Ranný brífing: Slovenská politika je bojové pole a prezidentka naň už nemá síl

Prezidentka Zuzana Čaputová nebude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024. Vôbec prvá prezidentka v slovenskej histórií tak svoje pôsobenie v úrade ukončí o rok 14. júna, keď jej uplynie päťročný mandát.

Odchádza pre útoky Roberta Fica? A ako si predstavuje svojho nástupcu? Prezidentka poskytla denníku SME exkluzívny rozhovor, v ktorom vysvetľuje, ako sa rodilo jej rozhodnutie a čo všetko zvažovala.

Zuzana Čaputová svojím rozhodnutím znova nekandidovať otvára dvere novým kandidátom na prezidenta. Kto sa bude uchádzať o prezidentské kreslo? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Čaputová už nebude kandidovať za prezidentku. Čo znamená jej rozhodnutie?

Zuzana Čaputová oznámila, že v ďalších prezidentských voľbách nebude kandidovať. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prezidentka Zuzana Čaputová už nebude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024 a svoje pôsobenie v politike ukončí o rok 14. júna, keď uplynie jej súčasný päťročný mandát. Vôbec prvá prezidentka v slovenskej histórii to oznámila v očakávanom vyhlásení v prezidentskom paláci.

„Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších, oddnes, potenciálne šesť rokov. A po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť.

Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať,“ vyhlásila prezidentka.

V súvislosti so svojím oznámením poskytla denníku SME exkluzívny rozhovor. „Budem sa snažiť aj v piatom roku svojho mandátu brániť všetky demokratické hodnoty a princípy. Verím, že aj po tom, ako skončím v tejto pozícii, bude mojim pôsobiskom podobne zameraná verejná služba, hoci nie v politickom priestore,“ povedala.

Čo však vyhlásenie o ukončení politickej kariéry znamená pre jej povinnosti prezidentky v poslednom roku vo funkcii? Aký vplyv to má pre niektorého z potenciálnych nástupcov? SME pripravilo odpovede na otázky, ktoré bezprostredne vyplývajú z Čaputovej prejavu.

Čaputová nám nič nedlží: Rozhodnutiu ľudsky rozumejú, no prezidentka bude chýbať najmä pre pokoj a slušnosť. Ako hodnotia osobnosti v ankete rozhodnutie prezidentky neusilovať sa o druhý mandát? A ako ho hodnotia politici?

Rozhodnutiu ľudsky rozumejú, no prezidentka bude chýbať najmä pre pokoj a slušnosť. Ako hodnotia osobnosti v ankete rozhodnutie prezidentky neusilovať sa o druhý mandát? A ako ho hodnotia politici? Nástupcom by mohol byť Korčok: Prezidentka by sa podobne ako Andrej Kiska v roku 2019 mohla rozhodnúť podporiť jedného z budúcich kandidátov. Hoci zatiaľ nie je jasné, za koho by sa Čaputová postavila, je pravdepodobné, že sa o post hlavy štátu bude uchádzať exminister zahraničia Ivan Korčok.

Prezidentka by sa podobne ako Andrej Kiska v roku 2019 mohla rozhodnúť podporiť jedného z budúcich kandidátov. Hoci zatiaľ nie je jasné, za koho by sa Čaputová postavila, je pravdepodobné, že sa o post hlavy štátu bude uchádzať exminister zahraničia Ivan Korčok. Ako by politici odchádzať nemali: Odkladaním informácie, či bude opäť kandidovať prispela prezidentka k tomu, že úspešne unikla na verejnosť, ktorá ju medzitým prežula a vlastne sa už posunula o krok ďalej k debate o potenciálnych nástupcoch a nástupkyniach. Označiť tento typ odchádzania za rozpačitý je voči hlave štátu ešte láskavé, píše Peter Tkačenko.

