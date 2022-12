Ranný brífing: Matovič sa až do konca správal ako Matovič, vláda nemala šancu na prežitie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Hoci premiér Eduard Heger do posledných chvíľ rokoval s Richardom Sulíkom o tom, aby dvadsiati poslanci SaS za pád vlády nehlasovali, jeho stranícky šéf Igor Matovič napokon tieto snahy prekazil spôsobom sebe vlastným. V prezidentskom paláci si rozmyslel podanie demisie.

Za pád vlády tak v pléne hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov. Vláda Eduarda Hegera padla, no takto potupne sa to ešte v dejinách Slovenska neudialo. Prezidentka Zuzana Čaputová odvolá vládu dnes popoludní a zároveň ju dočasne poverí vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu.

78 poslancov a poslankýň položili vládu Eduarda Hegera, je to v poradí tretí pád vlády v histórii Slovenska. Ako absurdne prebiehal pád vlády a čo mu predchádzalo? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Torty od mamy: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený časopis Torty od mamy, v ktorom nájdete 42 úžasných receptov na vianočné, ale aj iné sviatočné pečenie. Chýbať medzi nimi nebudú medovníky, linecké pečivo, kokosky, fúkané rožky a ani hit týchto Vianoc luxusné mousse dezerty. SME na celý víkend spolu s magazínom stojí len 1,70 eur.

Vláda takto potupne ešte nikdy nepadla. Matovič demisiu podpísal, potom ju vytrhol z rúk úradníka

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. (zdroj: SITA)

Aj posledný pokus OĽaNO o záchranu vlády Eduarda Hegera zlyhal. Poslanci jej vyslovili v parlamente nedôveru. Hoci Heger do posledných chvíľ rokoval s predsedom SaS Richardom Sulíkom o tom, aby dvadsiati poslanci SaS za pád vlády nehlasovali, jeho stranícky šéf Igor Matovič napokon tieto snahy prekazil.

Sulík tesne pred hlasovaním v pléne rozpovedal, ako sa SaS dohodla s Hegerom, že minister financií a podpredseda vlády Matovič podá demisiu. Líder OĽaNO skutočne prišiel večer do prezidentského paláca, aby sa tam vzdal funkcie.

Napokon sa stala podľa Sulíka "nehoráznosť", keď Matovič v prezidentskom paláci najskôr demisiu podpísal, no vzápätí ju vytrhol z rúk pracovníkovi kancelárie s tým, že si to rozmyslel.

Prezidentská kancelária tento príbeh potvrdila. „Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu kancelárie prezidentky Metodovi Špačekovi z rúk," reagoval hovorca Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. "Demisia tak nebola doručená do Kancelárie prezidentky SR.“

Vláda už na Slovensku padla v roku 1994, 2011 a včera. Takto potupne sa to však ešte neudialo. Za pád vlády hlasovalo v pléne 78 zo 102 prítomných poslancov. Zo sály ešte pred rozhodovaním odišli poslanci OĽaNO, vyzval ich k tomu predseda ich poslaneckého klubu Michal Šipoš.

Hegerovu vládu povalil Matovič: Igor Matovič mohol zastaviť tento pád niekoľkokrát. Napríklad vtedy, keď musel odstúpiť z pozície premiéra. Potom mohol podať demisiu v lete. V tom prípade by slovné spojenie štátnické rozhodnutie nevyznievalo ako úplná fraška. Len ako úškľabok. Lenže teraz je to hanba, ktorú nemožno zmyť, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Igor Matovič mohol zastaviť tento pád niekoľkokrát. Napríklad vtedy, keď musel odstúpiť z pozície premiéra. Potom mohol podať demisiu v lete. V tom prípade by slovné spojenie štátnické rozhodnutie nevyznievalo ako úplná fraška. Len ako úškľabok. Lenže teraz je to hanba, ktorú nemožno zmyť, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Na ťahu je prezidentka: Hlavným hráčom na politickej scéne sa teraz stáva prezidentka Zuzana Čaputová. Ona rozhodne o tom, kto bude riadiť krajinu a v akej vládnej zostave. Pád vlády totiž automaticky neznamená predčasné voľby. V parlamente sa nateraz aspoň teoreticky črtajú štyri scenáre, ktoré môžu nastať. A všetky sú ťažké.

