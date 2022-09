Ranný brífing: Dzurindovi je strana málo, ruskí vojaci majú Putinovej vojny dosť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bez Ivana Mikloša, Miroslava Beblavého aj Lucie Žitňanskej. Mikuláš Dzurinda obieha ľudí pre svoj projekt, hoci ešte presne nevie aký. Mikloš mu drží palce, návrat neplánuje.

Ruskí vojaci v oslobodenom meste Izjum okrem techniky nechali aj rukou písané listy. Dá sa z nich okrem iného vyčítať aj zúfalstvo a neochota bojovať v Putinovej vojne.

Doterajší predseda advokátskej komory Viliam Karas je vo funkcii ministra ešte len od utorka, no už od prvých chvíľ musí vysvetľovať svoje vzťahy a prepojenia na pochybných ľudí. Kto je nový minister spravodlivosti? Akí zvláštni ľudia sa okolo neho mali v minulosti pohybovať? A aké sú vlastne jeho názory na riadenie rezortu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Dzurinda sa zhováral s Druckerom aj s Majerským. Aké má možnosti pre svoj projekt?

Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš v roku 2014 odchádzali z SDKÚ. Teraz Dzurinda plánuje niečo väčšie. (zdroj: Archív SME/Vladimír Šimíček)

Osem rokov po odchode z SDKÚ a šesť rokov potom, ako naposledy sedel v parlamente, bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda prvýkrát konkrétnejšie prehovoril o svojom návrate k straníckej politike.

„V tejto chvíli sa mi zdá, že áno, ako základ nového projektu by malo vzniknúť niečo nové. Ak chcete aj politická strana, ktorej líder by mal v rukách nejaké žetóny, aby vedel rozvíjať širšiu spoluprácu,“ povedal Dzurinda v rozhovore pre SME. „Takémuto projektu sa snažím vdýchnuť dušu.“

Dzurinda vraví, že „projekt“ zatiaľ konkrétne opísať nevie, no chce zabrániť, aby prepadali hlasy tak ako v posledných voľbách. „Politická strana nestačí. Treba premýšľať v širších kontextoch,“ vraví.

Niektorí predsedovia mimoparlamentných strán sa s ním už stretli. „Tretíkrát si už nechceme dovoliť hazard s prepadnutím hlasov,“ vraví šéf KDH Milan Majerský. „Je to správne smerovanie – aby sa stredopravé sily integrovali,“ vraví aj šéf Dobrej voľby Tomáš Drucker.

Denník SME zostavil možné základné scenáre Dzurindovho "projektu".

O päť minút dvanásť: O úmysle Dzurindu zachrániť Slovensko pred párom Matovič/Fico – mnohí pridávajú aj Sulíka – sa dá hovoriť len v dohadoch. Jediný „nedohad“ je, že ak svoj projekt myslí vážne, má o päť minút dvanásť. Pravdepodobnosť predčasných volieb sa totiž zvyšuje s každým jedným dňom v parlamente, píše Peter Schutz.

Pred žalobou za Tisovu ulicu varoval prokurátor poslancov Varína osobne. Nepomohlo to

Ulicu Dr. Jozefa Tisu vo Varíne pri Žiline nepremenovali. (zdroj: TASR)

Ešte pred týždňom vyzeralo všetko inak. Na pamätný deň holokaustu a rasového násilia, ktorý pripadá na 9. septembra, pribudla v obci Varín pri Žiline dočasná nálepka označujúca Antifašistickú ulicu. Iniciatíva piatich študentov bola len symbolická. V skutočnosti ide o jednu z najznámejších ulíc v krajine s oficiálnym názvom Ulica Dr. Jozefa Tisu.

Hneď v nasledujúci pracovný deň vyústili dlhodobé spory o tento názov do novej fázy. Generálna prokuratúra totiž podala na obec správnu žalobu. Po tom, ako nedokázala presvedčiť miestnych poslancov, aby pomenovanie ulice zmenili, sa obracia na Krajský súd Žilina. Žiada ho, aby zrušil všeobecne záväzné nariadenie ešte z roku 2011, na základe čoho by k premenovaniu dôjsť muselo.

Žalobe na obec sa pritom dalo predísť. Opakovane sa o to pokúšala miestna poslankyňa Lenka Ticháková, ktorá obecnému zastupiteľstvu navrhovala premenovať ulicu od roku 2019 už niekoľkokrát. Zakaždým neúspešne.

