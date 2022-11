Ranný brífing: Domová prehliadka u Pána X pripomínala kriminálne seriály, Putin zlyháva

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Podnikateľ Peter Košč je druhým obžalovaným v úplatkárskej kauze Dušana Kováčika. Momentálne je na úteku, ale keď polícia prehľadávala jeho rodinné sídlo v Pezinku, našla po celom dome rozmiestnené tašky peňazí, zlaté tehličky, vyšetrovací spis aj zbrane.

Z kremeľských kruhov sa čoraz častejšie ozýva kritika ruského prezidenta Putina. Nevyčítajú mu však to, že začal inváziu, ale že nie je dôslednejší a tvrdší. Dokonca aj jeho ideológ naznačil, že Putin zlyháva a je možno čas ho odstrániť.

Detskí psychiatri hovoria, že robia vojnovú triáž detských pacientov. Poruchy príjmu potravy, depresie či úzkosti mnohé deti prežívajú bez odbornej pomoci, pretože máme alarmujúci nedostatok detských psychiatrov aj psychológov. Situácia je katastrofálna, a pribúdajú nielen útoky na školách, ale aj samovraždy. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Domová prehliadka u Pána X: Zo zahraničia vypol alarm, polícia našla v jeho dome tašky peňazí

Dušan Kováčik na špecializovanom súde. (zdroj: SME - PETER KOVÁČ)

Podnikateľ Peter Košč s väzbami na SIS mal v týchto dňoch sedieť na súde vedľa bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. V poradí druhej úplatkárskej kauze Kováčika, v ktorej ide o ututlanie vyšetrovania na inšpekcii, je práve Košč, prezývaný aj Pán X, druhým obžalovaným. Keďže je však od marca 2021 na úteku, súdia ho v neprítomnosti.

Až s odstupom roka a pol sa vďaka procesu dostáva na verejnosť, že domová prehliadka v jeho rodinnom sídle v Pezinku pripomínala skôr kriminálne seriály než bežnú rutinu, s ktorou sa stretávajú policajti.

Honosné sídlo obohnané vysokým plotom a kamerami prišli policajti prehľadať v marci minulého roka po tom, ako sa im nepodarilo zadržať samotného Košča. Bol totiž v zahraničí. V tom čase však ešte tvrdil, že je len na dovolenke a vráti sa.

Na diaľku vtedy ešte komunikoval nielen s médiami, ale aj s vyšetrovateľmi. Zo zahraničia vypol alarm v dome, aby ho domová prehliadka nespustila, a policajtov vopred upozornil, že v dome sa na viacerých miestach nachádzajú zbrane. Prehliadka ukázala ešte viac.

Po tom, ako privolaný zámočník otvoril hlavný vchod rodinného domu, nachádzali policajti postupne väčšie sumy peňazí, ktoré boli uložené prakticky po celom dome.

Kresťanské organizácie chcú zakázať tranzíciu. Transrodovým ľuďom to môže zničiť životy

Medzi signatárov výzvy patrí aj Anton Chromík. Angažoval sa aj v referende "za rodinu".

Približne päťdesiat kresťanských organizácií sa obrátilo na premiéra Eduarda Hegera. V otvorenom liste ho žiadajú, aby odmietol a zrušil medicínske štandardy a tiež usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré sa týkajú transrodových ľudí a zmeny pohlavia.

V praxi chcú, aby na Slovensku nebolo možné vykonávať tranzície a prepisovať rod v dokumentoch. Hegera žiadajú, aby sa zasadil za zákon, ktorý „zabezpečí trvalú pravdivosť dokladov občanov SR s ohľadom na ich biologické pohlavie“. Zmeniť by sa nedali ani administratívnym úkonom, odstránením reprodukčných orgánov či chemickou kastráciou.

Medzi zástupcov organizácií, ktoré výzvu podpísali, patria napríklad Anton Chromík, Tomáš Kováčik či Patrik Daniška, ktorí sa angažovali aj pri referende „za rodinu“ v roku 2015.

Oni a desiatky ďalších tiež požadujú, aby bola transrodovým ľuďom „poskytovaná skutočná pomoc smerujúca k zosúladeniu ich mysle a pocitov s telom, teda s biologickou realitou“. Môže tak ísť o zavedenie konverzných terapií, ktoré sú považované za pseudovedecké praktiky nezakladajúce sa na dôkazoch. Ich cieľom je zmeniť u človeka jeho sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

Vo viacerých štátoch sveta sú zakázané a experti na rodové témy vrátane predstaviteľov OSN ich označujú nielen za neľudské a kruté praktiky, ale aj za mučenie, pričom žiadajú ich globálny zákaz.

