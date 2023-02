Ranný brífing: Smer má väčšiu šancu vyhrať než Hlas, v spojenej pravici boduje Heger

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vo voľbách by zvíťazil Smer a Sme rodina by bola treťou najsilnejšou stranou. Takéto dáta namerala agentúra Median SK. Denník SME vysvetľuje, prečo sa výsledky výrazne odlišujú od iných agentúr a prečo ich treba brať vážne.

Zjednotenú pravicu by v predčasných parlamentných voľbách „určite“ zvažovali voliť štyri percentá respondentov a „skôr zvažovalo“ 17 percent respondentov, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Zhruba pätina z týchto ľudí by za lídra subjektu chcela Eduarda Hegera.

Po štyri a pol roku sudca podmienečne prepustil Juraja Hossua, ktorý na smrť dobil Filipínca Henryho Acordu. Ten istý sudca už dva a pol roka drží vo väzbe 62-ročného Miloslava Weizera za niekoľko rastlín konope. Ako máme nastavené tresty? Sú spravodlivé? A domôže sa na Slovensku bežný človek spravodlivosti? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Smer je prvý, Sme rodina tretia. Na čo si dať pozor pri čítaní volebného modelu agentúry Median SK?

Predseda strany Smer Robert Fico. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V parlamentných voľbách by zvíťazil Smer, Sme rodina by bola treťou najsilnejšou stranou, extrémistická Republika sa by do parlamentu vôbec nedostala a SaS je bezpečne nad hranicou zvoliteľnosti. Takéto dáta namerala prieskumná agentúra Median SK politickým stranám medzi 9. januárom a 5. februárom.

Ide o zásadne rozdielne výsledky prieskumu v porovnaní s tým, čo pravidelne prezentujú vo svojich meraniach prieskumné agentúry Focus a AKO, ktoré bežne zverejňuje aj denník SME.

Po konzultáciách s viacerými odborníkmi sociologickej vedy sa SME rozhodlo zverejniť zistenia Medianu, aj keď ich závery môžu na prvý pohľad vyvolávať pochybnosti.

Súčasťou tohto textu je preto aj podrobné vysvetlenie, prečo sa výsledky prieskumu výrazne odlišujú, prečo ich nie je možné navzájom porovnávať a prečo namerané hodnoty pre politické strany Medianom treba brať vážne.

Prečo je Smer neprijateľný: Slovenských sociálnych demokratov čaká ťažká úloha. Vymedziť sa voči Ficovi s kolektívom, ktorí sa rozhodli sadnúť do stroja času a spolu s popleteným a zakomplexovaným elektorátom nás vrhnúť do sveta, kde neplatia povojnové pravidlá a menší majú akurát právo modliť sa v kúte za mier, píše Zuzana Kepplová.

Spájanie stredopravých síl najviac ohrozuje OĽaNO a KDH. Lídrom má byť Heger, ukázal prieskum

Dočasne poverený premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ak by sa menšie stredopravé strany spojili do jednej väčšej strany, vyše pätina ľudí by zvažovala jej voľbu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Agentúra sa ľudí pýtala, či by zvažovali dať svoj hlas novému politickému subjektu, do ktorého by sa spojili menšie stredopravé strany. Určite áno odpovedali štyri percentá respondentov, sedemnásť percent skôr áno.

Nový stredopravý subjekt by mohol podľa prieskumu ohroziť preferencie niektorých súčasných strán, ktoré sa do neho neplánujú zapojiť. Najviac sa to týka OĽaNO a KDH, pretože až polovica voličov oboch týchto strán by zvažovala voľbu nového stredopravého subjektu.

Spomedzi tých, ktorí by zvažovali voľbu nového stredopravého subjektu, si 22 percent želá za lídra dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. Ten je síce ešte stále oficiálne v OĽaNO, no už v najbližších dňoch alebo týždňoch by mal ohlásiť svoj odchod.