Naposledy otváralo obecné zastupiteľstvo túto otázku ešte v júli, keď sa riešil protest prokuratúry proti odmietaniu zmeny názvu. Miestnym poslancom prišiel situáciu osobne vysvetľovať aj prokurátor Peter Mihál z Generálnej prokuratúry. Už vtedy avizoval, že ak mu zastupiteľstvo nevyhovie, bude nútený podať žalobu. Neuspel však ani on.

V krátkosti z domova:

Bödörovo víno na stole kráľovnej Alžbety: V roku 2008 sa počas návštevy Alžebty II. na Slovensku podávalo na bankete víno z Pivnice Radošina, do ktorej rok pred návštevou kráľovnej majetkovo vstúpil Norbert Bödör, keďže bolo podávané aj na kráľovninej svadbe v roku 1947. Príbeh o víne zo Slovenska na kráľovninej svadbe má však otázniky.

V roku 2008 sa počas návštevy Alžebty II. na Slovensku podávalo na bankete víno z Pivnice Radošina, do ktorej rok pred návštevou kráľovnej majetkovo vstúpil Norbert Bödör, keďže bolo podávané aj na kráľovninej svadbe v roku 1947. Príbeh o víne zo Slovenska na kráľovninej svadbe má však otázniky. Katastrofálne vedomosti o klimatickej kríze: "Ľuďom sa môžu zdať niektoré činy klimatických aktivistov prehnané," hovorí psychologička Patrícia Gajdošociová. Ona to však vníma tak, že každý reflektuje svoje strachy z tejto situácie po svojom a keď už udrie najväčšie zúfalstvo a úzkosť, každý sa správa tak, ako vie.

"Ľuďom sa môžu zdať niektoré činy klimatických aktivistov prehnané," hovorí psychologička Patrícia Gajdošociová. Ona to však vníma tak, že každý reflektuje svoje strachy z tejto situácie po svojom a keď už udrie najväčšie zúfalstvo a úzkosť, každý sa správa tak, ako vie. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 204 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 662 testov. V nemocniciach aktuálne leží 359 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Ruskí vojaci sú zúfalí, deti ich na diaľku podporujú. Propaganda na fronte zlyhala, v školách nie

Ukrajinský vojak sa usmieva pred nápisom Milujem Izjum. (zdroj: TASR/AP)

Ruskí vojaci v ukrajinskom meste Izjum boli koncom augusta takí demoralizovaní, že napísali listy, v ktorých svojich nadriadených prosia o prepustenie z funkcií.

O pár dní ukrajinská armáda v rámci úspešnej protiofenzívy strategicky dôležité mesto na východe Ukrajiny opätovne získala pod svoju kontrolu.

O zúfalstve a frustrácii ruských vojakov hovorí desať ručne písaných listov s dátumom 30. augusta, ktoré vojaci po sebe zanechali v dvojposchodovom obytnom dome, ktorý premenili na svoje útočisko. Neskôr listy našli ukrajinskí vojaci, ktorí ich odovzdali novinárom denníka Washington Post.

Listy vykresľujú portrét skľúčených vojakov, ktorí zúfalo túžia po odpočinku a pritom sa obávajú o svoje zdravie a morálku. V zničenom meste sa však našli aj podporné listy ruských školákov ruským vojakom.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi melú z posledného: Úspech Ukrajiny je fenomenálny a problém Ruska obrovský, hovorí pre SME Josef Kraus, bezpečnostný analytik a politológ z brnianskej Masarykovej univerzity. Z údajne druhej najsilnejšej armády na svete to vyzerá na druhú najsilnejšiu na Ukrajine, mieni Kraus na margo ruských neúspechov.

Úspech Ukrajiny je fenomenálny a problém Ruska obrovský, hovorí pre SME Josef Kraus, bezpečnostný analytik a politológ z brnianskej Masarykovej univerzity. Z údajne druhej najsilnejšej armády na svete to vyzerá na druhú najsilnejšiu na Ukrajine, mieni Kraus na margo ruských neúspechov. Obnova bude trvať roky: S Vladimirom Putinom už zrejme Ukrajinci nebudú vedieť rokovať, ale peniaze na obnovu budú od Moskvy vyžadovať, hovorí pre SME Pavlo Šeremeta, ukrajinský ekonóm a bývalý minister ekonomického rozvoja a obchodu. Z vojenského hľadiska bude podľa neho dôležité, ako dopadne zima, ale obnova zničených miest bude trvať roky.