Odkladaním informácie, či bude opäť kandidovať prispela prezidentka k tomu, že úspešne unikla na verejnosť, ktorá ju medzitým prežula a vlastne sa už posunula o krok ďalej k debate o potenciálnych nástupcoch a nástupkyniach. Označiť tento typ odchádzania za rozpačitý je voči hlave štátu ešte láskavé, píše Peter Tkačenko. Čaputová nie je verejným majetkom: Zuzana Čaputová ako človek nie je verejným majetkom. Ním je funkcia, ktorú zastáva. A platí to nie len o úrade prezidenta. Platí to o všetkých verejných funkciách. Ak od týchto funkcií a osôb, ktoré ich zastávajú, očakávame slušnú, rozvážnu a hodnotnú politiku, máme ako spoločnosť možnosti si ju zvoliť, píše Jakub Filo.

Zuzana Čaputová ako človek nie je verejným majetkom. Ním je funkcia, ktorú zastáva. A platí to nie len o úrade prezidenta. Platí to o všetkých verejných funkciách. Ak od týchto funkcií a osôb, ktoré ich zastávajú, očakávame slušnú, rozvážnu a hodnotnú politiku, máme ako spoločnosť možnosti si ju zvoliť, píše Jakub Filo. Musíme sa nadýchnuť: Táto spoločnosť nezomiera. Potrebuje len pokoj a sústredenie, aby získala potrebný odstup od kriku. Aby si uvedomila, že jednotlivci ako Fico či Matovič nie sú v ničom veční, nemajú žiadny pozitívny odkaz pre spoločnosť, okrem výstrahy, ktorá visí nad zamoreným územím, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Republike požičal Suja viac, než vlani zarobil. Stotisíc eur investoval do strany aj Uhrík

Nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Suja. (zdroj: SITA)

Tri roky by trvalo, kým by Miroslav Suja ako poslanec zarobil toľko, čo vo februári tohto roka požičal svojmu hnutiu Republika.

Suma stotisíc eur ako pôžička od Suju svieti na oficiálnej webovej stránke hnutia v sekcii o financovaní strany. Uvedené je pri nej, že pôžička má trojpercentný úrok a jej splatnosť je v posledný deň tohto roka. Rovnakú pôžičku poskytol Republike aj jej predseda Milan Uhrík.

Suja ako poslanec zarába ročne necelých 40-tisíc eur, v tomto roku to bude vďaka valorizácii platov viac.

Pôžička vo výške troch celých ročných platov pritom nie je jediným príspevkom Suju pre Republiku. Minulý rok dal hnutiu aj finančný dar 25-tisíc eur, rok predtým až 40-tisíc eur. K tomu ešte platil členské, za dva roky dokopy asi sedemtisíc eur.

Suja hovorí, že peniaze preňho nie sú problém a mal ich „normálne zo svojho účtu“. Požičiavať v banke si teda nemusel na nedávnu pôžičku, ale ani na predošlé dary pre stranu. Z akých aktivít pochádzajú nazhromaždené peniaze, ktoré má na účtoch, však hovoriť nechce.

V krátkosti z domova:

Príbeh omilosteného muža: Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla udeliť milosť dvom mužom odsúdeným za prechovávanie marihuany. Prvý z nich má 63 rokov a trpí viacerými nevyliečiteľnými ochoreniami. Druhý má 40 rokov a dnes je už doma so svojou dcérou. Jeho manželka čakala na slovo hlavy štátu viac ako tri roky, v priebehu ktorých jej adresovala dva listy.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla udeliť milosť dvom mužom odsúdeným za prechovávanie marihuany. Prvý z nich má 63 rokov a trpí viacerými nevyliečiteľnými ochoreniami. Druhý má 40 rokov a dnes je už doma so svojou dcérou. Jeho manželka čakala na slovo hlavy štátu viac ako tri roky, v priebehu ktorých jej adresovala dva listy. NAKA obvinila muža z terorizmu: Národná kriminálna agentúra po zásahu v Leopoldove obvinila muža z terorizmu a nedovoleného ozbrojovania. Informuje o tom portál Aktuality.sk, podľa ktorého našli u muža počas domovej prehliadky rôzne výbušniny a komponenty na ich výrobu. O svojich plánoch zabiť ľudí údajne písal aj na internetovom fóre.