Hlavným hráčom na politickej scéne sa teraz stáva prezidentka Zuzana Čaputová. Ona rozhodne o tom, kto bude riadiť krajinu a v akej vládnej zostave. Pád vlády totiž automaticky neznamená predčasné voľby. V parlamente sa nateraz aspoň teoreticky črtajú štyri scenáre, ktoré môžu nastať. A všetky sú ťažké. Matovič si od SaS opäť žiadal podvolenie: Predkladatelia ponuky z OĽaNO si dali záležať, aby hneď v jej úvodných formuláciách obvinili SaS z vierolomnosti, zrady koalície a z ich pohľadu teda aj štátu. Prijať čosi také si vyžaduje nielen stratu súdnosti, ale aj dôstojnosti, píše Peter Tkačenko.

Predkladatelia ponuky z OĽaNO si dali záležať, aby hneď v jej úvodných formuláciách obvinili SaS z vierolomnosti, zrady koalície a z ich pohľadu teda aj štátu. Prijať čosi také si vyžaduje nielen stratu súdnosti, ale aj dôstojnosti, píše Peter Tkačenko. Čo môže znamenať pád vlády pre vyšetrovanie káuz: Pád vlády Eduarda Hegera môže znamenať radikálne zmeny v polícii. Z prieskumov vyplýva, že vládu by po voľbách zostavoval Hlas, ktorý si môže vyberať budúcich partnerov. Do koalície sa mu už ponúkol Smer a spoluprácu pripúšťa aj Sme rodina. Lídri všetkých týchto troch strán sú otvorenými kritikmi postupov polície.

Pád vlády Eduarda Hegera môže znamenať radikálne zmeny v polícii. Z prieskumov vyplýva, že vládu by po voľbách zostavoval Hlas, ktorý si môže vyberať budúcich partnerov. Do koalície sa mu už ponúkol Smer a spoluprácu pripúšťa aj Sme rodina. Lídri všetkých týchto troch strán sú otvorenými kritikmi postupov polície. Pre vládu boli konflikty nešťastím: A k by neexistovala pandémia, vláda by sa dnes zrejme tešila väčšej popularite a stabilite. Úplne najväčším problémom vlády však bol Igor Matovič. "Do poslednej chvíle sú tam konflikty. Pre túto vládnu koalíciu je to nešťastie," hovorí v rozhovore pre SME prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

A k by neexistovala pandémia, vláda by sa dnes zrejme tešila väčšej popularite a stabilite. Úplne najväčším problémom vlády však bol Igor Matovič. "Do poslednej chvíle sú tam konflikty. Pre túto vládnu koalíciu je to nešťastie," hovorí v rozhovore pre SME prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov. Táto telenovela sa musela skončiť: Vygradovaním diania do duelu à la Pošta pre teba s Richardom Sulíkom potvrdil aj vytrvalým dobrákom, prečo táto vláda musela padnúť. Matovičova chronická neúcta k oponentom a ľahkovážny prístup k vážnym veciam vrátane financií tohto štátu znevažujú prácu všetkých jej členov, píše Zuzana Kepplová.

Vygradovaním diania do duelu à la Pošta pre teba s Richardom Sulíkom potvrdil aj vytrvalým dobrákom, prečo táto vláda musela padnúť. Matovičova chronická neúcta k oponentom a ľahkovážny prístup k vážnym veciam vrátane financií tohto štátu znevažujú prácu všetkých jej členov, píše Zuzana Kepplová. Na konci boli všetky vlády neobľúbené: Vláda Eduarda Hegera bola ku koncu nepopulárna, no nie viac ako kabinety Petra Pellegriniho či Ivety Radičovej. Porovnali sme popularitu vlád podľa preferencií koaličných strán.

