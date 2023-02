Ranný brífing: Fico sa už polícii otvorene vyhráža, Žilinka bude zrejme opäť úradovať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Smer sa po druhom obvinení Roberta Kaliňáka namiesto vysvetľovania vyhráža. Konkrétne sa šéf Smeru Robert Fico vyhrážal vyšetrovateľke Monike Barčákovej, ktorá Kaliňáka s Brhelom obvinila z podplácania. Ak sa Fico vráti k moci, vyšetrovateľov citlivých káuz chce pripraviť o výsluhové dôchodky. Kaliňák navyše vyhlásil, že proti obvineniu zrejme ani nepodá sťažnosť. Obráti sa rovno na generálneho prokurátora Maroša Žilinku cez sporný paragraf 363.

Ocenenie Vedec roka nedostala za 25 rokov žiadna žena. Je to tak napriek tomu, že vo výskume je 40 percent žien. Ocenenie čelí kritike 200 vedcov a vedkýň, ktorí žiadajú anketu premenovať, a chceli by, aby bolo férovejšie. Ako bojovať proti stereotypom? Ako je možné, že nikomu za 25 rokov nenapadlo, že by mali oceniť aj kvalitné vedkyne na Slovensku? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Fico sa vyhráža vyšetrovateľke, obvinený Kaliňák sa zrejme obráti rovno na Žilinku

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák a šéf Smeru Robert Fico. (zdroj: SITA)

Strana Roberta Fica sa netají tým, že v prípade návratu k moci sa Smer bude snažiť zvrátiť vyšetrovanie svojich káuz. Po tom, ako polícia obvinila bývalého ministra vnútra zo Smeru Roberta Kaliňáka a oligarchu Jozefa Brhela, sa lídri strany otvorene vyhrážajú policajným vyšetrovateľom.

Menujú vyšetrovateľku Moniku Barčákovú, ktorá obvinila Kaliňáka a Brhela, ale napríklad aj vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu, ktorí rozpracovali kauzu Očistec, hovoriacu o tom, ako políciu za éry Smeru riadil oligarcha Norbert Bödör.

„Ak budeme súčasťou vlády (…), spresníme zákon tak, že vytvoríme občianskoprávnu schému, že ak do takejto schémy spadne Barčáková – a ona už je tam spadnutá, dopredu hovorím – títo policajti prídu o výsluhové dôchodky,“ vyhlásil Fico.

Kaliňák sa asi ani neskúsi podať proti svojmu obvineniu sťažnosť. Rozhodovala by o nej špeciálna prokuratúra, ktorú však považujú za zaujatú. Bývalý minister vnútra radšej zrejme skúsi osloviť rovno generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý už vrátil niekoľko politicky citlivých káuz.

Kaliňák nevylúčil návrat do politiky: Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Volajú ho tam podľa neho "nezákonné obvinenia". Tvrdí, že jeho obvinenie z korupcie je nezmyselné a nelogické. Ide podľa neho o politicky motivovaný proces.

Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Volajú ho tam podľa neho "nezákonné obvinenia". Tvrdí, že jeho obvinenie z korupcie je nezmyselné a nelogické. Ide podľa neho o politicky motivovaný proces. Fico ukazuje, čo príde po voľbách: Robert Fico reaguje na rastúci tlak agresívnym krikom, vyhráža sa a sľubuje pomstu. Na poslednej tlačovke na tému obvinenia Kaliňáka a Brhela ukázal viac, ako sa nazdáva. Pre orgány činné v trestnom konaní by to mal byť signál, že idú dobrou cestou, píše Nataša Holinová.

Vedie Majerský KDH mimo parlamentu? Hnutiu nechýba sebavedomie, ale percentá áno

Predseda KDH Milan Majerský. (zdroj: TASR)

Ako chce KDH po neúspešných voľbách 2016 a 2020 zabrániť scenáru, že sa aj do tretice nedostane do parlamentu? Súčasný predseda Milan Majerský sebavedomo vyhlasuje, že KDH sa po predčasných voľbách v septembri dokáže „jasnou ponukou pre kresťanského konzervatívneho voliča“ rovnakému scenáru už vyhnúť.

Vývoj preferencií jednej z najstarších strán na Slovensku však výrazne pripomína obdobie pred predchádzajúcimi dvoje parlamentnými voľbami. Aj vtedy sa strana pohybovala v pásme šiestich až ôsmich percent podpory.

KDH aj tak vo voľbách 2016 pod vedením Jána Figeľa chýbalo 1 400 hlasov, aby uspelo. O štyri roky neskôr predseda Alojz Hlina nedokázal tento trend zvrátiť, strane chýbalo približne 10-tisíc hlasov.