Národná kriminálna agentúra po zásahu v Leopoldove obvinila muža z terorizmu a nedovoleného ozbrojovania. Informuje o tom portál Aktuality.sk, podľa ktorého našli u muža počas domovej prehliadky rôzne výbušniny a komponenty na ich výrobu. O svojich plánoch zabiť ľudí údajne písal aj na internetovom fóre. Nový model financovania RTVS: RTVS bude dostávať štátny príspevok vo výške 0,17 percenta HDP, vyplýva z novely zákona o RTVS, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Nový model financovania súvisí so zrušením koncesionárskych poplatkov, ktoré sa rušia od júla. Doteraz boli hlavným zdrojom príjmu RTVS.

Rusi ich najprv zbili, a následne vykastrovali. Prípad dvoch ukrajinských vojakov nebude ojedinelý

Vychudnutý ukrajinský vojak po prepustení z ruského zajatia. (zdroj: SITA/AP)

Psychologička Anželika Jacenková sa snažila počas celého mesiaca zistiť, čo sa stalo jej pacientom. Ukrajinskí vojaci, jeden 25-ročný a druhý 28-ročný, o tom však hovoriť nechceli. Dokázali zo seba dostať len to, že tá hrôza sa nedá opísať slovami. Obaja sa pred liečbou nachádzali v ruskom zajatí – ten mladší mesiac a ten starší tri mesiace.

Po vzájomnej výmene väzňov medzi Ukrajinou a Ruskom poslali oboch vojakov na liečbu k Jacenkovej, ktorá sa v ukrajinskej Poltave zaoberá problémovými mladými mužmi. „Z predchádzajúcich prípadov som vedela, že ich pravdepodobne mučili,“ uviedla pre Times Jacenková, ktorá zvykne liečiť tie najťažšie prípady. „Je veľmi ťažké ma prekvapiť.“

Keď sa jej pacienti konečne rozhodli zdôveriť s hrôzami, ktoré zažili, Jacenková priznala, že sa nedokázala správať profesionálne. „Nikdy som nič také strašné nepočula. Povedala som im, že potrebujem ísť do kúpeľne, kde som sa následne rozplakala. Nechcela som, aby to videli, pretože by si mohli myslieť, že pre nich neexistuje žiadna nádej.“ Oboch mužov opití Rusi najprv surovo zbili, a potom ich vykastrovali nožom.

V očiach Jacenkovej ide o genocídu, ktorú ruské vojsko už dlhodobo pácha na Ukrajincoch. Spomenula aj to, čo ukrajinským zajatcom Rusi počas kastrácie povedali: „Robíme to preto, aby ste nemohli mať deti.“

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: V Rusku sa začal proces s ukrajinskými vojakmi, ktorí tri mesiace bránili pred ruskými silami prístavné mesto Mariupoľ. Doživotný trest nehrozí len obrancom, ale aj ženám, ktoré pre nich podľa Ukrajincov počas obliehania varili. Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v súvislosti s vojnou odohralo uplynulý týždeň.

V Rusku sa začal proces s ukrajinskými vojakmi, ktorí tri mesiace bránili pred ruskými silami prístavné mesto Mariupoľ. Doživotný trest nehrozí len obrancom, ale aj ženám, ktoré pre nich podľa Ukrajincov počas obliehania varili. Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v súvislosti s vojnou odohralo uplynulý týždeň. Ukrajinský postup: Ukrajinci v rámci svojej protiofenzívy útočia na troch úsekoch frontu. Za posledný deň dosiahli určité územné zisky, uviedol v hodnotení bojov na Ukrajine americký Inštitút pre štúdium vojny. Postup zaznamenala ukrajinská armáda pri obci Krasnopolivka asi 12 kilometrov severovýchodne od Bachmutu.

