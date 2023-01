Ranný brífing: Dzurinda chce byť protiváhou chaosu, Pavel prevalcoval Babiša

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Mikuláš Dzurinda vstupuje so svojím tímom do strany Spolu, ktorá sa zároveň premenovala na Modrú koalíciu. Bývalý dvojnásobný premiér sa do politiky vracia po šiestich rokoch.

Novým českým prezidentom sa v marci stane generál vo výslužbe Petr Pavel, ktorý v druhom kole prezidentských volieb porazil Andreja Babiša. Získal 3,4 milióna hlasov, čo bolo vyše 58 percent a najsilnejší mandát, ktorý od zavedenia priamej voľby v Česku od občanov prezident získal.

„Vyhrali hodnoty ako pravda, dôstojnosť, rešpekt a pokora.“ Slová Petra Pavla krátko po víťazstve prezidentských volieb vyzývali k návratu zmysluplnej komunikácie a k spolupráci. Aký bude Pavel prezident a čo Česku a nášmu regiónu prinesie? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nepovedal, či Modrú koalíciu povedie, novinárov poučoval. Dzurinda predstavil svoj návrat do politiky

Mikuláš Dzurinda predstavuje svoj projekt Modrej koalície. (zdroj: SITA)

S modrým logom silne pripomínajúcim starú tmavomodrú značku SDKÚ, tentoraz s nápisom Modrá koalícia, sa dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda vracia do domácej slovenskej politiky.

Tradičnou tlačovou konferenciou Dzurinda predstavil svoj projekt, ktorým chce bojovať "za európske Slovensko", chce byť "rozumnou alternatívou proti mafii a chaosu" a "za moderné a vzdelané Slovensko".

Štyri dni pred tým, ako má parlament definitívne rozhodnúť o termíne predčasných volieb, sa Dzurinda postavil pred svoj tím, z ktorého je verejne známejší jedine Ľuboš Schwarzbacher, jeho bývalý hovorca na ministerstve zahraničia z éry vlády Ivety Radičovej. Modrú koalíciu nazval svojím novým politickým domovom.

Vernosť západnej civilizácii, členstvu v Európskej únii a v NATO, ochrana demokracie a právneho štátu a udržateľná a konkurencieschopná ekonomika sú tri piliere, ktoré musia prijať strany a politici, ktorí by do Modrej koalície chceli vstúpiť.

"Dnešná politická kultúra v parlamente je neudržateľná a neznesiteľná. Chceme povedať jasné nie kultúrnym vojnám. Liberáli nemôžu poraziť konzervatívcov, konzervatívci nemôžu poraziť liberálov," hovorí Dzurinda.

Šesť momentov Dzurindovej tlačovky: Tlačová konferencia Mikuláša Dzurindu, na ktorej predstavil svoj projekt spájania proeurópskych pravicových strán pod názvom Modrá koalícia, trvala približne hodinu. "Tlačovka musí mať šťavu," povedal Dzurinda. Okrem hlavných politických posolstiev jej ju dodalo aj šesť momentov.

Tlačová konferencia Mikuláša Dzurindu, na ktorej predstavil svoj projekt spájania proeurópskych pravicových strán pod názvom Modrá koalícia, trvala približne hodinu. "Tlačovka musí mať šťavu," povedal Dzurinda. Okrem hlavných politických posolstiev jej ju dodalo aj šesť momentov. Ako Dzurinda zatĺkal svoje kauzy: S Dzurindom sa nespája len kauza Gorila. Jeho strana a nominanti čelili otázkam o darcoch, splácaní dlhov či podozrivých verejných súťažiach. Väčšina z nich však šla do stratena.

S Dzurindom sa nespája len kauza Gorila. Jeho strana a nominanti čelili otázkam o darcoch, splácaní dlhov či podozrivých verejných súťažiach. Väčšina z nich však šla do stratena. Koalícia s Dzurindom neexistuje: Najzaujímavejšie bude sledovať, či platí, že politici sa nemenia a Dzurinda je Dzurinda. Pretože ak je, žiadna stranícka koalícia s ním nejestvuje. Existuje len Dzurindova strana so všetkým, čo s tým súvisí, píše Peter Tkačenko.

Štát sa s lekármi dohodol. Ako budú po prvom februári fungovať ambulancie?

Ilustračné foto. (zdroj: Pixabay)

Niekoľko týždňov lekári apelovali na ministerstvo zdravotníctva a vládu Eduarda Hegera, aby im zvýšili platby cez zdravotné poisťovne. Tie im ich vedeli zvýšiť o šesť až sedem percent. Ambulanciám však náklady stúpli až o 26 percent.

