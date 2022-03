Ranný brífing: Z Ruska uteká inteligencia, utečenci sú liečba šokom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Asi 200-tisíc Rusov, nesúhlasiacich s kremeľským režimom, utieklo z krajiny. Putin hovorí o "prirodzenej očiste" od "svinstva a zradcov" v Rusku. Slovenská vláda príchod utečencov z Ukrajiny nezvládla. Od prvého dňa mali organizáciu prebrať odborníci na krízové riadenie, tri štvrtiny z nich ale predošlé vlády prepustili.

Počet ľudí, ktorí z Ukrajiny ušli pred vojnou, prekonal tento týždeň tri milióny. Najviac ich smeruje do Poľska, no tisíce prichádzajú aj na naše hranice. Ak sa aj rozhodnú u nás ostať, otázkou je, aký nový domov na Slovensku nájdu. O prijímaní utečencov a ich možnostiach napríklad pracovať, je dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tu nás nič dobré nečaká. Státisíce Rusov utekajú z Putinovho Ruska

Muž prechádza popred múr s maľbou Vladimira Putina. (zdroj: TASR/AP)

Ruský prezident Vladimir Putin v televíznom prejave vyzval na "prirodzenú očistu" od "svinstva a zradcov" v Rusku, ktorí spochybňujú jeho inváziu na Ukrajinu. Ide tak o ďalší nátlak na ľudí, ktorí nesúhlasia so súčasným kremeľským režimom, asi 200-tisíc z nich už krajinu opustilo.

V stredu napríklad o svojom odchode informovala primabalerína Oľga Smirnovová, najväčšia hviezda moskovského Boľšovo teatra. Vo vyhlásení napísala, že si nikdy nemyslela, že sa bude hanbiť za Rusko, ale teraz už vznikla "čiara oddeľujúca obdobie pred a po".

Rodáčka z Petrohradu, ktorá má ukrajinského starého otca, na sociálnej sieti telegram napísala, že je proti vojne "každým vláknom svojej duše".

"Bolí ma, že ľudia umierajú, strácajú strechu nad hlavou alebo musia opustiť svoje domovy," píše. "Kto by si len pred pár týždňami myslel, že sa takéto niečo stane? Možno sa nenachádzame priamo v strede vojnového konfliktu, ale nemôžeme zostávať pri tejto globálnej katastrofe bokom."

Odchádzajú akademici, novinári, ľudia v kreatívnych profesiách alebo IT odborníci. Väčšinou ľudia s vyšším vzdelaním a špecializáciou, ľudia, ktorí mali na rozdiel od väčšiny Rusov pripravené pasy a hotovosť nutnú na odchod.

Vlasť opúšťajú mladí muži, ktorí sa boja, že ich pošlú bojovať, alebo profesionáli, ktorých spoločnosti odišli z ruského trhu. Stredná trieda, ktorá bude ruskej spoločnosti veľmi chýbať.

Sankcie treba udržať až do konca Ruska: Z viacerých dôvodov dnes nemáme ako dosiahnuť návrat morálky do Ruska cestou demilitarizácie a denacifikácie, to je úloha na desaťročia. A ak nechceme, aby militarizované a sfanatizované Rusko ubližovalo ľudstvu, dá sa tomu už zabrániť len tak, že na to nebude mať technické a ekonomické možnosti, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Vo štvrtok sa začal štvrtý týždeň ruskej invázie na Ukrajinu, boje pokračovali po celej krajine. Ruskej armáde sa nepodaril zásadnejší posun, rovnako sa nekončí obliehanie Mariupoľa, kde uviazli státisíce ľudí. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Vo štvrtok sa začal štvrtý týždeň ruskej invázie na Ukrajinu, boje pokračovali po celej krajine. Ruskej armáde sa nepodaril zásadnejší posun, rovnako sa nekončí obliehanie Mariupoľa, kde uviazli státisíce ľudí. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ukrajinský týždenník: Rusku sa nedarí, povoláva žoldnierov a ešte dostalo aj verdikt z Haagu, že sa má stiahnuť z Ukrajiny. Čo bolo pred týždňom zlé v Mariupoľe a je tam teraz ešte horšie? Do Kyjeva prišli traja európski premiéri a Ukrajina hovorí, že vojna sa skončí o niekoľko týždňov. Hodnotíme tretí týždeň vojny na Ukrajine.

