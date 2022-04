Ranný brífing: Vojna stojí Rusko stále viac, aj keď to nepriznáva

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Rusko zahmlievalo pri prvých informáciách o útoku na krížnik Moskva a ukazuje sa, že klamalo aj o osude približne päťsto námorníkov na palube. Nepriznalo totiž žiadnu obeť a tvrdí, že celú posádku sa podarilo bezpečne evakuovať.

V televízii sa objavoval niekoľkokrát do týždňa a patril k najobľúbenejším a najprominentnejším osobnostiam britskej populárnej scény. Na Jimmyho Savila dnes ale nespomínajú v najlepšom.

Prečo bolo nebezpečenstvo, ktoré predstavoval, tak dlho skryté? A ako naložiť s kultúrnym dedičstvom veľkých a milovaných hviezd, o ktorých trestnej činnosti sa dozvedáme s odstupom času? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nechceli priznať, že krížnik sa potápa. Rusi teraz taja mŕtvych námorníkov

Rusko prišlo o vlajkovú loď Čiernomorskej flotily. Na archívnej snímke zo 17. decembra 2015 ruský krížnik Moskva hliadkuje v Stredozemnom mori pri sýrskom pobreží. (zdroj: TASR/AP)

Dvanásteho augusta 2000 explodovalo na palube ruskej útočnej jadrovej ponorky K-141 Kursk palivo torpéda. Väčšina posádky zahynula hneď, no keď ponorka po výbuchu dosadla na dno, 23 námorníkov v jej útrobách stále žilo.

Rusko nemalo potrebnú záchrannú techniku, ale Kremeľ formálne požiadal o pomoc až po štyroch dňoch, vo chvíli, keď už námorníkov nebolo možné zachrániť. Ruský prezident nechcel cudzincom dovoliť nahliadnuť do jedného z najvyspelejších ruských plavidiel.

Niečo podobné sa zrejme odohráva aj teraz. Keď sa totiž v stredu objavili správy, že ukrajinské strely zasiahli pýchu ruského námorníctva krížnik Moskva, Rusko tvrdilo, že krížnik síce zachvátil požiar, ktorý spôsobil výbuch munície na palube, no ten sa vraj podarilo uhasiť a výbuchy ustali.

Kým Kremeľ trval na tom, že jeho vojnová loď je schopná plavby, krížnik Moskva klesal ku dnu. Vo štvrtok večer už Rusko muselo potvrdiť informácie, ktoré ukrajinské úrady priebežne prinášali počas dňa. Vlajková loď ruskej čiernomorskej flotily sa potopila.

Na palube malo byť približne päťsto námorníkov. Ruské ministerstvo žiadnu obeť nepriznalo a tvrdí, že celú posádku sa podarilo bezpečne evakuovať. Dnes už je však jasné, že desiatky námorníkov zahynuli, osud mnohých ďalších nie je známy.

Ako nám Ukrajinci pomôžu: Antropologička Soňa Lutherová nedávno poznamenala, či by sme sa nemali namiesto ufňukaného očakávania, keď nadšenie z pomoci Ukrajine poklesne, venovať radšej jeho údržbe. Poslúchneme a obzrieme sa po miestach, kde možno už dnes vidieť, že Ukrajina má na našu spoločnosť blahodarný účinok. Aha, čo táto výzva porobila s pomerne beztvarým premiérom, ktorý ešte začiatkom roka nevedel obhájiť povinné očkovanie, píše Zuzana Kepplová.

Merkelovej utopické presvedčenie: Slová vicepremiérky Vereščukovej, že Merkelová by sa mala celému svetu ospravedlniť za to, čo sa stalo na Ukrajine, sú kontraproduktívne. Isteže, zodpovednosť za ruskú agresiu sa Nemcom odpárať nedá. Východná politika Merkelovej si zaslúži kritiku (nie stredoeurópska). Neviedol ju však zlý úmysel, ale (utopické) presvedčenie, že budovanie biznisových a finančných vzťahov Rusko zdemokratizuje, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusi v pondelok ostreľovali západoukrajinský Ľvov. Rakety nedopadali iba na vojenskú infraštruktúru, ale aj na civilné ciele. Útok poškodil obchod, hotel a niekoľko rakiet dopadlo v blízkosti železničnej stanice. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusi v pondelok ostreľovali západoukrajinský Ľvov. Rakety nedopadali iba na vojenskú infraštruktúru, ale aj na civilné ciele. Útok poškodil obchod, hotel a niekoľko rakiet dopadlo v blízkosti železničnej stanice. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ako sa žije utečencom: Najväčšiu utečeneckú vlnu má Európa v tejto chvíli za sebou. Doteraz požiadalo o dočasné útočisko 67-tisíc Ukrajincov a tisíce ďalších sa stále rozhodujú. Z dostupných údajov vieme, že zatiaľ sa pomerne málo žiakov prihlásilo do škôl a ešte menej ľudí si dokázalo nájsť prácu.