Vláda Eduarda Hegera bola ku koncu nepopulárna, no nie viac ako kabinety Petra Pellegriniho či Ivety Radičovej. Porovnali sme popularitu vlád podľa preferencií koaličných strán. SaS si nepomohla: Podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera prepad preferencií SaS nezastavilo. Naznačuje to aj prieskum agentúry AKO pre TV Joj, podľa ktorého by SaS volilo v decembri 9,9 percenta opýtaných. Z chaotického vládnutia ťažia ostatné politické strany.

V krátkosti z domova:

Ktoré nemocnice vypadnú z prvej ligy: Ktorá nemocnica zostane všeobecnou nemocnicou a ktorá klesne na úroveň doliečovacieho ústavu. Ministerstvo zdravotníctva v týchto dňoch informuje zariadenia, kam ich pri kategorizácii zaradilo. Tvrdí, že na budúci týždeň zverejní ich zoznam a mapu pokrytia Slovenska.

Ktorá nemocnica zostane všeobecnou nemocnicou a ktorá klesne na úroveň doliečovacieho ústavu. Ministerstvo zdravotníctva v týchto dňoch informuje zariadenia, kam ich pri kategorizácii zaradilo. Tvrdí, že na budúci týždeň zverejní ich zoznam a mapu pokrytia Slovenska. Rámcová zmluvy RTVS so štátom: Nová rámcová zmluva so štátom na roky 2023 - 2027 prinesie RTVS minimálne 23-miliónovú alokáciu ročne. Štátny príspevok, jeden zo zdrojov príjmov RTVS, je určený na podporu pre rozhlasovú a televíznu tvorbu, účelové investičné projekty i zabezpečenie vysielania do zahraničia. Príspevok je oproti minulej zmluve vyšší o 8 miliónov.

Nová rámcová zmluva so štátom na roky 2023 - 2027 prinesie RTVS minimálne 23-miliónovú alokáciu ročne. Štátny príspevok, jeden zo zdrojov príjmov RTVS, je určený na podporu pre rozhlasovú a televíznu tvorbu, účelové investičné projekty i zabezpečenie vysielania do zahraničia. Príspevok je oproti minulej zmluve vyšší o 8 miliónov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 146 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 836 testov. V nemocniciach aktuálne leží 477 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Krym môže byť pre Putina skutočnou červenou čiarou. Západ sa bojí, aby sa Ukrajina neunáhlila

Ruský prezident Vladimir Putin s generalitou sledujú námorné cvičenia na Kryme v roku 2020. (zdroj: TASR/AP)

Keď Rusko v roku 2014 anektovalo polostrov Krym, neprišla Ukrajina iba o časť územia. Stratila aj možnosť brániť sa útokom vedeným z mora. Krym bol dovtedy centrom ukrajinských námorných síl, približne tri štvrtiny plavidiel ukrajinskej flotily kotvili v Sevastopoli.

Pre Ukrajinu je Krym dôležitý. Ani prezident Volodymyr Zelenskyj sa netají tým, že za víťazstvo vo vojne bude považovať jedine opätovný zisk všetkých okupovaných území vrátane Krymu.

Pre Rusov je však anektovaný polostrov viac ako symbol. "Krym nie je Cherson," zdôrazňujú politologička a historička Liana Fixová a historik Michael Kimmage v analýze pre magazín Foreign Affairs. Autori zároveň pripomínajú, že aj mnohí západní spojenci Kyjeva majú vážne obavy z eskalácie situácie, ak Ukrajinci budú chcieť Krym oslobodiť.

"Putin môže prehrať v Chersone alebo inde na Ukrajine a akceptovať tieto straty. Mohol by dokonca stratiť Donbas a politicky sa s tým vyrovnať. Avšak strata Krymu a prežitie vo funkcii prezidenta sú z jeho pohľadu nezlučiteľné," podotýkajú autori analýzy. Šéf Kremľa podľa nich vynaloží veľké úsilie, aby si Krym udržal.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi mučili v Chersone aj deti: Štrnásťročný chlapec si v Chersone len fotografoval zničenú techniku ruského vojska. Okupačné sily ho za to podľa Ukrajincov mučili. V oslobodenom meste našli Ukrajinci dôkazy, že ruskí vojaci tam mučili aj deti. Vojaci maloletým zajatcom nedávali takmer žiadne jedlo a vodu len každé dva dni.

