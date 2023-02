Ranný brífing: Súd videl jasnú korupciu, Kaliňák len ďakovné za kus dobrej roboty

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalá šéfka daňových úradov Lenka Wittenbergerová sa priznala, že dostala 50-tisíc eur v kozmetickej taštičke. Za zločin prijímania úplatku dostala od súdu trest. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák však teraz tvrdí, že nešlo o trestný čin, ale len o poďakovanie za dobrú robotu.

V parlamente je opäť návrh, ktorý má zakázať nedeľný maloobchodný predaj. Zmenu presadzuje časť poslancov OĽaNO, no podporu majú aj v Smere či u extrémistov. Zákaz by tak po prvýkrát mohol získať dostatok hlasov v parlamente. Čo by zatvorené obchody predstavovali pre našu ekonomiku, pre kupujúcich, ale aj pre zamestnancov v obchode, ktorí si nedeľnou prácou prilepšujú svoje výplaty? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Wittenbergerová odmieta, že by sa priznala pod nátlakom. Kaliňák hovorí, že nešlo o korupciu

Bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová a bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. (zdroj: TASR/SME)

Bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová musela desaťkrát odpovedať „áno“ na otázky súdu, aby jej v júni minulého roka povolil uzavrieť dohodu o vine a treste. Kladnými odpoveďami okrem iného potvrdila, že sa k prijatiu 50-tisícového úplatku priznáva dobrovoľne, uvedomuje si následky a že bola poučená o všetkých svojich právach.

„Je mi ľúto, že sa tento skutok stal a plne zaňho prijímam zodpovednosť,“ povedala okrem toho Wittenbergerová sudcovi. Za zločin prijímania úplatku dostala finančný trest 50-tisíc eur a päťročný zákaz činnosti v orgánoch verejnej správy. Ak by peniaze nevyplatila do 15 dní, musela by ísť na rok a pol do väzenia.

O osem mesiacov neskôr presviedča bývalý minister vnútra zo Smeru Robert Kaliňák verejnosť o tom, že 50-tisíc eur v kozmetickej taštičke od IT podnikateľa Michala Suchobu nebola korupcia.

„To nebol trestný čin, chápete?“ vyhlásil Kaliňák v diskusii televízie Markíza. „Ona to nedostala za nič, dostala to pri odchode,“ trval na svojom Kaliňák. „Ako poďakovanie za roky práce,“ pokračoval.

Bývalá nominantka Smeru sa vraj priznala len preto, „aby mala pokoj od polície, pretože tá ľudí zatvára a mučí“. Podobne Kaliňák v roku 2017 vyhlásil, že korupcia v najvyšších kruhoch nie je.

Bugár prebaľuje, Harabin stále sníva o paláci. Viacerí politici budúce voľby vynechajú

Štefan Harabin. (zdroj: TASR)

Dlhoroční politickí matadori, právnici a sudcovia z káuz Smeru či neúspešní politici, ktorí sa zviditeľnili najmä svojimi extrémistickými a konšpirátorskými názormi.

Sú to tri skupiny osobností, z ktorých by sa každý mohol ako kandidát zapojiť do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Parlament ich konanie schválil na 30. septembra tohto roka. Strany, ktoré sa na nich zúčastnia, musia odovzdať kandidátne listiny do 2. júla.

Denník SME pri tejto príležitosti oslovil niekoľko ľudí z každej zo spomínaných skupín s otázkou, či budú kandidovať v septembrových voľbách.

Ako urýchľovať vývoj: Orgiám populizmu a deštrukcie stáli dvere dokorán už v momente, keď sa SaS zriekla práva veta a odišla z dôvodu Matoviča. Úplný presun moci do parlamentu s povereno-vykastrovanou vládou však prináša nový level, píše Peter Schutz.