Rusku sa nedarí, povoláva žoldnierov a ešte dostalo aj verdikt z Haagu, že sa má stiahnuť z Ukrajiny. Čo bolo pred týždňom zlé v Mariupoľe a je tam teraz ešte horšie? Do Kyjeva prišli traja európski premiéri a Ukrajina hovorí, že vojna sa skončí o niekoľko týždňov. Hodnotíme tretí týždeň vojny na Ukrajine. Do Donbasu prúdili ruskí krajní pravičiari: Kremeľská propaganda dlhodobo tvrdí, že Ukrajine vládnu fašisti a narkomani. Údajnú prítomnosť nacistov v Kyjeve Kremeľ prezentoval ako zámienku, prečo „musel“ vpadnúť na Ukrajinu. Dostupné informácie a svedectvá ukazujú, že práve Kremeľ už pred ôsmimi rokmi využíval domácich neonacistov, aby sa angažovali na strane proruských separatistov vo vojne v Donbase.

Kremeľská propaganda dlhodobo tvrdí, že Ukrajine vládnu fašisti a narkomani. Údajnú prítomnosť nacistov v Kyjeve Kremeľ prezentoval ako zámienku, prečo „musel“ vpadnúť na Ukrajinu. Dostupné informácie a svedectvá ukazujú, že práve Kremeľ už pred ôsmimi rokmi využíval domácich neonacistov, aby sa angažovali na strane proruských separatistov vo vojne v Donbase. Pred a po ruskej invázii: Americká spoločnosť Maxar Technologies zverejňovala satelitné zábery už pred inváziou, kedy sa pri ukrajinských hraniciach zhromažďovali desaťtisíce ruských vojakov. Na najnovších je vidno skazu, ktorú vojna priniesla na územie Ukrajiny.

Americká spoločnosť Maxar Technologies zverejňovala satelitné zábery už pred inváziou, kedy sa pri ukrajinských hraniciach zhromažďovali desaťtisíce ruských vojakov. Na najnovších je vidno skazu, ktorú vojna priniesla na územie Ukrajiny. Kryt pod divadlom vydržal: Protiletecký kryt v zbombardovanom divadle Mariupoľ vydržal a ľudia tam prežili, vyhlásil mariupoľský poslanec Dmytro Gurin. Nevedel však povedať, koľko je tam zranených alebo zabitých ľudí. Z krytu sa zatiaľ podarilo zachrániť približne 130 živých ľudí.

Protiletecký kryt v zbombardovanom divadle Mariupoľ vydržal a ľudia tam prežili, vyhlásil mariupoľský poslanec Dmytro Gurin. Nevedel však povedať, koľko je tam zranených alebo zabitých ľudí. Z krytu sa zatiaľ podarilo zachrániť približne 130 živých ľudí. Z Mariupoľa sú ruiny: Zástupca primátora Mariupoľa odhadol, že mesto je z 80 až 90 percent zničené ruským bombardovaním a ostreľovaním. Počet zabitých civilistov dosiahol podľa neho 2 358. Veľa mŕtvych sa však stále nachádza pod troskami, takže skutočný počet obetí vojny môže byť v meste aj dvojnásobný.

Zástupca primátora Mariupoľa odhadol, že mesto je z 80 až 90 percent zničené ruským bombardovaním a ostreľovaním. Počet zabitých civilistov dosiahol podľa neho 2 358. Veľa mŕtvych sa však stále nachádza pod troskami, takže skutočný počet obetí vojny môže byť v meste aj dvojnásobný. Desiatky mŕtvych pri Charkove: Pri ruskom ostreľovaní ukrajinského mesta Merefa pri Charkove prišlo o život najmenej 21 ľudí, z 25 zranených je desať vo vážnom stave. Bilancia nemusí byť konečná, záchranári ešte odpratávajú trosky, pod ktorými sa môžu nachádzať ďalší zranení či mŕtvi.

Pri ruskom ostreľovaní ukrajinského mesta Merefa pri Charkove prišlo o život najmenej 21 ľudí, z 25 zranených je desať vo vážnom stave. Bilancia nemusí byť konečná, záchranári ešte odpratávajú trosky, pod ktorými sa môžu nachádzať ďalší zranení či mŕtvi. Rusko odmieta ukončiť inváziu: Rusko naznačilo, že neukončí inváziu na Ukrajinu po tom, čo najvyšší súd OSN nariadil, aby ju okamžite zastavilo. Súd uviedol, že je "hlboko znepokojený" použitím sily zo strany Ruska. Kremeľ obvinil západné médiá zo šírenia "obludných falošných správ“ o konflikte.

