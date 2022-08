Ranný brífing: Lengvarský pôjde na koberček, Dzurinda stále zahmlieva

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Minister zdravotníctva Lengvarský bez vysvetlenia vymenil šéfa Zdravotníckej implementačnej agentúry. Na post vymenoval Petru Svobodovú, ktorá v minulosti čelila kritike z netransparentnosti.

Intenzita klebiet o návrate Mikuláša Dzurindu do domácej politiky výrazne rastie od začiatku tohto roka. Bývalý premiér návrat nikdy nevylúčil a fámy sám pomáha živiť.

Ideológ, chudobný lekár z Egypta, bývalý blízky človek Usámu bin Ládina, ktorý sa po jeho smrti stal vodcom teroristickej skupiny al-Káida. Aj Ajmana Zaváhirího, spolutvorcu atentátu z 11. septembra, teraz zabili strely z amerického dronu. Ako sa CIA podarilo dostať šéfa al-Káidy, kto to bol a čo spáchal? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pracovala pre Kožucha v PPA. Teraz ju Lengvarský vymenoval za šéfku agentúry

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SITA)

Za šéfku Zdravotníckej implementačnej agentúry vymenoval minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský Petru Svobodovú. Je to bývalá námestníčka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, v ktorej pracovala aj za čias Smeru, keď jej šéfoval Juraj Kožuch, ktorý je obžalovaný v kauze Dobytkár.

Ide o jednu z najväčších korupčných káuz spojenú s čerpaním eurodotácií za vlád Smeru. Okrem Kožucha v nej vystupujú finančník Martin Kvietik a oligarcha Norbert Bödör.

Z agentúry musela Svobodová vlani odísť pre kritiku, že bránila, aby sa informácie dostávali na verejnosť. Dostala však vysoké odstupné.

Minister zároveň z kresla šéfa Zdravotníckej implementačnej agentúry odvolal Slavomíra Udiča. Bez uvedenia dôvodu. Rošáda, ktorú spravil Lengvarský, sa nepáči premiérovi Eduardovi Hegerovi. Ministra si chce zavolať na stretnutie a žiada vysvetlenie.

Zdravotnícka implementačná agentúra má kľúčovú úlohu v európskom Pláne obnovy a odolnosti, z ktorého má Slovensko v najbližších rokoch čerpať na zdravotníctvo až 1,2 miliardy eur. Majú sa za ne napríklad stavať nové nemocnice a rekonštruovať existujúce.

Mikloš s Dzurindom či s Korčokom? Návrat tvárí SDKÚ sa nikdy nespomínal tak často

Mikuláš Dzurinda. (zdroj: Marko Erd)

Odkedy bývalý premiér Mikuláš Dzurinda nie je v politike, na opakované otázky o svojom prípadnom návrate nikdy neodpovedal jasne nie.

„Čo je to koniec v politike? Cítim sa fyzicky dobre. Politika ma baví. Téma konca v politike mi nenapadla,“ hovoril s úsmevom v roku 2014, keď s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom opúšťali SDKÚ. Ešte ďalšie dva roky boli poslancami v ére druhej vlády Roberta Fica a jeho Smeru.

Odvtedy politický tandem Dzurinda - Mikloš sám pomáha živiť fámy, že by sa do straníckej politiky mohol vrátiť. „Uvidíme,“ je za posledných šesť rokov Dzurindova obvyklá odpoveď.

„Politická fantázia o návrate ikonickej reformnej dvojky je stálicou slovenského verejného priestoru,“ vraví sociológ z Kodanskej univerzity Dominik Želinský. Časť stredopravých aj progresívnych voličov podľa neho hľadá upínaním sa na „zlaté časy SDKÚ“ v Dzurindovi a Miklošovi protipóly súčasným „pravicovým“ stranám SaS Richarda Sulíka či OĽaNO Igora Matoviča.

„Majú ako blanícki rytieri vycválať zo svojich jaskýň a vrátiť slovenskej politike víziu a slušnosť,“ komentuje Želinský. Intenzita klebiet o návrate výrazne rastie od začiatku roka 2022.

V krátkosti z domova:

Značenie chodníkov: Slovensko bez väčšej pozornosti prichádza z roka na rok o kilometre turistických chodníkov. Hoci spolu s Českom patria tunajšie turistické trasy medzi najlepšie značené na svete, cez mnohé z 15-tisíc kilometrov sa nedá bezpečne prejsť. Niektorí majitelia pozemkov sú agresívni.

Slovensko bez väčšej pozornosti prichádza z roka na rok o kilometre turistických chodníkov. Hoci spolu s Českom patria tunajšie turistické trasy medzi najlepšie značené na svete, cez mnohé z 15-tisíc kilometrov sa nedá bezpečne prejsť. Niektorí majitelia pozemkov sú agresívni. Zeleň v meste: Slovenské mestá môžu s čoraz extrémnejšími letami prísť aj o viacero stromov. Mnohé z nich sa vysokým teplotám nedokážu prispôsobiť a vysychajú.

