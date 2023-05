Ranný brífing: Matovičovci si v kampani pomáhajú mýtmi, jeden ruský vyvrátila Ukrajina

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

OĽaNO útočí na prezidentku Zuzanu Čaputovú, premiéra Ľudovíta Ódora a bratislavského primátora Matúša Valla. V prípade OĽaNO pritom nejde o náhodný výpad proti Vallovi, ale o tretí zo série útokov, ktoré vťahujú bratislavskú samosprávu do kampane k predčasným parlamentným voľbám.

Ukrajinská protivzdušná obrana ukazuje, že pomocou západných systémov zrejme dokáže údajne nezničiteľné ruské strely Kinžal naozaj zneškodniť. Viacerí experti navyše spochybňujú ruské tvrdenia o „bezkonkurenčnej“ zbrani.

Zdá sa tak, že ruské hypersonické rakety Kinžal možno zostreliť a Ukrajina tvrdí, že sa im to podarilo viackrát. Čo sa posledné dni na Ukrajine deje a ako to môže ovplyvniť plánovanú ukrajinskú protiofenzívu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Fico má Sorosa, OĽaNO primátora Valla. Matovičova strana sa snaží zneistiť liberálnych voličov

OĽaNO spustilo kampaň, v ktorej sa vymedzuje proti bratislavskému primátorovi a Progresívnemu Slovensku. (zdroj: TASR)

Kým Robert Fico a Smer konšpirujú spájaním prezidentky s Georgeom Sorosom, OĽaNO chce voličov získať oprášením jesennej rozprávky o sprisahaní liberálnych politikov. Vtedy šéf OĽaNO Igor Matovič obvinil Zuzanu Čaputovú z plánu o chystanom vzniku "bábkovej vlády" Progresívneho Slovenska, SaS a Hlasu Petra Pellegriniho.

Teraz jeho najaktívnejší poslanec a bývalý člen bratislavského zastupiteľstva Milan Vetrák hovorí o tajnej dohode medzi primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, prezidentkou a premiérom Ľudovítom Ódorom, ktorá má vraj zabezpečiť Bratislave mimoriadnu štátnu dotáciu vo výške 50 miliónov eur "na úkor iných obcí a miest".

Poslanec tak využíva mýtus o tom, že Bratislava získava od štátu pomerne viac peňazí než ostatné regióny Slovenska. Takto jeho tvrdenia chápe Vallo. "V snahe vyvolať závisť a v duchu najhorších tradícií ich predchodcov opäť stavajú naše mesto proti zvyšku Slovenska," reaguje primátor.

V prípade OĽaNO pritom nejde o náhodný výpad proti Vallovi, ale o tretí zo série útokov, ktoré vťahujú bratislavskú samosprávu do kampane k predčasným parlamentným voľbám.

Matovič ďalej otravuje vzduch: Slovensko doráňané Matovičom a ohlušené hádkami mu naposledy dávalo vyše sedem percent. Keď teraz berie útokom silno progresívnu Bratislavu, ktorá vždy volí trochu inak ako zvyšok Slovenska, je to celkom veľké sústo. Azda sa ľuďom pri „liberálnom sprisahaní“ rozsvietia kontrolky, píše Nataša Holinová.

Bory otvárajú od júna pôrodnicu bez zmluvy s VšZP. Môže v nej rodiť aj klientka štátnej poisťovne?

Pôrodná izba v Nemocnici Bory. (zdroj: SME/Marko Erd)

Osem pôrodných sál, sprevádzajúca osoba pri pôrode zadarmo či samostatné izby rodičiek so sociálnym zariadením bez poplatku. Novú pôrodnicu s takýmto štandardom otvára 1. júna Penta vo svojej nemocnici na bratislavských Boroch.

Výpravná prezentácia novej pôrodnice v Nemocnici Bory má jeden problém. Oddelenie stále nemá zmluvu s najväčšou a štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Nateraz nie je ani známe, kedy VšZP pôrodnicu zazmluvní. V štátnej poisťovni sú takmer dve tretiny všetkých poistencov.

