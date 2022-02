Ranný brífing: Neonacista zamestnal exkontráša, s protilátkami končíme

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalý dôstojník vojenskej tajnej služby Peter Pukan sa stal poslaneckým asistentom neonacistu a podpredsedu hnutia Republika Ondreja Ďuricu. Získal tak bezprecedentný voľný vstup do parlamentu. Nemocnice prestávajú liečiť pacientov s covidom monoklonálnymi protilátkami. Nezaberajú na variant omikron. Rezort zdravotníctva predpokladá, že ich používanie sa tento týždeň zastaví úplne.

Hodnota firmy Meta Marka Zuckerberga klesla náhle o 200 miliárd dolárov. Dôvodom je, že po prvýkrát v histórii Facebooku klesol počet užívateľov, a zlá prognóza budúcich tržieb. Facebooku neklesol počet užívateľov nijako dramaticky - naznačuje to však trend? Neubližuje firme, že sa stala nástrojom dezinformácií, aj nenávisti? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Bývalý vojenský tajný Pukan získal prístup do parlamentu. Ako asistent

Bývalý dôstojník vojenskej tajnej služby Peter Pukan. (zdroj: FB/Milan Uhrík - Republika)

Bývalý dôstojník vojenskej tajnej služby Peter Pukan, ktorý sa v januári pridal k odštiepencom od kotlebovcov zoskupených v hnutí Republika, je už aj poslaneckým asistentom. Pracuje pre podpredsedu strany Ondreja Ďuricu.

Nejde len o statusovú zmenu. V praxi to znamená, že Pukan získal voľný vstup do parlamentu i do priestorov, kde majú poslanci svoje kancelárie. Pukan je podľa zverejnenej zmluvy asistentom Ďuricu od februára. Mesačne dostáva plat 1700 eur.

Rozruch pôvodne vyvolal už samotný vstup Pukana do Republiky, ktorý ohlásili exkotlebovci začiatkom januára. Predseda hnutia Milan Uhrík vtedy povedal, že bývalý spravodajský dôstojník odišiel do civilu až koncom minulého roka, a to z pozície zástupcu riaditeľa úseku kontrarozviedky.

Republika reprezentuje v parlamente podobne extrémistické názory ako ĽSNS, v ktorej sa väčšina z jej vedúcich predstaviteľov pôvodne angažovala. Blízko k extrémizmu má aj samotný Ďurica, ktorému Pukan asistuje. V minulosti bol spevákom kapely Biely odpor spájanej s neonacizmom. Ďurica sa proti tomuto označeniu v minulosti ohradzoval, no súdy napokon v roku 2018 vyhlásili, že novinári ho na základe textov piesní, ktoré spieva, môžu označovať za neonacistu.

Hnedá internacionála kýva na pozdrav: V uplynulom týždni sme sa posunuli až k takým métam, ako bolo zvolanie „republikána“ Uhríka, že vraj načo máme za každú cenu ukazovať, na ktorej strane stojíme. Keď nám parlamentní fašisti odporúčajú, aby sme sa držali diplomacie a umiernenosti ako Macron a Scholz, načim spozornieť, píše Zuzana Kepplová.

Protilátky na omikron nestačia. Nemocnice ich prestávajú používať

Monoklonálne protilátky. (zdroj: UNLP)

PCR testy odhalili 15 549 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 28 424 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 906 pacientov, pribudlo aj 20 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 300 ľudí.

Niektoré nemocnice na Slovensku prestávajú pri liečbe covidu podávať monoklonálne protilátky. Nezaberajú proti u nás čoraz viac prítomnému variantu omikron, ktorý spustil štvrtú vlnu pandémie.

Ministerstvo zdravotníctva preto predpokladá, že sa o týždeň prestanú podávať vo všetkých nemocniciach. Doteraz sa u nás protilátky podali 9 504 pacientom. V porovnaní s počtom zaočkovaných ľudí je to však zanedbateľné číslo.

