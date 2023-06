Ranný brífing: Prezidentka asi chystá pôdu nástupcovi, Kyjev stále hľadá slabiny frontu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prezidentka Zuzana Čaputová tento týždeň definitívne oznámi, či bude alebo nebude opätovne kandidovať za prezidentku. Podľa neoficiálnych zdrojov s opätovnou kandidatúrou váha. Ak by znova kandidovala, nič by nezískala tým, že to oznámi teraz. Nástupcovi tým však poskytne čas na rozbeh.

Ukrajinci ešte nezačali útočiť naplno, ide skôr o menšie operácie na rôznych častiach frontu. Očakávali to aj odborníci. Prekvapením však je, že sa im darí posúvať sa v okolí Donecka.

Štyria z desiatich Slovákov vypli správy a nesledujú ich. Najčastejšie sa vyhýbame správam o vojne na Ukrajine, o zdraví a covide, informáciám o sociálnej spravodlivosti a vypíname aj správy o domácej politike. Sme presýtení zlými správami? A čo s tým? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Čo ak prezidentka Čaputová už nebude opäť kandidovať? Budú kandidovať Mistrík alebo Korčok?

Prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: SITA)

Zuzana Čaputová by bola favoritkou na víťazstvo v prezidentských voľbách 2024, ak by sa opäť rozhodla kandidovať. Napriek tomu by už začiatkom týždňa mohla oznámiť opak.

Prezidentka a jej rodina sú už roky hlavným terčom politických aj osobných útokov Smeru, Igora Matoviča, extrémistov, prívržencov Ruska či odporcov očkovania. Jej rozhodovanie môžu ovplyvniť aj vyhrážky, ktorým čelia aj jej deti. Viackrát však povedala, že ju oponenti takýmto tlakom „neupracú“.

Načasovanie jej vyhlásenia naznačuje, že mandát obhajovať nebude, podobne ako jej predchodca Andrej Kiska. Ako najznámejšia politička by opätovnú kandidatúru mohla oznámiť až koncom roka, len týždne pred voľbami. Skorým oznámením akoby skôr chcela vytvoriť priestor svojmu nástupcovi na kampaň.

„Vytvorila by viac priestoru pre kampaň osobám, ktoré sú jej hodnotovo blízke a ktoré by práve v prípade jej kandidatúry do volieb nešli,“ predpokladá politológ Peter Spáč. Jej nasledovníkom by mohol byť diplomat Ivan Korčok. Svoju kandidatúru zatiaľ komentuje opatrne.

Patrilo sa počkať: Ctíme si prezidentkino právo formulovať jedno či druhé rozhodnutie. Pochopíme oboje a nebudeme ju vydierať, že musí splniť naše priania. Nie, nikto nemá povinnosť plniť objednávku, s ktorou nie je stotožnený. Dokonca ani hlava štátu, píše Zuzana Kepplová.

Ctíme si prezidentkino právo formulovať jedno či druhé rozhodnutie. Pochopíme oboje a nebudeme ju vydierať, že musí splniť naše priania. Nie, nikto nemá povinnosť plniť objednávku, s ktorou nie je stotožnený. Dokonca ani hlava štátu, píše Zuzana Kepplová. Celkom slušné zrkadlo: Všetky reakcie na správu o opätovnej ne/kandidatúre prezidentky, ktorých autori na vyjadrenie prezidentky nečakali, sú celkom slušné zrkadlo. Kde sa vôbec vzalo toľko drzosti, že na ňu vyvíjame taký nátlak? Pýta sa Nataša Holinová.

Smer stratil veľkú časť volebného potenciálu. Progresívne Slovensko sa posilnilo a je druhé

Poslanec Robert Fico. (zdroj: SITA)

Smer je stále najväčším favoritom septembrových predčasných volieb, no zrejme začal strácať voličské jadro a svoj volebný potenciál. Stále ho však má najvyšší zo všetkých strán.

Anketárom dnes hovorí menej ľudí ako pred mesiacom, že Smer budú určite voliť alebo ho zvažujú ako svoju druhú voľbu. Ukazuje to volebný model agentúry NMS Market Research, ktorý si objednal denník SME.

Smer by podľa neho voľby vyhral so ziskom 19,6 percenta. Ešte v máji mu agentúra namerala 21,3 percenta. Voličské jadro strany kleslo o tri a pol percenta na 12 percent. Ide o voličov, ktorí tvrdia, že sú už pevne rozhodnutí voliť Smer.