S Vladimirom Putinom už zrejme Ukrajinci nebudú vedieť rokovať, ale peniaze na obnovu budú od Moskvy vyžadovať, hovorí pre SME Pavlo Šeremeta, ukrajinský ekonóm a bývalý minister ekonomického rozvoja a obchodu. Z vojenského hľadiska bude podľa neho dôležité, ako dopadne zima, ale obnova zničených miest bude trvať roky. Putin trvá na ofenzíve: Rusko bude ďalej pokračovať vo svojej ofenzíve na ukrajinskom Donbase napriek pokusom Kyjeva o protiútok, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Plán "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva svoju inváziu označuje, zostáva podľa Putina rovnaký a nemení sa.

Rusko bude ďalej pokračovať vo svojej ofenzíve na ukrajinskom Donbase napriek pokusom Kyjeva o protiútok, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Plán "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva svoju inváziu označuje, zostáva podľa Putina rovnaký a nemení sa. Masové hroby v Izjume: V ukrajinskom Izjume našli po jeho oslobodení ukrajinskými silami provizórne pohrebisko so 440 hrobmi. O nájdení hrobov hovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý prirovnal Izjum k mestám Buča a Mariupoľ, ktoré sa stali symbolmi ruských zverstiev.

V ukrajinskom Izjume našli po jeho oslobodení ukrajinskými silami provizórne pohrebisko so 440 hrobmi. O nájdení hrobov hovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý prirovnal Izjum k mestám Buča a Mariupoľ, ktoré sa stali symbolmi ruských zverstiev. "Hrozivý" nález v Izjume: Biely dom označil správy o nájdení masových hrobov v ukrajinskom meste Izjum za "hrozivé". Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borell vo vyhlásení odsúdil krutosti páchané na civilistoch a všetci zapletení do nich ponesú zodpovednosť.

Biely dom označil správy o nájdení masových hrobov v ukrajinskom meste Izjum za "hrozivé". Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borell vo vyhlásení odsúdil krutosti páchané na civilistoch a všetci zapletení do nich ponesú zodpovednosť. Putin v Haagu: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová považuje za "možné", že sa ruský prezident Vladimir Putin jedného dňa postaví pred Medzinárodný trestný súd, pretože "je zodpovedný" za vojnové zločiny na Ukrajine.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová považuje za "možné", že sa ruský prezident Vladimir Putin jedného dňa postaví pred Medzinárodný trestný súd, pretože "je zodpovedný" za vojnové zločiny na Ukrajine. Obnovené vedenie do Záporožskej elektrárne: Obnovili jedno z hlavných elektrických vedení v Záporožskej jadrovej elektrárne. Dva týždne po jeho výpadku tak znovu začalo napájať elektráreň elektrinou z ukrajinskej siete.

Obnovili jedno z hlavných elektrických vedení v Záporožskej jadrovej elektrárne. Dva týždne po jeho výpadku tak znovu začalo napájať elektráreň elektrinou z ukrajinskej siete. Mučenie v Charkovskej oblasti: Ukrajinský prezident Zelenskyj obvinil ruské sily, ktoré predtým okupovali veľkú časť Charkovskej oblasti, z rozsiahleho používania mučenia. V tomto oslobodenom regióne objavili dosiaľ najmenej desať lokalít, kde došlo k mučeniu.

Ukrajinský prezident Zelenskyj obvinil ruské sily, ktoré predtým okupovali veľkú časť Charkovskej oblasti, z rozsiahleho používania mučenia. V tomto oslobodenom regióne objavili dosiaľ najmenej desať lokalít, kde došlo k mučeniu. Rusi mieria na civilistov: Rusko zrejme rozšírilo okruh lokalít, na ktoré je pripravené udrieť, aby oslabilo morálku Ukrajiny. Rusko podľa britského ministerstva obrany čoraz viac cieli na civilnú infraštruktúru aj tam, kde to nemá vojenský účinok.

V krátkosti zo sveta:

Maďarsko môže prísť o miliardy: Maďarsko by pre problémy s právnym štátom mohlo prísť o 7,5 miliardy eur, na ktoré má nárok z eurofondov. Európska komisia tak vyčíslila škody, ktoré krajina korupciou či neprehľadným verejným obstarávaním spôsobila rozpočtu Únie.

Maďarsko by pre problémy s právnym štátom mohlo prísť o 7,5 miliardy eur, na ktoré má nárok z eurofondov. Európska komisia tak vyčíslila škody, ktoré krajina korupciou či neprehľadným verejným obstarávaním spôsobila rozpočtu Únie. Pohreb kráľovnej Alžbety II.: V Londýne vrcholili prípravy kráľovského pohrebu, na ktorý zamierili štátnici z celého sveta. Briti si zosnulú panovníčku uctili minútou ticha, Úctu zosnulej kráľovnej už vzdala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

V Londýne vrcholili prípravy kráľovského pohrebu, na ktorý zamierili štátnici z celého sveta. Briti si zosnulú panovníčku uctili minútou ticha, Úctu zosnulej kráľovnej už vzdala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. České zastropovanie cien: Česká vláda chce podľa slov premiéra Petra Fialu zastropovanie cien energií zaplatiť zo zvýšenej dividendy plynúcej z podielu v štátom vlastnených spoločnostiach vrátane spoločnosti ČEZ a z mimoriadnych ziskov niektorých firiem.