Obidvoma dávkami je zaočkovaných takmer 2,7 milióna ľudí, čo predstavuje vyše 49 percent populácie. Vakcinácia je zhruba o tretinu účinnejšou ochranou proti covidu ako podávanie protilátok.

Monoklonálne lieky sú kópiou protilátky, ktorú produkuje náš imunitný systém na boj s infekciou koronavírusu. Ľudský organizmus ochránia pred ním tak, že koronavírus neutralizujú.

Spoplatnenie liečby neočkovaných: Väčšina ľudí nesúhlasí, aby si pacienti museli uhrádzať liečbu na Covid-19, ak predtým odmietli očkovanie a nemali na to závažný zdravotný dôvod. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Až 67 percent ľudí odmieta uhrádzanie nákladov za liečbu a len 31 percent by takú možnosť uvítalo.

V krátkosti z domova:

Už žiadny taxík do nemocnice: Vyše 60 percent výjazdov záchraniek je k pacientom, ktorí nie sú v ohrození života. Znamená to, že by k nim nemala ísť sanitka. Ministerstvo zdravotníctva chce obmedziť zneužívanie sanitiek tak, že určí kto a v akom zdravotnom stave bude mať nárok na záchranku. Ak návrh prejde parlamentom, sprísnené pravidlá by mali platiť od jesene.

Vyše 60 percent výjazdov záchraniek je k pacientom, ktorí nie sú v ohrození života. Znamená to, že by k nim nemala ísť sanitka. Ministerstvo zdravotníctva chce obmedziť zneužívanie sanitiek tak, že určí kto a v akom zdravotnom stave bude mať nárok na záchranku. Ak návrh prejde parlamentom, sprísnené pravidlá by mali platiť od jesene. Architekt odišiel spolu s dielom: Vo veku 91 rokov zomrel známy architekt a urbanista Iľja Skoček starší. Správa o jeho úmrtí prichádza necelý mesiac po začiatku rozoberania Istropolisu, jednej zo stavieb, na ktorej sa podieľal. Jeho syn Iľja Skoček mladší pre SME uviedol, že o rozoberaní Istropolisu sa už Skoček nedozvedel.

Vo veku 91 rokov zomrel známy architekt a urbanista Iľja Skoček starší. Správa o jeho úmrtí prichádza necelý mesiac po začiatku rozoberania Istropolisu, jednej zo stavieb, na ktorej sa podieľal. Jeho syn Iľja Skoček mladší pre SME uviedol, že o rozoberaní Istropolisu sa už Skoček nedozvedel. Hlasovanie o dohode s USA: Výsledok hlasovania o obrannej zmluve medzi Slovenskom a USA v parlamente môže byť veľmi tesný, tvrdí Juraj Šeliga. Podľa neho to bude dôsledok veľkého tlaku, ktorý má byť vytváraný na poslancov, súhlasiacich s uzavretím zmluvy. Boris Kollár vyhlásil že poslanci Sme rodina budú mať pri hlasovaní „zelenú kartu", budú sa teda môcť slobodne rozhodnúť.

Mečiarov sen nevyšiel. Ako malo Slovensko hostiť olympijské hry

Slováci na konci minulého storočia verili, že môžu zorganizovať zimnú olympiádu. (zdroj: TASR)

V kalendári svieti štvrtý február 2006 a zraky celého sveta sa upierajú na Slovensko. Vo Vysokých Tatrách sa začínajú jubilejné XX. zimné olympijské hry, Poprad zaplavujú tisícky návštevníkov.

Počas priameho prenosu sa v zábere kamier ocitne aj Vladimír Mečiar. V očiach má slzy. V častých vyhláseniach pred začatím športového sviatku prízvukuje, že olympiáda je jeho dielo.