Štát dlho argumentoval tým, že na zvýšené ceny energií dá 80 miliónov eur. Tie však boli určené nielen pre ambulancie, ale aj nemocnice. Druhé menované z tejto sumy potrebovali najmenej 52 miliónov eur. Zvyšných 28 miliónov však ambulanciám ani zďaleka nepostačovalo. Potrebovali najmenej 300 miliónov.

Po niekoľkých dňoch rokovaní sa ambulantní lekári dohodli s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským na zvýšení platieb.

Čo táto dohoda znamená pre pacienta a ako budú fungovať ambulancie po prvom februári sú len niektoré z otázok, na ktoré denník SME pripravil odpovede.

V krátkosti z domova:

Moc Žilinku je neobmedzená: Odvolať generálneho prokurátora Maroša Žilinku je zložité a prezidentka Zuzana Čaputová sa dosiaľ zdráhala podať naňho čo i len disciplinárny návrh, ktorý by následne posudzoval Najvyšší správny súd. Práve takýto návrh by sa mohol v prípade úspešnosti stať podľa zákona základom pre odvolávanie šéfa prokuratúry.

Odvolať generálneho prokurátora Maroša Žilinku je zložité a prezidentka Zuzana Čaputová sa dosiaľ zdráhala podať naňho čo i len disciplinárny návrh, ktorý by následne posudzoval Najvyšší správny súd. Práve takýto návrh by sa mohol v prípade úspešnosti stať podľa zákona základom pre odvolávanie šéfa prokuratúry. Predvolebná kampaň je tu: Zľava od troch eur pri vybavovaní cestovného pasu, ale len pre tých, ktorí prišli odvoliť v parlamentných voľbách. Alebo vyplatenie peňazí pre toho, kto ohlásil korupciu. S blížiacimi sa predčasnými voľbami pribúdajú v parlamente návrhy, ktorými chcú na seba strhnúť pozornosť voliča poslanci, pre ktorých môže byť toto volebné obdobie v parlamente posledným.

Zľava od troch eur pri vybavovaní cestovného pasu, ale len pre tých, ktorí prišli odvoliť v parlamentných voľbách. Alebo vyplatenie peňazí pre toho, kto ohlásil korupciu. S blížiacimi sa predčasnými voľbami pribúdajú v parlamente návrhy, ktorými chcú na seba strhnúť pozornosť voliča poslanci, pre ktorých môže byť toto volebné obdobie v parlamente posledným. Spoločnosť najviac polarizuje Matovič: Politikom, ktorý na Slovensku najviac polarizuje spoločnosť, je šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič. Ako vyplýva z prieskumu Agentúry AKO, ktorý zverejnila televízia JOJ v diskusnej relácii Na hrane, myslí si to o ňom 66,7 percenta opýtaných.

Na podpore Ukrajine sa nič nemení, povedal Pavel po zvolení. Chce tam ísť aj s Čaputovou

Zuzana Čaputová vycestovala za budúcim českým prezidentom Petrom Pavlom do Prahy. (zdroj: SITA/AP)

Spolu s vami zvíťazila nádej, že slušnosť a pravdivosť nie sú slabosťou, ale môžu byť silou. S takýmto odkazom vycestovala do Prahy slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, aby zagratulovala k víťazstvu českému prezidentskému kandidátovi Petrovi Pavlovi.

„Mám úprimnú radosť, že v našom regióne a v Európe bude ďalší prezident, ktorý si ctí demokratické hodnoty a ktorého sila pramení v pokoji,“ uviedla na facebooku prezidentka, ktorá do Pavlovho volebného štábu prišla krátko po tom, ako bolo jasné, že sa začiatkom marca stane českým prezidentom.

Pavel získal v druhom kole prezidentských volieb 3,3 milióna hlasov, čím získal najsilnejší mandát od zavedenia priamych volieb v Česku. Volilo ho 58 percent hlasujúcich občanov a o takmer milión hlasov predbehol súpera Andreja Babiša.

Ostávali tri dni do druhého kola prezidentských volieb, keď ešte len kandidát Pavel verejne povedal, že by chcel ísť do Kyjeva aj so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Prvá jeho zahraničná cesta by podľa tradície viedla na Slovensko, plánoval ju však spojiť aj s cestou na Ukrajinu. Slovenská hlava štátu podľa neho nápad uvítala.

