Ranný brífing: Sme rodina a Za ľudí zarezali kľúčový projekt vlády

Poslanci schválili iba zlomok zo súdnej mapy, ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú nepodržali viacerí poslanci koalície zo strán Sme rodina a Za ľudí. Pri kľúčovom projekte vlády sa zhodli len na reorganizácii okresných súdov. Kolíková tvrdí, že je z hlasovania koaličných poslancov sklamaná, svoj postoj jej vraj neavizovali.

Voľba novej komisárky pre deti opäť nevyšla. Od Kataríny Hatrákovej sa odvrátili poslanci, ktorí za ňu hlasovali v predchádzajúcej voľbe. Pribúda totiž počet medializovaných káuz, v ktorých sa mala ako terapeutka zachovať proti princípom ochrany obete a zľahčovať násilie. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kolíková prepadla, poslanci schválili zlomok zo súdnej mapy

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková tvrdí, že je z hlasovania koaličných poslancov sklamaná. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Parlament schválil a posunul do druhého čítania len minimum z reformy súdnej mapy. Ide pritom o najväčšiu reformu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a tiež o kľúčový projekt celej vlády. Na reformu je naviazaných približne pol miliardy eur z európskeho Plánu obnovy a odolnosti.

Poslanci sa však zhodli len na reorganizácii okresných súdov. Naopak, neodsúhlasili zmeny v počte a podobe krajských súdov a neprešlo ani zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach.

Výsledok hlasovania nebol istý do poslednej chvíle. Predchádzala mu búrlivá rozprava, do ktorej sa zapojila aj samotná ministerka Kolíková. Koaličných poslancov niekoľkokrát žiadala a prosila, aby návrhy posunuli aspoň do druhého čítania. "Aby bol priestor rokovať o čomkoľvek," zdôrazňovala Kolíková.

Zriadenie mestských súdov označila za kľúčové, pretože sa na nich odohráva až štvrtina všetkých sporov. Dodala tiež, že je to najkrajšia časť z celého návrhu.

"Ak opomenieme Bratislavu a Košice, tak to nie je reforma," zdôrazňovala Kolíková. Odvolala sa aj na vzory zo zahraničia. Parížsky mestský súd zastrešuje približne tristo sudcov. Ten bratislavský by ich mal sto.

Proti mestským súdom sa nečakane postavila Sme rodina, hoci v uplynulých týždňoch všetko nasvedčovalo tomu, že práve toto je časť reformy, s ktorou by nemal byť problém.

Kolíkovej sa míňa knôt: Kollárovo extempore, nehovoriac o hlasovaní, je ďalším dielikom do skladačky argumentov, že koalícia s takým človekom nemá právo na existenciu. Chápeme, že ho tam Igor Matovič naozaj veľmi chce, ale jestvujúci stav je naozaj anomália v rozpore s politickými zákonmi, píše Peter Tkačenko.

Hatrákovú opäť nezvolili za komisárku pre deti, voľba sa bude opakovať

Poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková. (zdroj: SITA)

Poslanci ani tento raz nezvolili novú komisárku pre deti. Vo voľbe tak opäť neuspela poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková. Už v decembri počas dvoch kôl voľby nedostala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, hoci ju navrhol do funkcie predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Dnes jej hlas odovzdalo 51 zo 133 hlasujúcich poslancov. Pred dvomi mesiacmi pritom získala viac hlasov - 67 zo 135 poslancov. Hatrákovej súperka, psychologička Mária Vargová, ktorej sa prisudzovali malé šance na úspech, tiež nezískala potrebný počet hlasov. Za Vargovú hlasovalo 26 poslancov. Do funkcie komisárky ju navrhoval poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál. Voľba komisárky pre deti sa teda bude opakovať.

Hatrákovej odovzdali hlas najmä poslanci OĽaNO aj piati poslanci Sme rodina zo sedemnástich, hoci šéf klubu Peter Pčolinský avizoval, že za ňu bude hlasovať zrejme väčšina ich klubu. Za Hatrákovú hlasovali aj dve poslankyne Za ľudí – Alexandra Pivková a Miriam Šuteková aj odídenec z klubu ĽSNS Jozef Šimko. V decembrovej voľbe Hatrákovú podporili aj poslanci ĽSNS, čo sa však teraz nestalo.