„Otec národa“ chcel takto osláviť a spropagovať samostatný slovenský štát. Aj priklepnutie organizácie olympiády Slovensku mu pomohlo k tomu, že sa v roku 2002 vrátil na premiérsky post.

Možno aj takto o budúcnosti sníval v roku 1997 vtedajší premiér Mečiar, keď definitívne potvrdzoval prihlášku Slovenska do boja o organizáciu zimných hier.

Realita (a aj tá politická) však bola podstatne iná. Kandidatúre Slovenska na organizovanie zimných olympijských hier 2006 sa venujeme v ďalšej časti seriálu Megalomanské projekty.

V krátkosti z ekonomiky:

Pivo v plaste končí: V minulosti populárne pivo v plastových fľašiach mizne z obchodov. Viaceré pivovary sa PET fliaš vzdali a preferujú plechovky, prípadne sklo. Dôvodom nie je len zmena preferencií zákazníkov, ale aj nový zálohový systém, ktorý na Slovensku rozbehol začiatkom tohto roka.

V minulosti populárne pivo v plastových fľašiach mizne z obchodov. Viaceré pivovary sa PET fliaš vzdali a preferujú plechovky, prípadne sklo. Dôvodom nie je len zmena preferencií zákazníkov, ale aj nový zálohový systém, ktorý na Slovensku rozbehol začiatkom tohto roka. Starnutie populácie rieši aj migrácia: Počet obyvateľov EÚ odkázaných na dlhodobú starostlivosť sa do polovice storočia zvýši zo súčasných 20 miliónov o päťdesiat percent. Aké dosahy bude mať takýto demografický vývoj na výšku dôchodkov? Dá sa nárast staršej populácie ekonomicky využiť? Ako vôbec zabrániť vymieraniu Európy? Odpovedá podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica.

Počet obyvateľov EÚ odkázaných na dlhodobú starostlivosť sa do polovice storočia zvýši zo súčasných 20 miliónov o päťdesiat percent. Aké dosahy bude mať takýto demografický vývoj na výšku dôchodkov? Dá sa nárast staršej populácie ekonomicky využiť? Ako vôbec zabrániť vymieraniu Európy? Odpovedá podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica. Nápady z veľtrhu CES: Nedávny veľtrh technológií CES, ktorý sa začiatkom každého roka koná v americkom Las Vegas, priniesol množstvo zaujímavých technologických inšpirácií. Pozrite si desiatku nápadov, ktorými si budete môcť v tomto roku modernizovať svoju domácu kanceláriu.

Ruština ich k Moskve neťahá. Ako žije ukrajinský Charkov

Účastníci pochodu za jednotu Ukrajiny počas štátnej hymny v centre Charkova. (zdroj: TASR/AP)

Jevgenij Šerlajmov sa so svojím otcom snaží o politike nerozprávať. Niekedy sa však neudrží a cez telefón sa pohádajú – otec žijúci v Slavjansku neďaleko obsadeného Donecku sa politicky prikláňa na stranu Ruska. Syn má proukrajinské názory.

Aj Jevgenij žil dlhé roky v podobnom informačnom prostredí. „Potom som však začal čítať, učiť sa po anglicky, študovať a moje myslenie a vzťah k Rusku to narušilo,“ vraví. Keď prišiel rok 2014, obliehali jeho domov proruskí separatisti.

Dnes žije 34-ročný po rusky hovoriaci Jevgenij v Charkove, 1,5-miliónovej metropole východnej Ukrajiny. Napriek politickej eskalácii sa Ukrajinec priamo vojny nebojí.

„Risknem to a zariadim sa podľa situácie. Evakuačný batoh som si nepripravil, akurát som si vybral peniaze a keby bolo najhoršie, bývam blízko metra,“ hovorí pri pive a o chvíľu si sadá k bicím počas improvizovaného koncertu.