Slovenské mestá môžu s čoraz extrémnejšími letami prísť aj o viacero stromov. Mnohé z nich sa vysokým teplotám nedokážu prispôsobiť a vysychajú. Rómsky holokaust: Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu, pripomenuli si ho prezidentka aj premiér.

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu, pripomenuli si ho prezidentka aj premiér. Machaj strieda Rezníka: Ľuboš Machaj strieda na pozícii generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Hneď po nástupe sa chce oboznámiť so základnými zmluvnými vzťahmi, získať prehľad o dohodnutých formátoch a venovať sa aj personálnym otázkam.

Ľuboš Machaj strieda na pozícii generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Hneď po nástupe sa chce oboznámiť so základnými zmluvnými vzťahmi, získať prehľad o dohodnutých formátoch a venovať sa aj personálnym otázkam. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku 934 nových prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá vyhodnotili 2 426 vzoriek. Covidu podľahlo ďalších päť ľudí, v nemocniciach je aktuálne 667 pacientov.

S bin Ládinom sa skrývali roky v jaskyniach, teraz ho zabil dron v centre mesta

Ajman Zaváhirí a Usáma bin Ládin, dvaja muži al-Káidy. (zdroj: TASR/AP)

Na fotografiách aj videách často sedeli vedľa seba – Usáma bin Ládin, vodca jedného z najobávanejších teroristických hnutí na svete, a Ajman Zaváhirí, jeho pravá ruka.

V mnohom nemohli byť odlišnejší – bin Ládin bol z milionárskej saudskej rodiny, Zaváhirí zase nádejný doktor z chudobného egyptského slumu v Káhire. Jeden charizmatický kazateľ, druhý intelektuálny a taktický mozog al-Káidy.

Kým bin Ládina odstránilo komando v máji 2011 na severe Pakistanu, druhého muža al-Káidy dostali Spojené štáty až teraz – a to v centre afganského Kábulu, metropoly, ktorá sa minulý rok stala aj symbolom zlyhania po stiahnutí sa americkej armády.

Ajman Zaváhirí patril medzi najhľadanejších mužov planéty. Napriek tomu v posledných mesiacoch niekoľkokrát vyšiel na balkón domu v rušnom centre afganského Kábulu. Ešte pred rokom pritom boli v hlavnom meste Afganistanu tisíce amerických vojakov.

Ich náhly odchod spojený s chaosom a rýchlymi víťazstvami Talibanu museli dať vodcovi al-Káidy pocit, že návrat do Afganistanu bude bezpečný a že Taliban mu zabezpečí dostatočnú ochranu, uvádzajú americké úrady.

Zaváhirí sa mýlil – pred týždňom dostala CIA zelenú od prezidenta Joea Bidena, v nedeľu ho zameral americký dron a zasiahol ho dvoma riadenými strelami Hellfire. Americké tajné služby tvrdia, že pri útoku nezahynul nikto iný.

Taliban sa nechystá zmeniť: Americké zneškodnenie šéfa al-Káidy, ktorý si zrejme užíval pokoj afganského hlavného mesta, ukazuje, že aj keď sa svet mení, Taliban až tak veľmi nie. Nepoučil sa z toho, že ukrývanie svetového teroristu číslo jeden mu priateľov vo svete nepridá, aj keď tentoraz sa operácia podobná roku 2001 očakávať nedá, píše Matúš Krčmárik.

V krátkosti zo sveta:

Týždeň na Ukrajine: Dohoda spred dvoch týždňov o odblokovaní ukrajinských prístavov pre lode s obilím prináša prvé výsledky. Rusi presúvajú vojakov a zabili poľnohospodárskeho magnáta. Kremeľ napísal médiám, ako majú informovať o vojne. Prinášame prehľad hlavných správ posledných dní z vojny na Ukrajine.

Dohoda spred dvoch týždňov o odblokovaní ukrajinských prístavov pre lode s obilím prináša prvé výsledky. Rusi presúvajú vojakov a zabili poľnohospodárskeho magnáta. Kremeľ napísal médiám, ako majú informovať o vojne. Prinášame prehľad hlavných správ posledných dní z vojny na Ukrajine. Evakuácia Doneckej oblasti: Ukrajina začala povinnú evakuáciu z neokupovaných častí Doneckej oblasti, ktorú vláda nariadila pre ochranu civilistov pred ruskými útokmi. Oblasť je už dlhšie bez dodávok plynu. Región by malo opustiť viac ako 200-tisíc ľudí.