Orgiám populizmu a deštrukcie stáli dvere dokorán už v momente, keď sa SaS zriekla práva veta a odišla z dôvodu Matoviča. Úplný presun moci do parlamentu s povereno-vykastrovanou vládou však prináša nový level, píše Peter Schutz. Radšej s Pellegrinim ako toto: Sulík mal dilemu a Igor Matovič s priateľmi pracovali, aby ho dotlačili do situácie, že radšej bude zvyšnému elektorátu vysvetľovať, prečo sa oplatí Pellegriniho aspoň pýtať na prípadné prieniky a zhody, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Zákaz nedeľného predaja: Na zákaz nedeľného predaja by sa mohlo nazbierať v parlamente dosť hlasov. Je prísnejší ako v silne katolíckom Poľsku. Skúsenosti ukazujú, že likviduje malé prevádzky, ale poslanec Martin Čepček si myslí, že na Slovensku by sa to nestalo.

Na zákaz nedeľného predaja by sa mohlo nazbierať v parlamente dosť hlasov. Je prísnejší ako v silne katolíckom Poľsku. Skúsenosti ukazujú, že likviduje malé prevádzky, ale poslanec Martin Čepček si myslí, že na Slovensku by sa to nestalo. Ako obce bojujú so starnutím: Slovenské dediny starnú a tie čo nestarnú, len vedia nalákať mladých ľudí z okolia. Starnutie regiónov sa zastaviť nedá, ale regionálne rozdiely sa podľa demografov časom zmenšia. Denník SME zostavil demografickú mapu podľa údajov z sčítania obyvateľov.

Slovenské dediny starnú a tie čo nestarnú, len vedia nalákať mladých ľudí z okolia. Starnutie regiónov sa zastaviť nedá, ale regionálne rozdiely sa podľa demografov časom zmenšia. Denník SME zostavil demografickú mapu podľa údajov z sčítania obyvateľov. Zeman na rozlúčkovej návšteve: Český prezident Miloš Zeman pricestoval na popradské letisko, čaká ho rozlúčková návšteva Slovenska. Tá by mala trvať tri dni, okrem prezidentky Zuzany Čaputovej sa stretne s exprezidentmi Slovenska či s dočasne povereným slovenským premiérom Eduardom Hegerom.

Hrad padol po dvetisíc rokoch. Zemetrasenia pochovali v Turecku a Sýrii tisícky ľudí

V tureckom meste Malatya sa zo zničenej budovy podarilo zachrániť bábätko. (zdroj: TASR/AP)

Takmer dvetisíc rokov sa vypínal masívny hrad s dvanástimi vežami nad juhotureckým mestom Gaziantep. Prežil Rímsku ríšu, vojny aj nepokoje. V pondelok nadránom sa však väčšina veží a oporných múrov zrútila pri masívnom zemetrasení s magnitúdom 7,8. Otrasy bolo cítiť v Káhire, Izraeli aj v Grécku.

O menej ako dvanásť hodín neskôr zasiahlo oblasť druhé podobne silné zemetrasenie, ktoré poškodilo budovy až v sýrskom Damasku.

Zemetrasenia zasiahli región na turecko-sýrskej hranici, kde žijú viac ako tri milióny vysídlencov zo sýrskej občianskej vojny, no aj vojnou zničené mestá ako Aleppo. Turecká vláda, sýrsky režim aj opozičné skupiny hlásia viac ako 3 600 obetí, pod troskami zrútených budov však zrejme budú tisíce ďalších ľudí.

Ide o najväčšie zemetrasenie v Turecku od roku 1999, keď zahynulo viac ako 17-tisíc ľudí, a druhé najsilnejšie v tureckej histórii. Pre tento región však nejde o nezvyčajný jav.

Pomôže aj Slovensko: Slovensko vyšle do zemetrasením zasiahnutého Turecka desať hasičov a päť horských záchranárov so špeciálne vycvičenými psami, uviedlo ministerstvo vnútra. Leteckú prepravu však komplikuje mimoriadne silné sneženie v Turecku.

