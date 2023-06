Ranný brífing: Fico nemusí ani napriek výhre vládnuť, Žilinka začal špicľovať kolegov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Smer vyhral troje zo štyroch posledných volieb, keď mu prieskumy predpovedali víťazstvo. Napriek tomu majú teraz väčšiu šancu vládnuť Hlas alebo progresívci. Do volieb zostávajú štyri mesiace a na niektoré otázky už existujú kvalifikované odpovede založené na vyjadreniach lídrov, prieskumoch aj skúsenosti z predošlých volieb.

Úniky zo spisov chce generálny prokurátor Maroš Žilinka odhaliť tak, že dal sledovať počítače kolegov. Softvér, ktorý naplno beží od mája, vie o používateľoch zistiť aj iné informácie, prokurátori majú obavy.

Bakalárka za 500, diplomovka za 900 eur. O podvodoch pri písaní záverečných prác sa hovorí už roky a narážame na ne aj pri niektorých politikoch. Situácia sa dlhodobo neriešila - zmenilo sa to až minulý rok, kedy sa do legislatívy zaviedol pojem akademický podvod. Bude táto zmena efektívna? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Do volieb zostávajú štyri mesiace: Bude premiérom Šimečka alebo Pellegrini?

Bude premiérom Michal Šimečka alebo Peter Pellegrini? (zdroj: SME/Marko Erd)

Aby sa premiérom po predčasných parlamentných voľbách mohol stať Michal Šimečka alebo Peter Pellegrini, musia byť splnené dve podmienky. Po prvé, Smer napriek predpokladanému víťazstvu vo voľbách nebude mať s kým vytvoriť vládnu koalíciu a po druhé, vládnu koalíciu sa podarí zostaviť Progresívnemu Slovensku alebo Hlasu.

Prvá podmienka by mala byť splnená, ak lídri strán nezmenia po voľbách svoje vyhlásenia o vylúčení spolupráce so Smerom či s Republikou. Zo strán, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať do parlamentu, totiž spoluprácu so Smerom vylúčili všetky okrem SNS a Republiky. Hlas naznačuje, že by do vlády so Smerom ísť nechcel.

Hlas však zároveň vylúčil spoluprácu s Republikou. Znamená to, že jedinou možnou koalíciou by mohlo byť zoskupenie Smeru, Republiky a SNS. Tieto strany nateraz nemajú dostatočnú podporu, aby získali väčšinu v parlamente.

Potenciál na vytvorenie vládnej koalície, naopak, majú Hlas aj PS. Ak by napríklad voľby dopadli podobne ako májový prieskum agentúry AKO, zložiť by sa dali tri variácie vládnych koalícií na čele s Hlasom a jedna pod vedením Progresívneho Slovenska.

Žilinka nasadil systém na sledovanie počítačov prokuratúry

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bezpečnostný softvér, ktorý má zabrániť vynášaniu interných dokumentov, dal nasadiť do počítačov na prokuratúre jej šéf Maroš Žilinka. Systém testovali už dlhšie bez vedomia samotných prokurátorov. Keď sa to dozvedeli, začali sa dožadovať informácií, nakoľko sú ich počítače sledované a čo sa s údajmi o nich ďalej deje.

Ešte vlani na to listom Žilinku upozornil aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. „Je to vážne podozrenie. Mnohí prokurátori sú tým znepokojení a verím, že sa to v krátkom čase vysvetlí,“ povedal v decembri 2022 v Denníku N. Existovala aj obava, že k informáciám zo systému má prístup SIS.

V plnej prevádzke systém podľa zistení SME beží od mája. Generálna prokuratúra na otázky o sledovaní počítačov prokurátorov odmietla odpovedať. Neodpovedala ani na otázku, či preverila podozrenia z možného zneužitia softvéru "na špicľovanie" a s akým výsledkom.

Žilinkov bezpečnostný expert opisoval nasadenie softvéru s názvom Safetica ako opatrenie na zamedzenie vynášania citlivých dokumentov cez e-mail, USB kľúč a podobne. Ubezpečoval, že systém nesleduje obsah komunikácie, ale dokáže spätne vysledovať správanie používateľa na služobnom počítači.