Ukrajina začala povinnú evakuáciu z neokupovaných častí Doneckej oblasti, ktorú vláda nariadila pre ochranu civilistov pred ruskými útokmi. Oblasť je už dlhšie bez dodávok plynu. Región by malo opustiť viac ako 200-tisíc ľudí. Pluk Azov: Ruský najvyšší súd označil ukrajinský pluk Azov za teroristickú organizáciu. V zajatí skončili stovky vojakov pluku, väčšina bránila ukrajinský Mariupoľ pred ruskými okupantmi. Ak ich budú súdiť, hrozia im najtvrdšie tresty.

Ruský najvyšší súd označil ukrajinský pluk Azov za teroristickú organizáciu. V zajatí skončili stovky vojakov pluku, väčšina bránila ukrajinský Mariupoľ pred ruskými okupantmi. Ak ich budú súdiť, hrozia im najtvrdšie tresty. Ukrajinskí utečenci: Hranicu z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie prekročilo už viac ako desať miliónov ľudí, informoval Úrad vysokého komisára OSN.

Hranicu z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie prekročilo už viac ako desať miliónov ľudí, informoval Úrad vysokého komisára OSN. Pelosiová na Taiwane: Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová pricestovala na Taiwan aj napriek varovaniam Číny pred "vážnymi dôsledkami" takejto návštevy.

Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová pricestovala na Taiwan aj napriek varovaniam Číny pred "vážnymi dôsledkami" takejto návštevy. Čína v pohotovosti: Čínska armáda bola uvedená do stavu zvýšenej pohotovosti. Na šiestich miestach okolo Taiwanu spúšťa cvičné manévre, ktoré potrvajú do nedele. Podľa čínskeho rezortu obrany v niektorých prípadoch armáda použije aj ostrú muníciu.

Zo zahraničných webov

Akcie sa konečne zobudili. Pozor na predčasný optimizmus, varujú experti

Ilustračná snímka. (zdroj: SITA/AP)

Náladu na akciových trhoch v lete zvyčajne ovplyvňujú najmä výsledky veľkých technologických koncernov v USA, ktoré reportujú svoje výsledky na konci júla. Nebolo to inak ani teraz.

Hoci hospodárenie, najmä materskej firmy Facebooku Meta nebolo oslnivé, akcie celkovo rástli. Pridali sa aj pozitívne výsledky niektorých európskych bánk a priemyselných gigantov.

Investori náhle uverili, že by konečne mohol nastať zlomový bod a akcie by sa, po páde od začiatku roka o viac ako pätinu, mohli začať zviechať. Lenže podľa analytikov investori akoby ignorovali vysokú infláciu, ktorá stále pretrváva v USA aj v EÚ. Obavy z recesie ekonomiky preto celkom z Wall Street aj z európskych búrz nezmizli.

Navyše táto letná výsledková sezóna zatiaľ nie je na konci a nemusí dopadnúť príliš dobre. „Je za nami zhruba polovica reportov a pred ich zverejňovaním došlo k najväčšiemu počtu revízií smerom nadol,“ upozorňuje Dominik Hapl, portfólio manažér Across Private Investments.

Výsledky firiem síce mierne prekonali očakávania analytikov, ale boli revidované nadol pri najväčšom počte firiem od roku 2008. Tento kvartál je najhorší za posledné dva roky pri prekonávaní očakávaní.

V krátkosti z ekonomiky:

Čo robí Haščák: Po tom, čo podnikateľa Jaroslava Haščáka v decembri 2020 zadržala polícia, sa vzdal všetkých výkonných funkcií v skupine Penta Investments. Aj keď ho zbavili obvinení, do riadiacich pozícií sa nevrátil. Tento rok však zriadil novú spoločnosť, ktorej jediným majiteľom je on.

Po tom, čo podnikateľa Jaroslava Haščáka v decembri 2020 zadržala polícia, sa vzdal všetkých výkonných funkcií v skupine Penta Investments. Aj keď ho zbavili obvinení, do riadiacich pozícií sa nevrátil. Tento rok však zriadil novú spoločnosť, ktorej jediným majiteľom je on. Ceny bytov opäť rástli: Karta sa obrátila. Kým v nedávnej minulosti sa v regiónoch pozerali na to, akou rýchlosťou sa menia cenovky nehnuteľností v hlavnom meste, dnes to platí opačne.

Karta sa obrátila. Kým v nedávnej minulosti sa v regiónoch pozerali na to, akou rýchlosťou sa menia cenovky nehnuteľností v hlavnom meste, dnes to platí opačne. SkyToll a nové mýto: Príliš nízka vysúťažená cena a nezrovnalosti okolo vlastníctva licencií nového mýtneho systému štátom. Tieto veci vytkol Úrad pre verejné obstarávanie súťaži na elektronické mýto 2. Národná diaľničná spoločnosť to akceptovala a výsledky súťaže prehodnotí.

