Ranný brífing: Matoviča čakajú kritické chvíle, Kažimíra opäť usvedčuje Imrecze

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Rozpočtové provizórium? Ministra financií Igora Matoviča čakajú nepríjemné časy. Ak sa mu nepodarí presadiť štátny rozpočet, každé ďalšie riešenie so sebou prináša kaskádu nových problémov. Niektoré môžu stáť miliardy.

Guvernér národnej banky a exminister financií Peter Kažimír je opäť obvinený, hrozia mu dva až päť rokov. Kľúčovým svedkom je opäť František Imrecze, ktorému už súd raz uveril, ale Generálna prokuratúra ho spochybnila a uplatnila paragraf 363. To sa môže zopakovať.

Čo znamená opätovné obvinenie pre Petra Kažimíra? Môže Maroš Žilinka opäť vytiahnuť paragraf 363 a ako to vyzerá s inými obvinenými politikmi? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

SME ženy: Ak si v piatok kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený vianočno-novoročný magazín SME ženy. Prečítate si v ňom rozhovor s Gizkou Oňovou. Prinesieme vám aj vianočné príbehy, tradície, čarovnú výzdobu a prekvapenia pod stromček. Nebudú chýbať ani recepty na sviatočné menu a vianočné koláče ako ich ešte nepoznáte. V dvojčísle magazínu nájdete aj veľký horoskop na rok 2023 o zdraví, láske, kariére aj peniazoch. SME na celý víkend spolu s magazínom SME ženy stojí len 1,70 €.

Drastické šetrenie či strata desiatok tisíc pracovných miest? Matoviča čaká najťažšie obdobie

Minister práce Milan Krajniak, minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Uplynul piaty máj 2023. Vláda Eduarda Hegera s nedostatočnou menšinovou podporou asi 73 poslancov predstupuje pred plénum parlamentu. Najbližšie hlasovanie ukáže, či pôjde o jej posledné hodiny pri moci.

Keďže dlh Slovenska prekročil 50 percent HDP a blíži sa k hranici 60 percent HDP, automaticky sa aktivoval mechanizmus ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vláda podľa neho musí požiadať poslancov o vyslovenie dôvery.

Vláda hlasovanie buď prežije, alebo padne. Potom by sa prezidentka Zuzana Čaputová prvýkrát od čias prezidenta Ivana Gašparoviča spred dvanástich rokov ocitla v situácii, keď bude môcť rozhodovať o tom, kto povedie krajinu do najbližších volieb.

Toto nie je fiktívny scenár. Ide o takmer isté vyvrcholenie najbližších najnáročnejších mesiacov, ktoré šéf koalície a minister financií Igor Matovič zažije. Čakajú na neho tri kritické momenty, ktoré môžu vyvrcholiť pádom vlády, stratou miliónov eur, predraženým dlhom štátu a darčekom pre novú vládu po voľbách v podobe rozvráteného rozpočtu.

A teraz si Matovič príde po zdravotníctvo: Už to predsa poznáme: keď Igor Matovič začne postávať pred prezentačnými tabuľami s cieľom zachraňovať životy, výsledok bude životunebezpečný či aspoň zničujúci, píše Zuzana Kepplová.

Žilinka pomohol Kažimírovi spochybnením Imreczeho. Toho medzičasom podržal súd

Bývalý minister financií Peter Kažimír s exprezidentom finančnej správy Františkom Imreczem. (zdroj: TASR)

Nevyšlo to na prvý raz, tak to skúšajú v druhom kole. Prípad exministra financií za Smer Petra Kažimíra sa hýbe podobným smerom ako kauza exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. V oboch prípadoch polícia opätovne vzniesla obvinenie po tom, čo to prvé stopol cez paragraf 363 generálny prokurátor Maroša Žilinka.

Súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Kažimíra obvinila NAKA ani nie pol roka po tom, čo mu prvé obvinenie zrušili.