Štrnásťročný chlapec si v Chersone len fotografoval zničenú techniku ruského vojska. Okupačné sily ho za to podľa Ukrajincov mučili. V oslobodenom meste našli Ukrajinci dôkazy, že ruskí vojaci tam mučili aj deti. Vojaci maloletým zajatcom nedávali takmer žiadne jedlo a vodu len každé dva dni. Rozhodujúcich šesť mesiacov: Nasledujúcich šesť mesiacov bude vo vojne „rozhodujúcich“, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas online príhovoru k Európskej rade. Pokračoval, že agresia proti Ukrajine je zároveň "proti každému z vás", pretože konečný cieľ Ruska je oveľa ďalej ako ukrajinská hranica.

Nasledujúcich šesť mesiacov bude vo vojne „rozhodujúcich“, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas online príhovoru k Európskej rade. Pokračoval, že agresia proti Ukrajine je zároveň "proti každému z vás", pretože konečný cieľ Ruska je oveľa ďalej ako ukrajinská hranica. Neustále ruské útoky: Ruské jednotky sa na Ukrajine naďalej usilujú o dobytie dedín v okolí Lymanu a mesta Bachmut v Doneckej oblasti, kde Rusi za posledný deň vykonali desiatky leteckých a raketových útokov. Pod paľbou sú stále aj ukrajinské pozície v Chersone a okolí.

Ruské jednotky sa na Ukrajine naďalej usilujú o dobytie dedín v okolí Lymanu a mesta Bachmut v Doneckej oblasti, kde Rusi za posledný deň vykonali desiatky leteckých a raketových útokov. Pod paľbou sú stále aj ukrajinské pozície v Chersone a okolí. Ukrajina zabavila Janukovyčov majetok: Ukrajinský najvyšší protikorupčný súd zabavil v prospech štátu všetok majetok bývalého prezidenta Viktora Janukovyča. Súd zhabal okrem iného aj známu rezidenciu Mežihirja pri Kyjeve. Janukovyč prišiel tiež o ďalší majetok v odhadnutej celkovej hodnote 18,7 milióna eur.

Ukrajinský najvyšší protikorupčný súd zabavil v prospech štátu všetok majetok bývalého prezidenta Viktora Janukovyča. Súd zhabal okrem iného aj známu rezidenciu Mežihirja pri Kyjeve. Janukovyč prišiel tiež o ďalší majetok v odhadnutej celkovej hodnote 18,7 milióna eur. 18 miliárd eur pre Ukrajinu: Európski lídri schválili pôžičku vo výške 18 miliárd eur pre Ukrajinu na budúci rok. Túto pomoc by mali poskytnúť vo forme zvýhodnených úverov, ktoré sa budú vyplácať v pravidelných splátkach od roku 2023.

Európski lídri schválili pôžičku vo výške 18 miliárd eur pre Ukrajinu na budúci rok. Túto pomoc by mali poskytnúť vo forme zvýhodnených úverov, ktoré sa budú vyplácať v pravidelných splátkach od roku 2023. Deviaty balík sankcií: Členské štáty Európskej únie jednomyseľne prijali ďalší balík sankcií voči Rusku. Deviaty balík sankcií je zameraný voči bankám a uvaľuje aj dodatočné obchodné obmedzenia. Ide o kompromisnú dohodu, ktorá zahŕňa sankcie voči približne 200 osobám.

Zo zahraničných webov:

Eurofondmi máme dobiehať Západ. Ak ich minieme inak, vypomstí sa nám to

Vedúci oddelenia štrukturálnych a fiškálnych analýz NBS Branislav Reľovský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Schvaľovanie štátneho rozpočtu je na programe parlamentu už od konca novembra. K hlasovaniu o zákone roka však stále nedošlo. Vláda totiž riešila vlastnú existenciu a keďže padla, je možné, že Slovensko od januára bude fungovať v rozpočtovom provizóriu.

