Ranný brífing: Hegera čaká buď ďalšia stolička, alebo pád. Všetko je v rukách prezidentky

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan končí na poste pre kauzu rodinnej spoločnosti, ktorá dostala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur. Jeho koniec vo funkcii závisí od prezidentky Zuzany Čaputovej. Ak by poverila vedením rezortu Eduarda Hegera, šlo by už o jeho štvrtú funkciu vo vláde. Reálna je však aj možnosť, že vymenuje úradnícku vládu.

Bol najdlhšie čakajúcim princom na trón. Karol III. bude v sobotu oficiálne korunovaný za kráľa. Aký bude vládca? Ako sa vysporiada s imperiálnou minulosťou Británie či s rodinnými škandálmi? A aká budúcnosť monarchiu čaká? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený biznisový magazín INDEX. Dozviete sa, prečo si poľský trh obľúbil naše Horalky, ako sa mení Horná Nitra s koncom ťažby uhlia a prečítate si aj ďalšiu časť seriálu o slovenských magnátoch. SME na celý víkend spolu s magazínom Index stojí len 1,95 eur.

K Vlčanovi sa nepriznávajú ani u Matoviča, ani u Hegera. O čo ide pri miliónovej dotácii jeho firme

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. (zdroj: TASR)

Sedia spolu vo vláde a nominovala ich rovnaká politická strana, OĽaNO. Ministerstvo životného prostredia Jána Budaja prisúdilo firme ministra pôdohohospodárstva Samuela Vlčana príspevok 1,4 milióna eur. Porazila ďalších siedmich konkurentov, ktorí sa k peniazom z eurofondov nedostali.

Ešte v stredu Vlčan odmietal z ministerského postu z dôvodu miliónového príspevku pre jeho firmu odísť. Na druhý deň ohlásil, že vo funkcii skončí. Trvá však na tom, že neporušil zákon ani „akékoľvek etické princípy“.

Z prípadu päť mesiacov pred voľbami ťaží opozičný Smer, ktorý dva dni za sebou zvolal k dotácii tlačovú besedu. Predchádzajúce vlády Roberta Fica pritom čelili podozreniam v stámiliónových kauzách.

Budaj Vlčana vyzval, aby sa peňazí jeho firma vzdala. Tvrdí, že o jeho zakrytom podiele v spoločnosti, ktorý vlastní cez iné firmy, netušil.

Ako na ministerstve žiadosti vyhodnocovali? Prečo vybrali Vlčanovu firmu a čí bol Vlčan pôvodne nominant? Denník SME pripravil k téme sériu otázok a odpovedí.

Heger nechce úradnícku vládu: Dočasne poverený premiér Eduard Heger si nevie predstaviť úradnícku vládu. Chce priviesť krajinu k predčasným voľbám ako premiér. Tvrdí, že na miesto ich ministrov by nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger si nevie predstaviť úradnícku vládu. Chce priviesť krajinu k predčasným voľbám ako premiér. Tvrdí, že na miesto ich ministrov by nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti. Čaputová má ďalšiu dilemu: Vlčanovo rozhodnutie vystavilo prezidentku nepríjemnej dileme. Totiž, či zvolí absurditu v podobe ďalšieho pôsobenia Hegerovej haraburdy, alebo absurditu v podobe výmeny vlády päť mesiacov pred voľbami, píše Peter Tkačenko.

Kollára rozsudok rozčúlil, proti je aj Matovič. Poslanci sa tvária, že pomôžu mastičkárovi Šipošovi

Josef Šipoš na Okresnom súde v Trnave. (zdroj: TASR)

Čo majú spoločné vodca medzinárodného drogového gangu z Albánska Baki Sadiki a bývalý majster Európy v rýchlostných člnoch, držiteľ zlatej Janského plakety, Trnavčan Josef Šipoš – výrobca konopných mastičiek? Odpoveď je – nič. Slovenské súdy však medzi nich dávajú takmer znamienko rovná sa.

Šipoš vyrábal z konopy mastičky, aké sú bežne dostupné v lekárňach. V utorok mu za to súd už tretíkrát vymeral trest 15-rokov väzenia a prepadnutie domu, v ktorom žijú jeho rodičia. Opäť sa odvolal.

