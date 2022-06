Ranný brífing: Politici si opäť vybavili odpovede, Kollárov satelit vzbudzuje obavy

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Koalícia na poslednú chvíľu menila mediálne zákony, politici si tiež prinavrátili právo na odpoveď. Vláda, ktorá sa hlási k ochrane novinárov, zavádza prostriedky na vlastnú ochranu, vraví odborník.

Boris Kollár ohlásil satelitné mestečko s 20-tisíc bytmi neďaleko Bratislavy. Obrovský projekt však môže byť príkladom, ako by sa to robiť nemalo.

Odviate strechy, zdemolované autá, zabodnuté škridly v stenách domov, doslova veľká spúšť. To je len výsek obrazu z obcí na Južnej Morave z minulého roka. Ako sa z tejto ničivej katastrofy obce spamätali a ako to tam vyzerá? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Dezinfoweby musia odkryť vlastníkov aj darcov, politici si potvrdili právo na vyjadrenie

Ministerka kultúry Natália Milanová. (zdroj: TASR)

Po dvoch rokoch príprav koalícia popri hádkach o balíčku Igora Matoviča schválila aj nové mediálne zákony. Ich pôvodným zámerom bolo modernizovať legislatívu, ktorá sa ešte nevzťahovala na online médiá a dezinformačnú scénu.

Rozruch však vyvolali narýchlo prijaté pozmeňujúce návrhy na žiadosť Sme rodina a časti OĽaNO, ktoré vrátili do zákona právo politikov na odpoveď.

Denník SME preto pripravil sériu otázok a odpovedí o tom, aké zmeny tento balík mediálnych zákonov prinesie.

Keď zákony pretláčajú výpalníci: Médiá prežijú aj zmenu, ktorú si presadila Obyčajná rodina. Nezávislí novinári si budú naďalej robiť svoju prácu. No pre verejnosť ostáva priepasť medzi tým, čo po vražde novinára politici sľubovali a čo nakoniec do zákona pretláčali. Svoj vlastný záujem, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Nie je to len o žltých pruhoch. Mikulec musí súrne nakúpiť policajné autá a chýbajú mu peniaze

Minister vnútra Roman Mikulec. (zdroj: TASR)

Budú sivé s modrými a žltými pruhmi, budú stáť viac ako 131 miliónov a zatiaľ na ne chýbajú peniaze. Ministerstvo vnútra potrebuje počas krízy obmeniť zastaraný vozový park, pretože terajšie policajné vozy prestávajú byť bezpečné a cena za servis začína presahovať cenu, za ktorú ich kúpili.

Ďalšie peniaze by mali ísť na prezlečenie všetkých policajtov do modernejších uniforiem.

Denník SME pripravil analýzy a grafy, ktoré ukazujú, prečo je pre Slovensko drahé prevádzkovať staré autá aj koľko by teoreticky stála celková obmena policajných uniforiem.

Širšiu diskusiu o obmene vozidiel spustila nedávno polícia na svojom facebooku, keď nechala ľudí hlasovať o tom, ako by mali nové policajné autá vyzerať. Obmena vozidiel je však oveľa širšia, netýka sa len polície, ale všetkých osobných automobilov, ktoré má ministerstvo vnútra.

V krátkosti z domova:

Vznikne parlamentná stráž: Len za ostatných niekoľko mesiacov poslanci v parlamente polievali ukrajinskú vlajku minerálkou, púšťali z reproduktorov zvuk sirény alebo pískali na píšťalke. Téma parlamentnej stráže pre podobné situácie sa aj na základe toho po rokoch diskusií prvý raz zreálnila.

Len za ostatných niekoľko mesiacov poslanci v parlamente polievali ukrajinskú vlajku minerálkou, púšťali z reproduktorov zvuk sirény alebo pískali na píšťalke. Téma parlamentnej stráže pre podobné situácie sa aj na základe toho po rokoch diskusií prvý raz zreálnila. Minulosť slovenských polepšovní: Pôst, samotka, tvrdé lôžko aj bitie trstenicou či metlou. Aj takto trestali mladých delikventov vo výchovných ústavoch už pred takmer sto rokmi. Starosti s mládežou totiž nie sú produktom moderných čias. Prvá, Kráľovská polepšovňa vznikla na Slovensku už pred 120 rokmi.

Pôst, samotka, tvrdé lôžko aj bitie trstenicou či metlou. Aj takto trestali mladých delikventov vo výchovných ústavoch už pred takmer sto rokmi. Starosti s mládežou totiž nie sú produktom moderných čias. Prvá, Kráľovská polepšovňa vznikla na Slovensku už pred 120 rokmi. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 338 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 258 testov. V nemocniciach aktuálne leží 160 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Rusi ho zranili, vyzliekli a použili ako štít. Reportáž zo zničených miest, kde sa vracia život

Serhijov zničený dom. (zdroj: Pre SME - Michal Burza)

Približne tristo mŕtvych pri bombardovaní a okupácii Irpiňa. Masové hroby, tisíc mŕtvych v Buči. Asi sto obetí bombardovania bytoviek v Boroďanke a deštrukcia dediny Horenka.

