Prieskum AKO: Vládu bez Hlasu a Smeru by museli podržať extrémisti

SaS klesla za PS, stratilo aj OĽaNO a Sme rodina.

BRATISLAVA. Nová vláda by sa bez Hlasu a Smeru musela spoliehať na extrémistov z hnutia Republika.

Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, vyhrala by ich strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 19,5 percenta. Na druhom mieste by so 16 percentami skončila strana Smer a tretie by bolo Progresívne Slovensko s 11,5 percentami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO, ktorý vykonala v dňoch 8. – 11. novembra na vzorke tisíc respondentov, pre reláciu Na hrane TV Joj.

Do parlamentu by sa dostalo spolu osem politických strán a hnutí. Strana SaS by získala 10,8 percenta, OĽaNO 7,5 percenta, Sme rodina 6,9 percenta, extrémisti z hnutia Republika, ktoré založili odídenci od Mariana Kotlebu 6,3 percenta a so 6,1 percentami by do parlamentu prešlo aj KDH.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zostaviť vládu bez Smeru alebo Hlasu by nebolo ľahké. Vyklikajte si koalície Čítajte

Koaličnú stranu Za ľudí by podľa prieskumu volilo len 1,9 percenta ľudí.

Najviac si pohoršilo hnutie Borisa Kollára, ktoré stratilo 0,8 percenta. Oproti októbru klesla aj SaS, a to o 0,7 percenta, rovnako ako extrémisti z ĽSNS.

Vládne OĽaNO prišlo o 0,6 percenta. V porovnaní s posledným prieskumom agentúry AKO sa preferencie väčšiny strán menili len minimálne.

V prepočte na mandáty by Hlas získal 35 kresiel, Smer 29, Progresívne Slovensko 20, SaS 19, OĽaNO 13, Sme rodina 12, Republika 11 a KDH 11.

To znamená, že strany PS, SaS, OĽaNO, Sme rodina a KDH by mali len 75 poslancov a rovnaký počet by mal Hlas, Smer a Republika.