Skutočnosť, že za vraždy či korupciu súdy udeľujú nižšie tresty, poburuje aj väčšinu poslancov. „Potom tu je človek, ktorý si ide z baru, z plezíru niekoho zabije a dostane šesť rokov. Sudca by mal mať zdravý rozum,“ rozčúlil sa predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina. Za nespravodlivý považuje trest aj šéf OĽaNO Igor Matovič.

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu Trestného zákona, ktorá postihy aspoň mierne znižuje. Šipošovi však nemusí pomôcť, ak ho odsúdia skôr, ako zákon nadobudne účinnosť. Veľká časť poslancov je zdržanlivá pri otázke, či by sa mala zmena dotknúť aj právoplatne odsúdených. Minister spravodlivosti Viliam Karas je proti.

Matovič mal tri roky správny nástroj v ruke: Keď Igor Matovič vidí najnovší rozsudok za marihuanu, jeduje sa na súdy. O absurdnom treste pre pána Šipoša síce nemožno tvrdiť, že bol nevyhnutný, ale Matovič nechápe, že presne na tri roky dostal do rúk nástroj, ktorým to mohol zmeniť. Volá sa to zákonodarný zbor, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Majerský sa stretol s Hegerom: Predseda KDH a prešovský župan Milan Majerský sa stretol s povereným premiérom Eduardom Hegerom v čase, keď jeho Demokrati silne tlačia na spoločný postup oboch strán do predčasných volieb. „Určite budem voči premiérovi kritický,“ reagoval v rozhovore pre SME na otázky, či nevyužije príležitosť na rozhovory o spájaní oboch strán.

Predseda KDH a prešovský župan Milan Majerský sa stretol s povereným premiérom Eduardom Hegerom v čase, keď jeho Demokrati silne tlačia na spoločný postup oboch strán do predčasných volieb. „Určite budem voči premiérovi kritický,“ reagoval v rozhovore pre SME na otázky, či nevyužije príležitosť na rozhovory o spájaní oboch strán. Kaliňák sa Makóa nič nespýtal: Smer venuje bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi celé tlačové besedy. Na súde však Roberta Kaliňáka ako advokáta tento svedok príliš nezaujal. Šéf právneho tímu strany nepoložil Makóovi pri jeho výpovedi v kauze Mýtnik ani jedinú otázku. S klientom nevyužili ani možnosť vyjadriť sa na záver k svedeckej výpovedi.

Smer venuje bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi celé tlačové besedy. Na súde však Roberta Kaliňáka ako advokáta tento svedok príliš nezaujal. Šéf právneho tímu strany nepoložil Makóovi pri jeho výpovedi v kauze Mýtnik ani jedinú otázku. S klientom nevyužili ani možnosť vyjadriť sa na záver k svedeckej výpovedi. Máme aj horšie spolky ako Milosť: Hoci spoločenstvo Milosť zastáva fundamentálny kresťanský pohľad, väčšie bezpečnostné riziko predstavujú antisystémové hnutia, označované aj za konšpiračné ezoterické sekty či za hnutia s extrémnymi prejavmi satanizmu.

Podvodná infraštruktúra v ohrození. Môže Rusko za pomoc Ukrajine odstrihnúť Západ od internetu?

Ruské špeciálne plavidlo SS-750 s miniponorkou AS-26 Priz. (zdroj: Ruské ministerstvo obrany)

Po morskom dne vedie štyristo káblov, ktoré poskytujú až 95 percent internetu pre celý svet. Čoskoro sa však môžu stať terčom ruských útokov, varovala Severoatlantická aliancia.

Moskva sa konkrétne môže zamerať na káble a potrubia, ktoré tvoria dôležitú súčasť podvodnej infraštruktúry v Európe a Severnej Amerike. Chce tak podľa NATO potrestať Západ za ich podporu Ukrajine.

“Rusi sa v tejto sfére angažujú viac ako za posledné roky,” povedal zástupca tajomníka NATO pre spravodajské informácie a bezpečnosť David Cattler, ktorého cituje web Politico. Kremeľ podľa neho navýšil hliadky v Atlantickom oceáne, no riskantnejšie kroky podniká aj v Baltskom a Severnom mori.