Viaceré organizácie mali výhrady voči jej kandidatúre na post komisárky. Hatrákovej vyčítali, že zľahčovala obvinenie poslanca Jána Heráka z OĽaNO pre zneužívanie dievčat v letných táboroch. Kritiku si vyslúžila aj za to, že opakovane tvrdila, že roly násilníka a obete sa pri domácom násilí môžu striedať a nie sú jasne dané.

Parlament si nezvolil extrém. Zatiaľ: Hatrákovej zvolenie by bolo symbolom slovenskej neschopnosti obsadiť tento úrad dôstojným spôsobom. Za necelé dva roky, počas ktorých je poslankyňou, si bezprecedentne prešustrovala dobré meno, s ktorým do politiky vstúpila, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

PCR testy odhalili 18 443 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 32 730 testov. Pozitivita testovaných vzoriek bola 56,35 percenta. V nemocniciach aktuálne leží 2 547 pacientov, pribudlo aj 34 obetí ochorenia Covid-19. Vakcíny od spoločnosti Novavax majú na Slovensko doraziť v pondelok 21. februára.

Na územie Slovenska dorazili vojaci americkej armády. Dôvodom je dva roky plánované vojenské cvičenie Saber Strike. Na cvičení sa zúčastní približne 2000 vojakov z 13 krajín a asi 600 kusov techniky. Nacvičovať budú v simulovanom spore, kde proti sebe budú bojovať dve strany. Vojaci majú na sebe simulačný systém, ktorý eviduje zásahy.

Parlamentné voľby by podľa prieskumu volebných preferencií vyhrala strana Hlas so ziskom 17,5 percenta, a to pred Smerom, ktorý by podporilo 14,5 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj. Smer sa stal v prieskume agentúry AKO druhou najsilnejšou stranou prvý raz od mája 2021.

Remišovej pribúdajú problémy, župani sa na ňu sťažovali v Bruseli

Ministerka investícií Veronika Remišová. (zdroj: TASR)

Po problémoch Veroniky Remišovej s nevyčerpanými starými eurofondmi prichádzajú zásadné otázky aj okolo tých nových, na nasledujúcich sedem rokov. Nespokojní sú napríklad ľudia v regiónoch mimo Bratislavy, pričom svoje rozhorčenie neváhajú eskalovať aj na najvyššie úrovne Európskej únie.

Predsedovia Banskobystrického, Košického a Prešovského samosprávneho kraja minulý týždeň cestovali do Bruselu, aby Európskej komisii prezentovali svoje pripomienky voči práci Remišovej ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Ján Lunter, Milan Majerský a Rastislav Trnka argumentujú, že ako najmenej rozvinutým regiónom Slovenska im z celkového eurofondového balíka pripadne relatívne malý objem peňazí.

Prekáža im tiež, že nad „svojimi“ eurofondmi nebudú mať takmer žiadnu kontrolu, hoci im to Remišovej ministerstvo sľubovalo. Do tretice, nepozdáva sa im ani to, ako MIRRI pristupuje k projektom pre rómske komunity.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako bude fungovať trvalý kurzarbeit: Od prvého marca vstúpi do platnosti zákon o podpore v čase skrátenej práce, teda o takzvanom trvalom kurzarbeite. Novinka, ktorá už dlhšie funguje vo viacerých krajinách Európy, má zamestnávateľom v čase mimoriadnej situácie zabezpečiť pomoc od štátu pri vyplácaní miezd zamestnancom. INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky o zákone o podpore v čase skrátenej práce.

Od prvého marca vstúpi do platnosti zákon o podpore v čase skrátenej práce, teda o takzvanom trvalom kurzarbeite. Novinka, ktorá už dlhšie funguje vo viacerých krajinách Európy, má zamestnávateľom v čase mimoriadnej situácie zabezpečiť pomoc od štátu pri vyplácaní miezd zamestnancom. INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky o zákone o podpore v čase skrátenej práce. Chuť kupovať nehnuteľnosť je veľká: Ako ochrániť úspory pred rýchlo rastúcou infláciou? Do čoho sa oplatí investovať? Aj túto otázku si dávajú mnohí obyvatelia Slovenska. Možností je viac, ako jedna z najbezpečnejších sa javí nákup nehnuteľností. Ten podľa najnovšieho prieskumu agentúry Go4insight zvažuje každý šiesty obyvateľ Slovenska.

