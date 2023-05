Ranný brífing: Šubák môže priniesť Hegerovi aj problémy, novinárov odsúdili v deň slobody tlače

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ján Šubák, ktorý stojí za stranou Dobrý deň, Slovensko, je michalovský podnikateľ. Ako obchodník s akciami stojí na čele menšinových akcionárov, ktorí sa súdia s talianskymi majiteľmi VÚB. Spojenie jeho strany s Demokratmi môže podľa politológa priniesť Hegerovi aj problémy.

Pred dvoma rokmi kvôli nemu uzemnili lietadlo. Na Svetový deň slobody tlače odsúdil bieloruský súd novinára Ramana Prataseviča na osem rokov väzenia. Jeho kolega Sciapan Pucila dostal dvadsaťročný trest, žije však v exile.

Široká verejnosť o nich zvyčajne netuší, nepozná ich mená ani tváre, no sú to práve oni, ktorí riadia kampane politických strán a ich chyby spolurozhodujú, ako strany vo voľbách dopadnú. Koho si strany najali v predvolebnej kampani? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Dobrý deň, Slovensko dá bilboardy Demokratom. Kto je Michalovčan, ktorý sa spojil s Hegerom

Michalovský podnikateľ Ján Šubák a premiér Eduard Heger mali k sebe blízko už pred spojením. (zdroj: SITA)

Jeho otec sprivatizoval michalovské mliekarne, aby ich neskôr predal Francúzom. On je známy ako obchodník s akciami, čo sa postavil na čelo malých akcionárov, ktorí sa súdia s talianskym majiteľom Všeobecnej úverovej banky.

Bilbordy michalovského podnikateľa Jána Šubáka propagujúce neznámu stranu Dobrý deň, Slovensko v uplynulých týždňoch zaplavili celú krajinu. Zakrátko sa však zmenia a budú propagovať stranu Demokrati na čele s premiérom Eduardom Hegerom. Pozorovatelia označujú spojenie strán za manželstvo z rozumu, ktoré Demokratom prinesie bilbordy a peniaze a Šubákovej partii politický výtlak.

Podnikateľ z Michaloviec v minulosti zakladal s Jurajom Miškovom, odídencom z SaS, aj stranu Skok, ktorá sa v roku 2016 nedostala do parlamentu. Nezískala ani percento hlasov.

Podporou zatiaľ neoslňujú ani Demokrati, posledný prieskum agentúry Focus im nameral preferencie iba 3,6 percenta. Od marca, keď odídenci z OĽaNO na čele s Hegerom vytvorili stranu Demokrati, im podpora len klesá. Šubák so stovkami bilbordov a bigbordov môže poznateľnosť Demokratov zlepšiť a tak im možno zvýšiť percentá.

Rekviem pre spájanie: Ani prietrž fráz o programovej zhode a podobne, ktoré na prezentácii Heger/Šubák tiekli potokom, však neprekryje pocity nevoľnosti a márnosti z „integrácie“ so „stranou“, o ktorej doteraz nikto nepočul. Takto je z toho akurát smiešne našľahaná a zveličená mediálna pena, píše Peter Schutz.

Ani prietrž fráz o programovej zhode a podobne, ktoré na prezentácii Heger/Šubák tiekli potokom, však neprekryje pocity nevoľnosti a márnosti z „integrácie“ so „stranou“, o ktorej doteraz nikto nepočul. Takto je z toho akurát smiešne našľahaná a zveličená mediálna pena, píše Peter Schutz. Dúhové hranice demokratov: Ak sa dnes Demokrati pohybujú na hranici zvoliteľnosti, možno očakávať, že pred snahou voliča kultivovať zvíťazí potreba voliča loviť. Za iných okolností by totiž mala téma ako registrované partnerstvá pre LGBTI+ ľudí prozápadných demokratov spájať, nie rozdeľovať, píše Matúš Ritomský.

K inšpekcii sa dostal projektil po náhodnom výstrele zo samopalu na policajnej akadémii

Akadémia Policajného zboru. (zdroj: TASR)

O incidente s náhodným výstrelom zo samopalu na policajnej akadémii spred dvoch rokov neexistuje žiadny oficiálny záznam. Vyšetrovateľom prípadu sa dostal do rúk úplne iný dôkaz. K dispozícii majú zvyšok projektilu, ktorý pri mimovoľnom výstrele prevŕtal niekoľko stien a uviazol v plechovej skrini.