V krátkosti z Ukrajiny:

Situácia na ukrajinskom ministerstve obrany: Presne vedel, kedy sa začne ruská invázia na Ukrajinu. Moskva ho označuje za jeden z hlavných cieľov. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov sa má stať novým ministrom obrany. Tento týždeň sa však v rezorte personálne zmeny nechystajú, ministrom obrany tak zatiaľ zostáva Oleksij Reznikov.

Presne vedel, kedy sa začne ruská invázia na Ukrajinu. Moskva ho označuje za jeden z hlavných cieľov. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov sa má stať novým ministrom obrany. Tento týždeň sa však v rezorte personálne zmeny nechystajú, ministrom obrany tak zatiaľ zostáva Oleksij Reznikov. Rusi ovládli časť Bachmutu: Ruskí vojaci ovládli časť Bachmutu, povedal veliteľ Denys Jaroslavskyj. Dodal, že kontrolujú hlavné zásobovacie trasy a situácia je "objektívne ťažká. Rusi podľa tohto dôstojníka môžu tiež ostreľovať dve hlavné cesty a snažia sa mesto definitívne odrezať od zásobovania.

Ruskí vojaci ovládli časť Bachmutu, povedal veliteľ Denys Jaroslavskyj. Dodal, že kontrolujú hlavné zásobovacie trasy a situácia je "objektívne ťažká. Rusi podľa tohto dôstojníka môžu tiež ostreľovať dve hlavné cesty a snažia sa mesto definitívne odrezať od zásobovania. Ruský útok na výročie invázie: Rusko môže na výročie invázie uskutočniť "symbolický útok", tvrdí prezident Volodymyr Zelenskyj. Moskva sa podľa neho chce pomstiť za vlaňajšie porážky. Podľa ukrajinského lídra sa tlak zvýšil na rôznych frontových líniách a tiež v informačnej sfére.

Rusko môže na výročie invázie uskutočniť "symbolický útok", tvrdí prezident Volodymyr Zelenskyj. Moskva sa podľa neho chce pomstiť za vlaňajšie porážky. Podľa ukrajinského lídra sa tlak zvýšil na rôznych frontových líniách a tiež v informačnej sfére. Kanadský Leopard 2 v Poľsku: Prvý tank Leopard 2, ktorý Kanada darovala Ukrajine, dorazil do Poľska, informovala kanadská ministerka obrany Anita Anandová a dodala, že spolu so spojencami budú čoskoro cvičiť ozbrojené sily Ukrajiny na použitie tohto vybavenia.

Prvý tank Leopard 2, ktorý Kanada darovala Ukrajine, dorazil do Poľska, informovala kanadská ministerka obrany Anita Anandová a dodala, že spolu so spojencami budú čoskoro cvičiť ozbrojené sily Ukrajiny na použitie tohto vybavenia. Patriarcha Kirill pracoval pre KGB: Najvyšší predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kirill pracoval v 70. rokoch pre KGB. Kirill oficiálne pôsobil v Ženeve ako zástupca ruskej pravoslávnej cirkvi v Svetovej rade cirkví. Pod krycím menom Michailov mal však ovplyvňovať radu, do ktorej sa už KGB infiltrovala.

Zo zahraničných webov:

Kam sa pozrieš, všade J&T. Ako si finančníci kúpili Štrbské Pleso

Štrbské Pleso patrí k turisticky najnavštevovanejším lokalitám na Slovensku. (zdroj: TASR)

Niektoré miesta na Slovensku môžeme nazvať kultové, lebo ich považujeme za našu pýchu alebo predmet národnej hrdosti. Patrí medzi ne aj Štrbské Pleso. Najvyššie položená tatranská osada patrí desaťročia medzi najnavštevovanejšie destinácie v krajine.

Možno aj preto sa zapáčila finančníkom z J&T, ktorí si pred dvoma desaťročiami povedali, že tam rozbehnú biznis. Hoci spočiatku sa tvárili, že chcú len pomáhať svojim klientom. Po dvadsiatich rokoch je stopa J&T na Štrbskom Plese prítomná na každom kroku. Nadnesene by sa dalo povedať, že si ho nakoniec kúpili celé.