Dôvody víťazstva Petra Pavla: Vo všetkých priamych voľbách prezidenta na prvý pohľad išlo o voľbu proti niekomu. V rokoch 2013 a 2018 sa "demokratickí" kandidáti neúspešne vymedzovali proti Milošovi Zemanovi. Teraz bol tým "strašiakom" Andrej Babiš. Dôvodov na Pavlovo víťazstvo je viac, prinášame ich súhrn.

Vo všetkých priamych voľbách prezidenta na prvý pohľad išlo o voľbu proti niekomu. V rokoch 2013 a 2018 sa "demokratickí" kandidáti neúspešne vymedzovali proti Milošovi Zemanovi. Teraz bol tým "strašiakom" Andrej Babiš. Dôvodov na Pavlovo víťazstvo je viac, prinášame ich súhrn. Sklamanie v Kremli a Budapešti: Kým médiá informujú o Pavlovej vojenskej kariére, podpore Ukrajiny aj snahe stmeliť spoločnosť, viaceré weby si všímajú sklamanie v Kremli, no aj v Budapešti. Pavel totiž otvorene hovorí o podpore Ukrajiny a zrejme ani k Viktorovi Orbánovi nebude mať tak blízko, ako k nemu mal Babiš.

Kým médiá informujú o Pavlovej vojenskej kariére, podpore Ukrajiny aj snahe stmeliť spoločnosť, viaceré weby si všímajú sklamanie v Kremli, no aj v Budapešti. Pavel totiž otvorene hovorí o podpore Ukrajiny a zrejme ani k Viktorovi Orbánovi nebude mať tak blízko, ako k nemu mal Babiš. Babiš by bol problémom aj pre Slovensko: Väčšina voličov pochopila, že s prezidentským úradom v Čechách to môže byť ešte aj horšie. A Babišovi povedali nie. Za to im ďakuje aj mnoho Slovákov a pravdepodobne aj prezidentka Zuzana Čaputová, lebo by sa musela značne premáhať, aby v Babišovi videla partnera, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Väčšina voličov pochopila, že s prezidentským úradom v Čechách to môže byť ešte aj horšie. A Babišovi povedali nie. Za to im ďakuje aj mnoho Slovákov a pravdepodobne aj prezidentka Zuzana Čaputová, lebo by sa musela značne premáhať, aby v Babišovi videla partnera, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Česi nám, žiaľ, nepomôžu: Zatiaľ čo milión hlasov prevahy Pavla nad Babišom je pre Česko tá najpozitívnejšia správa, na Slovensku je zvlášť po výčinoch generácie Matoviča ešte zrejmejšie, že nominálne má (vysoko) navrch blok žiadateľov tvrdej ruky, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Kremeľ likviduje posledné ľudskoprávne hnutia: Posledné zvyšky nezávislých organizácií a médií v Rusku končia. Kremeľ definitívne rozpustil Moskovskú helsinskú skupinu - jednu z posledných ľudskoprávnych organizácií, vysťahoval Sacharovovo centrum a za nechcený označil nezávislý web Meduza.io.

Posledné zvyšky nezávislých organizácií a médií v Rusku končia. Kremeľ definitívne rozpustil Moskovskú helsinskú skupinu - jednu z posledných ľudskoprávnych organizácií, vysťahoval Sacharovovo centrum a za nechcený označil nezávislý web Meduza.io. Poľské tanky na Ukrajinu: Poľsko dodá v blízkej budúcnosti Ukrajine 60 modernizovaných tankov. Tie by mali zahŕňať poľské stroje PT-91 Twardy a mali by sa pridať k avizovaným tankom Leopard 2 nemeckej výroby. 30 tankov budú modely PT-91 Twardy a zvyšok by mali byť modernizované sovietske tanky T-72.

Poľsko dodá v blízkej budúcnosti Ukrajine 60 modernizovaných tankov. Tie by mali zahŕňať poľské stroje PT-91 Twardy a mali by sa pridať k avizovaným tankom Leopard 2 nemeckej výroby. 30 tankov budú modely PT-91 Twardy a zvyšok by mali byť modernizované sovietske tanky T-72. 321 ťažkých tankov: Viaceré krajiny prisľúbili Ukrajine celkovo 321 ťažkých tankov, povedal ukrajinský veľvyslanec vo Francúzsku Vadym Omelčenko. Zdôraznil, že krajina zasiahnutá ruskou inváziou ich potrebuje čo najskôr.