V tom čase, teda v októbri 2021, z toho mali zúčastnení študenti senzáciu a projektil si odložili. Policajnej inšpekcii ho podľa informácií denníka SME odovzdali až nedávno. Spravili tak po tom, ako dnes už bývalý inštruktor akadémie Vladimír Šeparnev postrelil začiatkom marca 20-ročnú kadetku Michaelu.

Študenti sa zľakli a za vedením akadémie prišli s tým, že aj oni mali v minulosti so Šeparnevom podobný zážitok. Šťastnou zhodou okolností vtedy výstrelom zo samopalu vzoru 58 nebol nikto zranený.

Policajná inšpekcia vyšetruje nielen to, ako sa to mohlo stať, ale aj to, ako sa incident podarilo ututlať. Viaceré indície naznačujú, že reči o náhodnom výstrele sa rýchlo rozniesli nielen medzi študentmi, ale aj medzi pedagógmi. Odvolaná rektorka akadémie Lucia Kurilovská tvrdí, že o ničom takom donedávna nevedela.

V krátkosti z domova:

Kauza zmiznutej Andrey Vlčekovej: Najprv ho odsúdili 'len' za únos exmanželky, na druhý raz sa mu pokúsia dokázať aj to, že ju zabil a telo rozpustil v sude s kyselinou. Prípad záhadného zmiznutia Andrey Vlčekovej z decembra 2016 sa dostane pred súdy nanovo po tom, čo sa ho po rokoch podarilo dovyšetriť.

Najprv ho odsúdili 'len' za únos exmanželky, na druhý raz sa mu pokúsia dokázať aj to, že ju zabil a telo rozpustil v sude s kyselinou. Prípad záhadného zmiznutia Andrey Vlčekovej z decembra 2016 sa dostane pred súdy nanovo po tom, čo sa ho po rokoch podarilo dovyšetriť. Mimoriadna schôdza k cenám potravín nebude: Poslancom sa ani po opakovaných pokusoch nepodarilo otvoriť mimoriadnu 89. schôdzu, ktorá sa mala venovať zdražovaniu potravín. Neúspešný bol aj posledný štvrtý pokus, keďže sa prezentovalo iba 71 zákonodarcov. Návrhy zákonov, ktoré mali byť prerokované na mimoriadnom rokovaní, sú zaradené aj v programe riadnej 90. schôdze.

Poslancom sa ani po opakovaných pokusoch nepodarilo otvoriť mimoriadnu 89. schôdzu, ktorá sa mala venovať zdražovaniu potravín. Neúspešný bol aj posledný štvrtý pokus, keďže sa prezentovalo iba 71 zákonodarcov. Návrhy zákonov, ktoré mali byť prerokované na mimoriadnom rokovaní, sú zaradené aj v programe riadnej 90. schôdze. Danko sa dohodol s Radačovským: Mimoparlamentná SNS sa dohodla na volebnej spolupráci s mimoparlamentnou stranou Slovenský patriot, ktorá prijala ponuku individuálnej kandidatúry na kandidátnej listine národniarov. Stranu vedie europoslanec Miroslav Radačovský a podľa Andreja Danka v europarlamente zastáva hodnoty blízke jeho SNS.

Donútili pristáť civilné lietadlo. V Bielorusku odsúdili ďalších kritikov režimu

Odsúdený bieloruský novinár Raman Pratasevič. (zdroj: SITA/AP)

V máji 2021 musel komerčný let spoločnosti Ryanair z Atén do litovského Vilniusu náhle pristáť v Bielorusku pre údajnú bombovú hrozbu. Na palube však bol aj Raman Pratasevič, kritický bieloruský novinár žijúci v exile. Bieloruská polícia na palube žiadnu bombu nenašla, z lietadla však vyviedla bývalého šéfredaktora nezávislého spravodajského webu Nexta.