Majerský však opäť vsádza na samostatný postup KDH do volieb. Môže tak zaviesť KDH do rovnakej pasce, ako jeho dvaja predchodcovia vo vedení KDH. Strana sa už nemôže spoliehať na silné voličské jadro zložené z ôsmich percent voličov ako v minulosti a aktuálne toto jadro tvorí približne iba polovica.

V krátkosti z domova:

Stigmatizácia trans ľudí: Profesor teológie a pedagóg z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ľubomír Batka sa zaoberá právnymi aspektmi pomoci transrodovej mládeži. Na Slovensku podľa neho narastá radikalizácia vo vyjadreniach voči nim a téma trans ľudí sa politizuje.

Profesor teológie a pedagóg z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ľubomír Batka sa zaoberá právnymi aspektmi pomoci transrodovej mládeži. Na Slovensku podľa neho narastá radikalizácia vo vyjadreniach voči nim a téma trans ľudí sa politizuje. Vedec roka neznie dobre: Názov prestížneho ocenenia Vedec roka nie je fakticky správny ani rodovo korektný, píše viac ako 200 vedkýň a vedcov. Zneviditeľňuje podľa nich viac ako 11-tisíc výskumníčok, ktoré na Slovensku pracujú. Žiadajú preto organizátorov podujatia, aby názov ocenenia zmenili na neutrálnejšie Vedecká osobnosť roka.

Názov prestížneho ocenenia Vedec roka nie je fakticky správny ani rodovo korektný, píše viac ako 200 vedkýň a vedcov. Zneviditeľňuje podľa nich viac ako 11-tisíc výskumníčok, ktoré na Slovensku pracujú. Žiadajú preto organizátorov podujatia, aby názov ocenenia zmenili na neutrálnejšie Vedecká osobnosť roka. Kalamita na severnom Slovensku: V okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča naďalej platí prvý kalamitný stupeň. Diaľnicu D1 v úseku Mengusovce – Spišský Štvrtok pod Tatrami po dvoch hromadných nehodách a kalamite po viac ako 24 hodinách sprejazdnili. Polícia informovala, že obojsmerne je tam znížená rýchlosť na 100 kilometrov za hodinu. Na Chopku dosiahla rýchlosť vetra silu orkánu.

Nechal zabiť celú rodinu, teraz je voľný. Z frontu sa do Ruska vracajú tisíce trestancov

"Wagnerova skupina - ruskí rytieri". Vyobrazenie wagnerovcov v srbskom Belehrade. (zdroj: TASR/AP)

Bývalý podnikateľ Alexander Tjutin sa do služieb ruskej žoldnierskej skupiny Wagner na ukrajinský front dostal ešte začiatkom júla. Na fronte bojoval šesť mesiacov a v decembri sa vrátil do Petrohradu, odkiaľ v januári odletel na dovolenku do tureckej Antalye za svojou ženou.

Za normálnych okolností by Tjutina čakalo ešte vyše dvadsať rokov vo väzení. Pred dvoma rokmi ho odsúdili na 23 rokov za objednávku štvornásobnej vraždy obchodného partnera, jeho tehotnej ženy a dvoch detí z roku 2005. Neskôr si zase chcel objednať vraždu vlastnej netere, aby sa dostal k jej dedičstvu.

Za boj na Ukrajine teraz odsúdený podnikateľ dostal milosť a vrátil sa do spoločnosti.

Podobných ľudí, naverbovaných vo väzenských kolóniách a odsúdených za vraždy, podvody či lúpeže, sú v žoldnierskej skupine Wagner tisíce. Ak aspoň pol roka na fronte prežijú, čaká ich sloboda.

V krátkosti z Ukrajiny:

Pevnosť Bachmut: Ukrajina bude brániť Bachmut tak dlho, ako to len to pôjde, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Frontové mesto na východe krajiny, na ktoré už mesiace útočia ruské sily, označil za ukrajinskú pevnosť. Dodal, že Ukrajina je schopná udržať Bachmut a oslobodiť tiež obsadené časti Donbasu, ak dostane zbrane s dlhým dostrelom.

