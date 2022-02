Minúta po minúte: Žilinka chcel vystúpiť v rozprave k dohode s USA, poslanci to neodsúhlasili

Schôdza by sa mala začať o 13. hodine.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/cy4X_dIirxc

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhodovanie o obrannej dohode s USA sledujeme minútu po minúte:

13:41 Niekoľko opozičných poslancov narúša prejav ministra obrany Jaroslava Naďa píšťalkami. Predseda parlamentu vykázal Mariana Kotlebu zo sály, prerušil rokovanie a zvolal poslanecké grémium.

13:38 Juraj Blanár zo Smeru ešte v úvode schôdze žiadal aklamatívne hlasovanie. Podľa neho by sa poslanci mali pri hlasovaní pozrieť do kamier a povedať, ako za zmluvu hlasujú. Vysvetlil to tým, že má byť jasné, ktorí poslanci hlasujú za dohodu, ktorá zbavuje Slovensko suverenity a umožňuje americké základne.

Nepravda - Odporuje to nie len dohode ale aj jej doložkám zo strany SR aj USA. „Dohoda je výrazom suverenity Slovenskej republiky, bude sa vykonávať spôsobom, ktorý nepredstavuje jej ohrozenie alebo obmedzenie, a ktorý neznižuje bezpečnosť Slovenska a jej obyvateľov,“ píše sa v slovenskej doložke.

Takisto sa v dohode nehovorí o základniach, ale o modernizácii letísk, strážení skladov a podobne.

„Táto dohoda nie je rozhodnutím o vytvorení vojenských základní na území Slovenskej republiky, ani rozhodnutím o prítomnosti ozbrojených síl Spojených štátov amerických a ich príslušníkov na území Slovenskej republiky,“ píše sa v slovenskej doložke.

13:35 Generálny prokurátor Maroš Žilinka v rozprave nevystúpi. Odhlasovali to poslanci. Žilinka následne podal Kollárovi ruku a odišiel z rokovacej sály.

13:34 Poslanci schválili program schôdze.

13:30 Pred budovou parlamentu protestuje do dvesto odporcov dohody. Dav skandoval meno generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý požiadal parlament o vystúpenie.

Protest proti obrannej dohode s USA pred budovou parlamentu. (zdroj: Michal Katuška - SME)

13:28 Poslanec György Gyimesi hovorí, že jeho pochybnosti o dohode rozptýlil minister obrany Jaroslav Naď. "Nepovažujem ju za takú, ktorá by ohrozovala suverenitu Slovenska, umožňovala sem naviesť chemické alebo jadrové zbrane. Všetky moje obavy zo zmluvy sa počas diskusie rozptýlili," povedal.

13:22 Za zmluvu nebude môcť hlasovať poslanec OĽaNO Vojtech Tóth, aj preto, že je celý nasledujúci týždeň leží doma s covidom. "Ja mám aj teploty," povedal s tým, že nevie, ako by hlasoval.

13:17 Predseda parlamentu Boris Kollár zvolal na základe návrhu poslanca Juraja Šeligu poslanecké grémium.

13:07 O obrannej dohode s USA sa má hlasovať v stredu o 11:00, poslanci o nej budú rokovať bez prerušenia do konca rozpravy. Podľa predsedu klubu Sme rodina Petra Pčolinského sa na tom dohodla koaličná rada. Informoval o tom Denník N.

13:04 Parlament je uznášaniaschopný, prítomných je 79 poslancov.

12:56 Fico tiež povedal, že dohoda prispieva k "zvýšeniu napätia v tomto komplikovanom období".

Nepravda: Súčasné geopolitcké napätie vyvolalo Rusko, ktoré od apríla 2021 zhromažďuje na ukrajinskej hranici svoje vojská.

Najprv to Rusi vysvetľovali vojenským cvičením, neskôr ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že naopak NATO stupňuje napätie svojimi cvičeniami v okolí hraníc Ruska a vyhlasoval, že Ukrajina nebude nikdy členom NATO.

Samotná obranná dohoda nevyvolávala vášne až do decembra 2021, keď sa z toho stala téma opozície a následne v januári ju v tom podporil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

12:55 Dohoda podľa Fica neprispieva k zvýšeniu obranyschopnosti Slovenska.

Nepravda: Zmluva predpokladá investície do slovenských leteckých základní Sliač a Kuchyňa. Zároveň upravuje pravidlá, ako by tam Američania mohli mať svojich technikov stíhačiek F-16, ktoré nakúpila vláda Smeru, prevádzkovanie skladov paliva a podobne.