V stredu, na Svetový deň slobody tlače, odsúdil bieloruský súd Prataseviča na osem rokov väzenia. Keďže Pratasevič s úradmi po zadržaní spolupracoval, dostal z trojice odsúdených najnižší trest. Jeho kolega Sciapan Pucila, ktorý žije v Poľsku, dostal dvadsaťročný trest, Jan Rudzik, administrátor stránky Nexta žijúci tiež v exile, dostal devätnásť rokov.

Bielorusko tak postupne posiela do väzenia väčšinu odporcov režimu Aleksandra Lukašenka vrátane kritických novinárov či opozičných politikov.

Bielorusko sa pravidelne objavuje na chvoste rebríčka slobody tlače – je na 157. mieste zo 180 krajín, uvádza organizácia Reportéri bez hraníc. Bielorusko je tiež v poradí piatou krajinou, ktorá väzní najväčší počet novinárov – vo väzbe je najmenej 37 novinárov a pracovníkov médií.

V krátkosti z Ukrajiny:

Útok dronmi na Kremeľ: Ukrajina sa podľa Ruska pokúsila o útok dronmi na kremeľskú rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten v Kremli v čase útoku nebol, nachádzal sa vo svojej rezidencii Novo-Ogarjovo pri Moskve. Kyjev uviedol, že s incidentom nemá nič spoločné. Podľa poradcu kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka môžu podobné akcie skôr ukazovať na partizánske aktivity miestnych odbojových skupín.

Ukrajina sa podľa Ruska pokúsila o útok dronmi na kremeľskú rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten v Kremli v čase útoku nebol, nachádzal sa vo svojej rezidencii Novo-Ogarjovo pri Moskve. Kyjev uviedol, že s incidentom nemá nič spoločné. Podľa poradcu kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka môžu podobné akcie skôr ukazovať na partizánske aktivity miestnych odbojových skupín. Raketový útok na Cherson: Ruskí okupanti podnikli raketový útok na Cherson a okolité obce. Za posledný deň ostreľovali oblasť 106-krát. Útok si vyžiadal najmenej 21 obetí a 48 zranených, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V meste vyhlásil šéf miestnej vojenskej správy Oleksandr Prokudin od piatka 58-hodinový zákaz vychádzania.

Ruskí okupanti podnikli raketový útok na Cherson a okolité obce. Za posledný deň ostreľovali oblasť 106-krát. Útok si vyžiadal najmenej 21 obetí a 48 zranených, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V meste vyhlásil šéf miestnej vojenskej správy Oleksandr Prokudin od piatka 58-hodinový zákaz vychádzania. Zelenskyj v Helsinkách: Prezident Zelenskyj počas návštevy Fínska vyhlásil, že tento rok bude "rozhodujúci" pre víťazstvo Ukrajiny v boji proti ruským inváznym silám. Apeloval tiež na dodávky ťažkých zbraní pre Ukrajinu.

Prezident Zelenskyj počas návštevy Fínska vyhlásil, že tento rok bude "rozhodujúci" pre víťazstvo Ukrajiny v boji proti ruským inváznym silám. Apeloval tiež na dodávky ťažkých zbraní pre Ukrajinu. Americká 300 miliónová pomoc: Spojené štáty posielajú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za približne 300 miliónov dolárov, vrátane obrovského množstva delostreleckých nábojov, rakiet vzduch-zem a inej munície, keďže sa blíži jarná ofenzíva Ukrajiny proti ruským silám.

Zo zahraničných webov:

Vysoké tržby, ale aj vydieranie. Biznis strojárov na Gemeri sa skončil neslávne

Spoločnosť Energyco plánovala výstavbu novej fabriky vo Veľkej Ide. (zdroj: Energyco)

Keď v rožňavskej spoločnosti Energyco hodnotili rok 2015, museli byť mimoriadne spokojní. Strojárska firma z hladovej doliny dokázala vygenerovať rekordné tržby vyše 90 miliónov eur.

V ďalších rokoch na ne už síce nedosiahla, stále sa však pohybovali v desiatkach miliónov eur. Napríklad ešte v roku 2020 prevýšili 52 miliónov eur.

V násobne väčšom biznise sa už Rožňavčanom nedarilo. V roku 2017 neuspeli v tendri na rekonštrukciu vodného diela Gabčíkovo. Štátna Vodohospodárska výstavba odhadovala, že práce budú stáť 139 miliónov eur. Zákazku získal Metrostav, hoci jeho ponuka bola o desať miliónov vyššia, ako čakala štátna firma.

