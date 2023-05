Výber rozhovorov: O hrozbe úmrtia pravice, dôsledkoch vzťahu s narcistom či diktátoroch vo vojne

Výber z najlepších rozhovorov pre SME.

Ak umrie pravica, umrie demokracia

SaS chce podľa svojho predvolebného hesla "meniť hru", na svojej kandidátke pritom ponúka najmä staré tváre.

Lídrom 150-člennej kandidátky do septembrových volieb je predseda strany Richard Sulík, nasleduje podpredseda SaS a bývalý minister školstva Branislav Gröhling, trojkou je tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková. Štvorkou je bývalá ministerka spravodlivosti a odídenkyňa zo Za ľudí Mária Kolíková.

Netypicky sa však na kandidátke strany, ktorá sa profiluje ako liberálna, ocitol aj bývalý predseda konzervatívneho Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina. Kandidovať bude zo 150. miesta.

"Hrozí nám, že umrie pravica," hovorí Hlina pre SME. "Rozhodujúci zápas" sa podľa neho vo voľbách 2023 nebude odohrávať medzi liberálmi a konzervatívcami.

"Som konzervatívec, som pravičiar. Nezmenil som sa. Kandidujem ako umiernený konzervatívec na kandidátke strany, ktorá je liberálna a pravicová," vraví.

Pred 22 rokmi som sa ako minister vnútra rozlúčil s viacerými ľuďmi. Dnes to už vidím inak

V úradníckej vláde Ľudovíta Ódora je jediným, kto už má ministerské skúsenosti. Ivan Šimko je vo vláde už štvrtýkrát. Ministrom vnútra bol aj v prvej vláde Mikuláša Dzurindu, v jeho druhej bol ministrom obrany a vo vláde Jána Čarnogurského na začiatku 90. rokov bol ministrom spravodlivosti.

V rozhovore pre denník SME hovorí Šimko o tom, prečo prijal ponuku ísť do úradníckej vlády, či odvolá policajného prezidenta, ako vníma vojnu policajtov a spis Gorila, či sa už pomeril s Mikulášom Dzurindom a či hrozí zmanipulovanie volieb.

Štátne orgány sa snažili zakryť páchateľov vraždy a kriminalizovať nášho syna

Elektrickú gitaru Daniela Tupého majú jeho rodičia stále odloženú. Mal ju na chrbte, keď ho s kamarátmi v piatok 4. novembra 2005 večer prepadla banda neonacistov. Stačilo, že mal dlhé vlasy, aby pre útočníkov predstavoval terč.

Aj gitara nesie stopy rán a úderov. Tupý zomrel na mieste dobodaný nožom. Jeho otec bol teraz po vyše 17 rokoch opäť vypovedať v prípade vraždy svojho syna, keďže polícia zadržala a z vraždy obvinila advokáta Adama Puškára. Podozrivých pritom mali vyšetrovatelia vytipovaných už v prvých hodinách vyšetrovania.

„Po zmene vlády v roku 2006 a nástupe ministra vnútra Roberta Kaliňáka nastala zmena. Štátne orgány namiesto toho, aby vyšetrili vraždu, sa snažili zakryť skutočných páchateľov, kriminalizovať obeť a usilovali sa, aby prípad dospel do premlčania. Takmer sa to podarilo,“ hovorí Daniel Tupý starší po tom, ako si preštudoval tri škatule dokumentov z vyšetrovania, ktoré dostal na polícii.

Dôsledky vzťahu s narcistom? Depresie, izolácia aj pokusy o samovraždu

Vraj najlepšou, ale zároveň najdrsnejšou školou, ako spoznať narcistu, je zažiť ho na vlastnej koži. Mnohí ľudia spadnú do vzťahov s takýmito ľuďmi, lebo ich nik neučil rozoznávať manipulatívne správanie. Napríklad takmer polovicu klientely psychológa Roberta Tomšika tvoria tí, ktorí sú s narcistami v rozvodovom konaní.

„Nik im neverí. Narcistický expartner z nich často spraví pred súdom, znalcami či prokuratúrou tú najhoršiu osobu. Zmanipuluje celé okolie. A osoba, ktorá je skutočná obeť, vyzerá ako labilná, nekompetentná alebo agresor len preto, že je stále v traume a nevie adekvátne reagovať. Neraz sa stalo, že manipulatívny narcista vďaka svojim taktikám vyhral súd a dostal deti do celkovej opatery alebo striedavej starostlivosti,“ opisuje skúsenosti z praxe.

Aj preto, aby ľuďom priblížil tému narcistického zneužívania a spôsoby, ako sa z neho dostať, napísal knihu V zajatí narcizmu.

Nič lepšie ako Slovensko sme nenašli

Najdôležitejšou firmou jeho podnikateľského impéria je I.D.C. Holding, výrobca horaliek a ďalších cukrovinkárskych produktov.