Slovenský fatalizmus: Musíme nájsť spôsob, ako ísť ďalej, ako sa vyrovnať so strachom, hovorí majiteľ Teplárne Roman Samotný. V rozhovore prezradil, ako útok ovplyvnil LGBTI+ komunitu, ako prebiehalo stretnutie s premiérom Hegerom, ako sa môže aktivizovať bežný človek a v čom treba apelovať na štát a samosprávy.

Musíme nájsť spôsob, ako ísť ďalej, ako sa vyrovnať so strachom, hovorí majiteľ Teplárne Roman Samotný. V rozhovore prezradil, ako útok ovplyvnil LGBTI+ komunitu, ako prebiehalo stretnutie s premiérom Hegerom, ako sa môže aktivizovať bežný človek a v čom treba apelovať na štát a samosprávy. Posielanie DNA testov: Dávajú si pozor na anonymitu, ale nových členov si preverujú inak. Chcú napríklad vidieť farbu ich pokožky či DNA test, ktorý potvrdzuje ich rasu, opisuje fungovanie extrémistických fór Daniel Milo, riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám ministerstva vnútra.

V krátkosti z domova:

Bratislavský stalker: Speváčke Kataríne Koščovej takmer nastúpil do taxíka, vedľa herečky Kristíny Tormovej postával v tesnej blízkosti a na výzvy, aby odišiel, nereagoval. Stalkera a zároveň psychiatrického pacienta, ktorý po Bratislave niekoľko týždňov obťažoval okolo 30 známych osobností bez toho, aby polícia zasiahla, v nedeľu popoludní zadržala polícia.

Speváčke Kataríne Koščovej takmer nastúpil do taxíka, vedľa herečky Kristíny Tormovej postával v tesnej blízkosti a na výzvy, aby odišiel, nereagoval. Stalkera a zároveň psychiatrického pacienta, ktorý po Bratislave niekoľko týždňov obťažoval okolo 30 známych osobností bez toho, aby polícia zasiahla, v nedeľu popoludní zadržala polícia. Slovenské nemocnice: Mala zakrvavenú tvár, vlasy zlepené od krvi a potu a ležala špinavá v posteli. Počas troch dní, keď bola Božena Oračková v nemocnici, jej personál neposkytoval primeranú zdravotnú starostlivosť. Jej manžel Rudolf, ako aj právnička rodiny si myslia, že to bolo aj preto, lebo bola Rómka. Niekoľko dní po prepustení z nemocnice zomrela na otravu krvi.

Mala zakrvavenú tvár, vlasy zlepené od krvi a potu a ležala špinavá v posteli. Počas troch dní, keď bola Božena Oračková v nemocnici, jej personál neposkytoval primeranú zdravotnú starostlivosť. Jej manžel Rudolf, ako aj právnička rodiny si myslia, že to bolo aj preto, lebo bola Rómka. Niekoľko dní po prepustení z nemocnice zomrela na otravu krvi. Prieskum preferencií: Aktuálny novembrový prieskum vracia do parlamentu po vyše roku maďarskú Alianciu. Progresívne Slovensko dosiahlo rekord tohto volebného obdobia a SaS stráca voličov. Na prvom mieste je naďalej strana Hlas.

Aktuálny novembrový prieskum vracia do parlamentu po vyše roku maďarskú Alianciu. Progresívne Slovensko dosiahlo rekord tohto volebného obdobia a SaS stráca voličov. Na prvom mieste je naďalej strana Hlas. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku 80 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ochoreniu podľahlo ďalších šesť ľudí, v nemocniciach je s covidom 401 pacientov.

Ak Putin zlyháva, netreba ho odstaviť? Propagandistov nahneval odchod z Chersonu

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: SITA/AP)

Tri najsledovanejšie ruské televízne stanice vysielali v stredu večer zvláštne tlačové vyhlásenie. Veliteľ ruských vojsk na Ukrajine Sergej Surovikin oznámil, že vojská na západnom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti nedokážu ďalej zásobovať a nemá zmysel brániť mesto pred ukrajinským postupom.

Minister obrany Sergej Šojgu potom vo videu Surovikinovi prikázal, aby v záujme ochrany životov a zdravia ruských vojakov armádu zo západného brehu stiahol.