Ročne je v bratislavských pôrodniciach do 9000 pôrodov. Približne ďalšia tisícka z tejto oblasti pripadá na pôrodnice v rakúskom alebo moravskom pohraničí.

Z tohto koláča by si Penta chcela pre svoju pôrodnicu na Boroch odkrojiť 3500 pôrodov ročne. Či je to realistický cieľ a či budú Bory prijímať aj poistenkyne VšZP, zhŕňa denník SME v otázkach a odpovediach.

V krátkosti z domova:

Prvé rokovanie Ódorovej vlády: Vláda Ľudovíta Ódora zasadla prvýkrát. Na prvom rokovaní mal kabinet odborníkov v programe zväčša personálne návrhy týkajúce sa štátnych tajomníkov ministerstiev. Schválil však aj posilnenie polície pri dočasne zavedených hraničných kontrolách o profesionálnych vojakov.

Vláda Ľudovíta Ódora zasadla prvýkrát. Na prvom rokovaní mal kabinet odborníkov v programe zväčša personálne návrhy týkajúce sa štátnych tajomníkov ministerstiev. Schválil však aj posilnenie polície pri dočasne zavedených hraničných kontrolách o profesionálnych vojakov. Otvorená téma výmeny šéfa SIS: Premiér Ľudovít Ódor uviedol, že téma výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby je otvorená a o tejto možnosti sa diskutuje. Tieto debaty sú podľa šéfa vládneho kabinetu otvorené. Za otvorenú otázku označuje túto tému aj prezidentka Zuzana Čaputová. O téme plánuje rokovať s premiérom Ľudovítom Ódorom.

Premiér Ľudovít Ódor uviedol, že téma výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby je otvorená a o tejto možnosti sa diskutuje. Tieto debaty sú podľa šéfa vládneho kabinetu otvorené. Za otvorenú otázku označuje túto tému aj prezidentka Zuzana Čaputová. O téme plánuje rokovať s premiérom Ľudovítom Ódorom. Povinná tretia hodina telocviku: Slovenská komora učiteľov kritizuje povinnú tretiu hodinu telesnej výchovy. Novela školského zákona podľa komory spôsobí spoločenské a hospodárske škody, vnáša chaos do legislatívy a porušuje legislatívne pravidlá vlády. Komora apeluje na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby novelu zákona vetovala.

Dokáže Ukrajina ničiť nezničiteľné rakety? Kyjev sa im ubránil

MiG-31 s hypersonickou strelou Kinžal. (zdroj: SITA/AP)

Ruské strely Kinžal boli donedávna považované za nezostreliteľné najmä pre ich rýchlosť - podľa Rusov až desaťkrát vyššiu ako rýchlosť zvuku - veľký dolet aj možnosť meniť smer. Ich zničenie nad Kyjevom teraz potvrdzujú viaceré zdroje vrátane amerických úradov či britskej rozviedky.

Ukrajina však zrejme dostáva informácie o ruskom vzdušnom priestore od západných tajných služieb a dokáže si tak vypočítať možnú trajektóriu a západnými systémami raketu zneškodniť.

Niektorí vojenskí experti spochybňujú aj ruské tvrdenia o rýchlosti či nezničiteľnosti rakety. „Kinžal nie je nič iné ako balistická strela odpaľovaná zo vzduchu. Je to hypersonická strela len v tom zmysle, ako sú takmer všetky balistické rakety hypersonické,“ hovorí pre magazín Popular Mechanics Jeffrey Lewis z Centra Jamesa Martina pre štúdium nešírenia zbraní hromadného ničenia v kalifornskom Monterey.