Rovnako ako pôvodne aj tentoraz ide o obvinenie z korupcie, pri ktorej Kažimír údajne ako „kuriér“ odovzdával úplatok 48-tisíc eur pre vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho. V roku 2017 mal za tieto peniaze urýchliť vybavenie odvolania, ktoré podali firmy Loject 1 až Loject 6, keďže im finančná správa odmietala vyplatiť odpočty DPH.

Kľúčovým svedkom proti Kažimírovi je práve Imrecze, ktorého zadržali a obvinili z viacerých trestných činov ešte v januári minulého roka. S políciou však následne začal spolupracovať a dnes usvedčuje nielen guvernéra NBS, ale napríklad aj oligarchov Jozefa Brhela a Miroslava Výboha, ktorí sú blízki Smeru. Spomína dokonca aj šéfa Hlasu Petra Pellegriniho, hoci ten obvinený nie je.

V krátkosti z domova:

Zhoda na siedmich požiadavkách: Ministerstvo zdravotníctva sa pri rokovaní s lekárskymi odborármi zhodlo na siedmich požiadavkách, oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Verí, že ôsma požiadavka, ktorá sa týka zvyšovania platov, bude doriešená do konca mesiaca. Lekárski odborári zároveň neprijali ponuku Igora Matoviča o stabilizačnom príspevku.

Ministerstvo zdravotníctva sa pri rokovaní s lekárskymi odborármi zhodlo na siedmich požiadavkách, oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Verí, že ôsma požiadavka, ktorá sa týka zvyšovania platov, bude doriešená do konca mesiaca. Lekárski odborári zároveň neprijali ponuku Igora Matoviča o stabilizačnom príspevku. Prieskum preferencií: Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, vyhrala by ich strana Hlas so ziskom 19,5 percenta. Na druhom mieste by so 16 percentami skončila strana Smer a tretie by bolo Progresívne Slovensko s 11,5 percentami. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj. Do parlamentu by sa dostalo spolu osem politických strán a hnutí.

Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, vyhrala by ich strana Hlas so ziskom 19,5 percenta. Na druhom mieste by so 16 percentami skončila strana Smer a tretie by bolo Progresívne Slovensko s 11,5 percentami. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj. Do parlamentu by sa dostalo spolu osem politických strán a hnutí. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 145 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 192 testov. V nemocniciach aktuálne leží 312 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Spojenci Ukrajine pomáhajú s obnovením elektrickej siete. Ide však o preteky s časom

Tma v Kyjeve. (zdroj: TASR/AP)

Po šiestich týždňoch intenzívneho bombardovania energetickej infraštruktúry Rusko túto zimu priviedlo Ukrajinu na pokraj humanitárnej katastrofy. Milióny ľudí preto môžu byť v ohrození života bez elektriny, tepla a tečúcej vody.

V posledných dňoch sa upriamila pozornosť na rozsah škôd na ukrajinských energetických systémoch a predstavitelia Ukrajiny a krajín Západu začali biť na poplach. Zároveň si uvedomujú, že majú len obmedzené možnosti.

Ukrajinský energetický systém zo sovietskej éry sa nedá rýchlo ani jednoducho opraviť. V niektorých najviac postihnutých mestách môžu preto predstavitelia urobiť len málo. Môžu len vyzvať obyvateľov na odchod, to však zvyšuje riziko hospodárskeho kolapsu na Ukrajine a rozšírenia utečeneckej krízy do susedných európskych krajín.

Úradníci vo Washingtone tvrdia, že si uvedomujú potreby Ukrajiny a urýchlene pracujú na nájdení a dodaní náhradných dielcov. Jeden z vysokopostavených politikov, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, opísal, že na probléme sa pracuje "dvanásť až pätnásť hodín denne".