Okrem toho, za celú pol dekádu nebol Energyco ani raz v strate, pravidelne tvoril státisícové zisky. Napriek tomu je v súčasnosti firma, vlani premenovaná na eng power, v konkurze a jej dlhy voči štátnym inštitúciám sa počítajú v státisícoch eur. Okolo krachu spoločnosti, ktorej príbeh okorenila aj vydieračská kauza, vznikajú otázniky a nejasnosti.

V krátkosti z ekonomiky:

Prestavba obchodného domu Dunaj: Napriek tomu, že obchodný dom Dunaj je už dve desaťročia národnou kultúrnou pamiatkou, investície sa mu vyhýbali a jeho vizuál upadal. Stavba bola posledné roky akoby nechcenou nehnuteľnosťou v portfóliu developerskej skupiny CTP. Investor však po rokoch nečinnosti odhaľuje nové plány a štartuje jej prestavbu.

Napriek tomu, že obchodný dom Dunaj je už dve desaťročia národnou kultúrnou pamiatkou, investície sa mu vyhýbali a jeho vizuál upadal. Stavba bola posledné roky akoby nechcenou nehnuteľnosťou v portfóliu developerskej skupiny CTP. Investor však po rokoch nečinnosti odhaľuje nové plány a štartuje jej prestavbu. Neprešlo povinné skladovanie plynu: Dodávatelia plynu a užívatelia distribučnej siete nebudú povinní vždy k začiatku novembra uskladniť v zásobníkoch na Slovensku množstvo plynu, ktoré zodpovedá ich trhovému podielu z 25 percent priemernej ročnej spotreby na danom území. Poslanci neschválili vládny návrh.

Dodávatelia plynu a užívatelia distribučnej siete nebudú povinní vždy k začiatku novembra uskladniť v zásobníkoch na Slovensku množstvo plynu, ktoré zodpovedá ich trhovému podielu z 25 percent priemernej ročnej spotreby na danom území. Poslanci neschválili vládny návrh. Továreň Volkswagenu na batérie: Slovensko je stále v hre o výstavbu jednej z tovární koncernu Volkswagen na batérie pre elektromobily. Automobilka chce v dohľadnej dobe postaviť niekoľko fabrík na batérie aj na starom kontinente, jedna z nich by mala byť v strednej či východnej Európe. Slovensko má v konkurencii ostatných krajín slušnú šancu.

Sklamanie, ignorancia a temná zmluva so Saudmi. Messiho éra v Paríži je fiasko

Lionel Messi neprežíva v Paríži šťastné obdobie. (zdroj: TASR/AP)

Oslavovali ho, spoliehali sa na neho, dali mu všetko, čo len chcel. Ani to mu ale nestačilo. Pracovná cesta Lionela Messiho do Saudskej Arábie bez upozornenia svojho klubu dopadla tak zle, že podľa francúzskeho L’Équipe, prišlo oficiálne rozhodnutie nepredĺžiť zmluvu s argentínskou hviezdou.

Vedenie Paríža St. Germain sa neustále pokúšalo presvedčiť úradujúceho majstra sveta, aby zostal. Ten však aj týmto gestom potvrdil, že nemá záujem. Argentínčanovi navyše klub s okamžitou platnosťou pozastavil činnosť na dva týždne, čo znamená, že nebude môcť hrať ani trénovať a nedostane ani cent.

Messi má od mája 2022 zmluvu so Saudskou Arábiou. Tá mu platí 25 miliónov eur ročne. Prečo? Krajina chce v roku 2030 hostiť majstrovstvá sveta vo futbale a Messiho úlohou je robiť promotéra krajine.

Parížsky klub bol vytočený, keď sa o tejto dohode dozvedel. Po prvé, jeho vlastníkom je katarská spoločnosť a po druhé, Messi uprednostňoval veľa vlastných vecí pred futbalom.