Podľa vedúceho oddelenia štrukturálnych a fiškálnych analýz Národnej banky Slovenska Branislava Reľovského to nie je najlepší nápad. "V pláne máme použitie veľkého objemu financií na energetickú pomoc. Neviem, či by sme to v provizóriu dokázali utiahnuť," hovorí.

Podľa neho pritom nejde o najlepší možný rozpočet. Okrem chýbajúcich konsolidačných opatrení je alarmujúca aj výška dlhu, ktorý sa nachádza ďaleko za únosnou hranicou a z roka na rok sa zhoršuje.

"Dôvodom je pritom práve bezprecedentný rozsah permanentných opatrení. Osobne si nepamätám, že by sa niečo podobné v takom rozsahu dialo aj v minulosti," dodáva v rozhovore pre INDEX Reľovský.

V krátkosti z ekonomiky:

Nižšia DPH na gastro je len záplata: Počas prvých troch mesiacov budúceho roka sa má uplatňovať na reštauračné služby znížená, desaťpercentná sadzba dane z pridanej hodnoty. Podnikom to má pomôcť s rastúcimi cenami energií. Majiteľka košického pivovaru Golem Beáta Murková v rozhovore pre INDEX hovorí, že na tri mesiace znížená DPH je len slabá záplata na problémy, ktorým gastro sektor čelí.

Počas prvých troch mesiacov budúceho roka sa má uplatňovať na reštauračné služby znížená, desaťpercentná sadzba dane z pridanej hodnoty. Podnikom to má pomôcť s rastúcimi cenami energií. Majiteľka košického pivovaru Golem Beáta Murková v rozhovore pre INDEX hovorí, že na tri mesiace znížená DPH je len slabá záplata na problémy, ktorým gastro sektor čelí. Regulácie cien energie: Vláda prijala legislatívne opatrenia, ako pomoc v boji s drahými energiami. Jedno stanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla dodávaného z veľkých teplární. Druhé nariadenie ustanovuje maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

Vláda prijala legislatívne opatrenia, ako pomoc v boji s drahými energiami. Jedno stanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla dodávaného z veľkých teplární. Druhé nariadenie ustanovuje maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny. Musk už nie je najbohatší: Majiteľ spoločnosti Twitter Elon Musk zaznamenal od januára pokles svojho majetku o viac ako 100 miliárd dolárov na 163,6 miliardy. To je zhruba o sedem miliárd dolárov menej ako hodnota majetku francúzskeho podnikateľa Bernarda Arnaulta, spoluvlastníka módneho domu LVMH.

Si najslabší Francúz, počúval. Je hrdina, lebo jeho brat mal nešťastie

Úvodný gól zápasu Francúzsko - Maroko v semifinále MS 2022 strelil Theo Hernández. (zdroj: TASR/AP)

Je to tak trošku bizarná zhoda okolností. Mal ´šťastie´ a dostal šancu hrať, lebo jeho brat mal smolu a nešťastie. Francúzsky obranca Theo Hernández mal byť iba náhradník, v tejto pozícii odštartoval majstrovstvá sveta v Katare.

V prvom zápase proti Austrálii sa však jeho brat Lucas Hernández vážne zranil. Zvíjal sa od bolesti, roztrhol si predný krížny väz. A tréner Didier Deschamps do hry poslal o rok mladšieho Thea Hernándeza.

Futbalisti Francúzska v semifinále svetového šampionátu zdolali Maroko 2:0. Prvý gól strelil práve Theo. Zavesil sa vo vzduchu a predviedol gól v štýle bojových športov.

Bol vyhlásený za muža zápasu. Z ôsmich súbojov vyhral až sedem. Pred štartom MS bol vo Francúzsku kritizovaný, vraj je najslabším článkom tímu.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Ty spávaš so ženou v prechode? pýtali sa jej mladého milenca. Po rokoch hanby pomstila svoj rod

Francúzska spisovateľka Annie Ernauxová, držiteľka Nobelovej ceny za literatúru za rok 2022. (zdroj: TASR/AP)

Ležala na pláži. Chcela si oddýchnuť, ale nemohla. Bola si vedomá toho, ako si ju všetci premeriavajú. Keby tam bola sama, nikto by si ju nevšimol. No vedľa nej ležal jej milenec, ktorý bol o tridsať rokov mladší.

