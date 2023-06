Ranný brífing: Kiska to mal s Ficom ťažšie než Čaputová, Matovič a Kollár obišli zákon

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prezidentka Zuzana Čaputová je pod tlakom politikov, ale Andrej Kiska to mal po víťazstve nad Robertom Ficom vo funkcii ťažšie. Po štyroch rokoch vo funkcii majú podobnú popularitu, nájdu sa však najmenej tri väčšie rozdiely.

Poslanci sa na poslednú chvíľu snažia pretlačiť viac ako dva tucty návrhov zákonov. Skrátené legislatívne konanie pritom ohli tak, že je zrejme v rozpore s rokovacím poriadkom. Za porušenie zákona im však žiaden postih nehrozí.

Na zvláštne financovanie politických strán sme si u nás už tak trochu zvykli. Najnovším prípadom sú extrémisti z Republiky, ktorí požičiavajú peniaze sami sebe, akurát nie je úplne jasné, odkiaľ na to zobrali. Ako sa na Slovensku financujú politické strany? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Leto v Čechách a na Morave. Tento cestovateľský bedeker je plný tipov na zaujímavé výlety po susednej krajine. Predstavíme vám turistické atrakcie, historické pamiatky, jazerá aj zoologické záhrady.

Hodnotovo bližších prezidentov sme nemali, medzi Čaputovou a Kiskom sú však aj veľké rozdiely

Bývalý prezident Andrej Kiska a prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: SITA)

Prezidentke Zuzane Čaputovej dôveruje okolo 40 percent opýtaných, ukazujú prieskumy.Bola by favoritkou, ak by pokúsila obhájiť prezidentské kreslo. V miere popularity sa k nej z aktívnych politikov približuje len Peter Pellegrini.

Pripomína to situáciu spred piatich rokov, keď oznámil Andrej Kiska, že už nebude znovu kandidovať. Agentúra Focus mu v tom čase namerala dôveryhodnosť 46 percent, teda vyššiu ako teraz Čaputovej. Aj jemu konkuroval iba Pellegrini.

V ďalších mesiacoch však Kiskova popularita po nevýraznom pokuse vstúpiť do straníckej politiky už len padala, čo vyvrcholilo neúspechom jeho strany Za ľudí v parlamentných voľbách.

Politológ Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky si myslí, že žiadni slovenskí prezidenti nemali k sebe hodnotovo tak blízko ako títo dvaja. No ich pôsobenie v prezidentskom paláci prinieslo aj množstvo rozdielov.

Prezidenti, ktorí sa bijú za demokraciu: Áno, Kiska a Čaputová sú napriek rozdielom hodnotovo najbližší. A prvým bodom tohto porovnávania môže byť pokojne dôstojnosť prezidentského úradu, ktorá po Gašparovičovom odchode ležala na traumatológii, píše Nataša Holinová.

Ani vlády Smeru a HZDS tak nelámali pravidlá parlamentu. Vymysleli systém zákonov na počkanie

Líder OĽaNO Igor Matovič a šéf Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Keď si parlament na chaotickej májovej schôdzi nečakane odhlasoval jej predčasný koniec, najmä OĽaNO s tým nesúhlasilo. Tvrdili, že poslancom bolo odopreté právo hlasovať o zostávajúcich návrhoch, ktoré poslanci nestihli prerokovať. Teraz na júnovej schôdzi sa OĽaNO a tiež Sme rodina poistili, aby sa scenár už neopakoval.

Zrejme prvýkrát v histórii si odhlasovali, aby 26 návrhov zákonov prešlo celým legislatívnym procesom na jednej jedinej schôdzi. Zrejme tým porušili zákon o rokovacom poriadku. Výbory musia totiž dostať návrhy v predstihu v lehote nie kratšej ako 30 dní a v takomto veľkom rozsahu sa pravidlá nikdy neobchádzali.

Skrátené konanie by totiž mali vlády a parlament využívať len v prípade ohrozenia ľudských práv, bezpečnosti a keď štátu hrozia hospodárske škody.