Keď sa dnes vyberiete do mestečiek a dedín severozápadne od Kyjeva, ktoré prežili ruské bombardovanie a mesačnú okupáciu, cesty lemuje jedna zničená budova za druhou.

Za každým domom, za každým zhoreným autom je ľudský príbeh tragédie, ale aj príbeh odhodlania začať odznova na tom istom mieste.

Okrem zhruba tristo civilistov zomrelo v Irpini aj 50 ukrajinských vojakov, ktorí bránili mesto. Pre 39-ročného Maksima Menšuna sa skutočné peklo začalo ráno v sobotu 5. marca.

Maksim vtedy už niekoľko dní pomáhal s evakuáciou priateľov a susedov zo svojho kedysi 60-tisícového mesta. To isté robil aj vo víkendové ráno. Tesne predtým, než sa začalo ostreľovanie a ulice zaplavili ruské tanky, sa mu posledné autobusy ešte vypraviť podarilo.

V krátkosti z Ukrajiny:

Štyri mesiace od invázie: Severodoneck je už prakticky dobytý ruskou armádou a obkľúčenie Lysyčanska sa zintenzívňuje v čase, keď si svet pripomína štyri mesiace od začiatku ruskej invázie na ukrajinské územie. Prečítajte si analýzu vojny štyri mesiace od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Zo zahraničných webov:

Tisícky nájomných bytov podľa Kollára? Dopravný chaos bude len začiatok

Bilbordová kampaň strán Sme rodina a OĽaNO. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Téma nájomných bytov bola pre Borisa Kollára a jeho Sme rodina jednou z kľúčových v predvolebnom boji. Dokonca sľuboval ročne postaviť 25-tisíc nájomných bytov.

Zákon, ktorý má tento chýbajúci segment bývania odštartovať a podporiť, je na svete a Kollár sa pred pár dňami stihol pochváliť prvým projektom, ktorý do istej miery má napĺňať aj predvolebné sľuby.

Aj ten však môže ukazovať, že je rozdiel stavať kvalitne s úmyslom zlepšovať kvalitu bývania a stavať na kvantitu, pri ktorej je rozhodujúci objem. Obrovský projekt môže byť stelesnením príkladu, ako by sa to robiť nemalo.

Geto Borisa Kollára: Dvadsaťtisíc lacných bytov nahromade niekde pri Bratislave, o ktorých nedávno hovoril Boris Kollár? V jazyku propagandy sa to môže označovať ako mestečko, no v skutočnosti hrozí, že ak na niektorom zo vstupov do Bratislavy niekedy niečo také naozaj vyrastie, pôjde skôr o obrie geto, píše Branislav Benčat.

V krátkosti z ekonomiky:

Nová štvrť v Petržalke: V bratislavskej mestskej časti Petržalka sa pripravuje výstavba nového projektu, ktorý sa zaradí medzi najväčšie v meste. Developerská spoločnosť Oxio ukázala vizualizácie projektu Nová Matadorka. Na rozsiahlej ploche bývalého podniku Matador má vyrásť nová polyfunkčná štvrť s približne 2300 bytmi.

V bratislavskej mestskej časti Petržalka sa pripravuje výstavba nového projektu, ktorý sa zaradí medzi najväčšie v meste. Developerská spoločnosť Oxio ukázala vizualizácie projektu Nová Matadorka. Na rozsiahlej ploche bývalého podniku Matador má vyrásť nová polyfunkčná štvrť s približne 2300 bytmi. Kontajnery z Koša: V areáli priemyselného parku v obci Koš medzi Novákmi a Prievidzou sa kedysi vyrábali betónové skruže. Dnes tam pôsobí firma Unipas, ktorá podniká v strojárstve a biznise so skladateľnými kontajnermi. Na Slovensku ich nepredáva, odberateľov má v Austrálii, Japonsku aj v USA. V budúcnosti chce posilniť aj predaj na európskom kontinente. Expanzia je súčasťou novej vízie.

V areáli priemyselného parku v obci Koš medzi Novákmi a Prievidzou sa kedysi vyrábali betónové skruže. Dnes tam pôsobí firma Unipas, ktorá podniká v strojárstve a biznise so skladateľnými kontajnermi. Na Slovensku ich nepredáva, odberateľov má v Austrálii, Japonsku aj v USA. V budúcnosti chce posilniť aj predaj na európskom kontinente. Expanzia je súčasťou novej vízie. Česká energetická suverenita: Česká vláda chce mať v blízkej budúcnosti pod kontrolou kľúčové domáce elektrárne, teda vlastnú výrobu elektriny. V prejave k občanom to povedal premiér Petr Fiala. Do piatich rokov chce krajina dosiahnuť energetickú suverenitu.