Vo svojich názoroch nie je osamotený. V Charkove, prevažne ruskojazyčnom meste, je možná ruská invázia horúcou témou. Emócie vybičovali vyjadrenia ukrajinského prezidenta o možnej okupácii, informácie amerických tajných služieb aj historická skúsenosť.

V krátkosti zo sveta:

Krvná pomsta na čečenský spôsob: Ani v 1800 kilometrov vzdialenom Nižnom Novgorode nebola v bezpečí. Zaremu Musajevovú z miliónového ruského mesta unieslo komando, ktoré podlieha čečenskému lídrovi Ramzanovi Kadyrovovi. Unesená žena sa stala terčom čečenských bezpečnostných zložiek, pretože jej rodina je v nemilosti Kadyrovovho režimu.

Ani v 1800 kilometrov vzdialenom Nižnom Novgorode nebola v bezpečí. Zaremu Musajevovú z miliónového ruského mesta unieslo komando, ktoré podlieha čečenskému lídrovi Ramzanovi Kadyrovovi. Unesená žena sa stala terčom čečenských bezpečnostných zložiek, pretože jej rodina je v nemilosti Kadyrovovho režimu. Ako žil a zomrel Kurajší: Abú Ibrahim Hašími Kurajší sa stal šéfom Islamského štátu po Abú Bakrovi Bagdádím. Prevzal síce známu teroristickú organizáciu, no tá už v tom čase stratila väčšinu území a označovali ho za kalifa bez kalifátu. Unikať sa mu darilo vďaka tomu, že rovnako ako jeho predchodca sa neukazoval na verejnosti. Označoval sa za duchovného, pričom bol najmä brutálnym teroristom.

Abú Ibrahim Hašími Kurajší sa stal šéfom Islamského štátu po Abú Bakrovi Bagdádím. Prevzal síce známu teroristickú organizáciu, no tá už v tom čase stratila väčšinu území a označovali ho za kalifa bez kalifátu. Unikať sa mu darilo vďaka tomu, že rovnako ako jeho predchodca sa neukazoval na verejnosti. Označoval sa za duchovného, pričom bol najmä brutálnym teroristom. Rastúce počty ruských vojsk: Rusko má k dispozícii približne 70 percent bojovej sily, o ktorej sa domnieva, že by ju potrebovalo na rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Za posledné dva týždne sa počet taktických skupín v pohraničnom priestore zvýšil zo 60 na 83 a ďalších 14 sa presúva, uviedli dvaja americkí predstavitelia. Čo sa týka načasovania invázie, predstavitelia uviedli, že maximálna úroveň zamrznutia pôdy sa očakáva okolo 15. februára.

Zo zahraničných webov:

Hry sú na okraji púšte. V Pekingu sa súťaží výhradne na umelom snehu

Pekinské hry sú prvé v histórii, na ktorých sa nesúťaží na prírodnom snehu. (zdroj: TASR/AP)

Už prvé zábery olympijských športovísk zimných olympijských hier v Pekingu museli mnohým ľuďom udrieť do očí. Nie je to obraz, ktorý by fanúšik z takého podujatia čakal.

Hnedé riedko zalesnené kopce sú ovinuté bielymi stuhami zjazdoviek či bežeckých tratí. Sneh je v tomto regióne evidentne vzácnosť. Nie je to však teplotou. Mráz je priam arktický cez deň mínus 6 až mínus 8, v noci aj mínus 20.

Lenže na sever od Pekingu v strediskách Jen-čching a Čang-ťia-kchou je veľmi suché podnebie. Čang-ťia-kchou je dokonca vzdialené len 250 kilometrov od púšte Gobi. Na to, aby tu mohli súťažiť športovci z celého sveta v lyžovaní, snoubordingu, biatlone a ďalších športoch, tu idú na plné obrátky snehové delá.

Celkovo vraj organizátori budú potrebovať až 2 milióny metrov kubických snehu. Čo je objem, ktorý by zaplnil 800 olympijských plaveckých bazénov.