Ukrajina bude brániť Bachmut tak dlho, ako to len to pôjde, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Frontové mesto na východe krajiny, na ktoré už mesiace útočia ruské sily, označil za ukrajinskú pevnosť. Dodal, že Ukrajina je schopná udržať Bachmut a oslobodiť tiež obsadené časti Donbasu, ak dostane zbrane s dlhým dostrelom. Kľúčových šesť mesiacov: Nasledujúcich šesť mesiacov zásadne ovplyvní vývoj a výsledok vojny na Ukrajine, vyhlásil Bill Burns, riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby CIA, ktorý nepredpokladá, že to Rusko myslí s mierovými rokovaniami vážne.

Nasledujúcich šesť mesiacov zásadne ovplyvní vývoj a výsledok vojny na Ukrajine, vyhlásil Bill Burns, riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby CIA, ktorý nepredpokladá, že to Rusko myslí s mierovými rokovaniami vážne. Viera v odrazenie ofenzívy: Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov varoval, že by Rusko mohlo spustiť tento mesiac rozsiahlu ofenzívu. Ukrajina má však podľa šéfa rezortu obrany k dispozícii všetky prostriedky na odrazenie takejto ofenzívy.

Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov varoval, že by Rusko mohlo spustiť tento mesiac rozsiahlu ofenzívu. Ukrajina má však podľa šéfa rezortu obrany k dispozícii všetky prostriedky na odrazenie takejto ofenzívy. Reznikov na rezorte obrany skončil: Oleksij Reznikov skončil ako ukrajinský minister obrany, vystriedal ho doterajší náčelník vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. Reznikov, ktorého úrad nedávno zasiahol korupčný škandál, prevezme inú funkciu v ukrajinskej vláde. K výmene na kľúčovom ministerskom poste dochádza v kritickom období, keď sa očakáva rozsiahla ruská ofenzíva.

Oleksij Reznikov skončil ako ukrajinský minister obrany, vystriedal ho doterajší náčelník vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. Reznikov, ktorého úrad nedávno zasiahol korupčný škandál, prevezme inú funkciu v ukrajinskej vláde. K výmene na kľúčovom ministerskom poste dochádza v kritickom období, keď sa očakáva rozsiahla ruská ofenzíva. Rusi nasadzujú viac vojakov: "Situácia na frontových líniách na východe Ukrajiny sa vyostruje a Rusko do bojov nasadzuje čoraz viac a viac vojakov," uviedol prezident Zelenskyj. Mimoriadne ťažká situácia je v Bachmute, Vuhledare a Lymane. Kremeľ sa po mesiacoch neúspechov na bojisku snaží o významné víťazstvo.

"Situácia na frontových líniách na východe Ukrajiny sa vyostruje a Rusko do bojov nasadzuje čoraz viac a viac vojakov," uviedol prezident Zelenskyj. Mimoriadne ťažká situácia je v Bachmute, Vuhledare a Lymane. Kremeľ sa po mesiacoch neúspechov na bojisku snaží o významné víťazstvo. 200-tisíc mŕtvych a zranených: Počet mŕtvych a zranených ruských vojakov na Ukrajine sa blíži k hranici 200-tisíc. Odhadujú to americkí a ďalší západní činitelia. Hoci odhady strát podľa nich môžu byť nepresné, už tak vysokú bilanciu v posledných mesiacoch navýšili aj tvrdé boje pri mestách Bachmut a Soledar.

Počet mŕtvych a zranených ruských vojakov na Ukrajine sa blíži k hranici 200-tisíc. Odhadujú to americkí a ďalší západní činitelia. Hoci odhady strát podľa nich môžu byť nepresné, už tak vysokú bilanciu v posledných mesiacoch navýšili aj tvrdé boje pri mestách Bachmut a Soledar. Systémy protivzdušnej obrany: Francúzsko a Taliansko pošlú Ukrajine systémy protivzdušnej obrany SAMP/T, vo francúzskej armáde označované aj ako MAMBA. Batérie s raketami stredného doletu sú primárne určené na ochranu nasadených jednotiek a životne dôležitých zariadení.

Francúzsko a Taliansko pošlú Ukrajine systémy protivzdušnej obrany SAMP/T, vo francúzskej armáde označované aj ako MAMBA. Batérie s raketami stredného doletu sú primárne určené na ochranu nasadených jednotiek a životne dôležitých zariadení. Výmena vojnových zajatcov: Rusko prepustilo zo zajatia 116 ukrajinských zajatcov, uviedol šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Ukrajina následne Rusku odovzdala 63 vojnových zajatcov, medzi ktorými sú tiež osoby "citlivej kategórie".