Najväčšiu utečeneckú vlnu má Európa v tejto chvíli za sebou. Doteraz požiadalo o dočasné útočisko 67-tisíc Ukrajincov a tisíce ďalších sa stále rozhodujú. Z dostupných údajov vieme, že zatiaľ sa pomerne málo žiakov prihlásilo do škôl a ešte menej ľudí si dokázalo nájsť prácu. Vojna ovplyvňuje dovolenky: Oplatí sa kúpiť si letnú dovolenku v predstihu? Je výhodnejšie zaplatiť zálohu alebo plnú sumu a najmä – sú destinácie ako Bulharsko či Gruzínsko stále bezpečné? A čo ak som mal už skôr zaplatený zájazd do Moskvy či do Kyjeva? Denník SME pripravil prehľad otázok a odpovedí.

Oplatí sa kúpiť si letnú dovolenku v predstihu? Je výhodnejšie zaplatiť zálohu alebo plnú sumu a najmä – sú destinácie ako Bulharsko či Gruzínsko stále bezpečné? A čo ak som mal už skôr zaplatený zájazd do Moskvy či do Kyjeva? Denník SME pripravil prehľad otázok a odpovedí. Mariupoľ odmietol ruské ultimátum: Ukrajinská strana v obliehanom meste Mariupoľ sa podľa všetkého zatiaľ nevzdáva. Obrancovia naďalej bránia mesto aj napriek ponuke Moskvy, že ruskí vojaci ušetria ich životy, ak sa vzdajú.

Ukrajinská strana v obliehanom meste Mariupoľ sa podľa všetkého zatiaľ nevzdáva. Obrancovia naďalej bránia mesto aj napriek ponuke Moskvy, že ruskí vojaci ušetria ich životy, ak sa vzdajú. Pápež kritizoval Rusko: Pápež František vyzval svetových lídrov, aby vypočuli prosby ľudí o mier na Ukrajine, a nepriamo kritizoval Rusko, že zatiahlo Ukrajinu do "krutého a nezmyselného" konfliktu.

Pápež František vyzval svetových lídrov, aby vypočuli prosby ľudí o mier na Ukrajine, a nepriamo kritizoval Rusko, že zatiahlo Ukrajinu do "krutého a nezmyselného" konfliktu. Ukrajina už plánuje obnovu: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že jeho vláda začala plánovať povojnovú budúcnosť Ukrajiny. Zelenskyj označil súčasné obdobie za okamih, kedy je možné začať s modernizáciou miest. Spomenul územné plánovanie, zohľadnenie tokov v doprave, zaručenie energetickej účinnosti či použitie ekologických materiálov.

Zo zahraničných webov:

Kollár: Keď bude chcieť koalícia odvolať Žilinku, budem to vetovať

Predseda NR SR a Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Generálny prokurátor Maroš Žilinka nijako nepochybil, hovorí predseda Sme rodina Boris Kollár. Je presvedčený o tom, že v otvorenej kritike Žilinku sa premiér Eduard Heger z OĽaNO aj líder najsilnejšieho hnutia vo vládnej koalícii Igor Matovič mýlia.

„Absolútne spokojný“ je však Kollár podľa vlastných slov aj s profesionalitou špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý je so Žilinkom v spore pre viacero vecí, aj pre prípad stíhania bývalého nominanta Sme rodina Vladimíra Pčolinského.

Predseda Sme rodina chcel rozhovor pre SME ukončiť predčasne. „Skončime to. Už ste sa ma na to pýtali niekoľkokrát a stále sa ma pýtate na to isté,“ povedal Kollár na otázky o paragrafe 363, oddelení špeciálnej prokuratúry od Generálnej prokuratúry či súdnej mape. Napokon v ňom po niekoľkých minútach pokračoval.

Hlasovacie lístky budú farebné, na spojených voľbách v októbri štát neušetrí

Ilustračná snímka. (zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Vo volebnej miestnosti volič dostane nezvyčajne veľa hlasovacích lístkov. Nesmie ich vložiť do nesprávnej obálky, ktorú nesmie vhodiť do nesprávnej hlasovacej schránky. Inak bude hlas neplatný. Obálky a aj urny budú totiž po prvý raz dve.

