Ranný brífing: Sláva Ukrajine! Hrdinom sláva!

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

24. február 2022 mal byť začiatkom konca existencie 44-miliónového európskeho národa. Ruský diktátor Vladimir Putin vypustil svoje vojnové psy s cieľom zničiť nezávislú Ukrajinu a Ukrajincov ako národ. Niekoľkodňová „špeciálna vojenská operácia“ sa zmenila na rok trvajúcu brutálnu vojnu, ktorej koniec je v nedohľadne. Bol to najmä rok vzdoru Ukrajincov, statočného odporu voči „ruskému svetu“ a obrany hodnôt demokracie. Otázka v druhom roku vojny už nebude znieť či, ale kedy Ukrajinci vyhrajú.

Svitlana, Vladyslav a Veronika. Traja ľudia, ktorých životy sa pred rokom zásadne zmenili. Ruská celoplošná invázia Svitlanu vyhnala z krajiny, v ktorej žila, Vladyslava obrala o možnosť vrátiť sa domov a Veroniku na dlhé mesiace vyslala na Ukrajinu pomáhať ľuďom v núdzi. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Rok vzdoru, ktorý všetko zmenil. Dvanásť mesiacov tragédií aj ukrajinskej odvahy

Ukrajinskí vojaci ostreľujú ruské pozície pri Bachmute. (zdroj: TASR/AP)

Kde ste boli ráno vo štvrtok 24. februára, keď Rusko napadlo Ukrajinu? Odkiaľ ste sa o tom dozvedeli? Spomienka na to ráno ostane asi navždy v kolektívnej pamäti ešte veľmi dlho, niečo ako pre Američanov spomienka na 11. september. Pre Slovákov to bol o to silnejší otras, že Ukrajina je priamo v ich susedstve.

Odvtedy ubehol rok, ktorý otriasol pocitom bezpečia v regióne, aj keď ľudia v okolitých štátoch ho na rozdiel od desiatok miliónov Ukrajincov mohli prežívať bez neustáleho strachu o život. V teple a s pravidelnými dodávkami elektriny či vody. Bez spánku prerušovaného bombardovaním.

Rok, ktorý dokázal, že Rusko je naozaj nepriateľským a nebezpečným štátom. Rok, v ktorom sa Moskva sama vohnala do izolácie a v medzinárodných vzťahoch sa už môže naplno spoľahnúť len na diktatúry ako Bielorusko, Sýria, Eritrea či Severná Kórea. Rusko stráca obrovské zdroje – ľudské, finančné aj materiálne. Stráca nádej, že mu ešte v budúcnosti bude niekto dôverovať.

Ešte viac sa zmenila Ukrajina, ktorá ruskej agresii v skutočnosti odoláva už od roku 2014. Až teraz ju však naplno pocítili aj ľudia mimo Donbasu. Ale napriek ruským zverstvám v posledných mesiacoch si viac ako 90 percent z nich neželá, aby Ukrajina kapitulovala alebo sa vzdala území.

Zomreli desaťtisíce, možno státisíce ľudí. Vojaci na oboch stranách aj civilisti. Milióny ľudí opustili Ukrajinu, milióny prišli o domovy, ale ostali vo vlasti. Škody na ukrajinskom území dosahujú stovky miliárd eur a táto suma stále rastie.

Ukrajina sa za dvanásť mesiacov stala dejiskom vojnových zločinov hraničiacich s genocídou. Stala sa najzamínovanejšou krajinou sveta, s čím sa aj po konci bojov bude vyrovnávať ešte desaťročia.

Prinášame trinásť príbehov z dvanástich mesiacov, ktoré formovali to, akým spôsobom sa od 24. februára 2022 zmenila Ukrajina a s ňou aj okolitý svet.