Zo zahraničných webov:

Pltníci na Dunajci bojujú o svoj biznis tvrdo s obcou aj s Poliakmi

Pltníci na Dunajci. (zdroj: TASR)

Na Spiš prichádzame netradične z Poľska od Noweho Targu, kde nás zdrží víkendová zápcha. Zjavne všetci Poliaci mieria v piatok podvečer do Tatier.

Vchádzame na poľskú časť Spiša, kde sme sa ubytovali hneď za slovenskými hranicami v kempe s pekným názvom Polana Sosny v chate s priliehavým menom Spišská.

Niežeby sme nechceli podporiť domáci cestovný ruch, ale majitelia oslovených slovenských penziónov nám buď vôbec neodpovedali na rezervačný mail, odpovedali po týždni, alebo mali obsadené.

A to sme dovolenku plánovali dva mesiace dopredu. Poliaci reagovali do dvoch hodín a mali turistov aj biznis. Práve o Poliakoch sa hovorí, že obchod aj cestovný ruch robiť vedia. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži.

V krátkosti z ekonomiky:

Stavil na zlé politické strany: Nepatrí medzi najznámejších slovenských milionárov. Peter Lukeš totiž nie je z tých, čo cielene vyhľadávajú publicitu. Aj keď v jeho biznisovom príbehu môžeme nájsť medzník, typický pre podnikateľov s nálepkou „kontroverzný“. Aj keď Lukeša nemôžeme zaradiť do rovnakej skupiny ako Širokého, Brhela či Poóra, aj jeho povesť poznačili mnohé kauzy.

Nepatrí medzi najznámejších slovenských milionárov. Peter Lukeš totiž nie je z tých, čo cielene vyhľadávajú publicitu. Aj keď v jeho biznisovom príbehu môžeme nájsť medzník, typický pre podnikateľov s nálepkou „kontroverzný“. Aj keď Lukeša nemôžeme zaradiť do rovnakej skupiny ako Širokého, Brhela či Poóra, aj jeho povesť poznačili mnohé kauzy. Elektrárňam treba siahnuť na zisky: Vláda Eduarda Hegera stále hľadá riešenia vysokých cien plynu a elektriny pre domácnosti aj podniky. Definitívnu podobu zatiaľ nemá ani jedno z navrhovaných opatrení. Okrem zdanenia neočakávaných ziskov výrobcov elektrickej energie sa spomína aj oddelenie cien plynu od elektriny. Analytik spoločnosti JPX Ján Pišta si myslí, že je to dobrý návrh.

Vláda Eduarda Hegera stále hľadá riešenia vysokých cien plynu a elektriny pre domácnosti aj podniky. Definitívnu podobu zatiaľ nemá ani jedno z navrhovaných opatrení. Okrem zdanenia neočakávaných ziskov výrobcov elektrickej energie sa spomína aj oddelenie cien plynu od elektriny. Analytik spoločnosti JPX Ján Pišta si myslí, že je to dobrý návrh. Plyn za Nord Stream 2: Ruský prezident Vladimir Putin odmietol zodpovednosť Ruska za energetickú krízu v Európe a povedal, že ak chce Európska únia viac plynu, tak nech zruší sankcie, ktoré bránia sprevádzkovaniu plynovodu Nord Stream 2. Európa obvinila Rusko, že využíva energie ako zbraň za sankcie, ktoré Západ uplatňuje voči Moskve pre inváziu na Ukrajinu.

Slovensko zdolalo v Davisovom pohári Rumunsko, hrdinom bol Alex Molčan

Slovenský daviscupový tím. (zdroj: SITA)

Po tom, čo Alex Molčan rozhodol o víťazstve Slovenska nad Rumunskom v Davisovom pohári, sa začala veľká oslava priamo na kurte. Slovenský tím spravil tradičné kolo okolo kurtu s rozostretou národnou vlajkou.

Molčan ešte dal rozhovory pre televíziu i rozhlas. Potom prišla novinárom informácia, že na tlačovú konferenciu príde až približne o pol hodinu. Cesta z kurtu do miestnosti na tlačové konferencie trvá sotva zopár minút.