V krátkosti z domova:

Tri príbehy zlyhania systému: Tri ženy zažili sexuálne násilie. Každá z nich sa obrátila na políciu, každá z nich mala zlý a traumatický zážitok. Jeden príbeh skončil rovno v koši na polícii. Ďalší traumatizoval obeť v celom procese a ide teraz na súd. Tretí príbeh ukazuje, že ani to, keď už dostanete prípad na súd, neznamená, že sa nebude ťahať dlhé roky.

Tri ženy zažili sexuálne násilie. Každá z nich sa obrátila na políciu, každá z nich mala zlý a traumatický zážitok. Jeden príbeh skončil rovno v koši na polícii. Ďalší traumatizoval obeť v celom procese a ide teraz na súd. Tretí príbeh ukazuje, že ani to, keď už dostanete prípad na súd, neznamená, že sa nebude ťahať dlhé roky. Školy nemajú na učebnice: Aktuálny školský rok sa ešte ani neskončil, no riaditelia základných škôl už majú hlavy v smútku z toho nasledujúceho. Od ministerstva školstva totiž dostali nižšie dotácie na nákup nových učebníc. Vlani bol príspevok na edukačné publikácie vo výške takmer 19 miliónov eur, teraz je zo štátneho rozpočtu vyčlenených iba 5,8 milióna eur.

Aktuálny školský rok sa ešte ani neskončil, no riaditelia základných škôl už majú hlavy v smútku z toho nasledujúceho. Od ministerstva školstva totiž dostali nižšie dotácie na nákup nových učebníc. Vlani bol príspevok na edukačné publikácie vo výške takmer 19 miliónov eur, teraz je zo štátneho rozpočtu vyčlenených iba 5,8 milióna eur. Odysea potratovej tabletky: Potratová tabletka mala na Slovensku registráciu, ale už o ňu dávno prišla. Žiadny z desiatich ministrov zdravotníctva nezmenil vyhlášku tak, aby ju ženy mohli používať. Ide pritom o najbezpečnejší spôsob. Ak minister zdravotníctva Michal Palkovič tabletku povolí, bude ju treba znovu registrovať a nový minister po septembri ju môže opäť zakázať.

Kremeľ chce vlasteneckých intelektuálov. Na univerzitách zavedie nový povinný predmet

Ľudia kráčajú okolo ruského symbolu vojny v Petrohrade. (zdroj: SITA/AP)

Ak chcel niekto v Sovietskom zväze získať vysokoškolský diplom, musel absolvovať ideologické hodiny „vedeckého komunizmu“. Zdá sa, že Rusko teraz podobný predmet vracia do osnov.

Predmet základy ruskej štátnosti má v študentoch „vyvinúť zmysel pre občiansku zodpovednosť a vlastenectvo“, ako aj „pocit, že patria do ruskej civilizácie“, píše sa v návrhu k pripravovanému predmetu.

Osnovy, ktoré učia o úpadku Západu či o viere v ruský štát, majú podľa Kremľa urobiť z vysokoškolákov „vlasteneckých intelektuálov“. Pre učiteľov zas môžu znamenať stratu zamestnania.

Základy ruskej štátnosti budú pravdepodobne musieť absolvovať študenti prvých ročníkov všetkých odborov. Má ísť dokopy o 72 hodín rozložených v prvom semestri. Učiť by sa mal začať na jeseň.

V krátkosti z Ukrajiny:

Stretnutie európskych lídrov: Takmer päťdesiatka európskych lídrov sa symbolicky stretla v Moldavsku, ktoré sa tiež od začiatku ruskej invázie do susednej Ukrajiny zmieta v politických krízach. Druhý summit Európskeho politického spoločenstva má podľa politikov vyslať signál, že Európa je jednotná.