Pred 2500 rokmi náhle zmizla. Dávna civilizácia na juhu Španielska spálila svoje domovy

Reliéfy ľudských tvárí nájdené v lokalite Casas del Turuñuelo na juhovýchode Španielska. (zdroj: Samuel Sanchez (El País))

Stretli sa v rozsiahlom chráme, aby obetovali desiatky zvierat. Ľudia, ktorí pred tisíckami rokov obývali juh Pyrenejského polostrova, však po rituáli celú budovu aj s ostatkami spálili a miesto opustili.

Krátko nato, pred zhruba 2500 rokmi, celá civilizácia zvaná Tartessos zanikla. Dodnes je opradená záhadami, hoci o nej písali grécki aj rímski kronikári.

Vďaka archeologickým nálezom v posledných rokoch sú dnes Tartessos všeobecne považovaní za civilizáciu, ktorá mala rozsiahle mesto a vplývala na väčšinu územia na juhu dnešného Španielska a Portugalska. Prekvitali medzi 9. a 5. storočím pred naším letopočtom.

Nedávno sa archeológom podaril výnimočný nález. V spálenom chráme na nálezisku Casas del Turuñuelo objavili prvýkrát sochy s podobizňou človeka. Odhaľuje viac o náboženských rituáloch príslušníkov Tartessos.

V krátkosti z vedy a techniky:

Číňania kvôli nim začali stavať Veľký múr: Siungnuovia boli najväčšími súpermi cisárskej Číny. Ich časté vpády dokonca inšpirovali stavbu Veľkého čínskeho múru. O histórii Siungnuov však veľa nevieme. Nové nálezy zo západnej hranice starodávneho impéria sú preto pre historikov veľmi zaujímavé.

Siungnuovia boli najväčšími súpermi cisárskej Číny. Ich časté vpády dokonca inšpirovali stavbu Veľkého čínskeho múru. O histórii Siungnuov však veľa nevieme. Nové nálezy zo západnej hranice starodávneho impéria sú preto pre historikov veľmi zaujímavé. Senzor Webbovho ďalekohľadu má poruchu: Americká, kanadská a európska vesmírna agentúra v apríli predstavili ďalšie objavy a fotografie z Webbovho teleskopu. Odfotil rodiacu sa kopu galaxií, ktorá existovala 650 miliónov rokov po veľkom tresku. No informovali aj o tom, že na jednom z prístrojov ďalekohľadu odhalili poruchu.

Americká, kanadská a európska vesmírna agentúra v apríli predstavili ďalšie objavy a fotografie z Webbovho teleskopu. Odfotil rodiacu sa kopu galaxií, ktorá existovala 650 miliónov rokov po veľkom tresku. No informovali aj o tom, že na jednom z prístrojov ďalekohľadu odhalili poruchu. Rozlúštili záhadu kvazarov: Keď ich pred šesťdesiatimi rokmi prvýkrát spozorovali, vedci z nich boli celkom vedľa. Zvláštne vesmírne objekty mali úplne neznáme vlastnosti. Vedci ani nevedeli, ako ich jednoducho nazvať, tak ich pomenovali kvázi-hviezdne rádiové zdroje. Z toho vzniklo ich dnešné meno - kvazary. A až teraz vedci zistili, ako presne kvazary vznikajú.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Čepček (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na konflikt na Ukrajine? Prečo je proti vojenskej pomoci Ukrajine? Aký má zmysel dokola predkladať zákaz interrupcií, keď ľudia zákaz nechcú? Ako ľudí ovplyvní, ak by si niekto zmenil pohlavie v občianskom? Koho záujmy v parlamente vlastne háji? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Martinom Čepčekom.

Podcasty SME

Zoom: Vedecký návod, ako prežiť pondelok

Vedecký návod, ako prežiť pondelok Vedátorský podcast: Röntgenové snímky sa zdokonaľujú už vyše storočie

Karikatúra

Uhol pohľadu. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kubánske dusené hovädzie picadillo. (zdroj: Pixabay/RitaE)

S ryžou, zemiakmi aj ako náplň do cesta. Vyskúšajte kubánske dusené hovädzie picadillo.

Voľný čas

Zažil veľké kluby, reprezentáciu, ale aj živorenie bez výplat, vyhrážky, podrazy či igelitku plnú peňazí od trénera konkurenčného tímu. Vladimír Goffa v knihe Kontroverzný tréner otvorene hovorí o zákulisí slovenského futbalu.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