Zrejme však dobre vedel, prečo si dáva časový odstup. Molčan sa za celý ten čas nedostal preč z kurtu. O fotografiu, podpis či zopár prehodených viet ho žiadalo množstvo fanúšikov. Veľkú časť tvorili deti. Molčan sa pri každom ochotne zastavil.

Slovensko má vďaka nemu po dlhej dobe člena elitnej svetovej päťdesiatky. Molčan proti Rumunsku vo veľkom štýle získal dva z troch postupových bodov pre Slovensko.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Sfalšovaná štúdia, nefunkčný liek. Časť výskumu alzheimera mohla stáť na podvode

3D ilustrácia amyloidných povlakov a neurofibrilárnych spletencov. (zdroj: Adobe Stock)

Detektívne príbehy nepíše len Agatha Christie, dokonca nemusí byť hlavnou dejovou zápletkou ani vražda. Aj vedecký svet ukrýva nejasnosti, ktoré časom vyplávajú na povrch. Práve to sa udialo toto leto: ak by sme chceli udržať napätie, prvým obrazom príbehu by bol podľa magazínu Science zvoniaci telefón.

Muž, ktorý ho v lete 2021 zodvihne, je lekár a neurovedec Matthew Schrag pôsobiaci na Vanderbiltovej Univerzite v USA. Na druhom konci telefonického spojenia sa ozve jeho kolega. Volá mu, pretože ho chce spojiť s právnikom, ktorý skúmal Simufilam, experimentálny liek na Alzheimerovu chorobu.

Vývojár lieku, firma Cassava Sciences tvrdila, že nový liek zlepšuje kognitívne funkcie. Ako? Jednoducho: čiastočnou opravou proteínu, ktorý dokáže zablokovať vznik lepkavých usadenín beta amyloidov v mozgu. Tie odborníci považujú za typický znak Alzheimerovej choroby.

Klientmi advokáta boli dvaja prominentní neurovedci, ktorí sa domnievali, že výskumy súvisiace so Simufilamom by mohli byť podvodom.

V krátkosti o zdraví:

Rastúce riziko rakoviny: Podľa novej štúdie posledné desaťročia trpí rakovinou čoraz viac dospelých do päťdesiat rokov. Dramatické zvýšenie vedci pozorujú od roku 1990. Týka sa všetkých druhov rakoviny: prsníka, hrubého čreva, pažeráka, obličiek, pečene aj pankreasu. V novom výskume urobili rozsiahle analýzy s cieľom zistiť, čo prispieva k tomuto trendu.

Podľa novej štúdie posledné desaťročia trpí rakovinou čoraz viac dospelých do päťdesiat rokov. Dramatické zvýšenie vedci pozorujú od roku 1990. Týka sa všetkých druhov rakoviny: prsníka, hrubého čreva, pažeráka, obličiek, pečene aj pankreasu. V novom výskume urobili rozsiahle analýzy s cieľom zistiť, čo prispieva k tomuto trendu. Vplyv sociálnych sietí na zdravie: Sociálne siete sa stali fenoménom. Ich dosah za uplynulé roky rapídne vzrástol a pre mnohých ľudí sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Ich pozitívny vplyv na zdravie, rovnako aj riziká, ktoré prinášajú, v súčasnosti dokumentujú viaceré odborné práce.

Sociálne siete sa stali fenoménom. Ich dosah za uplynulé roky rapídne vzrástol a pre mnohých ľudí sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Ich pozitívny vplyv na zdravie, rovnako aj riziká, ktoré prinášajú, v súčasnosti dokumentujú viaceré odborné práce. Komunikačné ťažkosti u detí: Logopedička a riaditeľka SCŠPP Inštitútu detskej reči Hana Laciková v rozhovore pre SME hovorí, že dostupnosť technológií spôsobuje, že rodičia a deti sa spolu menej rozprávajú. A potom môže pribúdať deti s komunikačnými ťažkosťami.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Radka Mikšík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako vyzerá na Slovensku menštruačná chudoba? Čo teda učia deti na sexuálnej výchove? Rešpektujú ich workshopy aj katolícke vierovyznanie rodín? Učia deti promiskuite, ako si mnohí konzervatívci myslia? A odkiaľ čerpajú deti informácie o sexe? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Radkou Mikšík, lektorkou sexuálnej výchovy zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Podcasty SME

Karikatúra

God Save the King. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Indické tekvicovo-šošovicové karí. (zdroj: Isifa)

Jednoduchý zeleninový recept, ktorý nielen zasýti ale i zahreje. Vyskúšajte indické tekvicovo-šošovicové karí.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.