Ranný brífing: Kočnera môžu potopiť nové dôkazy, Kremeľ pre Kinžaly zatýkal vedcov

Špecializovaný trestný súd má dnes vyniesť nový verdikt v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pôvodne boli Marian Kočner a Alena Zsuzsová uznaní za nevinných, najmä pre nedostatok dôkazov. Oproti septembru 2020 ich však v kauze značne pribudlo.

Na Ukrajine padol mýtus o neporaziteľnosti ruských striel Kinžal. Vývojára týchto moderných striel ešte v apríli zatkli spolu s ďalšími vedcami a obvinili z vlastizrady. Ich kolegovia teraz nevedia, ako majú ďalej pokračovať v práci.

Povinná telesná výchova - trikrát do týždňa. Žiaci zo základných škôl sa majú vďaka poslancom od septembra venovať športu intenzívnejšie. Školám však chýbajú telocvikári aj adekvátne priestory na cvičenie, a tak navýšenie hodín telesnej výchovy označujú za chaotický a nesystémový krok. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Do rozsudku v kauze Kuciak ostávajú posledné hodiny. Čo je nové oproti situácii spred troch rokov?

Marian Kočner na súde v kauze Kuciak a objednávky vrážd prokurátorov. (zdroj: TASR)

Rozsudok zo septembra 2020 hovoril o tom, že Marian Kočner aj Alena Zsuzsová sú v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nevinní, a to najmä pre nedostatok dôkazov. Mafiánsky podnikateľ dostal namiesto doživotia, ktoré žiadala prokuratúra, iba peňažný trest päťtisíc eur. Aj to za to, že mal doma nelegálne náboje.

Senát Ruženy Sabovej v obmenenom zložení si dá dnes v kauze Kuciak repete. Musí totiž vyniesť nový verdikt, keďže prípad mu v lete 2021 vrátil Najvyšší súd. A to aj s výpočtom chýb či nelogických postupov, ktoré sa mu nepozdávali.

V uplynulých mesiacoch tak musel Sabovej senát kauzu prejednávať prakticky nanovo. Tentoraz aj s „prílepkom“ - súvisiacim prípadom objednávky vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.

Obžaloba hovorí, že Kočner si ju u Zsuzsovej objednal ešte skôr ako likvidáciu novinára. Priority sa zmenili až časom, keď sa s objednávkou nič nedialo. Druhá objednávka však už bola podľa obžaloby dokončená dvojnásobnou vraždou.

Denník SME spísal zoznam hlavných dôkazov, ktoré v kauze Kuciak pribudli oproti septembru 2020, keď súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok.

Šibeničné termíny a vysoké pokuty. Metrostav či Ingsteel dali košom novej nemocnici v Martine

Základný kameň novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine. (zdroj: TASR)

Nielen nejasnosti o tom, či bude mať nová univerzitná nemocnica v Martine aj ďalšie technické poschodie. A nielen šibeničné termíny a vysoké pokuty za ich nedodržanie. Do tendra na výstavbu novej nemocnice sa podľa informácií denníka SME neprihlásil nikto možno aj preto, že projekt zaostáva za harmonogramom.

Záujemcovia mali ponuky predložiť do minulého piatku. Keďže neprišla ani jedna, riaditeľ martinskej univerzitnej nemocnice Ivan Kocan tender zrušil. Trhových konzultácií sa pritom zúčastnilo deväť stavebných firiem. Medzi nimi aj známe spoločnosti ako Metrostav Slovakia či Ingsteel a zahraničné spoločnosti ako Fincantieri Infrastrutture Sociali z Talianska.

Zrušenie tendra prekvapilo a znepokojilo Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu, ktorá dohliada na projekty, ktoré sú financované z plánu obnovy. Na novú univerzitnú nemocnicu v Martine má z neho ísť 330 miliónov eur.