Ako ochrániť úspory pred rýchlo rastúcou infláciou? Do čoho sa oplatí investovať? Aj túto otázku si dávajú mnohí obyvatelia Slovenska. Možností je viac, ako jedna z najbezpečnejších sa javí nákup nehnuteľností. Ten podľa najnovšieho prieskumu agentúry Go4insight zvažuje každý šiesty obyvateľ Slovenska. Na platy v školstve nie sú peniaze: Štát nemá financie na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Vyplýva to z rokovania medzi predstaviteľmi vlády, ktorú zastupovali premiér Eduard Heger, minister školstva Branislav Gröhling a minister financií Igor Matovič, a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Vzhľadom na to, že k dohode nedošlo, školskí odborári nevylučujú protest ani štrajk.

Na Kryme im podpálili dom, Bratislava je len zastávka. Kam emigrujú Ukrajinci?

Ukrajinci oslávili nový štátny sviatok – Deň jednoty. (zdroj: SITA/AP)

Politika začala vplývať na život Marie Retjuninovej už v jedenástich rokoch. V škole v meste Kerč na polostrove Krym sa čoraz častejšie dostávala do konfliktu za to, že sa hlásila k Ukrajine. Dianie na kyjevskom majdane vtedy rozoberali aj so spolužiakmi a rozdielne názory ukončili viaceré priateľstvá a roztrhli aj rodinné väzby. Aj z členov Mariinej rodiny sa čoskoro stali nežiaduce osoby.

Dnes žije 19-ročná Ukrajinka striedavo v Kyjeve, kam aj s rodičmi v roku 2014 z Krymu ušli, a v Bratislave, kde študuje na vysokej škole. Žiť by však chcela až v Spojených štátoch.

V podobnej situácii sú na Ukrajine desaťtisíce ľudí, ktorí z dôvodu konfliktu museli opustiť svoje domovy – niektorí odišli do Kyjeva, iní do Moskvy, časť na západ krajiny a ďalší do krajín Únie či USA. Eskalácia na ukrajinských hraniciach teraz vyvolala nové obavy z utečeneckej vlny, pričom na prípadný príchod Ukrajincov sa chystajú aj slovenské úrady.

Väčšina ľudí však zostáva vo svojej krajine, no vysídlená zo svojich domovov.

Informačná vojna pokračuje: Nič také, ako deeskalácia napätia na Ukrajine, sa podľa Západu neodohráva. NATO hovorí, že sa neznížila šanca, že Rusko napadne Ukrajinu, a že Rusi majú dokonca v okolí ukrajinských hraníc viac vojakov, ako sa očakávalo, a posielajú tam ďalších.

Nič také, ako deeskalácia napätia na Ukrajine, sa podľa Západu neodohráva. NATO hovorí, že sa neznížila šanca, že Rusko napadne Ukrajinu, a že Rusi majú dokonca v okolí ukrajinských hraníc viac vojakov, ako sa očakávalo, a posielajú tam ďalších. Separatisti zasiahli škôlku: Proruskí separatisti na východe Ukrajiny ostreľovali mestečko Stanica Luhanska, ktoré sa nachádza zhruba 20 kilometrov severovýchodne od mesta Luhansk. Zasiahli aj budovu materskej školy, zranenia utrpeli dve učiteľky. Deti, ktoré sa v budove nachádzali tiež, vyviazli bez zranení.

V krátkosti zo sveta:

Poľsko a Maďarsko prehrali: Súdny dvor EÚ zamietol žalobu Poľska a Maďarska proti mechanizmu, ktorý dovoľuje Európskej únii siahnuť na vyplácanie eurofondov, ak sú v členskom štáte porušované princípy právneho štátu. Aj keď pre Európsky parlament ide o víťazstvo v dlhoročnom spore, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová je aj po verdikte s ďalšími krokmi opatrná.