„Spojená pravica“ dostala prvé zaucho: „Určite“ by voľbu tejto zatiaľ mýtickej strany zvažovali len mizerné štyri percentá ľudí. Čiže keď bude napokon ponuka odhalená, z tých 21 percent zostane v preferenciách oveľa skromnejšie číslo. A to je od prieskumov ešte dlhá cesta do volebných miestností, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Kauza Búrka má prvú odsúdenú: Sudkyni Miriam Repákovej, ako prvej zo zadržaných v akcii Búrka, Špecializovaný trestný súd odsúhlasil dohodu o vine za trestný čin ohýbania práva. Dostala dva roky podmienečne a štvorročný zákaz činnosti vo funkcii sudkyne. Repáková podľa obvinenia pomáhala Marianovi Kočnerovi ovládnuť firmu Technopol Servis.

Sudkyni Miriam Repákovej, ako prvej zo zadržaných v akcii Búrka, Špecializovaný trestný súd odsúhlasil dohodu o vine za trestný čin ohýbania práva. Dostala dva roky podmienečne a štvorročný zákaz činnosti vo funkcii sudkyne. Repáková podľa obvinenia pomáhala Marianovi Kočnerovi ovládnuť firmu Technopol Servis. NAKA začala pre vyhrážky konať: NAKA začala trestné stíhanie v prípade anonymných vyhrážok redaktorke RTVS Marte Jančkárovej. Moderátorka dostala počas víkendu viacero nenávistných e-mailov. Deň predtým čelila RTVS kritike Smeru, že do relácie Sobotné dialógy nepustili Ľuboša Blahu, hoci nebol do diskusie pozvaný.

NAKA začala trestné stíhanie v prípade anonymných vyhrážok redaktorke RTVS Marte Jančkárovej. Moderátorka dostala počas víkendu viacero nenávistných e-mailov. Deň predtým čelila RTVS kritike Smeru, že do relácie Sobotné dialógy nepustili Ľuboša Blahu, hoci nebol do diskusie pozvaný. Medveďa vieme dať za virtuálny plot: Pohyb medveďa, ktorý si zvykol chodiť do obce či mesta, budú po novom pomáhať monitorovať GPS obojky. Ide o opatrenie pre vybrané jedince, ktoré stratili plachosť. Členovia Zásahového tímu medveďa hnedého zvieraťu stanovia virtuálny plot a vždy, keď ho medveď prekročí, automaticky o tom dostanú správu, vysvetľuje pre SME Michal Haring zo zásahového tímu na severe Slovenska.

Čínsky plán pre Ukrajinu neprekvapil. Putin sa teší, tak ako môže byť dobrý, pýta sa Biden

Vedúci ústrednej komisie Komunistickej strany Číny pre zahraničné vzťahy Wang I a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. (zdroj: TASR/AP)

Čínsky mierový plán pre Ukrajinu by bol v poriadku, ak by sa zastavil pri prvom bode, glosoval návrh Pekingu poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.

„Tam sa píše, že Čína rešpektuje suverenitu všetkých štátov,“ povedal Sullivan v CNN. „Ukrajina nezaútočila na Rusko, NATO nezaútočilo na Rusko ani Spojené štáty. Ruským cieľom vo vojne bolo vymazať Ukrajinu z mapy a včleniť ju do Ruska.“

Tam sa však čínsky návrh nezastavil. Má dvanásť bodov a aj keď žiadnu z krajín nemenuje, je jasné, že v mnohých bodoch naráža na Spojené štáty a ich spojencov v NATO, pričom sa nepúšťa do kritiky ruského agresora.

Neprekvapuje to. Len dva týždne pred ruskou inváziou upevňovala Čína s prezidentom Vladimirom Putinom „partnerstvo“ bez hraníc, agresiu Peking otvorene nikdy neodsúdil a tento týždeň bol najvyšší čínsky diplomat Wang I v Moskve, aby podporil režim ruského prezidenta. V tomto duchu sú aj čínske návrhy.

V krátkosti z Ukrajiny:

Obnova výroby munície: Vojna na Ukrajine zvýšila celosvetový dopyt po zbraniach a munícii. Továrne v strednej a východnej Európe by znovu mohli začať vyrábať náboje sovietskych kalibrov, ktoré potrebuje Ukrajina.