Zopár slov pre samozvaných "mierotvorcov": Chcieť od Ukrajiny, aby sa vzdala a prenechala Rusom obsadené územia, je, akoby sme im hovorili, aby hodili vojnové zločiny za hlavu a prijali Putinovu vojnu ako nový normál. Lenže to by bol nový normál aj pre nás. Bol by to svet Putina, ktorý by sa šíril rýchlejšie ako pandémia, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Chcieť od Ukrajiny, aby sa vzdala a prenechala Rusom obsadené územia, je, akoby sme im hovorili, aby hodili vojnové zločiny za hlavu a prijali Putinovu vojnu ako nový normál. Lenže to by bol nový normál aj pre nás. Bol by to svet Putina, ktorý by sa šíril rýchlejšie ako pandémia, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Vízia kolaborantov pre Slovensko: Svet Blahu, Čarnogurského, Harabina, Danka, Kotlebu, Uhríka, Marčeka, Chmelára, Kaliňáka či Fica sa podobá na ten, ktorý v Rusku vybudoval Putin. Dnes už aspoň vieme, čo pre Slovensko chystajú. A pred nami sú kľúčové voľby, keď ich predstavu môžeme ešte stále slobodne odmietnuť, píše Jakub Filo.

Svet Blahu, Čarnogurského, Harabina, Danka, Kotlebu, Uhríka, Marčeka, Chmelára, Kaliňáka či Fica sa podobá na ten, ktorý v Rusku vybudoval Putin. Dnes už aspoň vieme, čo pre Slovensko chystajú. A pred nami sú kľúčové voľby, keď ich predstavu môžeme ešte stále slobodne odmietnuť, píše Jakub Filo. Ukrajina rok po: Všetko by bolo inak a určite horšie, keby pred rokom neodznela veta „nechcem odvoz, ale muníciu“. Moment, v ktorom Zelenskyj odmietol opustiť Kyjev, je matkou i otcom statočného a účinného odporu Ukrajiny, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Život pod ruskou paľbou: Reportér Lukáš Onderčanin a fotograf Jozef Jakubčo strávili uplynulé dva týždne na Ukrajine. Prinášajú príbehy troch Ukrajiniek a jedného Ukrajinca spomedzi všetkých tých, ktorí sa rozhodli, že aj napriek neustálemu ostreľovaniu a niekedy aj okupácii, zostanú doma.

Reportér Lukáš Onderčanin a fotograf Jozef Jakubčo strávili uplynulé dva týždne na Ukrajine. Prinášajú príbehy troch Ukrajiniek a jedného Ukrajinca spomedzi všetkých tých, ktorí sa rozhodli, že aj napriek neustálemu ostreľovaniu a niekedy aj okupácii, zostanú doma. Nová studená vojna: Smeruje svet k novej studenej vojne? Ak aj áno, druhým pólom už nebude Moskva, ale Čína. Tá sa snaží predostrieť mierový plán pre Ukrajinu. Mnoho krajín mimo Európy je pritom na strane Ruska, často z historických dôvodov. Niektoré zas váhajú, keď sa majú pridať na jednu či druhú stranu.

Smeruje svet k novej studenej vojne? Ak aj áno, druhým pólom už nebude Moskva, ale Čína. Tá sa snaží predostrieť mierový plán pre Ukrajinu. Mnoho krajín mimo Európy je pritom na strane Ruska, často z historických dôvodov. Niektoré zas váhajú, keď sa majú pridať na jednu či druhú stranu. Vzdušný útok na výročie: Rusi zrejme pripravujú na výročie začiatku invázie "menší vzdušný úder", povedal šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov denníku Ukrajinska pravda. Podľa jeho informácií sa nestane nič nezvyčajné.

Rusi zrejme pripravujú na výročie začiatku invázie "menší vzdušný úder", povedal šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov denníku Ukrajinska pravda. Podľa jeho informácií sa nestane nič nezvyčajné. Vysoká viera vo víťazstvo: Rok po začiatku ruskej invázie verí vo víťazstvo 95 percent Ukrajincov, ukázal prieskum sociologického inštitútu Rating Group. Dôvera v prezidenta Volodymyra Zelenského narástla na 90 percent. Mesiac pred inváziou mu verilo len 36 percent ľudí.

Rok po začiatku ruskej invázie verí vo víťazstvo 95 percent Ukrajincov, ukázal prieskum sociologického inštitútu Rating Group. Dôvera v prezidenta Volodymyra Zelenského narástla na 90 percent. Mesiac pred inváziou mu verilo len 36 percent ľudí. Ďalší rok vojny: Britský minister obrany sa domnieva, že vojna na Ukrajine môže trvať aj ďalší rok. Ben Wallace tvrdí, že niekto, kto prekročil všetky hranice a myslí si, že to, čo robí svojim vlastným ľudom je v poriadku, sa zrejme nezastaví.