Ešte viac klesol volebný potenciál Smeru, približne o šesť percent na súčasných 21,7 percenta. Sú v ňom zahrnutí voliči, ktorí chcú určite voliť Smer, ale aj tí, ktorí sa rozhodujú medzi viacerými stranami vrátane Smeru.

Najviac skalných má Smer: 77 percent voličov plánuje v predčasných parlamentných voľbách voliť ten istý politický subjekt, ktorí by volili dnes. Najviac „skalných" voličov má podľa prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza strana Smer, a to 90 percent.

77 percent voličov plánuje v predčasných parlamentných voľbách voliť ten istý politický subjekt, ktorí by volili dnes. Najviac „skalných" voličov má podľa prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza strana Smer, a to 90 percent. Kto by mal byť premiérom: Petra Pellegriniho by si za premiéra želala pätina ľudí, Robert Fico má podporu vyše 14 percent, vyplýva z prieskumu agentúry AKO pre TA3. Osem percent opýtaných by na čele vlády chcelo Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska.

V krátkosti z domova:

Proces s Bödörom sa do volieb nezačne: Kauza obžalovaných Norberta Bödöra, Tibora Gašpara či Dušana Kováčika je už pomaly dlhšie zaseknutá na súdoch, než trvalo jej vyšetrovanie. Najvyšší súd najnovšie rozhodol, že Špecializovaný trestný súd je povinný rozhodnúť o obžalobe. Ak sudca obžalobu na údajnú zločineckú skupinu odmietne, prokuratúra sa môže opäť sťažovať.

Kauza obžalovaných Norberta Bödöra, Tibora Gašpara či Dušana Kováčika je už pomaly dlhšie zaseknutá na súdoch, než trvalo jej vyšetrovanie. Najvyšší súd najnovšie rozhodol, že Špecializovaný trestný súd je povinný rozhodnúť o obžalobe. Ak sudca obžalobu na údajnú zločineckú skupinu odmietne, prokuratúra sa môže opäť sťažovať. Podmienka pre strieľajúceho inštruktora: Postrelená kadetka zostala ochrnutá na zvyšok života. Inštruktor, ktorý ju zranil, žiada dohodu o vine a treste, mohol by vyviaznuť s podmienkou. Čaká sa, čo povie druhá strana a prokurátor. Zatiaľ nie je jasné ani to, kto ochrnuté dievča odškodní.

Postrelená kadetka zostala ochrnutá na zvyšok života. Inštruktor, ktorý ju zranil, žiada dohodu o vine a treste, mohol by vyviaznuť s podmienkou. Čaká sa, čo povie druhá strana a prokurátor. Zatiaľ nie je jasné ani to, kto ochrnuté dievča odškodní. Dôvod pokuty pre Liptáka: Mal právo kritizovať protipandemické opatrenia, ale na odbornom fóre, a nie pred laickou verejnosťou. Disciplinárna komisia Slovenskej lekárskej komory vysvetlila, prečo pred takmer dvomi rokmi dala kontroverznému lekárovi Petrovi Liptákovi pokutu päťsto eur.

Ukrajinci strácajú ochranu, Rusi vytvárajú polia smrti. Čo ukázal prvý týždeň protiofenzívy?

Ukrajinský tankista na fronte neďaleko Bachmutu. (zdroj: SITA/AP)

O ukrajinskej protiofenzíve sa hovorilo už niekoľko mesiacov. Ukrajinci si pripravovali pozície aj tým, že bombardovali ruské muničné sklady či veliace centrá. Mesiace ukrajinských príprav využili Rusi na budovanie niekoľkých obranných línií na frontovej línii dlhej takmer tisíc kilometrov.

Ukrajinci ešte nezačali útočiť naplno, ide skôr o menšie operácie na rôznych častiach frontu. Očakávali to aj odborníci. Ukrajinci takto hľadajú slabšie miesto v ruskej obrane, ktoré potom naplno využijú.

Získali však už niekoľko menších dedín a napríklad územia okolo zničeného Bachmutu, o ktorý sa bojovalo takmer desať mesiacov. Prekvapením je, že Ukrajincom sa darí posúvať v okolí Donecka, ktorý obsadili ešte po roku 2014 Rusmi podporovaní separatisti a odvtedy sa tu front výraznejšie nehýbal.

Rusi sa v prvých dňoch ukrajinskej protiofenzívy snažili najmä zničiť čím viac ukrajinských bojových vozidiel skôr, ako sa dostanú k obranným líniám. Túto oblasť tak premenili na zónu smrti. Ak sa táto taktika ukáže ako účinná, Ukrajina môže stratiť priveľa z desaťtisícok nedávno vycvičených vojakov, priveľa tankov na to, aby potom vedeli prelomiť hlavnú obrannú líniu.