Súdny dvor EÚ zamietol žalobu Poľska a Maďarska proti mechanizmu, ktorý dovoľuje Európskej únii siahnuť na vyplácanie eurofondov, ak sú v členskom štáte porušované princípy právneho štátu. Aj keď pre Európsky parlament ide o víťazstvo v dlhoročnom spore, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová je aj po verdikte s ďalšími krokmi opatrná. Lukašenko hrozí jadrovými zbraňami: Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyhlásil, že jadrové zbrane budú v Bielorusku rozmiestnené iba v prípade hrozieb zo Západu. Pripustil však, že Bielorusko by mohlo na svojom území nainštalovať ruské protilietadlové raketové systémy S-400. Rovnako upozornil, že ak bude Západ pokračovať v útokoch na Bielorusko, on zostane "večným prezidentom".

Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyhlásil, že jadrové zbrane budú v Bielorusku rozmiestnené iba v prípade hrozieb zo Západu. Pripustil však, že Bielorusko by mohlo na svojom území nainštalovať ruské protilietadlové raketové systémy S-400. Rovnako upozornil, že ak bude Západ pokračovať v útokoch na Bielorusko, on zostane "večným prezidentom". Najhoršie sucho za tisíc rokov: Juhozápad Spojených štátov sužuje najväčšie sucho od roku 800, keď v Európe vládol franský kráľ Karol Veľký. Uvádza sa to v novej štúdii publikovanej vo vedeckom mesačníku Nature Climate Change, ktorá vychádza z výskumu letokruhov a drevených trámov zachovaných na archeologických lokalitách domorodých obyvateľov USA.

Zo zahraničných webov:

Shiffrinová opäť zlyhala. Je to ako vtip, vravela sklamane

Sklamaná Mikaela Shiffrinová. (zdroj: SITA/AP)

Mala byť jednou z hviezd hier. Mnohí jej predpovedali až päť medailí. Fenomenálna lyžiarka Mikaela Shiffrinová však na ZOH v Pekingu nezíska ani jednu individuálnu medailu. Jej sny sa rozplynuli aj v alpskej kombinácii, hoci po zjazde bola na vynikajúcom piatom mieste.

V obrovskom slalome a slalome Shiffrinová vypadla hneď po úvodných bránkach, preto všetci s napätím očakávali, ako americká pretekárka odštartuje v slalomovej časti kombinácie.

„Tri, štyri, päť, šesť…“ začal potichu odrátavať bránky komentátor britského Eurosportu, aby vzápätí nadšene zvýšil hlas: „Shiffrinová je v rytme, Shiffrinová je v stave flow!“ Lenže znovu prišlo zaváhanie. „A je tam chyba! Och, nie! Urobila to znova,“ lamentoval komentátor.

Shiffrinovej bilancia v individuálnych pretekoch v Pekingu je tak 9. miesto zo super-G a 18. miesto zo zjazdu. V ostatných troch disciplínach preteky nedokončila.

„Asi 60 percent nedokončených pretekov svojej kariéry som absolvovala tu v Pekingu,“ poznamenala trojnásobná víťazka veľkého krištáľového glóbusu. Sama však nevedela presne definovať, prečo sa jej na pekinskom snehu nedarilo.

Mysleli si, že obleky bude treba šiť vždy. Z textilky Merina zostali len ruiny

Textilný podnik Merina v Trenčíne. (zdroj: SITA)

Podmienky vôbec nemali ľahké. Pracovali v neznesiteľnom teple a prachu, nemali okná, cez ktoré by mohli vyvetrať, priestor sa nedal vychladiť. Od začiatku do konca zmeny si nepočuli slova, stroje vydávali obrovský hluk. Priam rachot.

No keď im v roku 2009 oznámili, že výroba sa končí, podnik sa zatvára a stroje vypínajú, to ticho ich nijako nepotešilo. Technický riaditeľ Juraj Grábl si na tú chvíľu spomína: "Znelo to tak, ako keby sa zastavilo srdce."

Textilná továreň Merina v Trenčíne patrí k tým industriálnym miestam, ktoré nás kedysi pozdvihli, prežili vďaka socializmu alebo napriek nemu, a dnes nevieme, ako sa k nim postaviť.