Britský denník The Times však o varovaniach NATO píše alarmujúcejšie. Rusi už mohli na infraštruktúru umiestniť výbušniny, varuje s odvolaním sa na informácie spoločností prevádzkujúcich plynové či ropné plošiny a telekomunikačné firmy.

V krátkosti z Ukrajiny:

Útok na Kremeľ využíva propaganda: Výbuchy sa od začiatku vojny ešte nedostali tak blízko do centra Moskvy. Hoci dron nikoho nezabil ani nezranil, ruská propaganda ho prirovnáva k teroristickým útokom z 11. septembra 2001 a obviňuje z nich Ukrajinu aj Spojené štáty. Moskva už sľubuje odvetné opatrenia.

Výbuchy sa od začiatku vojny ešte nedostali tak blízko do centra Moskvy. Hoci dron nikoho nezabil ani nezranil, ruská propaganda ho prirovnáva k teroristickým útokom z 11. septembra 2001 a obviňuje z nich Ukrajinu aj Spojené štáty. Moskva už sľubuje odvetné opatrenia. Zinscenovaný útok na Kremeľ: Dronový útok na Kremeľ bol riadený zvnútra a účelovo zinscenovaný Ruskom, predpokladajú analytici z Amerického inštitútu pre štúdium vojny. "Rusko pravdepodobne zinscenovalo tento útok v snahe preniesť vojnu domov pre ruské domáce publikum," tvrdia analytici.

Dronový útok na Kremeľ bol riadený zvnútra a účelovo zinscenovaný Ruskom, predpokladajú analytici z Amerického inštitútu pre štúdium vojny. "Rusko pravdepodobne zinscenovalo tento útok v snahe preniesť vojnu domov pre ruské domáce publikum," tvrdia analytici. Zelenskyj v Haagu: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiadal v Haagu vytvorenie špeciálneho tribunálu pre ruskú agresiu na Ukrajine a pripomenul norimberský proces s predstaviteľmi nacistického Nemecka po druhej svetovej vojne. Len takýto tribunál bude podľa jeho slov schopný vyvodiť zodpovednosť za ruské zločiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiadal v Haagu vytvorenie špeciálneho tribunálu pre ruskú agresiu na Ukrajine a pripomenul norimberský proces s predstaviteľmi nacistického Nemecka po druhej svetovej vojne. Len takýto tribunál bude podľa jeho slov schopný vyvodiť zodpovednosť za ruské zločiny. Rusko je demoralizované: Ukrajina verí, že chystaná protiofenzíva bude úspešná a že získa späť Ruskom okupované územia, vyhlásil prezident Zelenskyj a dodal, že Rusko je na bojovnom poli demoralizované a že Putinov režim nemá podporu verejnosti. Zelenskyj tiež vyhlásil, že s "takýmito ľuďmi" nemieni o ničom vyjednávať.

Ukrajina verí, že chystaná protiofenzíva bude úspešná a že získa späť Ruskom okupované územia, vyhlásil prezident Zelenskyj a dodal, že Rusko je na bojovnom poli demoralizované a že Putinov režim nemá podporu verejnosti. Zelenskyj tiež vyhlásil, že s "takýmito ľuďmi" nemieni o ničom vyjednávať. Útoky na Kyjev a Odesu: Rusko zaútočilo bezpilotnými lietadlami iránskej výroby na Kyjev a Odeskú oblasť, väčšinu z nich ale protiletecká obrana zničila. Nad Kyjevom sa podarilo zničiť všetky drony, na viacerých miestach metropoly sa ale zrútili ich trosky. V Odese drony zasiahli internát jednej zo škôl a spôsobili v nej požiar. Mŕtvi ani zranení z Kyjeva ani Odesy hlásení nie sú.

Rusko zaútočilo bezpilotnými lietadlami iránskej výroby na Kyjev a Odeskú oblasť, väčšinu z nich ale protiletecká obrana zničila. Nad Kyjevom sa podarilo zničiť všetky drony, na viacerých miestach metropoly sa ale zrútili ich trosky. V Odese drony zasiahli internát jednej zo škôl a spôsobili v nej požiar. Mŕtvi ani zranení z Kyjeva ani Odesy hlásení nie sú. Fínske noviny obišli ruskú cenzúru: Fínske noviny Helsingin Sanomat uviedli, že obišli ruské mediálne obmedzenia o vojne na Ukrajine a správy o nej ukrývajú v online hre Counter-Strike populárnej medzi ruskými hráčmi. Vytvorili miestnosť, kde môžu hráči nájsť ruskojazyčné správy o invázii na Ukrajinu.