„To aj Maďar chápe, že keď je v zákone napísané, že lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní, že to nemôže znamenať pravý opak,“ reaguje Béla Bugár, ktorý ako poslanec zažil všetky volebné obdobia od roku 1990 s výnimkou posledného. Na podobný prípad si nepamätá. Ak návrhy poslanci skutočne schvália už v júni, hrozí im veto prezidentky, ale aj podanie na Ústavný súd.

Vetrákovská väčšina opäť úraduje: Nájdeme už len málo ľudí, ktorých by prekvapila spolupráca OĽaNO, Sme rodina, tarabovcov a samozvaných Demokratov Eduarda Hegera. Nevieme, prečo potrebujú svoje čerstvé zákony v druhom čítaní nasilu predkladať na prebiehajúcu schôdzu, keď si môžu zvolať samostatnú a dodržať lehoty aj zvyklosti, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Pre obťažovanie detí hrozí škole súd: Rodičia žalujú školu v Slovenskom Grobe. Školská inšpekcia im dala za pravdu, že učiteľ sa nevhodne správal k ich deťom, najmä k dievčatám. Sťažovali sa aj na iných pedagógov, vrátane riaditeľa školy. Keďže škola nekonala - učiteľ na škole stále učí - rozhodli sa podniknúť ďalšie právne kroky.

Rodičia žalujú školu v Slovenskom Grobe. Školská inšpekcia im dala za pravdu, že učiteľ sa nevhodne správal k ich deťom, najmä k dievčatám. Sťažovali sa aj na iných pedagógov, vrátane riaditeľa školy. Keďže škola nekonala - učiteľ na škole stále učí - rozhodli sa podniknúť ďalšie právne kroky. Zahraniční študenti vytláčajú našich: Zahraničným študentom zvyčajne stačí získať na prijímacích pohovoroch menej bodov, ako slovenským záujemcom o štúdium medicíny. Mnohí slovenskí maturanti idú preto radšej študovať medicínu do Česka a väčšina sa už nevráti. Na slovenských lekárskych fakultách sa počet zahraničných medikov medziročne stále zvyšuje.

Zahraničným študentom zvyčajne stačí získať na prijímacích pohovoroch menej bodov, ako slovenským záujemcom o štúdium medicíny. Mnohí slovenskí maturanti idú preto radšej študovať medicínu do Česka a väčšina sa už nevráti. Na slovenských lekárskych fakultách sa počet zahraničných medikov medziročne stále zvyšuje. Progresívne Slovensko predbehlo Hlas: Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer so ziskom 18,9 percenta hlasov. Nasledovalo by Progresívne Slovensko s 15,5 percentami a Hlas so 14,8 percentami. Vyplýva to z volebného modelu Ipsosu pre Denník N. Do parlamentu by sa dostalo osem strán a hnutí.

Tyranovi musíme odťať hlavu, hovoria ruské milície na adresu Putina

Bojovník z Ruského dobrovoľníckeho zboru. (zdroj: SITA/AP)

Prvé cezhraničné útoky boli rýchle a tajné, povedal veliteľ Denis Kapustin. Hŕstka bojovníkov vstúpila do dediny, preskúmala terén, niekoľkokrát vystrelila na ruských pohraničníkov a vytratila sa.

Neskôr sa nakrátko vrátili, aby sa porozprávali s dedinčanmi. Nakoniec podľa neho veľká skupina vykonala hlavnú misiu - zabila desiatky nepriateľských vojakov, ďalších zajala a ukradla zbrane.

Kapustin je veliteľom Ruského dobrovoľníckeho zboru, jednej z dvoch nezávislých milícií, ktoré nedávno zorganizovali sériu spoločných cezhraničných útokov na území ruskej Belgorodskej oblasti.

„Ide o plnohodnotné útoky na územie Ruskej federácie, kým je pod okupáciou kremeľského režimu,“ povedal Kapustin pre Khodorkovsky Live, ruský kanál na YouTube. V rozhovore opisoval operácie milícií. „Stávky sú stále vyššie - a my ich zvyšujeme.“

Ich cieľom je, aby ruskí civilisti zakúsili smrť a ničenie, ktoré na Ukrajine spôsobila vojna ich prezidenta Vladimira Putina, a ukázať, že Putin nedokáže udržať ruskú vlasť v bezpečí.