Britský minister obrany sa domnieva, že vojna na Ukrajine môže trvať aj ďalší rok. Ben Wallace tvrdí, že niekto, kto prekročil všetky hranice a myslí si, že to, čo robí svojim vlastným ľudom je v poriadku, sa zrejme nezastaví. Posilnenie ruskej jadrovej triády: Rusko bude venovať zvýšenú pozornosť posilneniu svojich jadrových síl, vyhlásil prezident Vladimir Putin. Do bojovej pohotovosti podľa neho Rusko prevedie novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat, bude pokračovať vo výrobe hypersonických striel Kinžal a v nasledujúcich rokoch tiež pridá do svojej flotily nové jadrové ponorky.

Zo zahraničných webov:

Sudca, ktorý pustil Hossua na slobodu, na ďalší deň odmietol domáce väzenie pre muža s konope

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash)

Jeden si mal za vraždu odsedieť deväť rokov väzenia, druhého zas odsúdili za tri rastliny konopy na šestnásť rokov väzenia a prepadnutie majetku.

Nevyrovnanosť trestov na Slovensku sa naplno ukázala v uplynulých dňoch na trnavskom okresnom súde. Ten podmienečne prepustil na slobodu Juraja Hossua po tom, čo si odsedel menej ako päť rokov z celkovo deväťročného trestu za zabitie Filipínca Henryho Acordu.

Senát pod vedením toho istého sudcu – Martina Floriša – sa hneď na druhý deň zaoberal známym prípadom 62-ročného Miloslava Weizera. Ten sa chcel dostať „aspoň“ do domáceho väzenia, keďže už dosiaľ strávil za mrežami takmer dva a pol roka.

Podľa zatiaľ neprávoplatného verdiktu ho čaká celkovo šestnásť rokov väzenia za to, že doma pestoval konope, ktorým si chcel pomôcť príznakoch chronickej choroby pľúc.

Kým však Hossua trnavský súd bez problémov pustil a námietky nemala ani prokuratúra, Weizera ponechal vo väzbe.

Takto spravodlivosť nevyzerá: Na marihuanu humanistická teória trestného práva dosiaľ nedosiahla a je to tak preto, lebo žijeme v krajine, kde majú bigotné predstavy stredovekých kazateľov vyššiu váhu ako úplne racionálne a objektívne povedomie o poškodených a ochrane spoločnosti, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Štát zaostáva v zamestnávaní utečencov: Ukazuje sa, že sa nepotvrdili scenáre o veľkom preberaní práce Slovákom Ukrajincami. Prichádzajúci Ukrajinci zapĺňajú predovšetkým také pracovné miesta, ktoré zamestnávatelia nedokážu dlhodobejšie obsadiť. Voľné miesta pritom podľa odhadov analytikov nezaplnia ani z polovice.

Ukazuje sa, že sa nepotvrdili scenáre o veľkom preberaní práce Slovákom Ukrajincami. Prichádzajúci Ukrajinci zapĺňajú predovšetkým také pracovné miesta, ktoré zamestnávatelia nedokážu dlhodobejšie obsadiť. Voľné miesta pritom podľa odhadov analytikov nezaplnia ani z polovice. Utiekli pred dvoma vojnami: Najprv Sýria, potom Ukrajina. Chlapec, ktorý sám utiekol na Slovensko, stratil otca aj dva domovy. Hassan s mamou Yuliiou a súrodencami sú v bezpečí na Slovensku. Mama teraz spomína, ako utiekli pred dvoma vojnami.