Zo zahraničných webov:

Kto to tu riadi? Utečenecká kríza ukazuje, že štát funguje len v dobrom počasí

Matky s deťmi utekajú z Ukrajiny. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Vláda týždne tvrdí, že všetko je na krízu prichystané. "Slovensko sa na utečencov pripravuje už od októbra," ubezpečuje minister obrany Jaroslav Naď v polovici februára. Počíta s tým, že ruský útok na Ukrajinu aj v malom rozsahu by k slovenskej hranici pohol desiatky tisíc utečencov.

Nevidno to však ani na hraničných priechodoch vo Vyšnom Nemeckom a vo Veľkých Slemenciach. "Tri dni sme my Ubľania improvizovaný záchytný tábor prevádzkovali sami, kto mohol, sa zapojil, od učiteliek po bežných ľudí," hovorí starostka Nadežda Sirková.

Vyčerpaných Ubľanov po dlhých dvadsaťštyrihodinových službách striedajú stovky dobrovoľníkov, mimovládne organizácie a cirkevné charity. Trvá dva až tri týždne, kým sú orgány štátu s výnimkou polície, hasičov a vojakov schopné reagovať na príchod desaťtisíc utečencov denne.

Ako je to možné? V čom zlyhala vláda Eduarda Hegera a prečo je za nedostatočnou pripravenosťou štátu možné nájsť predošlé vlády Smeru na čele s Robertom Ficom, ktoré sa na migráciu pozerali len ako na hrozbu?

Denník SME sa po troch týždňoch najväčšej utečeneckej krízy pozrel v sérii článkov na to, ako a prečo štát zvláda aj nezvláda prácu s utečencami od prvého kontaktu na hraničných priechodoch cez poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ubytovania, registrácie na úradoch až po prípravu na ich dlhodobé začlenenie do spoločnosti.

Štát nebol na utečeneckú vlnu pripravený: Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prešlo cez ukrajinsko-slovenské hranice 228 844 ľudí na úteku. Tento údaj platil vo štvrtok ráno, každý ďalší deň prichádza v priemere ďalších desaťtisíc ľudí. Nepripravenosť štátu na takýto počet ľudí na úteku sa odrazila aj v pomoci priamo na hraniciach. Pomoc na hraniciach stála na osobnom hrdinstve dobrovoľníkov.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prešlo cez ukrajinsko-slovenské hranice 228 844 ľudí na úteku. Tento údaj platil vo štvrtok ráno, každý ďalší deň prichádza v priemere ďalších desaťtisíc ľudí. Nepripravenosť štátu na takýto počet ľudí na úteku sa odrazila aj v pomoci priamo na hraniciach. Pomoc na hraniciach stála na osobnom hrdinstve dobrovoľníkov. Lekári nápor nezvládli: Po mnohých dňoch, neraz o hlade a smäde, prídu konečne na Slovensko. Na hranici však vládne chaos a štát stále nezabezpečil pomoc pre davy utečencov z Ukrajiny. Ak niekomu z Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou, diagnostikujú covid, skončí na ulici, lebo mnohé ubytovacie zariadenia nemajú karanténne miestnosti. Stále častejšie prichádzajú aj ľudia priamo z vojnových oblastí, ktorí majú psychické problémy. Na Slovensku však nie je dostatok psychológov, ktorí by boli špecializovaní na podobnú komunikáciu.

Po mnohých dňoch, neraz o hlade a smäde, prídu konečne na Slovensko. Na hranici však vládne chaos a štát stále nezabezpečil pomoc pre davy utečencov z Ukrajiny. Ak niekomu z Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou, diagnostikujú covid, skončí na ulici, lebo mnohé ubytovacie zariadenia nemajú karanténne miestnosti. Stále častejšie prichádzajú aj ľudia priamo z vojnových oblastí, ktorí majú psychické problémy. Na Slovensku však nie je dostatok psychológov, ktorí by boli špecializovaní na podobnú komunikáciu. Ubytovací systém sa rozbieha: Už len preto, že sme doteraz nevideli obrázky mrznúcich rodín nocujúcich na autobusových staniciach alebo priamo na ulici, sa môže zdať, že Slovensko ubytovanie utečencov zvláda. Bolo to však najmä zásluhou desiatok tisíc ľudí, ktorí boli ochotní obmedziť svoj vlastný komfort a dočasne Ukrajincom ponúknuť svoje vlastné domovy.