To sú len niektoré nové skutočnosti, s ktorými sa voliči na Slovensku stretnú o pol roka v októbri, keď sa vôbec prvýkrát budú v jeden deň konať spojené komunálne aj župné voľby. Pripadajú na sobotu 22. októbra.

Zlúčenie volieb by malo zvýšiť účasť najmä v krajských voľbách, ku ktorým dosiaľ chodievala menej ako tretina voličov. V komunálnych voľbách zvykne voliť takmer polovica voličov. Voliť sa budú poslanci obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov, ako aj ich starostovia, primátori a predsedovia.

Prečo hrozí, že neplatných hlasov bude výrazne viac, ako môžu kandidáti vyťažiť z toho, keď sa budú naraz uchádzať o kreslá poslancov, starostov aj županov, a prečo môžu mať televízie problém zorganizovať predvolebné diskusie, aby nikoho neznevýhodnili? Denník SME zhrnul šesť najväčších komplikácií a noviniek, ktoré spojené komunálne a župné voľby môžu priniesť.

V krátkosti z domova:

Kaľavského prepustili: Obvineného exšéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jána Kaľavského prepustili úrady v Bosne a Hercegovine zo zadržania na slobodu, má však zakázané opustiť krajinu.

Obvineného exšéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jána Kaľavského prepustili úrady v Bosne a Hercegovine zo zadržania na slobodu, má však zakázané opustiť krajinu. Geissenovci idú na Slovensko: Rodina nemeckých milionárov Geissenovcov známa z bulvárnej reality šou príde už o pár týždňov na Slovensko. Ich príchod potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý ich k nám pozval, rodina má pomôcť pri propagácii Slovenska.

Rodina nemeckých milionárov Geissenovcov známa z bulvárnej reality šou príde už o pár týždňov na Slovensko. Ich príchod potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý ich k nám pozval, rodina má pomôcť pri propagácii Slovenska. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 263 nakazených koronavírusom, laboratóriá vyhodnotili 3 604 vzoriek. V nemocniciach je hospitalizovaných 1 279 pacientov, pribudlo 18 obetí covidu. Prvou dávkou vakcíny sa zaočkovala len jedna osoba.

Prepájajú kultúru a trhovníctvo. Dobrý trh sa v apríli vracia na Panenskú ulicu

Dobrý trh na Panenskej ulici. (zdroj: Marek Jančúch)

Architektka Barbara Zavarská a fotografka Illah van Oijen sa pred dvanástimi rokmi stretli na susedskej grilovačke v záhrade Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici v Bratislave. A keďže sa zhodli na tom, že pocit komunity a dobré medziľudské vzťahy, ktoré boli pre túto časť hlavného mesta typické, by nemali zaniknúť, vymysleli Dobrý trh.

Inšpirovali sa lokálnymi trhmi v Holandsku, odkiaľ pochádza Illah, ale aj Londýnom, kde zasa časť života strávila Barbara ako architektka. V rámci podujatia, ktoré sa prvýkrát konalo v roku 2011, autá na Panenskej ulici uvoľnili miesto umelcom a remeselníkom a susedské dvory sa otvorili všetkým návštevníkom.

Pouličné stánky, komunitné kuchyne, workshopy a koncerty sa časom rozšírili aj do ďalších častí Bratislavy – na Podjavorinskú ulicu, na Jakubovo námestie, do priestorov Starej tržnice a jej okolia. Rozvoj komunitného stretávania na určitý čas zastavila pandémia. Organizátorky sa však nevzdali, v apríli plánujú návrat Dobrého trhu v novej podobe.

V krátkosti z ekonomiky:

Z režiséra oligarcha: Meno Kvietik bolo dlhé desaťročia na Slovensku, aj v bývalom Československu spájané s hercom Štefanom Kvietikom. Predstaviteľ hlavných rolí vo filmoch ako Medená veža a Tisícročná včela sa stal hereckou ikonou. V rodine Kvietikovcov sa však písali aj ďalšie príbehy, spájané s politickým lobingom a korupciou, pričom ich hlavným protagonistom bol Martin Kvietik.

Meno Kvietik bolo dlhé desaťročia na Slovensku, aj v bývalom Československu spájané s hercom Štefanom Kvietikom. Predstaviteľ hlavných rolí vo filmoch ako Medená veža a Tisícročná včela sa stal hereckou ikonou. V rodine Kvietikovcov sa však písali aj ďalšie príbehy, spájané s politickým lobingom a korupciou, pričom ich hlavným protagonistom bol Martin Kvietik. Platobná neschopnosť Ruska: Moskva mala naposledy problémy so splácaním zahraničného dlhu po boľševickej revolúcii v roku 1917. Teraz sa Rusko zrejme opäť dostalo do platobnej neschopnosti. Stalo sa tak, keď sa pre západné sankcie pokúsilo o obsluhu svojich dolárových dlhopisov rubľami.