Za Slováka ponúkali milióny. Vygumoval slávnych profesionálnych bohov

Vladimír Dzurilla v drese Slovana Bratislava. (zdroj: ŠTARTFOTO - JÁN SÚKUP)

Slovenský hokejista storočia, niekdajší skvelý brankár Vladimír Dzurilla, by sa v utorok dožil osemdesiatky. V československej reprezentácii odchytal 139 zápasov, predviedol veľa bravúrnych výkonov. Jeden z nich sa však mimoriadne vryl do pamäti, lebo si ním získal obrovský rešpekt priaznivcov ľadového hokeja na celom svete.

Na Kanadskom pohári 1976 vygumoval slávnych profesionálnych bohov. On, strážca amatérskeho ľadu - ako sa vtedy nezmyselne kastovalo, lebo profíkov neuznávali ani na olympijskej pôde - sa stal pánom obrovsky cennej nuly.

V kolíske ľadového hokeja vychytal shutout. A nie hocijaký. Po jeho obetavom výkone svietilo na tabuli konečné skóre, ktoré v kolíske tohto športu nechápali: Kanada - Československo 0:1.

Stalo sa tak na prelomovom turnaji svetového ľadového hokeja, keď sa zásadne menila história tohto športu. Náš divák konečne zočil svetové hviezdy z NHL a zistil, že sú to takisto hokejisti iba z mäsa a kostí. Dožičil si fantastické zážitky nočných televíznych zápasov.

„Jeden z najlepších turnajov, aké som kedy hral,“ nadchýnal sa strelec jediného gólu Milan Nový. Ale nezakladal si na ňom. „Keby Dzurilla nezachytal, prehrali by sme trebárs 1:3 a cestovali domov,“ čestne vyhlásil.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Neurológ, ktorý skúmal obete holokaustu: Stres sa dedí medzi generáciami

Profesor Ivan Rektor (zdroj: Archív I.R.)

"Generácia, ktorá prežila holokaust, bola pozitívna v testoch na posttraumatický rast. Zjednodušene povedané, ide o schopnosť lepšie zvládať a prispôsobiť sa stresu v neskoršom živote po prekonanej traume. Ľudovo by sme to nazvali slovným spojením Čo ťa nezabije, to ťa posilní," hovorí pre SME neurológ Ivan Rektor.

"Naznačuje to, že tí, ktorí prežili holokaust, boli možno silnejšími osobnosťami. Nielenže zažili neľudské zaobchádzanie, ale po vojne sa museli vyrovnať aj s tým, že ich rodiny boli vyvraždené. Že zostali sami. Preto mnohí, ktorí holokaust prežili, spáchali po vojne samovraždu," vysvetľuje.

So svojím výskumným tímom skúmal, či sa extrémny stres, ktorý zažili obete holokaustu, preniesol aj na ich deti a vnúčatá. Ich výsledky uverejnili odborné časopisy Journal of Traumatic Stress a Neurobiology of Stress.

V krátkosti o zdraví:

Ako jesť v lete: Počas leta sme menej hladní. Pohľad na tanier s teplým jedlom sa nám už nezdá taký príťažlivý a nikto sa nehašterí pre posledný kúsok pizze. Počas dňa by sme však nemali hladovať. Aj malá porcia je lepšia ako veľká večerná, radí nutričná terapeutka.

Počas leta sme menej hladní. Pohľad na tanier s teplým jedlom sa nám už nezdá taký príťažlivý a nikto sa nehašterí pre posledný kúsok pizze. Počas dňa by sme však nemali hladovať. Aj malá porcia je lepšia ako veľká večerná, radí nutričná terapeutka. Nočné mory a Parkinsonova choroba: Nedávne štúdie ukázali, že ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou majú zlé sny a nočné mory častejšie. Podľa dvoch rôznych štúdií trápia každý týždeň 17 až 78 percent pacientov.

Nedávne štúdie ukázali, že ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou majú zlé sny a nočné mory častejšie. Podľa dvoch rôznych štúdií trápia každý týždeň 17 až 78 percent pacientov. Deti s postihnutým súrodencom: Zdraví súrodenci detí s postihnutím môžu čeliť obavám či izolácii, hovorí v rozhovore Barbora Mesárošová z Univerzity Komenského. Dodáva, že sa často stáva, že tieto deti v rodinách trpia, keďže počúvajú, že sa nemajú sťažovať, že sú zdraví a že by mali pomáhať súrodencovi.

Podcasty SME

Všesvet: Sušené lamy aj cesta smrti. Bolívia konkuruje Peru aj tradíciami

Karikatúra

Čo s uhorkou? (zdroj: Vico)

Recept dňa

(zdroj: Fotolia)

Zapekané kura, makaróny aj zemiaky. Vysúšajte našich desať receptov na hlavné jedlá so syrom.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.