Nové epicentrum bojov: Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová uviedla, že najaktívnejšie boje už neprebiehajú v okolí Bachmutu vo východnej časti Doneckej oblasti, ale na juhu. Konkrétne v smere na dve pobrežné mestá Berďansk a Mariupoľ. Ukrajinská ofenzíva tam pomaly zatláča ruské sily.

Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová uviedla, že najaktívnejšie boje už neprebiehajú v okolí Bachmutu vo východnej časti Doneckej oblasti, ale na juhu. Konkrétne v smere na dve pobrežné mestá Berďansk a Mariupoľ. Ukrajinská ofenzíva tam pomaly zatláča ruské sily. Rusi posilňujú na juhu letectvo: Rusko podľa britskej vojenskej rozviedky od začiatku ukrajinskej protiofenzívy posilnilo letectvo na juhu Ukrajiny. Na letisku v Berďansku, západne od Mariupolu, rozmiestnilo 20 helikoptér. Vrtuľníky sú pravdepodobne schopné útočiť na pozemné ciele strelami dlhšieho doletu.

Rusko podľa britskej vojenskej rozviedky od začiatku ukrajinskej protiofenzívy posilnilo letectvo na juhu Ukrajiny. Na letisku v Berďansku, západne od Mariupolu, rozmiestnilo 20 helikoptér. Vrtuľníky sú pravdepodobne schopné útočiť na pozemné ciele strelami dlhšieho doletu. Rusi menia taktiku: Ruská armáda sa poučila z vlastných chýb a mení bojovú taktiku, napísal denník The New York Times. Ruské sily sú stále nevyrovnané, v príprave na ukrajinskú protiofenzívu však zlepšili disciplínu, koordináciu i leteckú podporu.

Ruská armáda sa poučila z vlastných chýb a mení bojovú taktiku, napísal denník The New York Times. Ruské sily sú stále nevyrovnané, v príprave na ukrajinskú protiofenzívu však zlepšili disciplínu, koordináciu i leteckú podporu. Ruský nedostatok tankov: Ruské jednotky trpia nedostatkom tankov, pripustil ruský minister obrany Sergej Šojgu v čase pokračujúcej protiofenzívy Kyjeva aj za pomoci západnej vojenskej techniky. Šojgu na návšteve vojenskej továrne na západe Sibíri uviedol, že produkciu obrnených vozidiel je potrebné zvýšiť.

Ruské jednotky trpia nedostatkom tankov, pripustil ruský minister obrany Sergej Šojgu v čase pokračujúcej protiofenzívy Kyjeva aj za pomoci západnej vojenskej techniky. Šojgu na návšteve vojenskej továrne na západe Sibíri uviedol, že produkciu obrnených vozidiel je potrebné zvýšiť. Protiofenzívu brzdia mínové polia: Ukrajinské sily postupujú na viacerých miestach frontu, ale s ťažkosťami čelia ruskej prevahe v letectve a delostrelectve. Podľa denníka Wall Street Journal plán Kyjeva na oslobodenie okupovaných území naráža na obranu a mínové polia.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zničenie Kachovskej priehrady: Kachovská priehrada bola navrhnutá tak, aby odolala takmer akémukoľvek mysliteľnému útoku zvonka. Mesiace pred pretrhnutím bola viditeľne poznačená bojom a to vyvolalo domnienky, že mohla padnúť za obeť nahromadeným škodám. Denník The New York Times však preveril viacero dôkazov, podľa ktorých zrútenie priehrady nebolo nehodou.

Kachovská priehrada bola navrhnutá tak, aby odolala takmer akémukoľvek mysliteľnému útoku zvonka. Mesiace pred pretrhnutím bola viditeľne poznačená bojom a to vyvolalo domnienky, že mohla padnúť za obeť nahromadeným škodám. Denník The New York Times však preveril viacero dôkazov, podľa ktorých zrútenie priehrady nebolo nehodou. Aj Rusov na Západe treba sledovať: Český prezident Petr Pavel dal rozhovor Rádiu Slobodná Európa. V diskusii s ukrajinskou moderátorkou Natalijou Sedleckou povedal, že tajné služby na Západe by mali zvýšiť monitoring ruských občanov žijúcich v zahraničí. Kontroverzné výroky nevyužila len prokremeľská propaganda, kritizujú ich aj politológovia či ruská opozícia.