Štrbské Pleso sa za ostatné roky veľmi nezmenilo. Až na kontroverznú vyhliadkovú Vežu snov zostali mnohé projekty len na papieri. A to aj tie, ktoré podporovali finančníci z J&T, ako napríklad tunel k poľskému mestu Zakopané či vybudovanie siete lanoviek, ktoré by spojili električkovú stanicu s lyžiarskym areálom.

V niektorých prípadoch narazili finančníci na nepriaznivú ekonomickú situáciu, v iných zasa na ochranárov. Základným kritériom ich rozhodovania však vždy bol „ekonomický efekt“. Aj preto rozvíjajú aktivity, ktoré prinášajú zaručený zisk.

V krátkosti z ekonomiky:

Z pýchy Uhorska je hladová dolina: Ešte pred 100 rokmi bol Gemer jednou z ekonomicky najvyspelejších oblastí Uhorska, kde vládli šľachtické rody podnikajúce v baníctve. Ako sa z jedného z najvyspelejších regiónov Uhorska stala hladová dolina? O tom je nové video od Ekonómie ľudskou rečou.

Ešte pred 100 rokmi bol Gemer jednou z ekonomicky najvyspelejších oblastí Uhorska, kde vládli šľachtické rody podnikajúce v baníctve. Ako sa z jedného z najvyspelejších regiónov Uhorska stala hladová dolina? O tom je nové video od Ekonómie ľudskou rečou. Bratislava sa rozrastá: Bytové domy, kancelárie, zóna rodinných domov. Aj to sú projekty, ktoré v uplynulých dňoch dostali zelenú od bratislavského magistrátu. INDEX vybral päť zaujímavých projektov, ktoré od hlavného mesta dostali záväzné stanovisko a môžu sa obrátiť na miestne úrady so žiadosťami o ďalšie povolenia.

Bytové domy, kancelárie, zóna rodinných domov. Aj to sú projekty, ktoré v uplynulých dňoch dostali zelenú od bratislavského magistrátu. INDEX vybral päť zaujímavých projektov, ktoré od hlavného mesta dostali záväzné stanovisko a môžu sa obrátiť na miestne úrady so žiadosťami o ďalšie povolenia. Ako si nastaviť druhý pilier: Do konca februára rozošlú DSS výpisy z osobného dôchodkového účtu, v ktorom klientov informujú, ako sa ich úsporám vlani darilo. Nebude to príjemný pohľad. Hlavný problém je, že zákon o dôchodkovom sporení sa doteraz menil 35-krát. Je preto pochopiteľné, že sporiteľ, ktorý sa o svoj druhý pilier nezaujímal, ho nemusí mať nastavený optimálne.

Škriniar? Je tam smútok. Sme druhá trieda, aj iní pôjdu inde, tvrdí šéf Interu

Milan Škriniar v zápase medzi Interom Miláno a AC Miláno. (zdroj: TASR/AP)

Milánčania považujú svoje mestské derby (Della Madonnina) za čosi posvätné. Nazvali ho podľa sošky svätej Márie, ktorá zdobí vrchol na miestnej katedrále, symbolu Milána.

Inter Miláno založili bývalí členovia AC, ktorí sa separovali na protest proti tomu, že klub mal byť uzavretý pred hráčmi spoza hraníc. Dnes oba kluby vlastnia čínski majitelia.

Stále sa delia o jeden štadión. Pre priaznivcov AC Miláno je to San Siro, interisti skôr používajú názov Štadión Giuseppeho Meazzu. V kultovej aréne svetového významu v nedeľu burácalo 76-tisíc ľudí. Inter vyzbieral na vstupnom takmer šesť miliónov eur.

V najväčšom hite 21. kola Seria A zdolal svojho mestského rivala AC 1:0. Jediný gól dal Lautaro Martínez. A medzi hlavné postavy patril Slovák Milan Škriniar. Bolo to jeho posledné derby. Ako sa predviedol?