Viaceré krajiny prisľúbili Ukrajine celkovo 321 ťažkých tankov, povedal ukrajinský veľvyslanec vo Francúzsku Vadym Omelčenko. Zdôraznil, že krajina zasiahnutá ruskou inváziou ich potrebuje čo najskôr. Nová ruská ofenzíva: Rusko pravdepodobne "pripravuje novú vlnu útokov" na Ukrajine v období do konca februára, oznámil tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov. Pri plánovanej ofenzíve sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamerajú na Luhanskú oblasť, tvrdí Inštitút pre štúdium vojny. Môže k nej dôjsť aj v okolí Vuhledaru v západnej časti Doneckej oblasti.

Zo zahraničných webov:

Točili milióny. Firmu prepísali na Američanov, potom skrachovali

Spoločnosť Tankpetrol prevádzkovala čerpaciu stanicu v Ilave od roku 2017. (zdroj: FB Tankpetrol)

Nenápadná firma, slušné tržby a neslávny koniec. Tak by sa dal v skratke opísať príbeh spoločnosti Tankpetrol, ktorú zákazníci mohli poznať aj cez čerpaciu stanicu. Ak by ste sa pozreli do obchodného registra, pomysleli by ste si, že za slovenskou firmou stoja Američania.

Podľa všetkého však išlo o čudný manéver tesne predtým, ako firma skončila v konkurze. Zanechala za sebou dlhy a mnoho otáznikov. Isté je jedno, daňoví poplatníci na ňu doplatia státisíce eur.

INDEX sa pokúšal skontaktovať s vedením firmy, neúspešne. Šanca, že veritelia dostanú aspoň nejaké „omrvinky“ je malá. Napríklad čerpacia stanica v Ilave stojí na pozemkoch, ktoré vlastní leasingová spoločnosť.

Aj keď sa príbeh firmy Tankpetrol mohol zdať podľa rastúcich tržieb rozprávkový, jeho finále ukázalo len veľkú dieru. Ale takých príkladov je na Slovensku veľa.

V krátkosti z ekonomiky:

Na výrobe ľadu sa šetriť energiou veľmi nedá: Posledné mesiace boli pre zimný štadión MG Rink v Trenčíne, za ktorým je rodina Mariána Gáboríka, náročné najmä pre vysoké ceny energií. Rozmýšľali sme, že štadión zavrieme, hovorí Pavol Gáborík, otec slávneho hokejistu.

Posledné mesiace boli pre zimný štadión MG Rink v Trenčíne, za ktorým je rodina Mariána Gáboríka, náročné najmä pre vysoké ceny energií. Rozmýšľali sme, že štadión zavrieme, hovorí Pavol Gáborík, otec slávneho hokejistu. SPP investuje do obnoviteľných zdrojov: Slovenský plynárenský priemysel plánuje investovať zhruba 500 miliónov eur do energie z obnoviteľných zdrojov. Cieľom je do roku 2030 vybudovať zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov s výkonom 200 megawattov.

Slovenský plynárenský priemysel plánuje investovať zhruba 500 miliónov eur do energie z obnoviteľných zdrojov. Cieľom je do roku 2030 vybudovať zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov s výkonom 200 megawattov. Ruský bankový sektor: Zisk ruských bánk sa v minulom roku prepadol približne o 90 percent na celkovo 203 miliárd rubľov alebo 2,66 miliardy eur, uviedla ruská centrálna banka. Bankový sektor však preukázal aj istú odolnosť.

Škriniar potvrdil prestup storočia. Nie je taký drsný, ako vyzerá, tvrdí expert

Milan Škriniar je na odchode z Interu Miláno. (zdroj: TASR/AP)

Ešte žiaden slovenský hráč neprestúpil do klubu, kde by bolo naraz koncentrovaných toľko hviezd svetového futbalu. A najvyššej možnej kategórie. Milan Škriniar sa stane spoluhráčom Lionela Messiho, Kyliana Mbappého či Neymara.

Z tohto pohľadu ide o najväčší prestup v dejinách slovenského futbalu. Škriniar smeruje z Interu Miláno do Paríža Saint Germain. „Áno, je to tak, ale v tejto chvíli k tomu nemôžem viac povedať. Čakám na dohodu klubov,“ potvrdil informáciu pre futbalsfz.sk aj samotný Škriniar.

Takmer isto sa stane najlepšie plateným futbalistom v dejinách Slovenska. Slovenský stopér má v Paríži zarábať desať milión eur ročne, čo je viac ako dvojnásobok jeho súčasného platu. K tomu môže dostať štedré bonusy.

Sportnet a prestížny francúzsky denník L'Equipe ponúkajú dôvody, prečo má PSG taký eminentný záujem o Škriniara.