Najprv Sýria, potom Ukrajina. Chlapec, ktorý sám utiekol na Slovensko, stratil otca aj dva domovy. Hassan s mamou Yuliiou a súrodencami sú v bezpečí na Slovensku. Mama teraz spomína, ako utiekli pred dvoma vojnami. Penta robila zlomyseľnosti: Denník SME v druhej polovici januára na základe správy NIKA napísal, že poradca ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského Peter Ferjančík je jedna z osôb, ktoré majú rušivý vplyv na plán obnovy. Ferjančík sa proti takémuto označeniu ohradil, denník SME mu preto ponúkol rozhovor.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Kľúčovú križovatku na D1 čaká oprava, denne ňou prejdú desiatky tisíc áut

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Vodiči by sa mali v blízkej budúcnosti pripraviť na komplikácie na križovatke diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 pri Trnave. Obe premostenia nad dé jednotkou sú predmetom tendra, ktorý vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť. Z oznámenia o verejnom obstarávaní vyplýva, že NDS chce opraviť dvojmost ponad dé jednotku a vozovku pred mostom a za ním.

Križovatka Trnava rozvetvuje dopravu na všetky smery: na sever na Považie a do Žiliny, na juh do Bratislavy, na západ do Trnavy a na východ na Nitru. Diaľničiari na nej pred dvoma rokmi namerali v priemere 45-tisíc vozidiel za deň.

Na extrémne vyťaženom úseku sa aj za normálnych okolností bežne tvoria kolóny. Napríklad v nedeľu večer, keď sa vodiči zo stredného a z východného Slovenska vracajú do Bratislavy.

Zároveň ide o nehodový úsek. Stáva sa, že v smere od Nitry vodiči pri odbočovaní z R1 na D1 do Bratislavy nestíhajú dobrzdiť na odbočovací pruh. Kolízie vznikajú aj v dôsledku križovania dvoch pripájacích pruhov.

V krátkosti z ekonomiky:

Sky Park premení kancelárie na byty: Realitný projekt Sky Park v novom bratislavskom downtowne ohlasuje zásadnú zmenu. Vo vežiaku Sky Park Tower, najvyššej stavbe celého projektu, namiesto pôvodne plánovaných kancelárií prinesie viac bytov.

Realitný projekt Sky Park v novom bratislavskom downtowne ohlasuje zásadnú zmenu. Vo vežiaku Sky Park Tower, najvyššej stavbe celého projektu, namiesto pôvodne plánovaných kancelárií prinesie viac bytov. Subvenčný podvod z éry Smeru: Štát mal prísť o milióny eur pri predaji pozemkov Slovenským pozemkovým fondom v ére Smeru a SNS. Generálny riaditeľ fondu Ján Marosz upozornil, že bývalé vedenie prenajalo záujemcom pozemky lacno a následne predalo za podmienok, na ktorých prerobil štát.

Štát mal prísť o milióny eur pri predaji pozemkov Slovenským pozemkovým fondom v ére Smeru a SNS. Generálny riaditeľ fondu Ján Marosz upozornil, že bývalé vedenie prenajalo záujemcom pozemky lacno a následne predalo za podmienok, na ktorých prerobil štát. Nedostatok zeleniny v Británii: Za nedostatok zeleniny v niektorých britských reťazcoch môže nepriaznivé počasie v Španielsku a Maroku, tvrdia britskí vládni predstavitelia. Brexit a súvisiace zmeny v colných predpisoch majú podľa nich na súčasnú situáciu len obmedzený dopad. Tesco a niektoré ďalšie veľké reťazce obmedzili počet kusov zeleniny, ktoré si zákazníci môžu nakúpiť.

Nechystám sa byť do počtu. Verím, že stále môžem vyhrať, vraví Sagan

Slovenský cyklista Peter Sagan. (zdroj: Reuters)

Je to ľudské mravenisko. Hranaté obydlia sa na seba tlačia. Miestami sú aj susedné domy na seba nalepené skôr vertikálne ako horizontálne. Akoby toto mesto staval niekto z kociek a ukladal ich na seba. Ulice medzi barakmi sú úzke a strmé.

Comuna 13 je časť Medellínu, ktorá má temnú históriu. Chudobná štvrť, kde si vybudoval svoje kráľovstvo v osemdesiatych rokoch Palo Escobar. Narkobarón si tu získal tisícky ľudí, ktorým ponúkol ľahký zárobok z predaja drog.