Český prezident Petr Pavel dal rozhovor Rádiu Slobodná Európa. V diskusii s ukrajinskou moderátorkou Natalijou Sedleckou povedal, že tajné služby na Západe by mali zvýšiť monitoring ruských občanov žijúcich v zahraničí. Kontroverzné výroky nevyužila len prokremeľská propaganda, kritizujú ich aj politológovia či ruská opozícia. Prijatie Ukrajiny do NATO: Spojené štáty nepodniknú osobitné opatrenia, ktoré by Ukrajine uľahčili vstup do Severoatlantickej aliancie, uviedol americký prezident Joe Biden s tým, že musí splniť rovnaké kritériá. Aj podľa šéfa NATO Jensa Stoltenberga summit NATO v Litve priblíži Ukrajinu k aliancii, ale pozvánku nedostane.

Zo zahraničných webov:

Nájomné byty pre Bratislavu? Známi sú prví developeri a ich projekty

Pohľad na Bratislavu. (zdroj: TASR)

V praxi to vyzerá ako nápad, ktorý pomôže obom stranám. Hlavné mesto ním vyrieši otázku nájomných bytov, developerom sa uvoľnia ruky v územiach, v ktorých by nemohli stavať toľko bytov, koľko chcú.

Takto v skratke vyzerá plán bratislavského magistrátu, ktorého cieľom je vytvoriť fond nájomných bytov. Jeho základným predpokladom je zmena územného plánu tak, aby developer mohol stavať viac bytov. Za to investor „daruje“ časť bytov mestu, ktoré ich bude prenajímať.

To, či mesto tieto projekty podporí, majú preveriť urbanistické štúdie, ktoré určia, či lokality spĺňajú predpoklady na zmenu územného plánu v prospech verejného záujmu.

Do tejto fázy fázy zatiaľ prešlo sedemnásť projektov a developerov. Vo všetkých prípadoch ide o zvýšenie kvót na výstavbu bytov. Zatiaľ je však priskoro hovoriť o tom, koľko z nich bude nájomných.

V krátkosti z ekonomiky:

Lákavá nehnuteľnosť v lukratívnej oblasti: Zatvorená budova školy na Lazaretskej ulici v Bratislave posledných 18 rokov chátra. To sa môže v najbližšom období zmeniť. Zanedbaná nehnuteľnosť totiž bude meniť majiteľa. Aktuálny vlastník pre INDEX potvrdil, že ju nebude rekonštruovať a ponúkne ju na predaj.

Zatvorená budova školy na Lazaretskej ulici v Bratislave posledných 18 rokov chátra. To sa môže v najbližšom období zmeniť. Zanedbaná nehnuteľnosť totiž bude meniť majiteľa. Aktuálny vlastník pre INDEX potvrdil, že ju nebude rekonštruovať a ponúkne ju na predaj. Sebestačnosť vo výrobe elektriny: Slovensko sa tento rok stalo sebestačným vo výrobe elektrickej energie. Podľa predbežných údajov za prvé štyri mesiace od prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS k tomu prispela hlavne nižšia spotreba elektriny. Produkcia elektriny na Slovensku za prvé štyri mesiace roka medziročne stúpla o 0,8 percenta na 9,88 terawatthodín.

Slovensko sa tento rok stalo sebestačným vo výrobe elektrickej energie. Podľa predbežných údajov za prvé štyri mesiace od prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS k tomu prispela hlavne nižšia spotreba elektriny. Produkcia elektriny na Slovensku za prvé štyri mesiace roka medziročne stúpla o 0,8 percenta na 9,88 terawatthodín. OPEC stráca s Ruskom trpezlivosť: Rusku sa doteraz darilo udržiavať dobré vzťahy s OPEC a niektorými ďalšími ropnými a plynárenskými mocnosťami. Zdá sa však, že po vyše roku vojny na Ukrajine sa jeho vzťahy so Saudskou Arábiou a ďalšími členmi OPEC zhoršujú. Rusko totiž utužuje energetické väzby s mocnosťami, ktoré sú otvorené jeho lacnej rope a plynu.

Skúsení majstri kopili detinské chyby. Slovákov zachránila bizarnosť

Slovenská futbalová reprezentácia na zápase s Islandom. (zdroj: SITA/AP)

Tréner Francesco Calzona postavil do kvalifikačného zápasu na Islande zrejme to najskúsenejšie, čo slovenský futbal mal v tomto momente k dispozícii. V zápase roka, ako sám tento duel nazval, chýbali z rôznych dôvodov Ondrej Duda, Lukáš Haraslín či Vladimír Weiss mladší.

