku.

Sulík sa zasa posťažoval, že ruská útočná vojna proti nášmu susedovi nám nebude brániť budovať s Moskvou vzťahy a sankcie škodia ekonomike. No toto. A my sme si mysleli, že sankcie majú variť kávu a podržať dvere, píše Peter Tkačenko.

Rusko sa dlhodobo snaží dostať presne tento typ licencie. Že akceptujeme sféry vplyvu, nebudeme sa starať o spôsob vládnutia a tešiť sa budeme z plynu a šachových turnajov. A Sulík teraz vraví, že on je s tým v pohode, píše Zuzana Kepplová.

Rusko sa dlhodobo snaží dostať presne tento typ licencie. Že akceptujeme sféry vplyvu, nebudeme sa starať o spôsob vládnutia a tešiť sa budeme z plynu a šachových turnajov. A Sulík teraz vraví, že on je s tým v pohode, píše Zuzana Kepplová. Koncert silných výrokov: Stotisíc ruských vojakov na ukrajinskej hranici je prekročený Rubikon, takže inokedy prípadné poznámky o dôležitosti obchodných vzťahov majú teraz podstatne slabší výtlak. Odkaz Putinovi, aby si dal pokoj, je veľmi silný, „appeasment“ je prvýkrát (jasne) minoritný prístup, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Program spolupráce medzi slovenskou a ruskou generálnou prokuratúrou zahŕňa v rokoch 2022 a 2023 dva okrúhle stoly, workshopy či odborné stretnutie. Vyplýva to z dokumentu zverejnenom na webe Generálnej prokuratúry. Dokument pridala prokuratúra na web po tom, ako ho odmietla sprístupniť denníku SME.

Podiel obyvateľov bez náboženského vyznania na Slovensku rastie a súčasnosti sú už druhou najpočetnejšou skupinou. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 percenta, v sčítaní obyvateľstva uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo 725-tisíc ľudí, čo predstavuje 13,4 percenta. Katolíkov je o 308-tisíc menej ako pred desiatimi rokmi, k rímskokatolíckej cirkvi sa stále hlási viac ako polovica obyvateľov Slovenska.

Podiel obyvateľov bez náboženského vyznania na Slovensku rastie a súčasnosti sú už druhou najpočetnejšou skupinou. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 percenta, v sčítaní obyvateľstva uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo 725-tisíc ľudí, čo predstavuje 13,4 percenta. Katolíkov je o 308-tisíc menej ako pred desiatimi rokmi, k rímskokatolíckej cirkvi sa stále hlási viac ako polovica obyvateľov Slovenska. Obvinili poslankyňu za OĽaNO: Poslankyňu parlamentu a starostku obce Kunerad Moniku Kaveckú obvinila polícia zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní pri výstavbe nájomných bytov. Kavecká ako starostka najprv prenajala pozemky súkromnej firme a potom v súťaži uviedla, že nájomné byty sa môžu stavať iba na tejto konkrétnej parcele. Hrozí jej osemročné väzenie.

Analytik Zachar: Zdravotníci zarábajú nadpriemer, ale mzda nezohľadňuje výkon

Riaditeľ INEKO Dušan Zachar. (zdroj: SME/Vladimír Šimíček)

V roku 2020 klesol počet operačných výkonov v nemocniciach takmer o štvrtinu. Ide celkovo o 62-tisíc nerealizovaných operácií. Je možné, že časť pacientov sa ich nikdy nedočká a zomrie.

Pandémia Covidu-19 sa v slovenských nemocniciach negatívne podpísala na plošnom zhoršení úrovne všetkých sledovaných indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, uvádza analýza think tanku INEKO.

Na druhej strane, hospodárenie nemocníc sa podľa nej zlepšilo a zvýšila sa aj spokojnosť pacientov. "Pacient má možno také nízke očakávania, že je potom prekvapený," vraví v rozhovore pre INDEX riaditeľ INEKO Dušan Zachar.

K zlepšeniu situácie podľa neho povedú aj reformy z plánu obnovy, ale z veľkej časti nalievajú milióny eur "do betónu" - teda budov a inej zdravotníckej infraštruktúry - bez dostatočného ohľadu na kvalitu služieb pre pacienta.

V krátkosti z ekonomiky:

Patrí medzi najhlasnejších kritikov nového stavebného zákona z dielne vicepremiéra Štefana Holého, ktorý schválila vláda a poslala ho do parlamentu. Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinova Martin Chren tvrdí, že nová právna úprava výrazne poškodí slovenské mestá a obce.

Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy sa vzdáva funkcie. Dôvodom má byť neúmerná kritika voči jeho osobe. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan uviedol, že si veľmi váži Kőszeghyho manažérsku prácu a dodal, že má predstavu o tom, kto by danú pozíciu mohol v budúcnosti zastávať.

Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy sa vzdáva funkcie. Dôvodom má byť neúmerná kritika voči jeho osobe. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan uviedol, že si veľmi váži Kőszeghyho manažérsku prácu a dodal, že má predstavu o tom, kto by danú pozíciu mohol v budúcnosti zastávať. Zákaz kryptomien v Rusku: Ruská centrálna banka navrhla zákaz ťažby a používania kryptomien na území Ruska. Ako dôvod uviedla potenciálne ohrozenie finančnej stability, blahobytu občanov a menovej suverenity. Rusko je v súčasnosti tretím najväčším hráčom na svete v oblasti ťažby kryptomien.

Biden dal Putinovi zelenú na inváziu, obávajú sa Ukrajinci

Americký prezident Joe Biden. (zdroj: TASR/AP)

Americký prezident Joe Biden očakáva, že Putin čoskoro nejakým spôsobom napadne Ukrajinu. „Niečo musí urobiť,“ povedal a Putina opísal ako lídra, ktorý chce ostať vplyvným aj v postsovietskej ére. „Snaží sa nájsť svoje miesto vo svete medzi Čínou a Západom.“

Biden hodnotil svoj prvý rok vo funkcii a okrem iného vyhlásil, že ak Rusko spustí inváziu na Ukrajinu, zavedie sankcie, aké ešte nevidelo. To už adresoval priamo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Takmer na konci tlačovej konferencie však prišla veta, ktorá Ukrajincov veľmi neupokojila. Západní spojenci sú podľa neho jednotní v tom, ako zareagovať, ak by Rusko poslalo armádu na Ukrajinu, ale naznačil, že jednota nie je v tom, čo by sa stalo pri menšom narušení súčasného stavu.

Ukrajinci sa slovného spojenia menšie vniknutie obávajú, keďže nie je celkom jasné, čo to znamená a v spomenutej možnosti sporu vnútri aliancie. Prekvapilo ich, že Biden to takto priamo povedal v čase, keď sa hovorí o ich napadnutí. „Boli sme šokovaní, že americký prezident Biden rozlišuje medzi vniknutím a inváziou,“ cituje CNN nemenovaného ukrajinského predstaviteľa.

„Rusko tým dostáva zelenú na to, aby vstúpilo na Ukrajinu, keď mu to bude vyhovovať,“ povedal zdroj s tým, že podobné rozlíšenie pojmov od amerických predstaviteľov ešte nikdy nepočul. „Kyjev zmeravel.“

V krátkosti zo sveta:

Ashling Murphyová si bola minulú stredu popoludní zabehať na okraji írskeho mesta Tullamore, kde ju napadol muž a uškrtil ju. Z jej brutálnej vraždy súd obvinil 31-ročného Jozefa Pušku, pôvodom zo Slovenska. Kauza, ktorá zatriasla celým Írskom, môže mať teraz dosah aj na slovenskú komunitu v krajine, ktorá už čelí prvým verbálnym útokom.

Katolíckeho kňaza Petra Hullermanna presunuli z nemeckého Essenu do Mníchova po obvinení, že zneužíval jedenásťročného chlapca. Napriek jeho minulosti naďalej pôsobil ako kňaz. Vyšetrovanie ukázalo, že o Hullermannovej minulosti vedel aj arcibiskup Joseph Ratzinger, ktorý cirkev viedol ako pápež Benedikt XVI., rovnako ako o ďalších troch prípadoch sexuálneho zneužívania detí, ktoré sa utajovali.

Katolíckeho kňaza Petra Hullermanna presunuli z nemeckého Essenu do Mníchova po obvinení, že zneužíval jedenásťročného chlapca. Napriek jeho minulosti naďalej pôsobil ako kňaz. Vyšetrovanie ukázalo, že o Hullermannovej minulosti vedel aj arcibiskup Joseph Ratzinger, ktorý cirkev viedol ako pápež Benedikt XVI., rovnako ako o ďalších troch prípadoch sexuálneho zneužívania detí, ktoré sa utajovali. Covid ako sezónna chrípka: Nákaza už viac nemá ochromovať každodenný život. Covid by sa mal stať iba ďalšou z chorôb, s ktorými sa ľudia naučili žiť - taký prístup k pandémii sa rozhodli zaujať v Španielsku aj vo Veľkej Británii, kde chystajú uvoľňovanie opatrení.

Zo zahraničných webov:

V tieni Ovečkina. Legendárny Crosby sa stal prehliadanou hviezdou

Kapitán Pittsburghu Penguins Sidney Crosby. (zdroj: SITA/AP)

Rivalita medzi Sidneym Crosbym a Alexandrom Ovečkinom je jednou z najväčších v hokejovej histórii. Svet ňou žije už takmer dvadsať rokov. Od chvíle, keď sa dvaja neskúsení nováčikovia dostali do najlepšej svetovej hokejovej súťaže, sa špekulovalo, kto z nich bude mať lepšiu kariéru.