Pekinské hry sú prvé v histórii, na ktorých sa nesúťaží na prírodnom snehu. Ten tu totiž prakticky nenapadne. Za posledné štyri desaťročia je priemerný súhrn zrážok 7,9 milimetra. Pre porovnanie, v Jasnej je priemer zrážok za zimu okolo 300 milimetrov.

Imagine, že svet je v poriadku. Olympijský ceremoniál snáď čínski figuranti prežili v zdraví

V Pekingu zapálili olympijský oheň. (zdroj: SITA/AP)

Už veľakrát Číňania dokázali, že keď treba niečo nacvičiť, natrénovať až vydrezúrovať, netreba ich veľmi presviedčať. Perfekcionalizmus je im vlastný. Tentoraz však nemali potrebu predvádzať sa, zimné olympijské hry, ktoré zorganizovali v Pekingu, otvorili síce pôsobivo, ale oveľa skromnejšie, ako by sa dalo očakávať.

Kto sa bál dlhých choreografií a scénických tancov, mohol si aspoň v prvej časti vydýchnuť. Kľúčovými slovami, ktoré stáli v organizačných inštrukciách pred slávnostným ceremoniálom, boli zrejme "jednoduchosť a stručnosť".

Emotívnych prejavov vlastenectva sa síce Číňania nevzdali, ale do jeho programu nezaradili dokonca ani tradičnú exhibíciu vrcholov, ktoré ich civilizácia dosiahla. Nebola to oslava ich bojových umení, technológií ani architektúry.

Najmä v úvodnej časti to bolo len vítanie nového roka a oslava prírody, s ktorou žijú v súlade už celé stáročia. Špeciálne miesto sa pritom ušlo vode, zdroju života, ktorá sa dokáže meniť na rôzne skupenstvá, a keď má podobu ľadu alebo snehu, môžu na ňu vybehnúť športovci so svojimi korčuľami, lyžami a hokejkami. Idealizmus a športové ideály, tie prišli až na záver.

V krátkosti z kultúry:

Nórska Popoluška má fúzy: Tri oriešky pre Popolušku sa zmenili na žalude a v tom treťom je niečo iné ako „svatební“. Zo zámku Moritzburg je vikingská pevnosť a netancuje tam žiadna princezná Droběna. Napriek tomu sa nórsky remake Popolušky oplatí vidieť.

Tri oriešky pre Popolušku sa zmenili na žalude a v tom treťom je niečo iné ako „svatební“. Zo zámku Moritzburg je vikingská pevnosť a netancuje tam žiadna princezná Droběna. Napriek tomu sa nórsky remake Popolušky oplatí vidieť. O Rolling Stones bez Rolling Stones: Hrajú spolu dlhšie ako The Beatles či Pink Floyd. Existuje len jediné rozumné vysvetlenie, prečo sú The Rolling Stones na scéne a na vrchole už šesťdesiat rokov. Museli podpísať zmluvu s diablom. Okrem skalných odporcov to tvrdí aj inscenácia Činohry Slovenského národného divadla Kým prídu Stouni...

Hrajú spolu dlhšie ako The Beatles či Pink Floyd. Existuje len jediné rozumné vysvetlenie, prečo sú The Rolling Stones na scéne a na vrchole už šesťdesiat rokov. Museli podpísať zmluvu s diablom. Okrem skalných odporcov to tvrdí aj inscenácia Činohry Slovenského národného divadla Kým prídu Stouni... Vinylová renesancia: V druhej polovici deväťdesiatych rokov asi málokto predpokladal, že nosič zvukového (a prioritne hudobného) záznamu v podobe vinylovej LP platne neodíde do histórie, ale že o dve dekády neskôr sa stane (opäť) hmotnou substanciou hudobných záznamov, ktorá generuje najväčšie (hmotné) tržby. Ale stalo sa – a je to pozoruhodný príbeh.