Takmer päťdesiatka európskych lídrov sa symbolicky stretla v Moldavsku, ktoré sa tiež od začiatku ruskej invázie do susednej Ukrajiny zmieta v politických krízach. Druhý summit Európskeho politického spoločenstva má podľa politikov vyslať signál, že Európa je jednotná. Ruský útok na MDD: Ostreľovanie Kyjeva si vyžiadalo životy troch ľudí, vrátane jedného dieťaťa. V dvoch štvrtiach Kyjeva hlásili celkovo 19 zranených. Poškodená bola aj detská poliklinika v mestskej časti Desňanskyj. Zasiahnuté boli aj tri školy, materská škola, okresná policajná stanica a šesť domov.

Ostreľovanie Kyjeva si vyžiadalo životy troch ľudí, vrátane jedného dieťaťa. V dvoch štvrtiach Kyjeva hlásili celkovo 19 zranených. Poškodená bola aj detská poliklinika v mestskej časti Desňanskyj. Zasiahnuté boli aj tri školy, materská škola, okresná policajná stanica a šesť domov. Situácia v Bachmute: Veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Syrskyj konštatoval, že ruské útoky v Bachmute ustali, no podľa neho ide len o dočasný útlm. Navyše sa znásobilo ostreľovanie. Pokračoval, že ukrajinské sily v týchto dňoch prestali postupovať na pozíciách okolo Bachmutu.

Veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Syrskyj konštatoval, že ruské útoky v Bachmute ustali, no podľa neho ide len o dočasný útlm. Navyše sa znásobilo ostreľovanie. Pokračoval, že ukrajinské sily v týchto dňoch prestali postupovať na pozíciách okolo Bachmutu. Únia pošle Ukrajine viac munície: Poslanci Európskeho parlamentu v Bruseli v zrýchlenom právnom konaní odobrili nové nariadenie o podpore výroby munície. Cieľom je urýchliť dodávky munície a rakiet na Ukrajinu a pomôcť členským štátom obnoviť vyprázdnené vojenské sklady.

Poslanci Európskeho parlamentu v Bruseli v zrýchlenom právnom konaní odobrili nové nariadenie o podpore výroby munície. Cieľom je urýchliť dodávky munície a rakiet na Ukrajinu a pomôcť členským štátom obnoviť vyprázdnené vojenské sklady. Podiel Bieloruska na deportácií detí: Ukrajina má dôkazy, že na deportáciách ukrajinských detí, civilných rukojemníkov i vojnových zajatcov sa priamo podieľajú aj bieloruské orgány. Štát nemá informácie o 180-tisíc ukrajinských deťoch, ktoré boli na Ruskom okupovanom území.

Ukrajina má dôkazy, že na deportáciách ukrajinských detí, civilných rukojemníkov i vojnových zajatcov sa priamo podieľajú aj bieloruské orgány. Štát nemá informácie o 180-tisíc ukrajinských deťoch, ktoré boli na Ruskom okupovanom území. Švajčiarske tanky pre Ukrajinu: Švajčiarsky zbrojársky koncern Ruag napriek odmietavým signálom z vlády oficiálne požiadal o export 96 vyradených tankov Leopard 1. O nákup týchto tankov má záujem nemecká zbrojovka Rheinmetall. Použité tanky, ktoré momentálne nie sú spôsobilé na nasadenie do boja, by neskôr mali byť ďalej posielané na Ukrajinu.

Švajčiarsky zbrojársky koncern Ruag napriek odmietavým signálom z vlády oficiálne požiadal o export 96 vyradených tankov Leopard 1. O nákup týchto tankov má záujem nemecká zbrojovka Rheinmetall. Použité tanky, ktoré momentálne nie sú spôsobilé na nasadenie do boja, by neskôr mali byť ďalej posielané na Ukrajinu. Ukrajina v NATO: Všetci spojenci z NATO sa zhodujú na tom, že Ukrajina sa stane členom aliancie, vyhlásil generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg a dodal, že Moskva nemá právo veta proti rozširovaniu NATO.