Horná Volta Ukrajinu určite nedobyje: Aby armáda domnelej veľmoci sústredila vojnové úsilie a využívala najšpičkovejšiu výzbroj na ničenie trafostaníc a teplární? Spôsobuje tým síce ohromné utrpenie, ale prináša to aj úľavu. Kým pred vojnou mohli jestvovať obavy, či Rusko predsa len neuspeje, dnes vieme, že Horná Volta určite nie, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Jašin ľutuje vlastnú naivitu: Vojnu nazýval vojnou a na sociálnych sieťach informoval o vraždení ukrajinských civilistov v Buči. Ruský opozičný politik Iľja Jašin podľa vlastných slov neľutuje, že zostal v rodnej krajine. Dnes mu hrozí desať rokov za mrežami. Na verdikt čaká vo väzbe už päť mesiacov, najnovšie mu súd pobyt vo väzbe predĺžil ešte o pol roka.

Vojnu nazýval vojnou a na sociálnych sieťach informoval o vraždení ukrajinských civilistov v Buči. Ruský opozičný politik Iľja Jašin podľa vlastných slov neľutuje, že zostal v rodnej krajine. Dnes mu hrozí desať rokov za mrežami. Na verdikt čaká vo väzbe už päť mesiacov, najnovšie mu súd pobyt vo väzbe predĺžil ešte o pol roka. Bezprecedentný výpadok: Stredajšie ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili mimoriadny výpadok v energetickom systéme krajiny. Minister energetiky Herman Haluščenko vyhlásil, že to bolo po prvý raz, keď boli odstavené všetky štyri ukrajinské jadrové elektrárne v rovnakom čase.

Stredajšie ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili mimoriadny výpadok v energetickom systéme krajiny. Minister energetiky Herman Haluščenko vyhlásil, že to bolo po prvý raz, keď boli odstavené všetky štyri ukrajinské jadrové elektrárne v rovnakom čase. Zločin proti ľudskosti: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za "očividný zločin proti ľudskosti". Rusko útočilo raketami na celú Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za "očividný zločin proti ľudskosti". Rusko útočilo raketami na celú Ukrajinu. Obnovené dodávky elektriny a vody: V meste Ľvov a viacerých ďalších ukrajinských oblastiach sa už podarilo obnoviť dodávky elektriny a vody. Výpadky dodávok spôsobili ruské útoky cielené na energetickú infraštruktúru. Energie obnovili aj na väčšine územia Moldavska.

V meste Ľvov a viacerých ďalších ukrajinských oblastiach sa už podarilo obnoviť dodávky elektriny a vody. Výpadky dodávok spôsobili ruské útoky cielené na energetickú infraštruktúru. Energie obnovili aj na väčšine územia Moldavska. Nemecké Patrioty Ukrajine: Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak oznámil, že požiadal Nemecko, aby dodalo Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré ponúklo Poľsku. Berlín ponúkol Varšave zmienené obranné systémy po minulotýždňovom dopade rakety v poľskej obci Przewodów.

Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak oznámil, že požiadal Nemecko, aby dodalo Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré ponúklo Poľsku. Berlín ponúkol Varšave zmienené obranné systémy po minulotýždňovom dopade rakety v poľskej obci Przewodów. Deviaty balík sankcií: Európska únia intenzívne pracuje na deviatom balíku sankcií voči Moskve za ruskú agresiu voči Ukrajine, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Aké opatrenia by mal pripravovaný deviaty balík sankcií obsahovať nekonkretizovala.

Zo zahraničných webov:

Orbána volá Viktor. Ako si šéf Slovnaftu vybudoval svoje impérium

Podnikateľ a riaditeľ petrochemickej skupiny Slovnaft Oszkár Világi. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Keď v máji 2005 reportéri denníka Plus 7 dní kontaktovali podnikateľa a právnika Oszkára Világiho s otázkami, nedostali priateľskú odpoveď. Práve naopak. Világi im „odporučil“, aby o ňom žiaden článok nepísali. „Vy asi neviete, kto som. Napíšte si, čo chcete a ja vás okamžite zažalujem,“ vyhrážal sa im do telefónu.

Od tohto incidentu prešli takmer dve desaťročia. Súčasný predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu si medzičasom na novinárov zvykol. Mnohým z nich nemal problém vyrozprávať svoj životný príbeh.