Aby bola strela naozaj považovaná za hypersonickú, mala by mať väčšie možnosti manévrovania. Kinžaly však vychádzajú z balistickej rakety Iskander a okrem možnosti odpaľovania zo stíhačky nemajú zásadne iné vlastnosti, tvrdí pre Popular Mechanics Sidharth Kaushal z britského obranného think tanku RUSI.

Kyjev poprel zničenie systému Patriot: Zničiť systém Patriot hypersonickou strelou Kinžal nie je možné, vyhlásil hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnať. Reagoval tak na tvrdenia Moskvy, že pri útoku Kinžalom zničila Patriot. Denník The New York Times s odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických činiteľov napísal, že Rusko systém Patriot skutočne poškodilo, ten však zostal funkčný.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi sa Bachmutu nemienia vzdať: Napriek úspešným protiútokom Ukrajiny okolo Bachmutu sa ruské sily pravdepodobne snažia posilniť ofenzívne úsilie v tejto oblasti, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny. Šéf samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin 16. mája tvrdil, že ruské sily posilnili svoje sily v oblasti Bachmutu, aby stabilizovali situáciu.

Napriek úspešným protiútokom Ukrajiny okolo Bachmutu sa ruské sily pravdepodobne snažia posilniť ofenzívne úsilie v tejto oblasti, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny. Šéf samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin 16. mája tvrdil, že ruské sily posilnili svoje sily v oblasti Bachmutu, aby stabilizovali situáciu. Register škôd spôsobených Ruskom: Lídri členských krajín Rady Európy vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej podporili na Islande vznik registra škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Register škôd bude spravovať nový úrad v rámci rady, ktorý bude sídliť v holandskom Haagu, pobočku však bude mať i priamo na Ukrajine.

Lídri členských krajín Rady Európy vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej podporili na Islande vznik registra škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Register škôd bude spravovať nový úrad v rámci rady, ktorý bude sídliť v holandskom Haagu, pobočku však bude mať i priamo na Ukrajine. Problémy ruských aerolínií: Ruské aerolínie čelia rastúcim problémom s údržbou lietadiel v dôsledku sankcií, ktoré odrezali civilné letectvo od náhradných dielov a aktualizácií softvéru. Od jari 2022 leteckí dopravcovia vyžadujú od personálu, aby nezapisoval chyby na vybavení do letových denníkov, v dôsledku čoho lietadlá často lietajú bez odstránenia porúch.

Ruské aerolínie čelia rastúcim problémom s údržbou lietadiel v dôsledku sankcií, ktoré odrezali civilné letectvo od náhradných dielov a aktualizácií softvéru. Od jari 2022 leteckí dopravcovia vyžadujú od personálu, aby nezapisoval chyby na vybavení do letových denníkov, v dôsledku čoho lietadlá často lietajú bez odstránenia porúch. Predĺženie platnosti obilnej dohody: Rusko súhlasilo s predĺžením dohody o preprave obilia cez Čierne more, oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Jej platnosť sa predlžuje o dva mesiace. Dohoda mala prestať platiť dnes, ide o druhé predĺženie.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Devín má dlhy na päťsto rokov. Pomôcť mu má na mieru šitý zákon

Mestská časť Bratislava-Devín. (zdroj: SME/Marko Erd)

Neúspešné developerské plány z 90. rokov pociťuje bratislavská mestská časť Devín doteraz. Po dobrodružstve, v ktorom nechýbalo pochybné vydávanie zmeniek a podozrivé predaje pozemkov, je už osemnásť rokov v nútenej správe.

Ani tá však obci nepomáha zbaviť sa podlžností, ktoré v súčasnosti dosahujú bezmála dvanásť miliónov eur. Naopak, jej záväzky voči veriteľom stúpajú. Každý rok sa zvyšujú o 300-tisíc eur, pričom príjmy Devína dosahujú len jeden milión eur.

Mestskej časti má pomôcť novela zákona o rozpočtových pravidlách obcí, určená pre beznádejne zadlžené samosprávy. Do parlamentu ju predložili poslanci za SaS a Sme rodina, jej účinnosť navrhujú od 1. augusta tohto roka. Návrh zatiaľ prešiel len prvým čítaním.