Na ihrisko tak musel vybehnúť Marek Hamšík po kariére či Milan Škriniar po troch mesiacoch bez futbalu. Po majstrovských sezónach nechýbali Denis Vavro, David Hancko, Stanislav Lobotka či Juraj Kucka.

Slovenskí futbalisti zvíťazili v kvalifikačnom zápase na EURO 2024 na Islande 2:1. Pod ich triumf v Reykjavíku sa gólovo podpísali Juraj Kucka a kurióznym spôsobom aj striedajúci Tomáš Suslov, za domácich vyrovnal z jedenástky na priebežných 1:1 Alfred Finnbogason.

Slováci majú po troch odohratých zápasoch na konte sedem bodov a upevnili si druhé miesto v tabuľke J-skupiny za deväťbodovým lídrom Portugalskom. Sportnet ohodnotil výkony slovenských futbalistov známkami od 1 po 10.

El Niño je už tu. Budúci rok zrejme padnú teplotné rekordy

Rok 2016 bol najteplejší v histórii meraní aj vďaka vplyvu javu El Niño. (zdroj: SITA/AP)

V Tichom oceáne začal vystrájať chlapček – po španielsky El Niño, ktorý so sebou prináša oteplenie povrchových oceánskych vôd a zmeny v globálnom počasí. Klimatológovia varujú, že prirodzený teplý oceánsky jav bude zrejme silnejší ako po minulé roky. El Niño sa vyskytol aj v najteplejšom roku v histórii meraní – 2016.

El Niño je opakujúca sa odchýlka v systéme morského prúdenia v Tichom oceáne. Ide v podstate o teplú fázu javu, ktorý sa prezýva El Niño južná oscilácia. Jeho opakom je chladná fáza prezývaná La Niña, čo v Španielčine znamená dievčatko. Obe fázy môžu výrazne ovplyvňovať globálne počasie. Posledné tri roky sa v Tichom oceáne prejavovala práve La Niña.

Je nezvyčajné, že sa tento jav dial tri roky za sebou. No napriek svojmu ochladzujúcemu efektu nezabránil tomu, aby sa roky 2020, 2021 a 2022 zaradili medzi osem najteplejších v histórii meraní. La Niña s veľkou pravdepodobnosťou zabránila tomu, aby lámali predchádzajúce rekordy.

S príchodom teplej fázy El Niño sa mnohí klimatológovia obávajú ešte extrémnejších teplôt a počasia. Momentálne sú nadpriemerne teplé aj severné časti Atlantiku a Tichého oceánu.

V krátkosti z vedy a techniky:

Vysoké riziko vyhynutia žralokov: Nový rozsiahly prieskum zameraný na takmer 400 koralových útesov po celom svete odhalil, že žraloky postupne miznú z vôd, v ktorých sa bežne nachádzajú. Štúdia poukazuje na znepokojujúce znamenie - obávaným rybám hrozí oveľa väčšie riziko vyhynutia, než sa doteraz predpokladalo.

Nový rozsiahly prieskum zameraný na takmer 400 koralových útesov po celom svete odhalil, že žraloky postupne miznú z vôd, v ktorých sa bežne nachádzajú. Štúdia poukazuje na znepokojujúce znamenie - obávaným rybám hrozí oveľa väčšie riziko vyhynutia, než sa doteraz predpokladalo. Ľudia prepadávajú astrológii: Astrológia je na vzostupe – tento trend podľa odborníkov poháňajú mladšie generácie a svedčí o tom aj nespočetné množstvo webových stránok a platforiem, ktoré sa venujú astrologicky zameraným ľuďom. Nie všetci však považujú rastúci význam astrológie za pozitívny vývoj.

Astrológia je na vzostupe – tento trend podľa odborníkov poháňajú mladšie generácie a svedčí o tom aj nespočetné množstvo webových stránok a platforiem, ktoré sa venujú astrologicky zameraným ľuďom. Nie všetci však považujú rastúci význam astrológie za pozitívny vývoj. Desaťtisíc krokov denne: Dobrá správa pre tých, ktorí sa poctivo snažia dosiahnuť desaťtisíc krokov každý deň: najnovšie vedecké poznatky naznačujú, že pre mnohých môže byť vhodnou voľbou kráčať denne menej. Všetko závisí od veku, kondície a cieľov, ktoré sme si stanovili. Na čísle desaťtisíc nie je pri krokoch nič magické.