Zo zahraničných webov:

Skúšali, pokiaľ to pôjde. Narobili miliónové dlhy a zmizli

Na skládke odpadu Vlčie hory pri Hlohovci polícia zistila v roku 2018 ukladanie bežného i nebezpečného odpadu napriek tomu, že táto bola uzatvorená už v roku 2016. (zdroj: TASR)

Ak by chcel niekto vymyslieť plán, vďaka ktorému by jeho firma porušovala celý rad zákonov, no aj tak by ostal beztrestný, nevyzeralo by to inak. Majitelia kontroverznej skládky Vlčie hory pri Hlohovci vytvorili spleť firiem, v ktorej nechýbajú biele kone a schránky v daňových rajoch.

Až do roku 2012 bolo okolo Vlčích hôr relatívne ticho. Prerušil ho zámer, ktorý majiteľ skládky, spoločnosť Plastic People, predložil úradom na posúdenie vplyvu na životné prostredie. Firma chcela rozšíriť kapacitu skládky z pôvodných 415-tisíc kubických metrov o ďalších 264 500 kubických metrov.

Plánovala tiež vybudovať nové kapacity na zneškodňovanie nebezpečných odpadov a vytvoriť plochy na biodegradáciu odpadov znečistených ropnými látkami. Náklady na projekt mali presiahnuť deväť miliónov eur.

Výsledok: prevádzkovateľ skládky s veľkým negatívnym vplyvom na životné prostredie je v konkurze, všetky stopy po majiteľoch firmy sú upratané, dlhy sa počítajú v miliónoch eur a je viac-menej isté, že sa na ne poskladajú daňoví poplatníci. Ten príbeh poukazuje na to najhoršie v slovenskom podnikateľskom prostredí.

V krátkosti z ekonomiky:

Zetor má problémy: Brnianska značka traktorov Zetor Tractors, patriaca slovenskej investičnej skupine HTC Investments, zápasí s poklesom predajnosti a rastúcimi nákladmi. Kedysi zlaté vajce investičnej skupiny, za ktorou stojí slovenský miliardár Martin Blaškovič má finančné problémy. Pre výrobcu traktorov tak hľadajú strategického investora.

Brnianska značka traktorov Zetor Tractors, patriaca slovenskej investičnej skupine HTC Investments, zápasí s poklesom predajnosti a rastúcimi nákladmi. Kedysi zlaté vajce investičnej skupiny, za ktorou stojí slovenský miliardár Martin Blaškovič má finančné problémy. Pre výrobcu traktorov tak hľadajú strategického investora. Nvidia pokorila giganty: Americká firma Nvidia sa dostáva medzi absolútnu technologickú elitu. Svojím výkonom na akciovej burze atakuje top giganty, ako sú Apple, Microsoft, Amazon a Alphabet. Trhová kapitalizácia Nvidie, teda sumárna hodnota všetkých jej akcií, obchodovaných na burze, sa blíži k hranici jeden bilión dolárov.

Americká firma Nvidia sa dostáva medzi absolútnu technologickú elitu. Svojím výkonom na akciovej burze atakuje top giganty, ako sú Apple, Microsoft, Amazon a Alphabet. Trhová kapitalizácia Nvidie, teda sumárna hodnota všetkých jej akcií, obchodovaných na burze, sa blíži k hranici jeden bilión dolárov. Schodok štátneho rozpočtu: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája schodok 3,32 miliardy eur, pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka bol schodok na úrovni 1,55 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 6,5 percenta a dosiahli 7,23 miliardy eur. Výdavky vzrástli o 26,6 percenta na 10,55 miliardy eur.

S Ramsaym alebo bez? Kto by mohol trénovať slovenskú hokejovú reprezentáciu

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay. (zdroj: SITA)

Craig Ramsay priniesol identitu hokejovej reprezentácie. Ucelený systém hry založený na neustálom korčuľovaní, snahe okamžite získať puk a podpore útoku, či obrany všetkými hráčmi na ľade.

Začal preferovať mladých hráčov, ktorí sa chceli podriadiť tímu. Tá zmena bola viditeľná aj pre hokejových laikov. Vďaka jeho osobnosti a odbornosti mu ľudia z hokejového prostredia uverili, a tak tieto zmeny mohol do detailov aplikovať.