Na tvárach ľudí čítala, čo si o tom myslia. Vôbec to neskrývali. Boli prekvapení, znechutení, v niektorých sa dokonca dvíhal odpor. Prekročila všetky hranice. Dopustila sa niečo horšieho, ako je incest.

Annie Ernaux dostala Nobelovu cenu za literatúru len pár mesiacov po tom, čo vyšla jej najnovšia kniha s názvom Mladý muž, v ktorej píše o svojom netradičnom ľúbostnom dobrodružstve zo začiatku 90. rokov.

Nie je to román o vášni, nie je to ani román o zaľúbení. A jej milenec by v nej darmo hľadal láskyplné slová, ktorými by ho mohla opísať. Určite sa mu ani nečítal ľahko.

Annie Ernaux ho napísala s odstupom, takmer až s chladom, oslobodená od akýchkoľvek citov. Sústredí sa na to, čo dobrodružstvo s mladým milencom pre ňu znamenalo a ako ho prežívala vo vzťahu s okolím.

V krátkosti z kultúry:

Úspech a neúspech je fluidná vec: Keď hral v seriáli Profesionáli, pozornosť na ulici vnímal trochu s rozpakmi. Ľudia nevedeli celkom odhadnúť mieru žoviálnosti, ktorú si k nemu mohli dovoliť. Po silných rolách, ktoré Ľuboš Kostelný stihol odohrať v SND, sa však zmenil aj jeho kontakt s fanúšikmi.

Keď hral v seriáli Profesionáli, pozornosť na ulici vnímal trochu s rozpakmi. Ľudia nevedeli celkom odhadnúť mieru žoviálnosti, ktorú si k nemu mohli dovoliť. Po silných rolách, ktoré Ľuboš Kostelný stihol odohrať v SND, sa však zmenil aj jeho kontakt s fanúšikmi. Winslet o novom Avatarovi: Nový film Avatar: Cesta vody sa odohráva takmer desať rokov po skončení prvého filmu a rozpráva príbeh rodiny Jacka Sullyho. Vo filme si zahrala aj Kate Winslet v roli Ronal, duchovnej vodkyne klanu, ktorá je voči Sullyovcom podozrievavá a nepriateľská. V rozhovore hovorí o svojej úlohe.

Nový film Avatar: Cesta vody sa odohráva takmer desať rokov po skončení prvého filmu a rozpráva príbeh rodiny Jacka Sullyho. Vo filme si zahrala aj Kate Winslet v roli Ronal, duchovnej vodkyne klanu, ktorá je voči Sullyovcom podozrievavá a nepriateľská. V rozhovore hovorí o svojej úlohe. Vrah, ktorý rád dáva lekcie: Nejednému terapeutovi sa už stalo, že ho pacient spútal. Symbolicky povedané. Vyhodil ho z jeho terapeutického kresla. Nerešpektoval hranice ani pravidlá terapie, slovne ho devalvoval. Ťažko narušené, antisociálne osobnosti majú k tomu tendencie. Aj Gene, hlavný hrdinu seriálu Pacient, takou osobnosťou je. Presnejšie, je to sériový vrah.

Podcasty SME

Index: Rozpočet sa z roka na rok zhoršuje. Budúce generácie sa musia pripraviť na splácanie dlhu

Rozpočet sa z roka na rok zhoršuje. Budúce generácie sa musia pripraviť na splácanie dlhu Ľudskosť: Šéfka Vagusu: Mužov bez domova je viac ako žien. Majú zábranu požiadať o pomoc

Šéfka Vagusu: Mužov bez domova je viac ako žien. Majú zábranu požiadať o pomoc Kvantum ideí: Ako Charles Darwin objavil evolúciu

Karikatúra

Ako sme zbohatli. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Karfiolový nákyp so syrom. (zdroj: Fotolia)

Sladké, slané, s mäsom aj vegetariánske. Ponúkame vám dvanásť receptov na nákypy.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.