Zo zahraničných webov:

Ako dôchodca zažijete šok. Aká bude penzia, ak máte 25 či 45 rokov?

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME - Tomáš Benedikovič)

Dôchodkové správcovské spoločnosti začnú od júla presúvať úspory 718-tisíc sporiteľov v druhom pilieri z dlhopisových do indexových fondov. Celkovo ide o 3,7 miliardy eur, čo je približne 30 percent objemu druhého piliera.

Presun úspor je súčasťou zavedenia takzvanej predvolenej investičnej stratégie, ktorú štát vlaňajšou dôchodkovou reformou po dohode s odborníkmi uznal ako odporúčaný spôsob pre sporenie na penziu.

Zmena v sporení v druhom pilieri má aspoň čiastočne zmierniť škody, ktoré napáchal automatický presun dôchodkových úspor z negarantovaných (akciových) fondov do garantovaných (dlhopisových) fondov v roku 2013 za vlády Roberta Fica.

Ekonómovia upozorňujú, že výška budúcej penzie, dokopy z prvého a druhého piliera, je taká nízka, že čerstvý dôchodca takmer určite zažije príjmový šok. Penzia mu väčšinou nepokryje životný štandard, na ktorý bol počas aktívneho života zvyknutý.

V krátkosti z ekonomiky:

Ponuka štátneho majetku na predaj: Ako bizarná paródia vyzerá miestami ponuka štátu, respektíve štátnych organizácií, ktoré sa cez svoje internetové stránky zbavujú nepotrebného a nadbytočného majetku. INDEX zmapoval ponuky viacerých štátnych inštitúcií a vybral z nich také, ktoré boli nejakým spôsobom zaujímavé alebo nezvyčajné.

Ako bizarná paródia vyzerá miestami ponuka štátu, respektíve štátnych organizácií, ktoré sa cez svoje internetové stránky zbavujú nepotrebného a nadbytočného majetku. INDEX zmapoval ponuky viacerých štátnych inštitúcií a vybral z nich také, ktoré boli nejakým spôsobom zaujímavé alebo nezvyčajné. Uhlíkové clo EÚ začne platiť od jesene: Keď Európska komisia v lete 2021 predstavila balík opatrení Fit for 55, ktorým chcela zreálniť dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, viaceré návrhy sa zdali až príliš ambiciózne. Zmeny sa však napokon stávajú realitou, uhlíkové clo tak bude súčasťou európskeho trhu už túto jeseň. Čo toto clo znamená, kto ho bude platiť a do akej miery sa môže prejaviť na konečných cenách výrobkov?

Keď Európska komisia v lete 2021 predstavila balík opatrení Fit for 55, ktorým chcela zreálniť dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, viaceré návrhy sa zdali až príliš ambiciózne. Zmeny sa však napokon stávajú realitou, uhlíkové clo tak bude súčasťou európskeho trhu už túto jeseň. Čo toto clo znamená, kto ho bude platiť a do akej miery sa môže prejaviť na konečných cenách výrobkov? Nelichotivé hodnotenie verejnej dopravy: Organizácia Greenpeace v strednej a východnej Európe zostavila rebríček dostupnosti a jednoduchosti verejnej dopravy v 30 európskych krajinách a ich hlavných mestách. Bratislava je spomedzi metropol piata najlepšia. Slovensko skončilo v hodnotení siedme od konca.

Proti Slovanu bude v MOL Aréne plný dom. Prečo doteraz v tejto sezóne nebol?

Fanúšikovia DAC Dunajská Streda. (zdroj: TASR)

Futbalisti DAC Dunajská Streda majú na dosah historický úspech. Žlto-modrí sú na druhom mieste ligovej tabuľky, no svoj osud majú vo svojich rukách. Ak DAC vyhrá zostávajúce tri zápasy, stane sa majstrom.