Vedenie nemocnice chce tender do dvoch týždňov zopakovať. Viacerí odborníci však pochybujú, či sa dá nové zdravotnícke zariadenie postaviť do júna 2026, keď naň Slovensko musí vyčerpať peniaze z plánu obnovy.

V krátkosti z domova:

Simon s Hegerom nepôjde: Strana Maďarské fórum niekdajšieho politika SMK a Mosta-Hídu Zsolta Simona ešte do vlaňajška bežne nedosahovala podporu ani pol percenta. Teraz by sa o spojenie s Maďarským fórom mal uchádzať aj bývalý premiér Eduard Heger s Demokratmi. Simon v rozhovore pre SME tvrdí, že na kandidátke Demokratov určite nebude.

Strana Maďarské fórum niekdajšieho politika SMK a Mosta-Hídu Zsolta Simona ešte do vlaňajška bežne nedosahovala podporu ani pol percenta. Teraz by sa o spojenie s Maďarským fórom mal uchádzať aj bývalý premiér Eduard Heger s Demokratmi. Simon v rozhovore pre SME tvrdí, že na kandidátke Demokratov určite nebude. Most-Híd 2023 sa dohodol s Dzurindom: Maďarská kresťanskodemokratická aliancia sa premenovala na Most-Híd 2023. Na jej čele stoja ľudia z bývalého Mostu-Híd, ktorí opustili stranu Aliancia. Nový predseda László Sólymos informoval, že strana sa dohodla na strategickej volebnej spolupráci so stranou Modrí.

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia sa premenovala na Most-Híd 2023. Na jej čele stoja ľudia z bývalého Mostu-Híd, ktorí opustili stranu Aliancia. Nový predseda László Sólymos informoval, že strana sa dohodla na strategickej volebnej spolupráci so stranou Modrí. Nedostatky na Policajnej akadémii: Úrad inšpekčnej služby zistil na Akadémii Policajného zboru porušenia v ôsmich oblastiach. Kontrola začatá v súvislosti s postrelením študentky bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov ministerstva vnútra. Týkali sa napríklad porušení predpisov pri nosení zbraní či uzamykaní miestností.

Vedci vyvíjali nezničiteľné strely, Rusko ich zatklo za vlastizradu

Ruský minister obrany Sergej Šojgu a ďalší vysokí dôstojníci stoja pri stíhačke MiG-31 nesúcej hypersonickú strelu Kinžal. (zdroj: SITA/AP)

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi založil Valerij Zvegincev laboratórium vysokorýchlostnej aerodynamiky v ruskom Novosibirsku. Ďalšie roky spolu s kolegami pracovali aj na vývoji moderných ruských zbraní vrátane nadzvukových rakiet. Len samotný Zvegincev napísal asi tristo štúdií.

V čase, keď sa ukazuje, že západné obranné systémy dokázali na Ukrajine zostreliť aj moderné strely Kinžal, ktoré Rusko vyhlasuje za nezničiteľné, sa objavili aj informácie o tom, že Zveginceva ešte v apríli zatkli a obvinili z vlastizrady.

Nie je pritom sám – vo väzbe sú už od minulého roka aj dvaja jeho kolegovia, ktorí tiež pracovali na vývoji hypersonických rakiet. Vedci na Sibíri sa teraz v otvorenom liste búria proti ich zadržaniu.

Kým štát od nich požaduje akademickú činnosť, každý článok či štúdia môžu podľa nich dnes viesť k trestnému stíhaniu. „To, za čo sme dnes chválení a dávaní za príklad ostatným, sa zajtra stáva dôvodom na trestné stíhanie. V tejto situácii je jednoducho nemožné, aby náš inštitút fungoval,“ píšu vedci.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko zintenzívnilo útoky: Ukrajina zostrelila 29 z 30 rakiet, ktoré na jej územie vypálilo Rusko, oznámili ukrajinský predstavitelia. Rusi v rámci útoku odpálili z mora, vzduchu a zeme strely s plochou dráhou doletu, dva iránske drony Šahíd a dva prieskumné drony. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj uviedol, že všetky ciele nad Kyjevom boli zostrelené.