Vojna na Ukrajine zvýšila celosvetový dopyt po zbraniach a munícii. Továrne v strednej a východnej Európe by znovu mohli začať vyrábať náboje sovietskych kalibrov, ktoré potrebuje Ukrajina. Tenista bojujúci za vlasť: Vyhral štyri turnaje ATP, roky žil a trénoval na Slovensku a vo Wimbledone porazil Rogera Federera. Pred rokom však ukrajinský tenista Serhij Stachovskyj odišiel od rodiny a išiel bojovať na Ukrajinu za svoju vlasť. Dnes hovorí, že už párkrát stál na hrane života a smrti.

Vyhral štyri turnaje ATP, roky žil a trénoval na Slovensku a vo Wimbledone porazil Rogera Federera. Pred rokom však ukrajinský tenista Serhij Stachovskyj odišiel od rodiny a išiel bojovať na Ukrajinu za svoju vlasť. Dnes hovorí, že už párkrát stál na hrane života a smrti. Ako Putin pokazil inváziu: Oligarchovia boli v šokovaní, minister zahraničia Sergej Lavrov zaskočený. Ruská elita sa čudovala, ako mohol prezident Putin naplánovať takú obrovskú inváziu v takom malom okruhu ľudí. Denník Financial Times zmapoval udalosti, ktoré predchádzali a nasledovali po ruskej invázii.

Oligarchovia boli v šokovaní, minister zahraničia Sergej Lavrov zaskočený. Ruská elita sa čudovala, ako mohol prezident Putin naplánovať takú obrovskú inváziu v takom malom okruhu ľudí. Denník Financial Times zmapoval udalosti, ktoré predchádzali a nasledovali po ruskej invázii. Kde žije Zelenskyj: Ukrajinský prezident nechal verejnosť pri príležitosti výročia invázie nahliadnuť do svojho súkromia. Kamere novinára ukázal, kde od začiatku ruskej invázie žije.

Ukrajinský prezident nechal verejnosť pri príležitosti výročia invázie nahliadnuť do svojho súkromia. Kamere novinára ukázal, kde od začiatku ruskej invázie žije. Prvé Leopardy na Ukrajine: Poľsko dodalo Ukrajine štyri tanky Leopard 2, ďalšie budú čoskoro nasledovať, povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki v Kyjeve. Poľsko už skôr oznámilo, že Ukrajine dodá 14 tankov nemeckej výroby Leopard 2.

Poľsko dodalo Ukrajine štyri tanky Leopard 2, ďalšie budú čoskoro nasledovať, povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki v Kyjeve. Poľsko už skôr oznámilo, že Ukrajine dodá 14 tankov nemeckej výroby Leopard 2. Dvojmiliardový balík pomoci: Spojené štáty oznámili ďalší balík pomoci Ukrajine v hodnote dvoch miliárd dolárov, ktorý zahŕňa muníciu pre raketomety HIMARS a delostrelectvo, rôzne drony a vybavenie proti nim, keďže Rusko používa na útoky iránske drony.

Spojené štáty oznámili ďalší balík pomoci Ukrajine v hodnote dvoch miliárd dolárov, ktorý zahŕňa muníciu pre raketomety HIMARS a delostrelectvo, rôzne drony a vybavenie proti nim, keďže Rusko používa na útoky iránske drony. Desiaty balík sankcií: Krajiny EÚ sa dohodli na uvalení nových sankcií na Rusko. V poradí už desiaty balík sankcií voči Moskve obsahuje cielené obmedzenia voči jednotlivcom a subjektom, ktoré podporujú vojnu na Ukrajine, šíria propagandu alebo doručujú drony, ktoré Rusko následne používa vo vojne.

Krajiny EÚ sa dohodli na uvalení nových sankcií na Rusko. V poradí už desiaty balík sankcií voči Moskve obsahuje cielené obmedzenia voči jednotlivcom a subjektom, ktoré podporujú vojnu na Ukrajine, šíria propagandu alebo doručujú drony, ktoré Rusko následne používa vo vojne. Do Poľska netečie ruská ropa: Rusko prestalo dodávať ropu severnou vetvou ropovodu Družba, ktorá vedie do Poľska. Podľa šéfa rafinérskej spoločnosti PKN Orlen to dodávky zákazníkom neovplyvní. Poľsko totiž získavalo z Ruska iba desatinu svojej spotreby surovej ropy a dodávky nahradí z iných zdrojov.