Zo zahraničných webov:

Utrite si zobáky, odkázal im Matovič. Nový Istropolis môže byť bez dotácie menší

Nový Istropolis. (zdroj: Immocap)

Bude nakoniec kultúrna a kongresová sála v pripravovanom projekte Nový Istropolis v Bratislave menšia, ako ju pred takmer tromi rokmi predstavil developer? Špekulácií, ktoré to naznačujú, pribúda. Nahráva tomu aj fakt, že investor, skupina Immocap, na svoj projekt nezískal štátnu dotáciu.

Immocap tvrdí, že stále pracuje s pôvodným variantom. Medzičasom asanoval objekty starého Domu odborov Istropolis a pripravuje sa na výstavbu polyfunkčného komplexu, ktorý má zmeniť lokalitu Trnavského mýta.

Menší projekt by znamenal redukciu haly z tritisíc na 1 650 miest na sedenie. Čo je variant, ktorý podľa informácií INDEXU zástupcovia developera najnovšie prezentovali hlavnému mestu.

Podľa výkonného riaditeľa Immocapu Martina Šramka sa Nový Istropolis pripravuje podľa pôvodného verejne predstaveného zámeru. V súčasnosti developer podľa neho pracuje na získaní dôležitého územného rozhodnutia. Začiatok výstavby zatiaľ plánuje na jar roku 2024.

V krátkosti z ekonomiky:

Šéf Sberbank sa stal spojencom Putina: Šéfa ruskej banky Sberbank Hermana Grefa dlho považovali za „liberála“ v najbližšom okolí Vladimira Putina. Jeden z najbohatších Rusov si získal rešpekt aj na Západe. Keď sankcie odrezali Rusko od globálnych trhov, Gref pochopil, že reputáciu i banku, ktorú budoval, invázia zničila. Tak zmenil taktiku a stal sa súčasťou kremeľskej mašinérie.

Šéfa ruskej banky Sberbank Hermana Grefa dlho považovali za „liberála“ v najbližšom okolí Vladimira Putina. Jeden z najbohatších Rusov si získal rešpekt aj na Západe. Keď sankcie odrezali Rusko od globálnych trhov, Gref pochopil, že reputáciu i banku, ktorú budoval, invázia zničila. Tak zmenil taktiku a stal sa súčasťou kremeľskej mašinérie. Američanom šetria Slováci čas aj nervy: SurgLogs je medicínsky startup, ktorý vyvíja platformu pre zdravotnícke zariadenia. Zefektívňuje správu zdravotníckych formulárov, ktoré musí personál vypĺňať na dennej báze. Slovenskej firme sa podarilo zdigitalizovať procesy pre takmer tisícku nemocníc a zdravotníckych centier v USA.

SurgLogs je medicínsky startup, ktorý vyvíja platformu pre zdravotnícke zariadenia. Zefektívňuje správu zdravotníckych formulárov, ktoré musí personál vypĺňať na dennej báze. Slovenskej firme sa podarilo zdigitalizovať procesy pre takmer tisícku nemocníc a zdravotníckych centier v USA. Rodinný biznis na lícovej tehle: Začínali v polovici 90. rokov ako bežné stavebniny. Dnes sa môžu pochváliť fasádami z tehál na viac ako štyroch stovkách stavieb, od rodinných domov a historických budov až po veľké rezidenčné a kancelárske projekty. Rodinná firma Fabrick SK z Veľkého Medera má za sebou 25-ročnú históriu a jej zakladateľ do riadenia vtiahol aj svoje dve deti.

Šéf svetového hokeja: Rusov privítame s radosťou. Bude to znamenať koniec vojny

Ruskí hokejisti po finále olympijského turnaja v Pekingu. Na dlhší čas to bol zrejme posledný veľký turnaj, na ktorom Rusi hrali. (zdroj: SITA/AP)

Vo finále olympijského turnaja v Pekingu 2022 prehrali Rusi s Fínmi 1:2. O štyri dni neskôr vtrhli ruské vojská na Ukrajinu. Ruský hokej je odvtedy v medzinárodnej izolácii.

Zborná sa nezúčastnila minulý rok na majstrovstvách sveta, Rusko prišlo o možnosť hostiť najlepšie juniorské výbery a tohtoročný svetový šampionát nebude v Petrohrade, ale v Rige a Tampere.

Úvahy, či a kedy by sa mohli vrátiť na medzinárodný ľad, sa však opäť dostali na pretras. Šéf Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF Luc Tardif bol v Helsinkách, aby zhodnotil pripravenosť organizátorov majstrovstiev sveta a fínski novinári ho zasypali aj otázkami na tému, čo plánuje federácia ďalej s ruskými (a bieloruskými) hokejistami.