Kľúčovým zápasom o titul bude stretnutie DAC - Slovan, ktorý sa hrá 7. mája v MOL Aréne. Zápas roka, alebo pre Dunajskostredčanov možno storočia, je vypredaný. V MOL Aréne tak bude prvý raz v aktuálnej sezóne plný dom.

Priaznivci na Žitnom ostrove futbal milujú. Svedčí o tom aj fakt, že za uplynulých desať ročníkov bola najvyššia priemerná návštevnosť v najvyššej súťaži deväťkrát práve na domácich zápasoch Dunajskej Stredy.

DAC aj v aktuálnej sezóne láka najviac divákov, no nedá sa nevšimnúť, že návštevy zaostávajú za číslami z obdobia spred pandémie. Ľudia si odvykli od mnohých aktivít, ktoré predtým považovali za samozrejmosť. Menšie návštevy v porovnaní s minulosťou však môžu mať aj iné dôvody.

Orálny sex je nebezpečný. Je hlavným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny hrdla

HPV vírus spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina ľudí. (zdroj: Adobe Stock)

Počas uplynulých dvoch desaťročí došlo v západnom svete k prudkému nárastu pacientov s rakovinou hrdla. Niektorí odborníci dokonca hovorili o epidémii.

"Bolo to spôsobené veľkým nárastom špecifického typu rakoviny, nazývaného rakovina orofaryngu (oblasť mandlí a zadnej časti hrdla, pozn. red.)," píše v texte na portáli The Conversation profesor Hisham Mehanna, ktorý pôsobí v Inštitúte rakoviny a genomických vied na University of Birmingham v Anglicku.

"Hlavnou príčinou tejto rakoviny je ľudský papilomavírus (HPV), ktorý spôsobuje aj rakovinu krčka maternice. V súčasnosti sa však v USA a v Spojenom kráľovstve stala rakovina orofaryngu bežnejšou než rakovina krčka maternice."

Mehanna v texte vysvetľuje, že vírus HPV sa prenáša sexuálne. A v prípade orofaryngu je hlavným rizikovým faktorom počet sexuálnych partnerov a najmä orálny sex.

V krátkosti o zdraví:

Nárast úmrtí na infekciu meningokokmi: Baktéria Neisseria meningitidis, ktorá spôsobuje zápal mozgových blán či otravu krvi, dokáže človeka zabiť v priebehu niekoľkých hodín. Posledných sedem rokov na Slovensku rastie počet, ale aj podiel ľudí, ktorí po nakazení sa touto baktériou zomierajú. Proti meningokovým ochoreniam sa dá zaočkovať. Vakcinácia však nie je povinná.

Baktéria Neisseria meningitidis, ktorá spôsobuje zápal mozgových blán či otravu krvi, dokáže človeka zabiť v priebehu niekoľkých hodín. Posledných sedem rokov na Slovensku rastie počet, ale aj podiel ľudí, ktorí po nakazení sa touto baktériou zomierajú. Proti meningokovým ochoreniam sa dá zaočkovať. Vakcinácia však nie je povinná. Ako rolíšiť prechladnutie a alergiu: Vo vzduchu už cítiť jar. Kvitnú kvety a zároveň v ovzduší cirkulujú vírusy, ktoré môžu spôsobiť prechladnutie. Určiť, či kýchanie, kašeľ a nádcha sú výsledkom vírusovej infekcie, alergie alebo oboch súčasne, môže byť veľmi náročné. Dobrou správou však je, že to nie je nemožné.

Vo vzduchu už cítiť jar. Kvitnú kvety a zároveň v ovzduší cirkulujú vírusy, ktoré môžu spôsobiť prechladnutie. Určiť, či kýchanie, kašeľ a nádcha sú výsledkom vírusovej infekcie, alergie alebo oboch súčasne, môže byť veľmi náročné. Dobrou správou však je, že to nie je nemožné. Koľko krokov je dosť: Možno ste už počuli, že denne by ste mali pre svoje zdravie odkráčať desaťtisíc krokov. No v skutočnosti to nie je neohybné pravidlo. Výskum ukazuje, že s pribúdajúcim vekom môžete urobiť menej krokov a napriek tomu mať z toho významný úžitok.