O doposiaľ jednej z najvýraznejších prehier Ruska vo vojne na Ukrajine sa deň a pol v ruských spravodajských televíziách takmer nediskutovalo. Až neskôr mnohí moderátori a hostia začali chváliť stratégiu Kremľa. Z kremeľských kruhov sa však čoraz častejšie ozýva aj kritika vedenia vojny a samotného prezidenta Vladimira Putina.

Vojenskí blogeri začínajú podľa príspevkov častejšie hovoriť o tom, že Rusko o stave armády klame. Putinovi pritom nevyčítajú to, že inváziu začal, ale že nie je dôslednejší a tvrdší. Dokonca aj jeho ideológ naznačil, že Putin zlyháva a je možno čas ho odstrániť.

V krátkosti z Ukrajiny:

Kto bol kolaborant: Mesiac po oslobodení dediny Ševčenkivka na juhu Ukrajiny v Chersonskej oblasti je tamojšia komunita stále rozdelená na dve časti. Jedna skupina obyvateľov obviňuje druhú, že spolupracovala s ruskými vojakmi. Miestni hovoria, že ich kolaboranti zradili.

Mesiac po oslobodení dediny Ševčenkivka na juhu Ukrajiny v Chersonskej oblasti je tamojšia komunita stále rozdelená na dve časti. Jedna skupina obyvateľov obviňuje druhú, že spolupracovala s ruskými vojakmi. Miestni hovoria, že ich kolaboranti zradili. Cherson oslavuje: Posledných osem mesiacov museli žiť pod ruskou okupáciou. Mnoho miestnych zažilo mučenie, prežívalo v otrasných podmienkach. Teraz ale v uliciach ukrajinského Chersonu zavládla eufória, dobrú náladu obyvateľom nepokazilo ani to, že sú takmer bez vody, bez elektriny a bez internetového spojenia.

Posledných osem mesiacov museli žiť pod ruskou okupáciou. Mnoho miestnych zažilo mučenie, prežívalo v otrasných podmienkach. Teraz ale v uliciach ukrajinského Chersonu zavládla eufória, dobrú náladu obyvateľom nepokazilo ani to, že sú takmer bez vody, bez elektriny a bez internetového spojenia. Ničenie mostov: Rusi zničili pri ústupe sedem mostov, z toho štyri cez rieku Dneper, vrátane cestného a železničného mosta na priehrade kachovskej elektrárne. Nové satelitné snímky ukazujú aj značné škody na samotnej priehrade.

V krátkosti zo sveta:

Chorvátsko mieri do eurozóny: Všetko nasvedčuje tomu, že najbližšia dovolenka v Chorvátsku sa zaobíde bez hraničných kontrol. Záhreb má totiž po viac než deviatich rokoch v Únii namierené do Schengenu.

Všetko nasvedčuje tomu, že najbližšia dovolenka v Chorvátsku sa zaobíde bez hraničných kontrol. Záhreb má totiž po viac než deviatich rokoch v Únii namierené do Schengenu. Koniec prímeria: Nová talianska vláda krajne pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej nedovolila lodi s 230 utečencami zakotviť v talianskych vodách, nakoniec ju prijalo Francúzsko. Príbeh lode Ocean Viking je prvým vážnejším sporom novej talianskej vlády a Francúzska.

Nová talianska vláda krajne pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej nedovolila lodi s 230 utečencami zakotviť v talianskych vodách, nakoniec ju prijalo Francúzsko. Príbeh lode Ocean Viking je prvým vážnejším sporom novej talianskej vlády a Francúzska. Terorizmus v Istanbule: Na pešej zóne v tureckom meste Istanbul došlo v nedeľu k výbuchu, pri ktorom zahynuli najmenej šiesti ľudia a približne 81 bolo zranených. Výbuch je kvalifikovaný ako terorizmus.

Na pešej zóne v tureckom meste Istanbul došlo v nedeľu k výbuchu, pri ktorom zahynuli najmenej šiesti ľudia a približne 81 bolo zranených. Výbuch je kvalifikovaný ako terorizmus. Kontrola amerického Senátu: Americkí Demokrati budú aj po voľbách naďalej kontrolovať Senát. Dôležité kreslo získali v štáte Nevada, kde zvíťazila Catherine Cortezová Mastová. Aktuálne majú v 100-člennej komore 50 kresiel, rozhodujúci hlas môže pri vyrovnanom pomere dodať viceprezidentka.