V krátkosti z Ukrajiny:

Pozastavenie protiofenzívy: Ukrajinská armáda pozastaví alebo už pozastavila svoju protiofenzívu, aby prehodnotila svoju taktiku. Naznačuje to americký Inštitút pre štúdium vojny vo svojej najnovšej analýze vývoja situácie na ukrajinských bojiskách.

Ukrajinská armáda pozastaví alebo už pozastavila svoju protiofenzívu, aby prehodnotila svoju taktiku. Naznačuje to americký Inštitút pre štúdium vojny vo svojej najnovšej analýze vývoja situácie na ukrajinských bojiskách. Oslobodenie ďalšej dediny: Ukrajinské sily za posledné dva týždne oslobodili osem obcí, vrátane dediny Pjatychatky, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. O dobytí Pjatychatiek informoval aj šéf ruskej okupačnej správy v Záporožskej oblasti, Moskva ale tvrdila, že sa útok podarilo odraziť.

Ukrajinské sily za posledné dva týždne oslobodili osem obcí, vrátane dediny Pjatychatky, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. O dobytí Pjatychatiek informoval aj šéf ruskej okupačnej správy v Záporožskej oblasti, Moskva ale tvrdila, že sa útok podarilo odraziť. Fungujúce systémy Patriot: Všetky systémy protivzdušnej obrany Patriot na Ukrajine stále fungujú. Prezident Volodymyr Zelenskyj tak reagoval na slová Vladimira Putina, ktorý tvrdil, že Moskva blízko Kyjeva zničila päť systémov Patriot. Na Ukrajine sú pritom iba dva.

Všetky systémy protivzdušnej obrany Patriot na Ukrajine stále fungujú. Prezident Volodymyr Zelenskyj tak reagoval na slová Vladimira Putina, ktorý tvrdil, že Moskva blízko Kyjeva zničila päť systémov Patriot. Na Ukrajine sú pritom iba dva. Na Ukrajine končia aj haraburdy: Ukrajina bojuje s nesplnenými dodávkami zbraní, za ktoré zaplatila, a častokrát so zlým stavom techniky dodanej západnými spojencami, píše denník The New York Times, podľa ktorého je časť techniky poskytnutá spojencami použiteľná len na náhradné diely.

Ukrajina bojuje s nesplnenými dodávkami zbraní, za ktoré zaplatila, a častokrát so zlým stavom techniky dodanej západnými spojencami, píše denník The New York Times, podľa ktorého je časť techniky poskytnutá spojencami použiteľná len na náhradné diely. Okupanti nepustia OSN do zaplavených oblastí: Ruská vláda zamietla žiadosť osobitnej humanitárnej misie OSN o prístup na Ruskom ovládané územia v Chersonskej oblasti, ktoré sú zaplavené po nedávnom poškodení Kachovskej priehrady.

Ruská vláda zamietla žiadosť osobitnej humanitárnej misie OSN o prístup na Ruskom ovládané územia v Chersonskej oblasti, ktoré sú zaplavené po nedávnom poškodení Kachovskej priehrady. Čína neposkytne Rusku zbrane: Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Čína opätovne prisľúbila, že Rusku nepošle zbrane do bojov na Ukrajine. Šéf diplomacie USA však vyjadril znepokojenie nad konaním súkromných čínskych spoločností.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Štát si ide posvietiť na Airbnb a priváty. Zavedie novú evidenciu hostí

Minister dopravy a výstavby Pavol Lančarič počas rokovania vlády. (zdroj: SITA)

Vláda Ľudovíta Ódora chce zaviesť digitálny nástroj e-visitor, ktorý má slúžiť na evidenciu hostí hotelov, penziónov, ale aj privátov. Jeho spustenie je síce v krátkom čase nereálne, ale význam presahuje horizont predčasných parlamentných volieb.

Podľa ministerstva dopravy, ktoré bude za projekt zodpovedné, má online evidencia návštevníkov ubytovacích zariadení znižovať sivú ekonomiku v tomto sektore.