Ukrajina zostrelila 29 z 30 rakiet, ktoré na jej územie vypálilo Rusko, oznámili ukrajinský predstavitelia. Rusi v rámci útoku odpálili z mora, vzduchu a zeme strely s plochou dráhou doletu, dva iránske drony Šahíd a dva prieskumné drony. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj uviedol, že všetky ciele nad Kyjevom boli zostrelené. Ukrajinský postup pri Bachmute: Ukrajinské jednotky zosilnili tlak na ruské sily severne a južne od Bachmutu. Ukrajinská armáda tvrdí, že v ťažkých bojoch pri Bachmute dosiahla ďalšie územné zisky. Ruské žoldnierske sily zasa hovoria, že postúpili vo vnútri mesta, kde sa Kyjevu zatiaľ podarilo uspieť len nepatrne.

Ukrajinské jednotky zosilnili tlak na ruské sily severne a južne od Bachmutu. Ukrajinská armáda tvrdí, že v ťažkých bojoch pri Bachmute dosiahla ďalšie územné zisky. Ruské žoldnierske sily zasa hovoria, že postúpili vo vnútri mesta, kde sa Kyjevu zatiaľ podarilo uspieť len nepatrne. Rok bojov o Bachmut: Nové satelitné snímky Bachmutu ukazujú skazu, ktorú spôsobili mesiace bojov medzi obrancami a ruskými silami. Mnohé časti mesta sú úplne zničené. V Bachmute sa sústreďujú boje už celé mesiace, ide o najdlhší a najkrvavejší boj od začiatku invázie Ruska vlani vo februári.

Nové satelitné snímky Bachmutu ukazujú skazu, ktorú spôsobili mesiace bojov medzi obrancami a ruskými silami. Mnohé časti mesta sú úplne zničené. V Bachmute sa sústreďujú boje už celé mesiace, ide o najdlhší a najkrvavejší boj od začiatku invázie Ruska vlani vo februári. Ukrajina už použila Storm Shadow: Ukrajinci už použili strely s plochou dráhou letu Storm Shadow, povedal bez ďalších podrobností britský minister obrany Ben Wallace. Podľa Moskvy Ukrajinci tieto strely použili minulý piatok pri útokoch na Luhansk, ktorý je už od roku 2014 pod kontrolou proruských separatistov.

Ukrajinci už použili strely s plochou dráhou letu Storm Shadow, povedal bez ďalších podrobností britský minister obrany Ben Wallace. Podľa Moskvy Ukrajinci tieto strely použili minulý piatok pri útokoch na Luhansk, ktorý je už od roku 2014 pod kontrolou proruských separatistov. Exwagnerovec si rozmyslel azyl: Niekdajší člen ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Andrej Medvedev, ktorý po januárovom prekročení hranice požiadal o azyl v Nórsku, sa chce vrátiť do Ruska. 26-ročný Rus si podľa vlastných slov želá návrat aj napriek tomu, že by ho to mohlo ohroziť na živote.

Niekdajší člen ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Andrej Medvedev, ktorý po januárovom prekročení hranice požiadal o azyl v Nórsku, sa chce vrátiť do Ruska. 26-ročný Rus si podľa vlastných slov želá návrat aj napriek tomu, že by ho to mohlo ohroziť na živote. Moldavsko sa ponáhľa do Únie: Moldavsko chce čím skôr vstúpiť do Európskej únie, aby sa ochránilo pred hrozbami z Ruska. Moldavská prezidentka Maiou Sanduová dúfa, že čoskoro bude prijaté rozhodnutie, aby mohlo už budúci mesiac začať rokovania o vstupe.