Niektoré odpovede 69-ročného rodáka z kanadského Quebecu vyvolali viacero reakcií. Čo vlastne šéf svetového hokeja povedal? Ako vnímajú jeho slová v Rusku? A je šanca, že sa Rusi vrátia na ľad už o rok na MS v Česku?

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Lacný Benka, Fulla či Galanda. Slovensko je zaplavené falzifikátmi obrazov

Obeťou falšovateľov sú diela autorov slovenskej moderny. Ležiaci ženský akt do Mikuláša Galandu z roku 1926 sa nachádza v zbierkach SNG. (zdroj: SNG K 4150)

Falošné obrazy slovenských autorov 20. storočia valcujú trh a galérie a aukčné spoločnosti bijú na poplach. Rozsah falšovania je enormný, biznis s podvrhmi naberá nevídané rozmery a legislatíva je nedostatočná. Falzifikátorské dielne vyrábajú bezcenné diela pre zákazníkov, ktorí sa ulakomia na dobrú cenu.

„Je to veľký, doslova celospoločenský problém. V práci sme denne konfrontovaní s ponukami nepravých diel. V každom prípade, ten rozsah je naozaj ohromujúci. A vlastne aj obťažujúci,“ hovorí kunsthistorička Nina Gažovičová z aukčnej spoločnosti Soga.

„Falzifikátori kopírujú aktuálne tendencie a nálady spotrebiteľov, trh nikdy nespí, ani ten falzifikátorský. Na prelome roka sme napríklad mali úspešnú aukciu diel Vladimíra Kompánka a odpoveďou bol okamžitý nárast ponúk tohto autora pochybnej kvality.“

Do aukcií dostávajú v posledných rokoch takýchto diel množstvá. Falšujú sa umelci, ktorí prinášajú najväčšie zisky. Teda najdrahšie predávaní maliari ako Martin Benka, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Ladislav Medňanský, ktorých diela sa vydražili za rekordné sumy, aj viac ako stotisíc eur.

V krátkosti z kultúry:

Slúžka je film o láske: Keď Hana Lasicová pripravovala knihu Slúžka, študovala dobové príručky o upratovaní, čítala noviny, v ktorých sa písalo o samovraždách slúžok, a napokon našla unikátne rozhovory s bývalými slúžkami. Dozvedela sa teda, ako táto veľká a prehliadaná skupina žien žila.

Keď Hana Lasicová pripravovala knihu Slúžka, študovala dobové príručky o upratovaní, čítala noviny, v ktorých sa písalo o samovraždách slúžok, a napokon našla unikátne rozhovory s bývalými slúžkami. Dozvedela sa teda, ako táto veľká a prehliadaná skupina žien žila. Žbirka bol "hromadič": Miro Žbirka bol vraj zberateľ vecí. „Hromadič“, ako ho nazvala jeho manželka Kateřina. Aj vďaka tomu mohla vzniknúť výstava Roky a dni o jeho živote a kariére. Má za sebou svoju pražskú časť v Národnom múzeu, kde si ju pozrelo 170-tisíc návštevníkov. Teraz sa dostala na Bratislavský hrad.

Miro Žbirka bol vraj zberateľ vecí. „Hromadič“, ako ho nazvala jeho manželka Kateřina. Aj vďaka tomu mohla vzniknúť výstava Roky a dni o jeho živote a kariére. Má za sebou svoju pražskú časť v Národnom múzeu, kde si ju pozrelo 170-tisíc návštevníkov. Teraz sa dostala na Bratislavský hrad. Postava princa ho nesie celý život: Juraja Ďurdiaka preslávila postava princa Velena v rozprávke Princ a Večernica a je tomu rád. Uvedomuje si, že momentálne žijeme časy, kedy je popularita herca kľúčom k jeho obsadzovaniu. Tiež si uvedomuje, že nie každého herectvo uživí a on si vo svojom živote vyskúšal aj úplne iné roly.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Tibor Búza. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo sa Budajov spis našiel až teraz a aký bol priebeh jeho nájdenia? Ako sa podarilo presvedčiť Alojza Lorenca na rozhovor? Ako vníma morálne dilemy, s ktorými naši rodičia museli žiť? A ako vidí zrušenie koncesionárskych poplatkov a nového riaditeľa RTVS? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Tiborom Búzom, producentom dokumentu ŠtB: Prísne tajné.

Podcasty SME

Karikatúra

Sneží. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Krémová cesnačka v bochníku. (zdroj: Naničmama.sk | Dzeny)

V zime často siahame po sýtejších polievkach. Inšpirujte sa našimi receptmi.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.