Hoci na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že hotelieri budú proti ďalšej povinnosti namietať, nie je to tak. Iniciatíva prichádza aj od nich. So štátom majú spoločný cieľ, a to kontrolu konkurentov zo sféry súkromných poskytovateľov ubytovania a platforiem typu Airbnb.

Z pohľadu ubytovateľov má e-visitor znížiť administratívnu záťaž spojenú s evidenciou hostí. Zahraničných návštevníkov musia v súčasnosti hlásiť cudzineckej polícii, domácich zasa Štatistickému úradu a všetkých aj mestám a obciam, ktorým za nich platia poplatok za ubytovanie.

V krátkosti z ekonomiky:

Kúpeľná liečba v kríze: Rehabilitačná liečba v kúpeľoch na Slovensku je v kríze, pre pacientov sa stáva nedostupnou, uviedla predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková. Upozornila, že mnohé kúpele musia vyberať dodatočné poplatky, pretože ich financovanie zo strany štátu je nedostatočné.

Rehabilitačná liečba v kúpeľoch na Slovensku je v kríze, pre pacientov sa stáva nedostupnou, uviedla predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková. Upozornila, že mnohé kúpele musia vyberať dodatočné poplatky, pretože ich financovanie zo strany štátu je nedostatočné. Výroba biometánu na Slovensku: Miešanie vodíka so zemným plynom zatiaľ nespôsobilo problémy. Pri nahrádzaní zemného plynu ekologickejšími plynmi je cieľom EÚ produkovať 35 miliárd kubických metrov biometánu do roku 2030. Slovensko má zatiaľ len jednu prevádzku.

Miešanie vodíka so zemným plynom zatiaľ nespôsobilo problémy. Pri nahrádzaní zemného plynu ekologickejšími plynmi je cieľom EÚ produkovať 35 miliárd kubických metrov biometánu do roku 2030. Slovensko má zatiaľ len jednu prevádzku. Produkcia áut v Rusku: Výroba áut v Rusku v porovnaní s obdobím pred vojnou na Ukrajine prudko klesla. Zatiaľ čo pred inváziou na začiatku roka 2022 tvorila domáca produkcia áut z celkového ruského trhu s automobilmi 70 až 75 percent, teraz je to menej než 40 percent. Ruskí zákazníci si navyše musia zvykať na vyššie ceny a čínske značky.

Slovan stráca kľúčovú postavu. Vernon de Marco mieri do Kataru

Vernon de Marco v drese Slovana Bratislava. (zdroj: TASR)

Bol vicekapitánom, druhým mužom kabíny majstrovského Slovana Bratislava. Zatiaľ čo si Vernon de Marco plní reprezentačné povinnosti s tímom Slovenska, klub už odchádza na druhé sústredenie do Rakúska. Vernon sa však následne k tímu nepripojí.

Rodák z argentínskeho Rosaria sa po skončení zmluvy nedohodol s vedením klubu na jej predĺžení. V hráčovom rozhodovaní zrejme zavážila aj lukratívna ponuka. Podľa informácií priamo z bratislavského klubu bude pokračovať v Katare.

Odchádza v pozadí veľkých transferov Kevina Wimmera, Césara Blackmana, Kyriakosa Savvidisa či takmer už podpísaného kanadského brankára Milana Borjana.

Vernon de Marco strávil na Slovensku vyše desať rokov. Michalovce dostal do prvej ligy, Slovan dotiahol k štyrom majstrovským titulom a dokonca reprezentuje krajinu. Teraz sa v kariére posúva o krok ďalej.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Písala o fanatikoch a svätuškároch. Jeden sa vedľa nej odpálil na letisku v Moskve

Z českého filmu Pohania. (zdroj: ESTELA PRODUCTIONS)

Rodine Mariny a Olega sa nedarilo v ničom. Dlho sa trápili s rekonštrukciou bytu, a keďže im chýbali peniaze, mohli si dovoliť len nezodpovedného robotníka. Oleg bol nepraktický klarinetista. Marina bola síce akčnejšia a pracovala v realitách, no i tak musela po nociach šiť záclony, aby ich dcéra Kristína mala za čo študovať. Aj to sa ukázalo márne, pretože Kristína sa flákala s mužmi a veľa pila a zo školy ju vyhodili.