Okrem toho, že šéfuje strategickej slovenskej rafinérii, je jedným z najbohatších Slovákov (hoci exaktnejšie by bolo - slovenských Maďarov) a predovšetkým vplyvným podnikateľom.

Slovíčko „vplyvný“ by sme mali dvakrát podčiarknuť. Hoci najlepšie roky má v tomto smere za sebou, v prehľade podnikateľov, ktorí mali blízko k politike a politikom, by bol veľmi vysoko.

V krátkosti z ekonomiky:

Regióny rozčúlil nový grafikon: Väčšina cestujúcich bude cestovať rýchlejšie v menej preplnených vlakoch a s kratším čakaním na ďalší spoj. Tvrdí to Útvar hodnoty za peniaze v analýze nového grafikonu železničnej dopravy, ktorý začne platiť od 11. decembra. Cestujúci však prídu o niektoré zrýchlené vlaky, a to najmä v rannej špičke. Je pravdepodobné, že ostávajúce vlaky budú preplnené.

Väčšina cestujúcich bude cestovať rýchlejšie v menej preplnených vlakoch a s kratším čakaním na ďalší spoj. Tvrdí to Útvar hodnoty za peniaze v analýze nového grafikonu železničnej dopravy, ktorý začne platiť od 11. decembra. Cestujúci však prídu o niektoré zrýchlené vlaky, a to najmä v rannej špičke. Je pravdepodobné, že ostávajúce vlaky budú preplnené. Nové eurofondy pre Slovensko: Európska komisia schválila operačný Program Slovensko. Zdroje sa vo výške takmer 13 miliárd eur sa môžu začať využívať z nových eurofondov. Investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu aj na zelené riešenia.

Európska komisia schválila operačný Program Slovensko. Zdroje sa vo výške takmer 13 miliárd eur sa môžu začať využívať z nových eurofondov. Investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu aj na zelené riešenia. Štvrtá priečka vo výrobe áut: Za prvých deväť mesiacov tohto roku vyrobili automobilky na Slovensku dohromady 724 297 nových osobných áut. V EÚ dominuje Nemecko pred Španielskom a Českou republikou. Slovensko obsadilo štvrtú priečku.

Vlhová mieri k Shiffrinovej domov. Ako dopadne návšteva v Killingtone?

Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová. (zdroj: TASR)

Americké stredisko nepozná v slalome inú víťazku ako Mikaelu Shiffrinovú. Päť štartov, päť víťazstiev. „Mikaela je doma veľmi silná. Cíti podporu a ide jej to fantasticky. Ja sa snažím na ňu tlačiť, raz to vyjde lepšie, inokedy nie,“ naznačila v minulosti Petra Vlhová.

Zatiaľ čo víťazka slalomu je vždy Američanka, druhé miesto doposiaľ obsadila iba slovenská reprezentantka. Posledné štyri roky patrili Petre Vlhovej, premiérový ročník v roku 2016 Veronike Zuzulovej. „Je to moje najobľúbenejšie podujatie Svetového pohára,“ nechala sa počuť Shiffrinová.

Prvé kolo slalomu ako jediná zajazdila pod päťdesiat sekúnd a pred domácou Shiffrinovu mala náskok dve desatiny sekundy. Napriek tomu, že trať druhého kola staval jej asistent trénera Matej Gemza, dopustila sa chyby, ktorá ju odsunula na druhé miesto.

Shiffrinová zjazdovku Superstar dôverne pozná a slalomové preteky vždy vyhrala s jasným časovým odstupom. Najmenší rozdiel bol pred štyrmi rokmi, keď Vlhová stratila na víťazku necelých šesť desatín sekundy.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Aké poníženie ešte bude musieť zažiť? Pre Michaela J. Foxa je každý krok ako matematika

Michael J. Fox má parkinsona od roku 1991. (zdroj: SITA/AP)

Nemysli si, že budeš vždy takýto na zožratie, povedal učiteľ dejepisu Michaelovi J. Foxovi, keď sa rozhodol odísť z gymnázia a namiesto štúdia sa vrhol na filmovú kariéru.