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Autá budúcnosti? Menej SUV modelov, koniec obrazoviek a dlhšia životnosť

Budúce modely Peugeotu už rátajú s dlhšou životnosťou. (zdroj: Peugeot)

Do konca dekády ostáva menej ako sedem rokov. Za ten čas sa nové autá výrazne zmenia. Proces sa už začal a ide o najrýchlejší prerod individuálnej dopravy za sto rokov.

Sme tak svedkami poslednej generácie moderných, ale často ešte tradičných áut vytvorených väčšinou pre koncepciu so spaľovacími motormi. Od roku 2030 síce autá nebudú lietať a stále zrejme nebudú ani autonómne, ale zástupcovia viacerých automobiliek už naznačujú, čo nás čaká.

Šéf Citroënu Vincent Cobée si myslí, že momentálne zažívame vrchol popularity SUV modelov. „Hoci to tak teraz ešte nevyzerá, svet SUV je hotový,“ povedal Cobée pri britský Autoexpress.

Dôvod vidí v nezvratnom prechode k elektromobilom, ktoré k svojej efektivite potrebujú lepšiu aerodynamiku. Pomáha im k nižšej spotrebe energie aj k dlhšiemu dojazdu bez potreby zvyšovať kapacitu batérií.

Auto novinky v skratke:

Vrchol francúzskeho luxusu: Pohľad do histórie áut hovorí, že snaha neprémiových značiek vyrábať veľké luxusné sedany väčšinou nedopadla dobre. Lenže iný prípad je, keď prídete s novou prémiovou značkou, ako to spravil koncern Stellantis v roku 2014. Volá sa DS Automobiles a jej úlohou je zhmotniť francúzsku eleganciu a luxus vo svete áut.

Pohľad do histórie áut hovorí, že snaha neprémiových značiek vyrábať veľké luxusné sedany väčšinou nedopadla dobre. Lenže iný prípad je, keď prídete s novou prémiovou značkou, ako to spravil koncern Stellantis v roku 2014. Volá sa DS Automobiles a jej úlohou je zhmotniť francúzsku eleganciu a luxus vo svete áut. Austral vie zaujať: Uplynulé desaťročie mal Renault predajný úspech hlavne v segmente malých áut, pri väčších autách sa francúzskemu výrobcovi už tak nedarilo. Pritom C segment je dnes najžiadanejší, a preto sa v posledných rokoch stáva prioritou. Po Arkane a elektrickom Megane preto prichádza aj nový Renault Austral.

Uplynulé desaťročie mal Renault predajný úspech hlavne v segmente malých áut, pri väčších autách sa francúzskemu výrobcovi už tak nedarilo. Pritom C segment je dnes najžiadanejší, a preto sa v posledných rokoch stáva prioritou. Po Arkane a elektrickom Megane preto prichádza aj nový Renault Austral. Dokonalé šoférske auto: Na trhu zostávajú prakticky iba dve skutočne mechanické a dostupné športové autá, ktoré si vystačia aj bez extrémneho výkonu a cenovky porovnateľnej s menším bytom. Jedným je ikonická Mazda MX-5, druhým práve testovaná Toyota GR86. Tá prišla na svet, aby nás prinútila zabudnúť na všetky predsudky, ktoré máme o nových autách.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matúš Kanis. (zdroj: SME)

Koľko páchateľov za znásilnenie u nás odsúdili za štyri roky? Čo sa deje žene, keď nahlási na políciu sexuálny trestný čin? A prečo minister Karas argumentuje tým, že ľudia by si museli u notára spisovať súhlas pred každým pohlavným stykom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátom Matúšom Kanisom.

Karikatúra

Anketa. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Poľské pirohy. (zdroj: Slovak Spectator)

Bryndzové, slané aj sladké. Vybrali sme pre vás recepty na tradičné pirohy.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.