Moskva mala naposledy problémy so splácaním zahraničného dlhu po boľševickej revolúcii v roku 1917. Teraz sa Rusko zrejme opäť dostalo do platobnej neschopnosti. Stalo sa tak, keď sa pre západné sankcie pokúsilo o obsluhu svojich dolárových dlhopisov rubľami. Musk chce Twitter: Šéf automobilky Tesla a miliardár Elon Musk chce kúpiť mikroblogovaciu sociálnu sieť Twitter. Spoločnosť má podľa neho mimoriadny potenciál, ktorý on naplno rozvinie.

Obhajca titulu končí. Do finále Tipos extraligy postúpila Nitra

Hokejisti HK Nitra sa tešia po strelenom góle. (zdroj: TASR)

Hokejisti HK Nitra sa stali prvými finalistami Kaufland play off Tipos extraligy. V šiestom semifinále zdolali na domácom ľade obhajcov titulu zo Zvolena 2:1 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy.

V boji o titul sa Nitrania stretnú s úspešnejším z dvojice Slovan - Košice. Stav druhej série je 3:3 a o postupujúcom rozhodne utorkový duel na bratislavskom ľade.

Všetky góly pondelkového zápasu padli ešte v prvej tretine. Víťazný zásah tak zaznamenal Filip Krivošík už v 15. minúte a Nitra dokázala v ďalšom priebehu tesný náskok ubrániť.

Čo sa deje na Neptúne? Videli zvláštne zmeny v atmosfére

Záber Neptúna zo sondy Voyager 2 z roku 1989. (zdroj: NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill)

Tak ako Zem aj Neptún má ročné obdobia. Leto na ňom však netrvá tri mesiace, ale štyridsať rokov a teploty sú takmer o dvesto stupňov nižšie ako na našej planéte.

Neptúnovské leto je teraz zhruba v polovici a vedci ho podrobne skúmajú prvýkrát od objavu planéty v roku 1846. V atmosfére ôsmej planéty slnečnej sústavy si totiž všimli niečo zvláštne.

Teploty na Neptúne začali klesať, hoci sa blížil vrchol leta. Vedci si všimli, že za posledné dve desaťročia sa začala celá planéta postupne ochladzovať napriek tomu, že na južnej pologuli je práve leto. Medzi rokmi 2003 a 2018 klesla teplota atmosféry o osem stupňov.

Následne sa však dramaticky oteplil južný pól planéty. Od roku 2018 do 2020 tu teploty vzrástli o jedenásť stupňov. Takéto rapídne oteplenie po dlhodobom postupnom ochladzovaní nevedia vedci vysvetliť žiadnym známym javom.

V krátkosti z vedy a techniky:

Omladenie kožných buniek: Stačili necelé dva týždne a kožné bunky 53-ročnej ženy boli akoby o tridsať rokov mladšie. Okrem toho, že tvorili viac kolagénu, dokázali aj rýchlejšie hojiť rany. Vedci ich omladili v kokteile látok, ktorý by raz mohol pomôcť predchádzať vzniku chorôb ako rakovina či Alzheimerova choroba.

Stačili necelé dva týždne a kožné bunky 53-ročnej ženy boli akoby o tridsať rokov mladšie. Okrem toho, že tvorili viac kolagénu, dokázali aj rýchlejšie hojiť rany. Vedci ich omladili v kokteile látok, ktorý by raz mohol pomôcť predchádzať vzniku chorôb ako rakovina či Alzheimerova choroba. Omikron XE: Dva známe subvarianty omikronu spojili sily a vytvorili novú verziu vírusu SARS-CoV-2. Vedci ho označujú omikron XE. Je to hybrid, ktorý sa môže sa prenášať rýchlejšie.

Dva známe subvarianty omikronu spojili sily a vytvorili novú verziu vírusu SARS-CoV-2. Vedci ho označujú omikron XE. Je to hybrid, ktorý sa môže sa prenášať rýchlejšie. Najstarší život na Zemi: Život na Zemi mohol vzniknúť veľmi krátko po tom, ako sa zrodila naša planéta. Podľa vedcov ho mohli tvorili rôznorodé mikróby, ktoré mohli obývať morské dno pred najmenej 3,75 miliardy rokov. Teda takmer o tristo miliónov rokov skôr, ako naznačujú doterajšie nálezy.