12:51 Fico taktiež poznamenal, že ide o bilaterálnu zmluvu, ktorá nevyplýva z našich doterajších záväzkov v NATO.

Pravda: Z doterajších zmlúv nevyplýva povinnosť mať uzavretú obrannú dohodu s USA, no viaceré krajiny v Európe ju majú, aby zjednodušili spoluprácu s americkou armádou.

12:45 Robert Fico na tlačovke pre hlasovaním v krátkosti načrtol svoje výčitky. Šéf Smeru povedal, že koalícia chce zo Slovenska guberniu USA.

Nepravda: Ak by mal Fico pravdu, tak by to znamenalo, že Slovensko by autoritatívne viedol akýsi americký šľachtic s pomocou polície a slovenská gubernia by podliehala cisárovi.

Gubernia bola vyššia územno-správna jednotka v Ruskej ríši. Tento systém fungoval od Petra I do 20-tych rokoch 20. storočia. Bol postavený na tom, že ríša sa rozdelila na gubernie, ktoré sa potom delili na menšie okresy. Gubernie najčastejšie viedol šľachtic a okresy boli pod správou vedúceho okresneh polície.

Cieľom obrannej dohody s USA je v podstate len zjednodušenie spolupráce s americkou armádou v priestoroch slovenských vojenských letísk.

12:40 Generálny prokurátor Maroš Žilinka požiadal o vystúpenie v pléne. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Generálna prokuratúra dohodu odmieta ako celok, v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnila 35 zásadných pripomienok.

12:35 S dohodou má problém aj ďalší poslanec OĽaNO z Tvrdošína Milan Kuriak. "Zatiaľ som tak, že to nepodporím," hovorí Kuriak s tým, že Slovensku podľa neho stačí členstvo v NATO a "niečo navyše nie je potrebné".

12:32 Dohodu sa síce nechystajú podporiť všetci poslanci vládnej koalície, počet tých, čo sú za, by však mal stačiť na to, aby v parlamente prešla.

Jedným z poslancov OĽaNO, ktorý nevie, či dohodu podporí, je Peter Liba z Košíc. "Možné to je," odpovedá na otázku, či za dohodu nebude hlasovať.

12:24 Hlasovanie môže ešte ovplyvniť omikron. Ak by viacerí poslanci vypadli preto, že sa nakazia koronavírusom, hlasovanie by mohlo byť pomerne tesné.

Na schválenie dohody potrebuje koalícia aspoň 76 hlasov. Nestačí, aby za ňu hlasovala polovica prítomných poslancov.

Ak vypadnú viacerí poslanci, hlasovanie o obrannej zmluve môžu presunúť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozhodnutie o dohode s USA môže sťažiť omikron. Koalícia má záložný plán Čítajte

12:22 Rokovanie o obrannej zmluve sa začne o 13. hodine. Zatiaľ sa nepredpokladá, že by poslanci stihli v utorok o zmluve aj hlasovať. Ak parlament dohodu schváli, zmluvu následne svojim podpisom ratifikuje prezidentka.

12:21 Parlament dnes začína rokovať o dohode o obrannej spolupráci Slovenska s USA.

Koalícia zmluvu až na niekoľkých vlastných poslancov podporuje, potrebných 76 hlasov, aby bola zmluva schválená, by jej nemalo chýbať. Vládni poslanci sú však pod silným tlakom opozície a časti verejnosti, aby dohodu nepodporili.

"Každý poslanec OĽaNO, ktorý bude hlasovať za zmluvu s USA, skončí," znelo vo výhražnom liste poslancom OĽaNO, v ktorom bola priložená nábojnica.

Polícia pred parlamentom očakáva protestujúci dav proti zmluve. Opoziční politici aj aktivisti už týždne mobilizujú ľudí zavádzajúcimi alebo klamlivými tvrdeniami, že dohoda povolí na Slovensku zriadenia americkej vojenskej základne, či dovoz jadrových aj chemických zbraní.

Zmluva by Spojeným štátom umožnila využívať dohodnuté vojenské priestory na letiskách Kuchyňa a Sliač. Príchod vojenského personálu Spojených štátov by aj naďalej vyžadoval súhlas parlamentu. Súčasťou zmluvy je aj modernizácia letísk na americké náklady za sto miliónov eur.