Aj jej bude venovaný jeden diel z ďalšej série dokumentárneho cyklu Budujeme Slovensko, ktorú RTVS začne vysielať 21. februára až do 16. mája.

V krátkosti z kultúry:

Ako správne smútiť: Je smútok nákazlivý a mali by ste preto prestať chodiť do práce? Existuje spoločensky prijateľná hranica trúchlenia? A dá sa smútiť aj bez toho, aby ste si dali čiernu profilovku? lInscenácia Prevádzači, ktorú na sklonku januára uviedlo Divadlo Petra Mankoveckého, je ďalšou vydarenou generačnou výpoveďou. Tentoraz o prehliadaných témach smútenia a skutočnej blízkosti.

Je smútok nákazlivý a mali by ste preto prestať chodiť do práce? Existuje spoločensky prijateľná hranica trúchlenia? A dá sa smútiť aj bez toho, aby ste si dali čiernu profilovku? lInscenácia Prevádzači, ktorú na sklonku januára uviedlo Divadlo Petra Mankoveckého, je ďalšou vydarenou generačnou výpoveďou. Tentoraz o prehliadaných témach smútenia a skutočnej blízkosti. Podvodníčka ovládla New York: Volala sa Anna Delvey. Vlastne nie, jej skutočné meno bola Anna Sorokin. Tvrdila, že keď dovŕši dvadsaťpäť rokov, uvoľní jej otec peniaze z rodinného fondu a získa tak prístup k desiatkam miliónov dolárov. Bývala v hoteloch a objednávala si v nich všetky možné služby. Bolo zrejmé, že nevie, kde by svoje peniaze minula skôr. Musela byť teda veľmi, veľmi bohatá. Jedine, že by nemala ani cent.

Volala sa Anna Delvey. Vlastne nie, jej skutočné meno bola Anna Sorokin. Tvrdila, že keď dovŕši dvadsaťpäť rokov, uvoľní jej otec peniaze z rodinného fondu a získa tak prístup k desiatkam miliónov dolárov. Bývala v hoteloch a objednávala si v nich všetky možné služby. Bolo zrejmé, že nevie, kde by svoje peniaze minula skôr. Musela byť teda veľmi, veľmi bohatá. Jedine, že by nemala ani cent. Kráľ Richard: V roku 1980 si Richard Williams zapol Roland Garros. Finálový zápas žien ho bavil, ale koniec sa mu páčil najviac: víťazka dostala štyridsaťtisíc dolárov. Aj my budeme mať z detí tenistky a tiež budú šampiónky, povedal manželke. Vyšlo mu to. Ako a za akú cenu, o tom hovorí film Kráľ Richard s Willom Smithom v hlavnej úlohe.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mário Lelovský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo sme stále neuvoľnili azylové pravidlá pre zahraničnú kvalifikovanú pracovnú silu, napríklad z Ukrajiny? Ako sme na tom s IT študentami? A čo s alarmujúcim číslom, že tretina najlepších študentov a absolventov odchádza do zahraničia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Máriom Lelovským, viceprezidentom IT asociácie Slovenska a Republikovej únie zamestnávateľov .

Podcasty SME

Ľudskosť: Neviete sa sústrediť? Rapper Lyrik H vysvetľuje, ako mu pomáha meditácia

Neviete sa sústrediť? Rapper Lyrik H vysvetľuje, ako mu pomáha meditácia Index: Úrokové sadzby porastú, no nie ako v Česku, sľubujú banky

Úrokové sadzby porastú, no nie ako v Česku, sľubujú banky Ľudia píšu Tisovi: Prečo zrazu nesmiem byť Slovákom? Pýta sa úradník Tisa

Prečo zrazu nesmiem byť Slovákom? Pýta sa úradník Tisa Klik: Podcast Klik má štyri roky. Vypočujte si špeciál s otázkami od poslucháčov

Karikatúra

Tradičný postup. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Jahodovo-smotanový zákusok. (zdroj: nanicmama.sme.sk/kamila)

Inšpirujte sa koláčmi, v ktorých majú hlavnú úlohu piškóty. Ponúkame vám desať receptov na dezerty s piškótami.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