Na budúcich MS v Česku bude mať 73 rokov a je legitímne sa pýtať, či je predĺženie zmluvy s ním namieste. Minulý rok na MS to bolo nepatrné, ale tento rok už bolo cítiť, že Ramsay má toho dosť. Najmä mentálne.

Ramsay sa snažil vychovať si svojho nástupcu. Popri ňom si vyskúšali rolu asistenta trénera reprezentácie Róbert Petrovický, Michal Handzuš, Ľubomír Višňovský, Vladimír Országh, či aktuálne Ján Pardavý, Andrej Podkonický a Peter Frühauf. Napriek tomuto zoznamu, veľa ľudí na zväze nevidí aktuálne za Ramsayho náhradu a preto dúfajú, že im ešte na rok prikývne.

Nie si môj syn, si hračkou náhody, vravel mu Alain Delon. Jeho telo našli už v rozklade

Ari Boulogne celý život tvrdil, že je syn Alaina Delona. (zdroj: FDC)

Ari Boulogne nerád otváral susedom dvere. Neotváral ani vtedy, keď prišli údržbári alebo keď bolo treba dezinfikovať a deratizovať byty. Výsledkom bolo, že v tom jeho sa nekontrolovateľne premnožili šváby.

Nájomníci na ulici Cambronne v Paríži vravia, že to s ním nebolo nikdy ľahké. S priateľkou sa stále hádali, kričali na seba, navzájom sa udierali. Pravidelne na nich volali policajtov, aby ich prišli upokojiť.

V poslednom čase bola situácia iná. Najprv sa vytratila ona a potom už nevídali ani jeho. A keď sa náhodou zjavil, mali oňho strach. Ich obavy sa potvrdili pred desiatimi dňami, keď ho polícia našla mŕtveho. Z pohľadu na jeho telo bolo jasné, že jeho smrť bola staršieho dáta.

Tragický koniec Ariho Boulogna zodpovedal tomu, aký tragický bol jeho život. Vo Francúzsku ho boli plné noviny. V každej správe sa pritom objavilo meno muža, o ktorom celý život tvrdil, že je jeho otec. A ktorý bol celý jeho život stavebným prvkom jeho nešťastia - Alain Delon.

V krátkosti z kultúry:

Zimková bola priekopníčka monodrám: Ten film má v sebe humor, ale je zároveň o bežnom živote obyčajných ľudí a o trápeniach, ktoré sa s ním spájajú. Vymyslela si ho Milka Zimková, ktorá v ňom stvárnila aj hlavnú úlohu. A filmom Pásla kone na betóne si získala divákov. Zimková zomrela vo veku 71 rokov po ťažkej chorobe.

Ten film má v sebe humor, ale je zároveň o bežnom živote obyčajných ľudí a o trápeniach, ktoré sa s ním spájajú. Vymyslela si ho Milka Zimková, ktorá v ňom stvárnila aj hlavnú úlohu. A filmom Pásla kone na betóne si získala divákov. Zimková zomrela vo veku 71 rokov po ťažkej chorobe. Bobuľová dokázala zariskovať: Po stretnutí s herečkou Barborou Bobuľovou je človeku hneď jasné, že je presne tým typom, čo sa neberie príliš vážne, dokáže zariskovať, zo dňa na deň zbaliť kufor a zamávať na pozdrav. Doma mala za sebou úspechy, ale cítila, že toho môže skúsiť ešte viac. A tak odišla do Talianska.

Po stretnutí s herečkou Barborou Bobuľovou je človeku hneď jasné, že je presne tým typom, čo sa neberie príliš vážne, dokáže zariskovať, zo dňa na deň zbaliť kufor a zamávať na pozdrav. Doma mala za sebou úspechy, ale cítila, že toho môže skúsiť ešte viac. A tak odišla do Talianska. Tomáš a Diana prevetrávajú stereotypy: Slovenskí diváci sa potrebujú smiať. Tak to vyzerá z ponuky domácich filmov v kinách. A k žánru komédie sa obracajú aj nové seriály v televízii. Najnovšie Tomáš a Diana. Ich humor stojí na prevetrávaní stereotypov v partnerských vzťahoch.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