Zo zahraničných webov:

Firma ako Dedoles dnes už nemôže vzniknúť. Zachrániť sa dá, tvrdí jej nový šéf

Ján Cifra prevzal vedenie spoločnosti Dedoles v októbri tohto roka. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Dedoles patril medzi najrýchlejšie rastúce slovenské firmy. Expanziu však nezvládol a jeho finančné problémy viedli k tomu, že v polovici tohto roka požiadal súdy o ochranu pred veriteľmi. Od ich rozhodnutia závisí, či firma pôjde do konkurzu, alebo dostane druhú šancu.

Od októbra už na čele Dedolesa nestojí jeho zakladateľ Jaroslav Chrapko. Vystriedal ho Ján Cifra, ktorý do problémového slovenského e-commerce lídra prišiel zo spoločnosti Websupport. V rozhovore vysvetľuje, čo Dedoles robí pre to, aby sa zachránil, ako aj to, prečo prijal ponuku na vedenie firmy, ktorá bojuje o prežitie.

"Všimol som si, že online svet sa od minulého roka dramaticky zmenil, a tak som Dedoles vnímal ako výzvu. Stretol som sa s Jarom Chrapkom, k jednému stretnutiu pribudlo druhé, potom tretie, až ma oslovil s ponukou, či by som prevzal vedenie firmy," hovorí Cifra.

V krátkosti z ekonomiky:

Štát v SAD-kách pohorel: Štátny MH Manažment ponúka na predaj akcie v ôsmich dopravných firmách Slovenskej autobusovej dopravy, od Prešova a Košíc až po Žilinu a Trenčín. V budúcom roku plánuje predať aj štátne podiely v ďalších šiestich dopravcoch, ktoré vlastní spolu s dopravnou firmou Arriva.

Štátny MH Manažment ponúka na predaj akcie v ôsmich dopravných firmách Slovenskej autobusovej dopravy, od Prešova a Košíc až po Žilinu a Trenčín. V budúcom roku plánuje predať aj štátne podiely v ďalších šiestich dopravcoch, ktoré vlastní spolu s dopravnou firmou Arriva. Na Twitteri sa už platí: Po tom, ako Twitter spustil službu mesačného poplatku za overenie používateľov, sa na tejto sociálnej sieti sa objavilo množstvo falošných účtov známych osobností vrátane pápeža Františka či bývalého amerického prezidenta Georgea Busha ml. Službu neskôr dočasne pozastavili.

Po tom, ako Twitter spustil službu mesačného poplatku za overenie používateľov, sa na tejto sociálnej sieti sa objavilo množstvo falošných účtov známych osobností vrátane pápeža Františka či bývalého amerického prezidenta Georgea Busha ml. Službu neskôr dočasne pozastavili. Kryptomenový bankrot: Burza kryptomien FTX Trading, ktorá sa dostala do finančných ťažkostí, vyhlásila bankrot. Jej zakladateľ a generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried odstúpil z funkcie.

Žili ako aristokracia. Vo FIFA uverili, že majú neobmedzenú moc

Sepp Blatter bol prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA od 1998 do roku 2015. (zdroj: TASR/AP)

V očiach má stále iskru a na perách úsmev. Vrásky mu neubrali na charizme. Živo diskutuje. Vždy bol dobrý rečník a bol rád stredobodom pozornosti. Keď sa hovorí o ňom, pookreje. O svoju povesť a dobrú vieru sa bude biť. Bude presviedčať, že jeho úmysly boli čisté.

Joseph Blatter bol 17 rokov najmocnejším mužom futbalu. Jeho meno sa však stalo synonymom pre korupciu. „Korupciu budú s mojim menom spájať navždy. Pritom moje svedomie je celkom čisté. Ste nevinný, pokiaľ vás súd nevyhlási za vinného,“ hovorí Blatter v dokumente FIFA: Pod povrchom.

Americká streamovacia platforma Netflix uviedla tento týždeň dokumentárnu sériu o nekalých praktikách Medzinárodnej futbalovej federácie. O rozsiahlej korupcii, vydieraní a praní špinavých peňazí. Hoci sa príbeh začína v polovici sedemdesiatych rokov, je to predovšetkým príbeh vzostupu a pádu Blattera.