Už len preto, že sme doteraz nevideli obrázky mrznúcich rodín nocujúcich na autobusových staniciach alebo priamo na ulici, sa môže zdať, že Slovensko ubytovanie utečencov zvláda. Bolo to však najmä zásluhou desiatok tisíc ľudí, ktorí boli ochotní obmedziť svoj vlastný komfort a dočasne Ukrajincom ponúknuť svoje vlastné domovy. V školách sa učia deti aj učitelia: Nástenka v triede oznamuje, že tento týždeň budú žiaci písať písomku z biológie, presnejšie z lesných stavovcov. Na hodinu dejepisu sa zas treba pripraviť na skúšanie. Dvanásťročná Božena Koretská ani jej osemročný brat Branislav však zatiaľ lesné zvieratá v slovenčine nevedia ani vymenovať. V Základnej škole na Ostredkovej ulici v Bratislave sú iba piaty deň potom, čo ich rodičia poslali s babkou na Slovensko, aby ušli pred vojnou na Ukrajine.

Nástenka v triede oznamuje, že tento týždeň budú žiaci písať písomku z biológie, presnejšie z lesných stavovcov. Na hodinu dejepisu sa zas treba pripraviť na skúšanie. Dvanásťročná Božena Koretská ani jej osemročný brat Branislav však zatiaľ lesné zvieratá v slovenčine nevedia ani vymenovať. V Základnej škole na Ostredkovej ulici v Bratislave sú iba piaty deň potom, čo ich rodičia poslali s babkou na Slovensko, aby ušli pred vojnou na Ukrajine. Hodiny čakania na cudzineckej polícii: Sedí na drevenej lavičke vo vestibule cudzineckej polície v bratislavských Vajnoroch. Je sobota po desiatej večer, no vestibul je plný desiatok ľudí. Štyridsiatnička Tatiana Mojsejevová je tam už druhý raz. Deň predtým strávila s dcérou na cudzineckej polícii asi štyri hodiny. Dočasné útočisko však nevybavili, pretože nemali rodný list dcéry. Museli tak ísť na ukrajinské veľvyslanectvo a cestu na okraj hlavného mesta k cudzineckej polícii si zopakovať.

Sedí na drevenej lavičke vo vestibule cudzineckej polície v bratislavských Vajnoroch. Je sobota po desiatej večer, no vestibul je plný desiatok ľudí. Štyridsiatnička Tatiana Mojsejevová je tam už druhý raz. Deň predtým strávila s dcérou na cudzineckej polícii asi štyri hodiny. Dočasné útočisko však nevybavili, pretože nemali rodný list dcéry. Museli tak ísť na ukrajinské veľvyslanectvo a cestu na okraj hlavného mesta k cudzineckej polícii si zopakovať. Čo bude s ukrajinskými utečencami po pár dňoch: Štát evidentne nemal pred vojnou prepracované a otestované plány na pomoc utečencom. Sčasti preto, že v minulosti ich Ficova vláda nazvala migrantmi, ktorým sa vo svete propagandy Smeru nepomáhalo. Dnes nikto okrem vysunutých pracovníkov Kremľa a tých, čo sa chcú vrátiť k moci, nechce umocňovať chaos a rozosievať nenávisť, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

V krátkosti z domova:

Kučerka je vinný: Najskôr zapieral, potom hovoril o nátlaku, neskôr sa priznal. Nakoniec znovu hovoril o svojej nevine. Bývalý vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka je podľa súdu vinný, lebo bral úplatky za to, aby si polícia nevšímala viaceré kauzy. Špecializovaný trestný súd ho odsúdil na 11 rokov väzenia a stratu majetku. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Najskôr zapieral, potom hovoril o nátlaku, neskôr sa priznal. Nakoniec znovu hovoril o svojej nevine. Bývalý vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka je podľa súdu vinný, lebo bral úplatky za to, aby si polícia nevšímala viaceré kauzy. Špecializovaný trestný súd ho odsúdil na 11 rokov väzenia a stratu majetku. Rozsudok ešte nie je právoplatný. S-300 pre Ukrajinu: Slovenská vláda je ochotná poskytnúť vojenskú techniku, ale len za podmienok, že neohrozíme bezpečnosť vlastnej krajiny. Premiér Eduard Heger o tom informoval po stretnutí s ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloydom Austinom. Dodal, že už v najbližších dňoch príde na Slovensko z USA technika, potrebná na zvýšenie obranyschopnosti.