Rivalita kanadskej a ruskej hviezdy je neodškriepiteľná. Raz je na výslní jeden, inokedy druhý. Dnes je na pomyselnej horskej dráhe „hore“ ruský ostrostrelec. Svet sleduje jeho šplhanie sa rebríčkom najlepších strelcov v histórii a v najbližších rokoch bude v napätí očakávať, či prekoná Gretzkého „neprekonateľný“ rekord.

Crosby podobné eso na zaujatie hokejovej verejnosti nemá. Momentálne je v médiách menej preberaným hráčom. Akoby sa naňho popri tom kriku okolo Ovečkina či mladých hviezd zabudlo.

Kanadský „zlatý chlapec“ však potichu ťahá Pittsburgh Penguins. Klub, ktorý pokojne môžeme považovať za prekvapenie sezóny. V jeho strede je však kapitán, ktorý zo svojej hokejovej geniality takmer nič nestratil.

Mozog sa nenechá oklamať umelým sladidlom. Zistili prečo

Mozog sa umelým sladidlom nenechá oklamať. (zdroj: Fotolia)

Chuť je jedným z piatich základných telesných zmyslov, ktorými človek disponuje. Receptory chuti objavili vedci už pred viac ako 20 rokmi, ich objav rozprúdil ďalšie výskumy.

V jednom z nich experti vytvorili špeciálne myši, ktoré nemali chuťové poháriky. Napriek tomu, keď si mali vybrať medzi obyčajným cukrom a umelým sladidlom, takmer vždy u nich dostala prednosť prvá možnosť. Nikto nerozumel tomu, prečo zvieratá bez chuťových receptorov stále uprednostňujú prírodný cukor.

Táto záhada však už môže byť minulosťou. Je totiž pravdepodobné, že neurobiológ Diego Bohórquez z Lekárskej fakulty Duke University so svojím tímom ju rozlúštil. V novej štúdii, ktorú publikoval odborný časopis Nature Neuroscience, tvrdí, že chuťové poháriky v ústach nemusia vedieť rozlíšiť, či ste zjedli prírodný cukor, alebo jeho náhradu.

Rozpoznať to však dokážu chuťové bunky v čreve. Práve tie vedia, aký zdroj sladkého ste si vložili do úst. A získanú informáciu odovzdajú mozgu v priebehu niekoľkých milisekúnd.

V krátkosti o zdraví:

Morské riasy sa v posledných rokoch stávajú v západnej kultúre trendovou potravinou. Rastúci záujem spôsobuje, že ich celosvetová produkcia v tonách už prevyšuje napríklad aj produkciu citrónov a limetiek. Všetky druhy rias sú totiž skvelým zdrojom vitamínov a minerálov. Navyše sa ukazujú aj ako zdroj živín, ktorý je udržateľný pre planétu.

Pandémia poznačila takmer každého. Nejde len o samotné straty na životoch, ale o obrovské zmeny, ktoré si vynútili rôzne opatrenia. Na deti sa pritom v zhone trošku zabúda. Psychiatrička Ivana Fuseková v rozhovore hovorí aj o tom, ako sa časť detí prepracovala až k poruchám príjmu potravy.

Pandémia poznačila takmer každého. Nejde len o samotné straty na životoch, ale o obrovské zmeny, ktoré si vynútili rôzne opatrenia. Na deti sa pritom v zhone trošku zabúda. Psychiatrička Ivana Fuseková v rozhovore hovorí aj o tom, ako sa časť detí prepracovala až k poruchám príjmu potravy. Ako sa žije deťom so stómiou: Detí, ktoré sa museli dočasne, no niekedy aj natrvalo, naučiť žiť so stómiou –vývodom tenkého či hrubého čreva alebo močovodu -, je veľa. Len sa o nich hovorí oveľa zriedkavejšie ako o dospelých s podobným osudom.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Peter Pčolinský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na čom viazne súdna mapa? Prečo porušili koaličnú dohodu a predložili zákon o referende o predčasných voľbách bez dohody? Bude povinné očkovanie? A skráti sa karanténa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Petrom Pčolinským, predsedom poslaneckého klubu Sme rodina.

Podcasty SME

Index: Na trhu je miliarda plastových fliaš a plechoviek. Naučíme sa zálohovať?

Na trhu je miliarda plastových fliaš a plechoviek. Naučíme sa zálohovať? Ľudskosť: Novinárka Michaela Žureková hovorí o problémoch s trávením, chce zrušiť tabu

Karikatúra

Konečne slobodu. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Energetické tyčinky. (zdroj: Adobe Stock)

Potrebujete rýchlo a zdravo dodať energiu? Tieto energetické tyčinky urobíte za pár minút.