Zo zahraničných webov:

Je bankrot USA reálny? Telenovela hádok o morálnosť dlhov vrcholí

Rotunda budovy amerického Kapitolu so sochou Georgea Washingtona. (zdroj: SITA/AP)

Manažéri najväčšej americkej banky JPMorgan Chase sa raz týždenne stretávajú vo „vojnovej miestnosti“. Najnovšie sa už nebavia o bankovej kríze, ale o tom, ako sa pripraviť na jedno z najťažšie kalkulovateľných rizík na finančných trhoch, ktorým je technický bankrot Spojených štátov amerických (takzvaný default).

Dôjde k nemu, ak sa demokrati a republikáni do konca mája nedohodnú na zvýšení dlhového stropu. Tento scenár označil šéf J.P. Morgan Chase Jamie Dimon za „potenciálne katastrofálny“.

Ide o hypotetické riziko a trhy s ním v zásade veľmi nepočítajú, pretože ide o tradičné politické divadlo, v ktorom si oba tábory (demokrati a republikáni) vyčítajú, kto môže za neustále rastúci verejný dlh USA.

Prezident Joe Biden sa stretol s predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym, ktorého republikánska strana blokuje zvyšovanie dlhového limitu. Kým Biden je optimista a verí, že ku kompromisu dôjde, McCarthy varuje, že k dohode o dlhovom strope majú zatiaľ ďaleko. V každom prípade, chcú ju vraj dosiahnuť do nedele 21. mája.

V krátkosti z ekonomiky:

Kuciakova kauza Technopol sa vlečie: Ani sedem rokov nestačilo, aby v kauze Technopol Servis úradovala spravodlivosť. Prípad otvoril zavraždený novinár Ján Kuciak, Technopol podľa neho podvodne získali ľudia okolo podnikateľa Mariána Kočnera. Vyšetrovanie podvodnej schémy dozoroval prokurátor Maroš Žilinka.

Ani sedem rokov nestačilo, aby v kauze Technopol Servis úradovala spravodlivosť. Prípad otvoril zavraždený novinár Ján Kuciak, Technopol podľa neho podvodne získali ľudia okolo podnikateľa Mariána Kočnera. Vyšetrovanie podvodnej schémy dozoroval prokurátor Maroš Žilinka. Parlament je proti zákazu spaľovacích motorov: Plénum Národnej rady schválilo stanovisko parlamentu k európskemu zákazu výroby nových spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa uznesenia má vláda hlasovať proti každému návrhu, ktorý smeruje k znevýhodňovaniu, predražovaniu alebo zákazu spaľovacích motorov. Slovensko má tiež podporovať zachovanie technologickej neutrality.

Plénum Národnej rady schválilo stanovisko parlamentu k európskemu zákazu výroby nových spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa uznesenia má vláda hlasovať proti každému návrhu, ktorý smeruje k znevýhodňovaniu, predražovaniu alebo zákazu spaľovacích motorov. Slovensko má tiež podporovať zachovanie technologickej neutrality. Energodotácie do konca septembra: Ministerstvo hospodárstva predĺži platnosť opatrenia 2.1 na kompenzáciu cien energií až do konca septembra, informoval nový minister hospodárstva Peter Dovhun. Výzva je určená pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom.

Katastrofa a nezvestný Benzema. Ani stopa po tíme, ktorý mal vždy víťazný trik

Francúzsky útočník Realu Madrid Karim Benzema. (zdroj: TASR/AP)

Manchester City v odvete semifinále Ligy majstrov zdolal Real Madrid 4:0. Keďže anglický tím uhral v prvom zápase na pôde Madridu remízu 1:1, zaistil si postup do finále.

City totálne prevýšil súpera a to vo veľkom štýle. Futbalom, intenzitou, poriadkom a talentom vyradil Real Madrid, ktorý mu nedokázal ani konkurovať. Hlavne v prvom polčase anglický tím školil hráčov stále ešte úradujúceho šampióna Ligy majstrov. Španielsky gigant bol schopný čiastočne reagovať až v druhom polčase.

Real mohol prehrať aj oveľa vyšším rozdielom. Sám Erling Haaland mal tri veľké šance, ktoré však famóznym zákrokmi zneškodnil brankár Thibaut Courtois.