Zo zahraničných webov:

Putinovi zima nevyšla. Ako sa prepočítal s ropou či plynom?

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Rusko očakávalo, že vojna na Ukrajine bude trvať niekoľko dní. Realita ukázala, že Ukrajina sa odhodlane bráni a aj vďaka podpore Západu a početným sankciám uvaleným na Rusko stále vzdoruje.

Rok vojny priniesol strach i paniku. Finančné trhy sa zmenili a rast cien komodít zasiahol cez vysokú infláciu aj peňaženky slovenských domácností. Zmenila sa menová politika centrálnych bánk, ktorá priniesla drahšie hypotéky. Platy rastú, ale reálna kúpna sila ľudí klesá.

Inflačnú pachuť cítiť nielen na Slovensku ale po celom svete. Uplynulé mesiace ukázali, že vojna ani zďaleka nie je za nami, ale dobrou správou je, že prvotný šok opadol.

INDEX sa pozrel na základné ekonomické ukazovatele a komodity, ktorých cenové výkyvy pociťujú aj Slováci.

V krátkosti z ekonomiky:

Najdrahšie apartmány na Slovensku: Myslíte si, že najväčší realitný biznis je spojený výlučne s Bratislavou?. Státisíce až milióny sa dajú točiť aj mimo hlavného mesta. Dokazuje to rebríček INDEXU, ktorý mapoval situáciu na trhu s apartmánmi.

Myslíte si, že najväčší realitný biznis je spojený výlučne s Bratislavou?. Státisíce až milióny sa dajú točiť aj mimo hlavného mesta. Dokazuje to rebríček INDEXU, ktorý mapoval situáciu na trhu s apartmánmi. Ceny starších bytov klesajú: Realitný trh prechádza v uplynulých mesiacoch dramatickými zmenami. Potvrdzujú to aj najnovšie čísla analytickej spoločnosti Bencont Investments. Podľa nich na pokles záujmu kupujúcich už reagujú ceny nehnuteľností.

Realitný trh prechádza v uplynulých mesiacoch dramatickými zmenami. Potvrdzujú to aj najnovšie čísla analytickej spoločnosti Bencont Investments. Podľa nich na pokles záujmu kupujúcich už reagujú ceny nehnuteľností. Mimoriadna daň pre rafinérie: Igor Matovič chce odmenu 500 eur za účasť vo voľbách pokryť v štátnom rozpočte mimoriadnou daňou pre rafinérie. Návrh na jej zvýšenie a predĺženie platnosti je už v Národnej rade v druhom čítaní a hlasovať by sa o nej malo na najbližšej marcovej schôdzi.

Weiss ide upratovať: Niečo sa deje, môže sa to zrútiť ako domček z karát, priznal

Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. (zdroj: TASR)

Kýval plecami, viackrát. „Niečo sa deje. Musíme si to upratať vo vlastnej kabíne i v klube,“ priznal tréner Vladimír Weiss. Jeho Slovan v rámci 21. kola Fortuna Ligy nečakane remizoval na pôde Zlatých Moraviec 1:1.

Majstrovský Slovan odštartoval jarnú časť rozpačito, trikrát za sebou nevyhral. Trikrát remizoval. „Nie je to náhoda. Nič v živote nie je náhoda. Nechám si to pre seba. To musím vyriešiť ja, alebo iní ľudia,“ priznal Weiss problémy. Kým najbohatší klub je v kríze, Zlaté Moravce sú na vzostupe.

Fanúšikovia neraz kričia, že tréner Ivan Galád je Boh. Od jeho príchodu prehral klub z malého mesta iba jeden z desiatich zápasov. Za ten čas získal pätnásť bodov.

Práve Galád mal proti Slovanu extra motiváciu. Ešte pred dvoma rokmi pôsobil v Slovane ako šéftréner mládeže, spolu mali veľké plány.