Pavol Jakubec však vlastní aj gumársku spoločnosť Vegum a megahotel Damian, ktorý vyrástol v stredisku Jasná v Demänovskej doline.

Ako hovorí, do odchodu do dôchodku mu zostáva päť rokov. Dovtedy chce stihnúť jeden developerský projekt. Zatiaľ pripravil fabriky v Seredi a Cíferi na expanziu. So sladkosťami sa pozerá najmä po Poľsku.

Slovnaft naozaj veľa zarobil. A nie šikovnosťou manažérov

Exminister hospodárstva Karel Hirman tvrdí, že stôl po sebe necháva takmer čistý, aj preto zverejnil kauzu z Expa Dubaj. Jeho nástupca Peter Dovhun bude musieť dotiahnuť niektoré zahraničné investície. Najmä možný príchod firmy Bosch do Prešova.

„Ešte nie je nič uzavreté. Nešťastné výroky pána Sulíka pred odchodom z funkcie tejto investícii nepomohli,“ tvrdí Hirman v rozhovore pre INDEX.

Ani dodatočné peniaze z envirofondu podľa neho nemusia pomôcť výrobcovi hliníka Slovalcu k obnove výroby. Skôr sa v tejto fabrike môže zmeniť predmet výroby. „Zahraničný akcionár Slovalca je možnosti novej perspektívnej výroby naklonený,“ tvrdí exminister.

Vojna diktátorom pomáha. Je pravdepodobné, že aj Putinov nástupca by v nej pokračoval

Prvý rok vojny je dosť dôležitý. Ak má byť vodca zvrhnutý, stane sa tak hneď na začiatku. Dobrým príkladom je Saddám Husajn - bol zvrhnutý pomerne skoro po začatí vojenského konfliktu. Približne po roku však vojna začne diktátorom pomáhať, hovorí americká politologička Erica Frantzová.

O tom, čo jej výskum predznamenáva o budúcnosti Ruska, sa s ňou rozprávala Margarita Ljutovová, špeciálna korešpondentka portálu Meduza.

Rusko sme mohli zastaviť už dávno, ale my sme ho nebrali vážne

Na zdraví Vladimira Putina nemôžeme stavať stratégiu, Rusko treba poraziť, hovorí pre SME americký generál vo výslužbe Ben Hodges. Len absolútna porážka podľa neho môže na čelo ruského štátu priviesť iný typ politika.

V rozhovore opisuje, ako by mohla vyzerať ukrajinská protiofenzíva, čo vyčíta americkému prezidentovi a kde urobil Západ v poslednom desaťročí vo vzťahu k Rusku chybu. Varuje tiež, že rovnaké chyby sa opakujú v súčasnosti pri Číne.

Miestami mi je až ľúto, že nie som športovkyňa

„Mám pocit, že sme sa ocitli v kričiacom a nepočujúcom prostredí. Akoby sme boli všetci v jednej mase a zaslúžili by sme si jedno veľké: Stop!“ hovorí herečka Jana Kovalčíková, ktorá len prednedávnom vyhrala tanečnú súťaž Let´s Dance.

Zároveň si želá, aby sa ľudia v tomto chaose začali zhovárať a počúvať. „Ideme za jednou vecou, všetci chceme prežiť krásny život, poďme sa o tom normálne porozprávať,“ hovorí v rozhovore pre SME.

Na každého som mal názor. Správal som sa ako hlupák, kým ma neprefackali

Vraví, že je hrdý na svoje meno, nie vždy mu však pomohlo. Hoci jeho rodičia boli známi a viditeľní, on sa na svet šoubiznisu dlho prizeral len z diaľky. Všetko sa radikálne zmenilo, keď v roku 2004 moderoval Superstar na Nove.

Cítil sa nedotknuteľne. No len na chvíľu. Od mala bol zvyknutý na svoju odlišnosť, žiť s ňou ho naučili aj spolužiaci v škole, keď sa vysmievali z toho, aké má oči.

Jeho herecký a hudobný talent ho dnes priviedol k veľkej úlohe v seriáli o tragickom živote Ivety Bartošovej. Hrá jej partnera Ladislava Štaidla, donedávna najväčšieho pána československej popmusic.

"Každému mužovi sa môže stať, že podľahne svojmu vplyvu a chcel by aj v osobnom živote uplatňovať svoju moc," komentuje psychologické hry, ktoré medzi nimi boli a ktoré ich ničili.

Aj Ondřej Brzobohatý sa musel naučiť strážiť si svoje psychické zdravie. Znášať deštrukčný tlak bulváru. Prijať pravidlá biznisu. Nechce sa sťažovať. Naopak, vždy ho podráždi, keď je niekto šoubiznisom živý, a pritom sa tvári, že je z neho otrávený.