Nikam nechoď, chvíľu tu ostaneme. Mladý Slovák pobláznil švédskeho manažéra

Slovenský útočník Dalibor Dvorský. (zdroj: TASR)

Patrí medzi najväčšie talenty slovenského hokeja. Od deviatich rokov hráva vo Švédsku. V sezóne 2020/21 pôsobil pre pandémiu na Slovensku. Do histórie sa zapísal ako najmladší hráč, ktorý strelil gól v extralige. Mal 15 rokov 7 mesiacov a 18 dní.

V budúcoročnom drafte NHL by mal Dalibor Dvorský podľa zámorských expertov patriť k najžiadanejším hráčom. Zámorské tímy by po ňom mohli siahnuť už v prvej desiatke.

Posledné dva roky je hráčom AIK Štokholm, kde odohrá aj nasledujúcu sezónu. Športový manažér klubu Christoffer Malm prezradil v rozhovore pre Sportnet, ako vníma rodáka zo Zvolena z hokejovej i povahovej stránky.

BMW, ktoré osobne pomaľoval Andy Warhol, prišlo na Slovensko

BMW M1 Group 4 Andy Warhol. (zdroj: Marek Čepa)

Postaviť dobré auto je umenie. A niekedy sa dá aj estetický zážitok posunúť na vyššiu úroveň. Jeden z dôkazov je k dispozícii na výstave, ktorú BMW otvorilo v Galérii moderného umenia Danubiana v Bratislave. Poponáhľajte sa, pretože trvá len do 26. júna.

Ústrednou témou je oslava 50. výročia založenia športovej M divízie. Hlavným lákadlom je pretekárske auto, ktoré sa zmenilo na umelecké dielo.

Návštevníci Danubiany si tak môžu pozrieť v poradí štvrtý BMW Art Car z roku 1979. Je ním model M1 v okruhovej úprave Skupiny 4. Ešte pred pretekmi Le Mans ho pomaľoval samotný kráľ pop artu Andy Warhol.

„Pokúsil som sa vytvoriť vizuálny obraz rýchlosti. Keď automobil ide naozaj rýchlo, všetky línie a farby sa rozmazávajú a zlievajú do machule,” hovoril v roku 1979 Warhol o svojom výtvore. Na pomaľovanie auta mu stačilo 28 minút a stihol pritom minúť šesť kilogramov farby. Následne bolo auto zalakované.

V krátkosti ďalšie autonovinky:

Dacia ukázala nové logo: Rumunská automobilka Dacia ukázala, ako bude vyzerať jej kompletný modelový rad s novým logom. Zmeny sa týkajú najmä prednej masky. Najnovšie logo sa už vlani objavilo na koncepte Bigster a pripomína písmeno X. Ide však o písmená DC, teda jediné spoluhlásky v názve Dacia.

Rumunská automobilka Dacia ukázala, ako bude vyzerať jej kompletný modelový rad s novým logom. Zmeny sa týkajú najmä prednej masky. Najnovšie logo sa už vlani objavilo na koncepte Bigster a pripomína písmeno X. Ide však o písmená DC, teda jediné spoluhlásky v názve Dacia. Peugeot s netradičnou karosériou: Peugeot predstavil nový model, ktorý prezentuje ako nečakaný z každého uhlu. Novinka dostala číselné označenie 408 a netradičnú karosériu fastback. Má za úlohu osloviť tých, čo hľadajú auto s vyšším posedom a originálnym dizajnom v C segmente, ale klasické kompaktné SUV sa im už zunovali.

Peugeot predstavil nový model, ktorý prezentuje ako nečakaný z každého uhlu. Novinka dostala číselné označenie 408 a netradičnú karosériu fastback. Má za úlohu osloviť tých, čo hľadajú auto s vyšším posedom a originálnym dizajnom v C segmente, ale klasické kompaktné SUV sa im už zunovali. Kia ukazuje realitu zdražovania: Kia sa pri modeli Niro môže pýšiť hneď troma úrovňami elektrifikácie. Môžete ho mať ako klasický full-hybrid alebo zo siete nabíjateľný plug-in hybrid a elektromobil bez akejkoľvek pomoci spaľovacieho motora. Zverejnenie predpredajného cenníka však ukazuje, o koľko medzigeneračne poskočila cena.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Juraj Šeliga. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na prelomenie veta prezidentky s fašistami? Ako sa dajú riešiť nekonečné konflikty Igora Matoviča? A čo robí premiér Eduard Heger, ktorého posledné týždne vôbec nepočuť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom strany Za ľudí Jurajom Šeligom.