Podľa novely by sa samospráva mohla zbaviť dlhov po tom, čo ich podľa svojich rozpočtových možností aspoň pätnásť rokov spláca v nútenej správe. Následne bude mať dvanásť mesiacov na to, aby sa dohodla s veriteľmi na ich ďalšom splácaní. Ak sa nedohodnú, dlhy sa vymažú a bežiace exekúcie sa zastavia.

V krátkosti z ekonomiky:

Karasova novela zákona o nadáciách: O poslednej kauze vlády Eduarda Hegera by sa verejnosť nemusela dozvedieť, ak by platili zmeny, ktoré prináša novela zákona o nadáciách z dielne exministra spravodlivosti Viliama Karasa. Novela nadačného zákona by politikom či verejným funkcionárom umožnila svoje podnikanie doslova skryť pred verejnosťou. Stačí, ak ho presunú pod nadáciu.

O poslednej kauze vlády Eduarda Hegera by sa verejnosť nemusela dozvedieť, ak by platili zmeny, ktoré prináša novela zákona o nadáciách z dielne exministra spravodlivosti Viliama Karasa. Novela nadačného zákona by politikom či verejným funkcionárom umožnila svoje podnikanie doslova skryť pred verejnosťou. Stačí, ak ho presunú pod nadáciu. Bratislavský magistrát rozdával odpustky: V Bratislave sú desiatky čiernych stavieb. Niektoré však v uplynulých týždňoch dostali od magistrátu hlavného mesta pozitívnu správu, lebo ich dodatočne zlegalizoval. Ktoré čierne stavby dostali od Bratislavy dodatočné povolenia? A aké argumenty použil magistrát pri ich schvaľovaní?

V Bratislave sú desiatky čiernych stavieb. Niektoré však v uplynulých týždňoch dostali od magistrátu hlavného mesta pozitívnu správu, lebo ich dodatočne zlegalizoval. Ktoré čierne stavby dostali od Bratislavy dodatočné povolenia? A aké argumenty použil magistrát pri ich schvaľovaní? Pravidlá na cestu do zahraničia vlastným autom: Natankovať doma alebo radšej až za hranicami? A v ktorej krajine sa čerpacím staniciam skôr vyhnúť? Ak idem novým elektromobilom, budem mať kde dobiť batériu? Pri cestovaní na dovolenku vlastným autom si musíte vopred zodpovedať na niekoľko základných otázok.

Škriniar sľúbil, že si na úrade zmení meno. Má to podmienku a pôsobí to bizarne

Milan Škriniar. (zdroj: SITA/AP)

Pred štyrmi rokmi uzavrel Škriniar s talianskym novinárom Matteom Barzaghim stávku. Slovenský stopér v službách Interu Miláno sľúbil, že si zmení na úrade meno na Milan Inter Škriniar. Podmienka? Musí vyhrať s milánskym Interom Ligu majstrov.

Teraz stávka naberá zaujímavý rozmer. Inter Miláno v odvete semifinále Ligy majstrov zdolal doma mestského rivala z AC 1:0. Keďže Inter vyhral aj prvý zápas 2:0, postúpil do finále. Po trinástich rokoch.

„Som hrdý na to, že som tu. Všetko, čo sme dosiahli, sme si zaslúžili. V nasledujúcich dňoch si uvedomíme, čo sme urobili,“ hodnotil tréner Simone Inzaghi.