Dnes sa na prvý pohľad môže zdať, že sa toho veľa nezmenilo, ale z Comuny 13 je štvrť, ktorá láka turistov. A nie pre to, že by chceli vidieť históriu kolumbijskej mafie. Štvrť láka umením, grafittmi, lokálnymi kaviarňami a nezameniteľnou atmosférou.

Medzi turistami sa tu vo farebnej košeli a štýlovom klobúku objavil aj Peter Sagan. V Medellíne sa v pokoji pripravoval na svoju poslednú profesionálnu sezónu.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Erik Poppe: Je nutné, aby boli konzervatívci vystavení ľuďom s iným životným štýlom

Režisér Erik Poppe. (zdroj: Pre SME Paulína Ščepková)

Pred pár rokmi nakrútil takmer neznesiteľný film. Hodinu a pol v ňom pred kamerou utekali dospievajúce deti, po ktorých besne strieľal Anders Breivik. Dosiahol tak, že publikum všade na svete pocítilo, aké tragické dôsledky má pravicový extrémizmus.

Po dráme Utøya 22. júla má nórsky režisér Erik Poppe v kinách film Emigranti, príbeh Švédov, ktorí v čase veľkého hladu odcestovali do Spojených štátov.

Kto z nás sa nikdy nikdy necítil nepochopený a sám? hovorí v rozhovore pre SME o náročných životných situáciách. Keď bol malý, opustila ho mama. Pocit, že je stále v bezpečí, mal vďaka tomu, že jeho otec bol nielen starostlivý, ale aj empatický.

Empatiu a schopnosť pýtať sa jednoduché otázky preto považuje za výnimočnú zbraň, vďaka ktorej možno ľahko zmeniť život nielen sebe, ale aj ostatným.

V krátkosti z kultúry:

Kultúrne tipy: Koncert pre Ukrajinu, ktorý organizuje festival Pohoda, aj výstava fotografií Rok neporaziteľnosti pripomenie v Bratislave rok od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a vyjadrí spolupatričnosť a solidaritu s našim východným susedom.

Koncert pre Ukrajinu, ktorý organizuje festival Pohoda, aj výstava fotografií Rok neporaziteľnosti pripomenie v Bratislave rok od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a vyjadrí spolupatričnosť a solidaritu s našim východným susedom. Pohoda bude na sto spôsobov: Získali dve ceny Grammy aj dve ceny Brit Awards. Kapela Wet Leg stojí na dvoch kamarátkach – Rhian Teasdalovej a Hester Chambersovej – a cítiť z nich tvorivosť, energiu a nadhľad. Predvedú sa aj na trenčianskom festivale Pohoda. Ponúkne novú, mladú hudbu, no nebudú chýbať ani legendy.

Získali dve ceny Grammy aj dve ceny Brit Awards. Kapela Wet Leg stojí na dvoch kamarátkach – Rhian Teasdalovej a Hester Chambersovej – a cítiť z nich tvorivosť, energiu a nadhľad. Predvedú sa aj na trenčianskom festivale Pohoda. Ponúkne novú, mladú hudbu, no nebudú chýbať ani legendy. Inscenácia plná stereotypov: Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré ako nová mestská scéna len prednedávnom začalo svoju prvú polsezónu, uviedlo v obnovenej premiére inscenáciu Opatruj sa, Júlia. V novom hracom priestore, v novom obsadení, ale, žiaľ, aj s výraznými nedostatkami.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Lukáš Diko. (zdroj: SME)

Ako sa pozerá na statusy Igora Matoviča, ktorý sa zastrešuje Jánom Kuciakom aj pri útokoch na novinárov? Aké útoky musia znášať novinári? A aké sú dôsledky takýchto útokov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Lukášom Dikom, riaditeľom Investigatívneho centra Jána Kuciaka.

Podcasty SME

Ľudskosť: Psychológ Miler o tom, prečo sa necítime dobre sami so sebou a čo s tým vieme robiť

Psychológ Miler o tom, prečo sa necítime dobre sami so sebou a čo s tým vieme robiť Index: Ako optimalizovať svoje odvody a dane? Výhody má živnosť, aj eseročka

Karikatúra

Rok vojny. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Golubce. (zdroj: Fotolia)

Vareniki, šašlik, syrniki či golubce. Inšpirujte sa tradičnou ukrajinskou kuchyňou.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.