Dokážeme ho ľúbiť tak, ako potrebuje? Adoptovať si dieťa znamená čakanie aj ťažké otázky

Veronika a Martin Šulíkovci so synom. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď vyšla v bulvárnych médiách prvá správa o tom, že Adela a Viktor Vinczeovci sa ako adoptívni rodičia konečne dočkali dieťaťa, Veronika Šulík sa úprimne potešila.

Sama vie, aké je to roky sa pokúšať o dieťa a napokon už len čakať na vytúžený telefonát z úradu. Rozladil ju však prístup bulváru a verejnosti k novopečeným známym rodičom. Tí, ktorí netušia, čo znamená prechádzať si adopčným procesom, si totiž neuvedomujú všetky okolnosti.

Veronika Šulík je už vyše roka mamou adoptovaného chlapca. Ju aj manžela Martina čakala dlhá cesta, ktorá je pre niektoré páry jediným spôsobom, ako sa stať rodičmi. Netreba si ju však idealizovať a aj preto sa rozhodla s manželom porozprávať pre SME o tom, ako táto cesta vyzerá.

Svojho syna videli prvýkrát ako osemmesačného v novembri 2021. "Bola to láska na prvý pohľad. Keď ho priniesli vo vajíčku, svietili mu v ňom iba krásne veľké oči. Hneď v ten deň sme sa s manželom rozhodli, že do toho určite ideme," vraví.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Život s panickou poruchou: Linda Gállová má 28 rokov, diagnostikovanú panickú poruchu, užíva lieky a súčasťou jej liečby je aj podporná psychoterapia. Napriek tomu sú panické ataky súčasťou jej života. Svoj život smeruje k výcviku asistenčných a vodiacich psov. Aj svojho asistenčného psa, sučku labradorského retrievera Evitu, čiastočne vycvičila sama.

Linda Gállová má 28 rokov, diagnostikovanú panickú poruchu, užíva lieky a súčasťou jej liečby je aj podporná psychoterapia. Napriek tomu sú panické ataky súčasťou jej života. Svoj život smeruje k výcviku asistenčných a vodiacich psov. Aj svojho asistenčného psa, sučku labradorského retrievera Evitu, čiastočne vycvičila sama. Starostlivosť seniorov o vnúčatá: Pomoc starých rodičov pri starostlivosti o vnúčatá môže byť pre rodičov vítaným odbremenením. Otázne je, či sa táto opatera nestane bremenom pre babky a dedkov. Štúdie a výskumy prinášajú výsledky, ktoré sa od seba výrazne líšia. Vplyv na to má situácia v rodine a aj rozsah povinností.

Pomoc starých rodičov pri starostlivosti o vnúčatá môže byť pre rodičov vítaným odbremenením. Otázne je, či sa táto opatera nestane bremenom pre babky a dedkov. Štúdie a výskumy prinášajú výsledky, ktoré sa od seba výrazne líšia. Vplyv na to má situácia v rodine a aj rozsah povinností. 'Ndranghetou otriasli dobré matky: Concetta nechcela zomrieť. Chcela začať nový život mimo prostredia talianskej mafie 'Ndranghety, Maria Concetta Cacciola však vypovedala proti vlastnej rodine. Jej smrť mala byť nielen trestom za porušenie omerty, ale aj varovaním pre iné ženy. Tá, ktorá prehovorí, zomrie ukrutnou smrťou.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matej Mišík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa budú kategorizovať nemocnice? Čo by povedal ľuďom, ktorí sa boja, že ich sanitka bude viesť s infarktom 50 minút to nemocnice? A budú z niektorých nemocníc doliečovacie ústavy? Ovplyvní reformu nemocníc to, že Slovensko čakajú predčasné voľby? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Matejom Mišíkom, riaditeľom Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva.

Podcasty SME

Dejiny: Krym je ruský orientálny sen a imperiálne pokušenie

Krym je ruský orientálny sen a imperiálne pokušenie Klik: Zúrivý rast sa skončil. Veľké technologické firmy čelia vytriezveniu

Zúrivý rast sa skončil. Veľké technologické firmy čelia vytriezveniu TECH_FM: Vedci ukázali, kto pomáha šíriť falošné správy

Vedci ukázali, kto pomáha šíriť falošné správy Vedecký podcast SAV: Negatívne informácie majú pre nás väčšiu informačnú hodnotu

Karikatúra

Prezident Pavel. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Hamburgery z mletého hovädzieho a zlatisté cibuľové krúžky. (zdroj: Isifa)

Zabudnite na čipsy a chrumky. Ponúkame vám päť nápaditých receptov na domáci hamburger.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