Mentorské výstrahy ho však netrápili, chcel byť hviezdou. A aj sa ňou veľmi rýchlo stal. V osemdesiatych rokoch 20. storočia patril medzi najpopulárnejších hercov. Diváci ho milovali v sitcome Rodinné putá a film Návrat do budúcnosti, v ktorom mal hlavnú úlohu, sa stal najväčším hitom roka 1985.

No potom zaznamenal drobné zmeny na tele. Chvenie v prstoch, bolesť v pleci. Ortieľ vynesený po vyšetrení ho zaskočil. „Do niekoľkých rokov stratím pohyblivosť? Len preto, že sa mi teraz chvejú prsty?“ pýtal sa. Keď mu to lekár niekoľkokrát opakovane potvrdil, rozplakal sa.

S chorobou žije už tridsaťjeden rokov. No žiadny iný rok nebol taký ťažký ako práve tento posledný. Napriek tomu, že už v roku 2018 si hovoril: horšie to už nemôže byť.

V krátkosti z kultúry:

Divadlo dNO otvára kontroverzné témy: Hra Judenrein, čo v preklade značí Vyčistené od Židov, premiéru mala v septembri 2020 a už vtedy bolo jasné, že presiahla hranice regiónu. Už len vziať háklivú tému a uchopiť ju súčasnými divadelnými postupmi bolo v malom mestečku na severe Oravy istou provokáciou.

Hra Judenrein, čo v preklade značí Vyčistené od Židov, premiéru mala v septembri 2020 a už vtedy bolo jasné, že presiahla hranice regiónu. Už len vziať háklivú tému a uchopiť ju súčasnými divadelnými postupmi bolo v malom mestečku na severe Oravy istou provokáciou. Rusko v plameňoch: Ako fungujú ruské tajné služby ako FSB, či GRU a ako sa dostal k moci diktátor Vladimir Putin. Alexander Litvinenko za vyzradenie týchto informácií zaplatil životom, keď bol v Londýnskom hoteli otrávený rádioaktívnym polóniom. Jeho svedectvá teraz vychádzajú v slovenskom vydaní e-knihy Rusko v plameňoch.

Ako fungujú ruské tajné služby ako FSB, či GRU a ako sa dostal k moci diktátor Vladimir Putin. Alexander Litvinenko za vyzradenie týchto informácií zaplatil životom, keď bol v Londýnskom hoteli otrávený rádioaktívnym polóniom. Jeho svedectvá teraz vychádzajú v slovenskom vydaní e-knihy Rusko v plameňoch. Christine and the Queens už nie je: Jeho hudba nie je iba dokonalo vyprodukovaný hit. Bolo za ňou cítiť aj osobnosť, ktorá kombinuje osobné so spoločenským a hovorí dôležité veci o údele súčasného človeka. Nechcel už viac bojovať s rozporom medzi tým, ako sa cíti a kým bol navonok. Dnes o sebe hovorí, že sa definuje v mužskom rode a nazýva sa Redcar.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Štefan Korec. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na čom stojí projekt NCZI? Prepadne nám osem miliónov eur? Má nejaké dôkazy o korupcii? A stihne sa to vypísať aspoň do konca roka, ako tvrdí premiér Eduard Heger? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s onkológom Štefanom Korecom.

Podcasty SME

Index: Prečo už Slovensko nie je tatranský tiger a kto ovládol Železnú studničku?

Prečo už Slovensko nie je tatranský tiger a kto ovládol Železnú studničku? Ľudskosť: Šéf cyklokoalície Dan Kollár: Nemám auto, cargobikom odveziem bábätko, aj nákup

Šéf cyklokoalície Dan Kollár: Nemám auto, cargobikom odveziem bábätko, aj nákup Sme svetoví: Slovák trénuje hráčov Chicago Bulls, chýba mu slovenčina

Karikatúra

Niet dôvodu na nespokojnosť. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Smažená ryba v pivnom cestíčku. (zdroj: Fotolia)

Kuracie aj bravčové, z rýb aj z tofu. Pripravte si obľúbené rezne v cestíčku.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.