V tom čase sa u nich doma objavila svätuškárska babička. Najprv ich otravovala svojimi nekonečnými modlitbami, posväteným chlebom, posväteným medom, posvätenou mastičkou. No potom začala byť užitočná. Olegovi vybavila dobre platenú prácu u biskupa a tvrdila, že pozná spôsob, ako pomôcť Kristíne k usporiadanému životu.

Bol to posledný text Anny Jablonskej, mladej autorky z Odesy. Začiatkom roka 2011 si zaň išla do Moskvy prevziať cenu, no svojim kolegom sa z letiska Domodedovo ohlásila poslednýkrát. Kým čakala na vyloženie batožiny v letiskovej hale, tesne vedľa nej sa odpálil fanatik, samovražedný terorista.

Jablonskej hovorili, že Pohanov napísala tak, že by to bol skvelý materiál aj pre film. Napísať adaptáciu nestihla, urobila to za ňu česká režisérka Olga Dabrowská, ktorá prišla filmových Pohanov predstaviť na Art Film Fest do Košíc.

V krátkosti z kultúry:

Posledná Zimkovej rola: Už prešlo vyše štyridsať rokov odvtedy, čo mal premiéru film Pásla kone na betóne s Milkou Zimkovou v hlavnej úlohe. V roku 1995 sa k role Johanky ešte vrátila vo filme ... kone na betóne. Potom sa jej filmová kariéra takmer zastavila. No celkom nedávno ju na spoluprácu oslovila študentka VŠMU Alica Bednáriková a vznikol filme Chlieb náš každodenný.

Už prešlo vyše štyridsať rokov odvtedy, čo mal premiéru film Pásla kone na betóne s Milkou Zimkovou v hlavnej úlohe. V roku 1995 sa k role Johanky ešte vrátila vo filme ... kone na betóne. Potom sa jej filmová kariéra takmer zastavila. No celkom nedávno ju na spoluprácu oslovila študentka VŠMU Alica Bednáriková a vznikol filme Chlieb náš každodenný. Život s Mitanom: Dušan Mitana bol známym bohémom, patril k najoriginálnejším slovenským spisovateľom. Život ukončil v máji 2019 skokom z okna. Jeho dielo je uzavreté. Napriek tomu teraz vzniká ďalšie, ktoré sa ho takisto dotýka. Píše ho jeho manželka Eva Kristová-Mitanová. Ponúka vlastnú verziu ich životného príbehu aj neštandardný pohľad na život s umelcom.

Dušan Mitana bol známym bohémom, patril k najoriginálnejším slovenským spisovateľom. Život ukončil v máji 2019 skokom z okna. Jeho dielo je uzavreté. Napriek tomu teraz vzniká ďalšie, ktoré sa ho takisto dotýka. Píše ho jeho manželka Eva Kristová-Mitanová. Ponúka vlastnú verziu ich životného príbehu aj neštandardný pohľad na život s umelcom. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Lýdia Šuchová. (zdroj: SME)

Ako si spomína na tento deň pred desiatimi rokmi? Hovorila si niekedy počas týchto desiatich rokov, že trestné oznámenie radšej nemali podávať? Cíti nejakú satisfakciu za to, že sa štát Rómom nakoniec ospravedlnil? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Lýdiou Šuchovou, ktorá 10 rokov stála pri Rómoch z Moldavy nad Bodvou.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Slováci vyvíjajú diagnostiku na diaľku, pomôže krajinám s ťažím prístupom k lekárom

Slováci vyvíjajú diagnostiku na diaľku, pomôže krajinám s ťažím prístupom k lekárom Na Slovensku aj po anglicky: Slovensko je dobré miesto na založenie rodiny, hovoria expati z cudziny

Karikatúra

Tri bilbordy kúsok za Bratislavou. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Karí s tekvicou a cícerom. (zdroj: Fotolia)

Sýte, zdravé a bezmäsité. Vyberte si z receptov na jedlá zo strukovín.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.