Nemožné robil skutočným. Režisér Juraj Jakubisko dal Slovákom vlastný magický realizmus

Juraj Jakubisko. (zdroj: SITA)

Ilúzia života je krátka a musíte ju naplniť nejakým zázrakom, hovorieval. Pre Juraja Jakubiska bol celý život tým zázrakom film. Nespútaná predstavivosť ho sprevádzala neustále, ľahkosť, s akou dokázal svoje vízie pretaviť na filmové plátno, bola neuveriteľná. Filmovým svetom žil a všetko mu podriaďoval.

"Pre mňa je najkrajším zážitkom, keď film robím. Nie to, keď ho urobím. Kedysi som hovoril, že som ochotný aj platiť za to, že môžem robiť filmy," hovoril.

Vo svojich dielach sa snažil zlučovať dokumentárnu vážnosť s rozprávkovou hravosťou, krutosť s láskyplnosťou a bizarnosť s hlbokou filozofiou. Práve pre magické vnímanie sveta, ktoré vtláčal aj do svojich diel, bol vždy okamžite rozpoznateľný. Veľkú úlohu v jeho filmoch hrala smrť, téma, ktorá ho od začiatku neopustila.

Najslávnejší slovenský filmový režisér, scenárista, kameraman a výtvarník zomrel v Prahe krátko pred polnocou v noci z piatka na sobotu 24. februára 2023 vo veku 84 rokov.

V krátkosti z kultúry:

Blanchett má asi Oscara vo vrecku: Do kín prišiel film Tár, ktorý má šesť oscarových nominácií. Už teraz sa dá povedať, ktorú z nich s veľkou pravdepodobnosťou premení. Bude to kategória najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Vďaka Cate Blanchett. Exceluje v úlohe dirigentky Lydie Tár.

Do kín prišiel film Tár, ktorý má šesť oscarových nominácií. Už teraz sa dá povedať, ktorú z nich s veľkou pravdepodobnosťou premení. Bude to kategória najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Vďaka Cate Blanchett. Exceluje v úlohe dirigentky Lydie Tár. Loj si berie prácu aj domov: To, že sa film Šarlatán dostal do užšieho výberu na Oscara a Juraj Loj bol za postavu asistenta nominovaný na Českého leva, ho nijako nezmenilo. Úspech považuje za súčasť profesie a život berie s ľahkosťou. Iba občas sa mu to vymkne z rúk a potom berie život strašne vážne.

To, že sa film Šarlatán dostal do užšieho výberu na Oscara a Juraj Loj bol za postavu asistenta nominovaný na Českého leva, ho nijako nezmenilo. Úspech považuje za súčasť profesie a život berie s ľahkosťou. Iba občas sa mu to vymkne z rúk a potom berie život strašne vážne. Top filmy 2023: Slovenská romantická komédia, ktorá by v tomto roku dokázala pritiahnuť do kín viac divákov ako Tom Cruise, ohlásená nie je. Priestor medzi divácky najúspešnejšími filmami teda má pripravovaná filmová adaptácia Kariku aj nevídane vtipná slovenská komédia.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Dorazín. (zdroj: SME)

Ako to teraz vyzerá na východe Ukrajiny? Dá sa zvyknúť na vojnu? Príde ofenzíva Ruska na prvé výročie vojny? A vyhrá tento rok Ukrajina vojnu s Ruskom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinom Dorazínom, reportérom Českého rozhlasu na Ukrajine.

Podcasty SME

TECH_FM: Vedci ukázali, prečo s vekom počúvame staršiu hudbu

Vedci ukázali, prečo s vekom počúvame staršiu hudbu Vedecký podcast SAV: Vedkyňa Omastová: Na SAV nastal pokrok, ale nesmieme zaspať na vavrínoch

Vedkyňa Omastová: Na SAV nastal pokrok, ale nesmieme zaspať na vavrínoch Klik: Apple si možno práve rozlúskol celý nový trh

Apple si možno práve rozlúskol celý nový trh Dejiny: Bitky a psychické týranie. Ženy v komunistických väzeniach nešetrili

Karikatúra

Politické zákulisie. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Cviklové rizoto. (zdroj: Isifa)

Pôstna disciplína je občas náročná. Ponúkame vám desať receptov na bezmäsité pôstne jedlá.

Voľný čas