Futbalovú federáciu ukul do dnešnej podoby predovšetkým on. A hoci sa od korupcie a škandálov dištancuje, pomáhal vytvárať spôsob radenia a hierarchiu, aká funguje v mafii. Nie je založená na demokratickom princípe, ale na princípe láskavostí, úplatkoch a moci.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Najbližšia čierna diera k Zemi trápi vedcov. Zisťujú, ako pri nej prežila hviezda

Vizualizácia čiernej diery, ktorá je najbližšie k Zemi. Obieha svoju hviezdu, no nepožiera ju,. (zdroj: NOIRLab)

Vedci objavili dosiaľ najbližšiu čiernu dieru k Zemi. Je desaťkrát hmotnejšia ako Slnko a od našej planéty je vzdialená iba 1 560 svetelných rokov. V kozmických rozmeroch ide o naozaj malú vzdialenosť, no čierna diera Gaia BH1 nás nijako neohrozuje. Nepožiera ani svoju hviezdnu spoločníčku.

Novoobjavená čierna diera vedcov potrápila. Odporuje zaužívanej predstave o evolúcii čiernych dier. Astronómovia ich totiž zvyčajne objavia vďaka tomu, že si pochutnávajú na nejakom vesmírnom objekte a materiál padajúci do diery vydáva silné röntgenové žiarenie.

Tvrdším orieškom sú spiace diery, ktoré nič nepohlcujú. Medzi takéto patrí aj Gaia BH1, ktorú v bezpečnej vzdialenosti obieha hviezda podobná nášmu Slnku, a preto ju diera nehltá.

"Sú záznamy o objavoch podobných systémov, no všetky boli následne vyvrátené. Toto je prvá jednoznačná detekcia hviezdy podobnej Slnku na širokej obežnej dráhe okolo čiernej diery s hviezdnou hmotnosťou v našej Galaxii," vysvetľuje astrofyzik Kareem El-Badry.

Hoci je Gaia BH1 dosiaľ najbližšia objavená čierna diera, s veľkou pravdepodobnosťou sú k nám iné ešte bližšie, len ich zatiaľ vedci nenašli.

V krátkosti z vedy a techniky:

Poškodené nepriľnavé riady: Najnovší výskum ukázal, že už z jedného škrabanca na teflónovej panvici sa okrem chemikálií môžu do jedla dostať aj tisícky kúskov mikroplastov. Ich vplyv na ľudské zdravie vedci stále skúmajú, no určite nejde o niečo, čo chcete nevedomky jesť.

Najnovší výskum ukázal, že už z jedného škrabanca na teflónovej panvici sa okrem chemikálií môžu do jedla dostať aj tisícky kúskov mikroplastov. Ich vplyv na ľudské zdravie vedci stále skúmajú, no určite nejde o niečo, čo chcete nevedomky jesť. Rastliny sú menej výživné: Zvýšené hladiny oxidu uhličitého podporujú rast rastlín. Hoci je však možné, že niektorých plodín bude viac, je veľká šanca, že ich výživová hodnota bude klesať. A to môže byť pre budúce zásobovanie ľudstva problém.

Zvýšené hladiny oxidu uhličitého podporujú rast rastlín. Hoci je však možné, že niektorých plodín bude viac, je veľká šanca, že ich výživová hodnota bude klesať. A to môže byť pre budúce zásobovanie ľudstva problém. Rekordný raketoplán: Bezpilotný raketoplán americkej armády X-37B sa po 908 dňoch vrátil z obežnej dráhy na Zem. Šlo o šiestu misiu tohto solárneho lietadla, ktorá zahŕňala aj vedecké pokusy.

Rozhovory ZKH

Marek Števček v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME/ Marko Erd)

Bude v januári univerzita kúriť a svietiť? Ako reagovala vláda na to, že Univerzita Komenského nemá dodávateľa na energie? Ako rieši univerzita bezpečie queer ľudí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s rektorom Univerzity Komenského Marekom Števčekom.

Podcasty SME

Dejiny: Kto bol v skutočnosti Jánošík?

Kto bol v skutočnosti Jánošík? Klik: Musk úspešne rozkladá Twitter

Musk úspešne rozkladá Twitter TECH_FM: Chobotnice po sebe hádžu veci

Chobotnice po sebe hádžu veci Knižná revue: Ako to vyzerá, keď zberateľská vášeň prekročí únosnú mieru?

Karikatúra

Putin má problémy (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Francúzska cibuľová polievka. (zdroj: Fotolia.com)

Chuti tejto polievky v kombinácii s bagetovo-syrovou krustou sa len tak hocičo nevyrovná. Vyskúšajte si pripraviť francúzsku cibuľovú polievku.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.