Slovenská vláda je ochotná poskytnúť vojenskú techniku, ale len za podmienok, že neohrozíme bezpečnosť vlastnej krajiny. Premiér Eduard Heger o tom informoval po stretnutí s ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloydom Austinom. Dodal, že už v najbližších dňoch príde na Slovensko z USA technika, potrebná na zvýšenie obranyschopnosti. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 11-tisíc nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 19 359 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 406 pacientov, pribudlo aj 31 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 153 ľudí.

Prečo sa v Rakúsku neoplatí tankovať a ako sa mení cena na pumpách

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Tankujeme najdrahší benzín a naftu v histórii. Na pumpách sa aktuálne benzín predáva okolo úrovne 1,7 eura za liter a nafta je lacnejšia približne o desať centov.

Dobrou správou je aspoň to, že cena ropy Brent v posledných dňoch začala výrazne klesať - z úrovní nad 120 dolárov za barel pod sto dolárov.

"Ceny pohonných látok na Slovensku by mali pri cene ropy okolo sto dolárov za barel zaznamenať mierny pokles, a to do päť centov za liter," vysvetľuje komoditný analytik X-Trader Brokers Lukáš Lipovský.

Keďže vojna na Ukrajine je bez jasného záveru, pri nepriaznivom vývoji je možné očakávať ďalšie turbulencie na trhu s ropou. Vodiči by sa mali na drahšie tankovanie pripraviť aj v nasledujúcich mesiacoch.

Súčasné zlacňovanie nemá s vojnou nič spoločné. Pod aktuálny pokles sa podpisujú obavy z ďalších lockdownov v Číne, kde skokovo rastie počet nových prípadov ochorenia covid-19. Čína je totiž najväčším dovozcom ropy na svete.

Ako sa však určuje cena benzínu a nafty na našich čerpačkách a aký ďalší vývoj sa dá čakať?

V krátkosti z ekonomiky:

Trauma zemplínskeho regiónu: Trojuholník smrti. Tak sa prezýva územie na východe Slovenska, ktoré ohraničovala trojica fabrík Chemlon Humenné, Bukóza Hencovce a Chemko Strážske. Stelesnením ekologického vandalizmu bývalého režimu je príbeh Chemka Strážske, ktorý opisujeme v ďalšej časti seriálu Jazvy socializmu.

Trojuholník smrti. Tak sa prezýva územie na východe Slovenska, ktoré ohraničovala trojica fabrík Chemlon Humenné, Bukóza Hencovce a Chemko Strážske. Stelesnením ekologického vandalizmu bývalého režimu je príbeh Chemka Strážske, ktorý opisujeme v ďalšej časti seriálu Jazvy socializmu. Stámilióny na inovácie: Z Plánu obnovy pôjde na podporu inovácií viac ako 600 miliónov eur, oznámil premiér Eduard Heger. Slovensko podľa predsedu vlády má na to, aby naďalej bolo stále silnejším motorom svetovej a európskej ekonomiky. Cieľom je, aby inovátori - občania Slovenskej republiky, ktorí sú dnes úspešní vo svete - pomohli krajine a boli úspešní v inováciách aj doma.

Z Plánu obnovy pôjde na podporu inovácií viac ako 600 miliónov eur, oznámil premiér Eduard Heger. Slovensko podľa predsedu vlády má na to, aby naďalej bolo stále silnejším motorom svetovej a európskej ekonomiky. Cieľom je, aby inovátori - občania Slovenskej republiky, ktorí sú dnes úspešní vo svete - pomohli krajine a boli úspešní v inováciách aj doma. Stavba košického obchvatu: Vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti podpísalo zmluvu na výstavbu úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany so skupinou Eurovia SK a Eurovia CS. Zhotoviteľovi začala plynúť 30-dňová lehota, počas ktorej si preberie stavenisko a môže sa pustiť do práce.

Vlhová nebodovala ani v super-G, Shiffrinová rozhodla boj o veľký glóbus

Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová po finále super-G vo francúzskom Courcheveli. (zdroj: TASR)

Je rozhodnuté a dobojované. Mikaela Shiffrinová definitívne získala veľký krištáľový glóbus. Pred poslednými dvoma pretekmi Svetového pohára má nedostihnuteľný náskok. Petra Vlhová na ňu v celkovom hodnotení stráca 236 bodov.

V rýchlostných disciplínach v Courcheveli bola Shiffrinová suverénna. V zjazde skončila prvá, v super-G druhá.