„Viem, že minulý rok dali Zlatú loptu Benzemovi, ale keby ju dali Courtoisovi, nič by sa nestalo,“ chválil súpera Guardiola. Jeho City má senzačnú fazónu, čo potvrdzuje aj v Premier League. Titul má už takmer istý, je aj vo finále FA Cupu. Citizens neprehrali už 23 zápasov za sebou.

Takto zabili Jozefa Chovanca. Jeho krv tečie po dlážke, kým papaláši letia na operu

Z inscenácie Obráťte kone! (Smrť Jozefa Chovanca). (zdroj: Joseph Marčinský)

Sledujeme rôzne situácie. Ľudí náhliacich sa na prílety a odlety. Poľovníka, ktorý okamžite zakotvil v bare a do odletu sa poriadne opije. Dojemné zvítanie rodín aj papalášsku cestu vládnym špeciálom. V priestore sa premelú športovkyne, neupravení výrastkovia, muži v teplákoch aj elegantné dámy.

Muža, ktorý od prvej chvíle leží uprostred scény s rozbitou hlavou, si v tomto letiskovom chaose nikto nevšíma. Po celý čas inscenácie je na javisku prítomný a jeho krv sa rozlieva po dlážke.

Aj keď ho v závere zdvihnú do výšky, nie je to celkom jednoznačné memento zbytočnej smrti človeka. Možno len potrebovali uvoľniť miesto pre batožinu na posuvnom páse.

Autor a režisér Ján Mikuš vo svojej inscenácii Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca) prináša znepokojivý pohľad na povrchné aj brutálne situácie, ktoré sa síce stali nedávno, no zabúdame na ne rovnako rýchlo ako na udalosti v letiskových halách.

V krátkosti z kultúry:

Rodinný príbeh o tranzícii: Marvin Horvát sa narodil v ženskom tele a stal sa manželkou i matkou dvoch detí. Až potom prišlo rozhodnutie, že podstúpi operáciu a hormonálnu terapiu. A tento proces premeny sleduje režisérka a antropologička Soňa G. Lutherová vo svojom filme Šťastný človek.

Marvin Horvát sa narodil v ženskom tele a stal sa manželkou i matkou dvoch detí. Až potom prišlo rozhodnutie, že podstúpi operáciu a hormonálnu terapiu. A tento proces premeny sleduje režisérka a antropologička Soňa G. Lutherová vo svojom filme Šťastný človek. Luxus v Cannes: Festival v Cannes musí vo svojom rozpočte počítať s rozmarmi filmových a hudobných hviezd. Ten rozpočet je zvyčajne vo výške 20 miliónov eur a Francúzi vedia, že z polovice sa naň skladajú oni. Rok čo rok si preto so záujmom čítajú články o tom, ako boli ich peniaze minuté.

Festival v Cannes musí vo svojom rozpočte počítať s rozmarmi filmových a hudobných hviezd. Ten rozpočet je zvyčajne vo výške 20 miliónov eur a Francúzi vedia, že z polovice sa naň skladajú oni. Rok čo rok si preto so záujmom čítajú články o tom, ako boli ich peniaze minuté. Almodóvarov gej western: Jedným z najväčších lákadiel tohtoročného festivalu v Cannes bol nový film Pedra Almodóvara. Ale nie z kategórie takých, ako zvyčajne nakrúca. Tentoraz je to western. A ten zas nie je taký, ako westerny zvyčajne bývajú. Tentoraz to je gej western.

Rozhovory ZKH: Ľudovít Ódor. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Dá sa zastaviť odliv najšikovnejších študentov zo Slovenska? Ako pomôcť slovenským univerzitám? Ako chce pomôcť vyviesť Slovensko z krízy? Je slovenská ekonomika už zdochýňajúci tiger? A máme na Slovensku krízu hodnôt? Pozrite si diskusiu Zuzany Kovačič Hanzelovej s Ľudovítom Ódorom, novovymenovaným premiérom úradníckej vlády.