Ak jeho Inter vo finále uspeje, tak zlatú medailu dostane prvýkrát v dejinách aj Slovák. Bez ohľadu na to, či vo finále nastúpi. Bolo by paradoxné, keby si Škriniar zmenil meno na Inter, keď má namierené do Paríža.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Vyvinuli nový liek na alzheimera. Výrazne spomaľuje postup choroby, ale má aj vážny vedľajší účinok

Ilustračná fotografia. (zdroj: AdobeStock)

Mohli by sme vstúpiť do éry, keď budeme vedieť liečiť Alzheimerovu chorobu, znie prvá veta v článku BBC, v ktorom informuje o novom lieku na toto neurodegeneratívne ochorenie. Volá sa donanemab a americká farmaceutická firma Eli Lilly uvádza, že spomaľuje tempo choroby asi o tretinu.

Za uplynulý rok ide už o druhý experimentálny liek na Alzheimerovu chorobu. Donanemab funguje rovnako ako lecanemab - liečivo, ktoré podľa štúdie z roku 2022 spomaľuje úbytok kognitívnych funkcií o 27 percent.

Má to však aj háčik. Dvaja až traja dobrovoľníci zomreli pravdepodobne na následky nebezpečného opuchu mozgu po podaní lieku.

Riaditeľ Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied Norbert Žilka a vedec Tomáš Petrásek z Národného ústavu duševného zdravia v Prahe pre SME vysvetľujú, ako nový liek pôsobí, čo zapríčiňuje jeho nežiaduce účinky, ale aj to, či sú nové lieky predzvesťou toho, že v budúcnosti budeme vedieť Alzheimerovu chorobu úspešne liečiť.

V krátkosti o zdraví:

Ako uspať bábätko: Známky únavy môžu byť u každého dieťaťa iné a najlepší návod si vytvorí rodič jeho pozorovaním. Avšak aj bábätku či dieťaťu sa ľahšie zaspí, keď je spánkový tlak vysoký, je v pokojnom a uvoľnenom stave a nástupu spánku nič nebráni. Avšak niekedy dieťa potrebuje pomôcť s upokojením.

Známky únavy môžu byť u každého dieťaťa iné a najlepší návod si vytvorí rodič jeho pozorovaním. Avšak aj bábätku či dieťaťu sa ľahšie zaspí, keď je spánkový tlak vysoký, je v pokojnom a uvoľnenom stave a nástupu spánku nič nebráni. Avšak niekedy dieťa potrebuje pomôcť s upokojením. Otras mozgu podceňujeme: Každý rok utrpí na celom svete otras mozgu približne 56 miliónov ľudí. Z krátkodobých príznakov sú s ním spojené bolesť hlavy, nevoľnosť, citlivosť na svetlo a problémy so sústredením. Veľa ľudí však zápasí aj s dlhodobými príznakmi, pričom ide o oveľa bežnejší jav, než sme si dosiaľ mysleli.

Každý rok utrpí na celom svete otras mozgu približne 56 miliónov ľudí. Z krátkodobých príznakov sú s ním spojené bolesť hlavy, nevoľnosť, citlivosť na svetlo a problémy so sústredením. Veľa ľudí však zápasí aj s dlhodobými príznakmi, pričom ide o oveľa bežnejší jav, než sme si dosiaľ mysleli. Mandle sú ako policajti: O mandliach vieme, že ich máme, ale netušíme načo. „Sú ako policajti, chránia pred zlom, ktoré by nás mohlo ohroziť,“ hovorí špecialista ORL Ján Siváček. Ich odstraňovanie už nie je takým krvavým a krutým zákrokom ako v minulosti.

Podcasty SME

Zoom: Umelá inteligencia sa naučila čítať myšlienky

Karikatúra

Vozidlá na kampaň. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Morčacia polievka so zeleninou za polhodinu. (zdroj: Pixabay/Yash Gooly)

Hľadáte recept na sýtu polievku plnú chutí? Vyskúšajte si za polhodinu uvariť morčaciu polievku so zeleninou.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Zažil veľké kluby, reprezentáciu, ale aj živorenie bez výplat, vyhrážky, podrazy či igelitku plnú peňazí od trénera konkurenčného tímu. Vladimír Goffa v knihe Kontroverzný tréner otvorene hovorí o zákulisí slovenského futbalu.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.