Vlhová potrebovala skončiť prinajhoršom šiesta, aby mala aspoň teoretickú šancu na obhajobu veľkého glóbusu. Napokon prišla do cieľa sedemnásta so stratou 1,39 na víťaznú Nórku Ragnhild Mowinckelovú.

Američanka sa tešila zo štvrtého veľkého glóbusu v kariére. Podarilo sa jej to po veľkom zlyhaní na olympiáde v Pekingu, kde nezískala žiadnu medailu.

Naopak, Vlhová svoje predsezónne ciele mala splnené už skôr. S predstihom si zabezpečila malý glóbus za slalom a v Pekingu získala v slalome olympijské zlato. „Mám úžasnú sezónu a to svoje už mám doma. Veľký glóbus bol už len bonus. Napokon to nevyšlo, ale ideme ďalej,“ priznala 26-ročná Liptáčka.

Na Ukrajine sa rodia tisícky detí náhradným matkám. Ich rodičia sa k nim nedostanú

Ilustračné foto. (zdroj: Petit Press)

Manželia Parmarovci sa z Kyjeva domov do britského Lutonu vrátili po takmer mesiaci. Do hlavného mesta Ukrajiny pricestovali za svojimi čerstvo narodenými dvojčatami, ktoré im porodila náhradná matka.

Kým manželia riešili vybavovanie dokumentov, zaútočilo Rusko na Ukrajinu. Parmarovci zažili útok na Kyjev a spolu s novorodencami sa skrývali v bunkri. Z krajiny sa im podarilo dostať za veľmi dramatických okolností.

„Budeme si užívať každú sekundu s týmito krásnymi bábätkami,“ vraví pre BBC Manisha Parmarová z bezpečia svojho domova. Nie všetci však majú také šťastie.

Izraelskí manželia Haimanovci na narodenie svojho dieťaťa prostredníctvom ukrajinskej surogátnej matky ešte len čakajú. So ženou žijúcou na Záporoží si pravidelne telefonujú, no do krajiny sa nedostanú, hoci termín narodenia ich dieťaťa sa blíži.

Ide len o zlomok problémov a tragédií, ktoré ruská invázia na Ukrajine spôsobuje všetkým, ktorí sú zapojení do náhradného materstva: neplodným párom, náhradným matkám, agentúram, klinikám a, samozrejme, narodeným deťom.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Tipy na efektívnu pochvalu: Pochvala má na deti pozitívny vplyv a je efektívnou výchovnou stratégiou. Spája sa so zlepšenými výsledkami v škole, zvýšenou vnútornou motiváciou správať sa láskavo a nápomocne a zvýšenou sociálnou kompetenciou. Chvála má však aj svoje temné stránky a aj tu platí, že treba vedieť, ako na ňu.

Pochvala má na deti pozitívny vplyv a je efektívnou výchovnou stratégiou. Spája sa so zlepšenými výsledkami v škole, zvýšenou vnútornou motiváciou správať sa láskavo a nápomocne a zvýšenou sociálnou kompetenciou. Chvála má však aj svoje temné stránky a aj tu platí, že treba vedieť, ako na ňu. Práca z domu deti mätie: Až 54 percent Slovákov pracovalo počas pandémie z domu, ľudia si nosili prácu hneď po prebudení k raňajkám, nevynechávali ani spálne a často s notebookom na kolenách aj zaspávali, pracovné tempo nedokázali spomaliť ani vtedy, keď bol čas venovať sa deťom. Práve tá posledná aktivita sa však z dlhodobého hľadiska ukazuje ako podstatný problém.

Až 54 percent Slovákov pracovalo počas pandémie z domu, ľudia si nosili prácu hneď po prebudení k raňajkám, nevynechávali ani spálne a často s notebookom na kolenách aj zaspávali, pracovné tempo nedokázali spomaliť ani vtedy, keď bol čas venovať sa deťom. Práve tá posledná aktivita sa však z dlhodobého hľadiska ukazuje ako podstatný problém. Dokedy sa učiť s dieťaťom: Úvahy rodičov o tom, dokedy by mali trpezlivo sedieť po boku školáka a učiť sa s ním, majú množstvo podôb. Od názorov, že dieťa sa má prioritne učiť v škole a čas s rodičmi využívať inak, až po snahy pomáhať im s úlohami dovtedy, kým nebudú spokojní najmä oni, rodičia. Úlohou rodičov by však malo byť najmä pomôcť nájsť dieťaťu systém.