Ukrajinci v rámci svojej protiofenzívy útočia na troch úsekoch frontu. Za posledný deň dosiahli určité územné zisky, uviedol v hodnotení bojov na Ukrajine americký Inštitút pre štúdium vojny. Postup zaznamenala ukrajinská armáda pri obci Krasnopolivka asi 12 kilometrov severovýchodne od Bachmutu. Rozsiahly ruský útok: Kyjev aj Ľvov čelili ďalším ruským útokom. V oboch mestách zneli explózie a bola nasadená protivzdušná obrana. Protiletecký poplach platil niekoľko hodín aj v ďalších regiónoch Ukrajiny. Ostreľovanie zabilo záchranára v Chersonskej oblasti. Ďalších osem utrpelo zranenia. Armáda uviedla, že sa podarilo zostreliť 28 z 30 dronov Šahíd iránskej výroby, ktoré Rusko vyslalo.

Kyjev aj Ľvov čelili ďalším ruským útokom. V oboch mestách zneli explózie a bola nasadená protivzdušná obrana. Protiletecký poplach platil niekoľko hodín aj v ďalších regiónoch Ukrajiny. Ostreľovanie zabilo záchranára v Chersonskej oblasti. Ďalších osem utrpelo zranenia. Armáda uviedla, že sa podarilo zostreliť 28 z 30 dronov Šahíd iránskej výroby, ktoré Rusko vyslalo. Cesta Ukrajiny do Únie: Ukrajina splnila dve zo siedmich podmienok pre začatie rozhovorov o jej vstupe do Európskej únie. Tento záver obsahuje chystaná hodnotiaca správa Európskej komisie, ktorá zároveň vyzdvihuje pokrok Kyjeva v reformách napriek pokračujúcej vojne.

Ukrajina splnila dve zo siedmich podmienok pre začatie rozhovorov o jej vstupe do Európskej únie. Tento záver obsahuje chystaná hodnotiaca správa Európskej komisie, ktorá zároveň vyzdvihuje pokrok Kyjeva v reformách napriek pokračujúcej vojne. 50 miliárd pre Ukrajinu: Európska komisia plánuje poskytnúť 50 miliárd eur Ukrajine. Ďalších pätnásť miliárd eur má v rámci revidovaného rozpočtu do roku 2027 pomôcť európskemu bloku vyrovnať sa s rastúcim počtom migrantov. Komisia v rámci tejto revízie požaduje od členských krajín, aby do rozpočtu pridali celkovo 66 miliárd eur.

Zo zahraničných webov:

Posledné majstrovstvá sveta? Sagan nebude mať pomocníkov, do Glasgowa pôjde sám

Peter Sagan pôjde na majstrovstvá sveta do Glasgowa sám. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pri každom z jeho troch titulov majstra sveta aj pri umiestneniach v najlepšej desiatke na MS mal Peter Sagan po boku brata Juraja a ďalších slovenských cyklistov. Na svetových šampionátoch mala slovenská skupina vždy len jeden cieľ – podporiť Sagana.

Tento rok sa budú konať majstrovstvá sveta o viac ako mesiac skôr v porovnaní s tradičným termínom - v prvej polovici augusta. A Peter Sagan nebude mať na štarte okolo seba zrejme žiadny tím. Po 19 rokoch si slovenskí cyklisti vybojovali v kategórii elite len jednu miestenku.

O rozdelení miesteniek rozhoduje poradie krajín vo svetovom rebríčku UCI k 20. júnu. Slovensko v ňom obsadilo 32. priečku. Tá na MS zaisťuje zatiaľ len jedno miesto. Na to, aby mohli na MS štartovať štyria slovenskí cyklisti chýbalo 97 bodov.

Slovenský majster práve v Glasgowe symbolicky začne zrejme poslednú kapitolu svojej kariéry. Nebude totiž štartovať len v cestných pretekoch. Nastúpi aj v horskej cyklistike v cross country.

Päť ľudí sa stratilo pri Titanicu. Prečo je ťažké nájsť ponorné plavidlo?

Ponorné plavidlo Titan spoločnosti OceanGate Expeditions sa plavilo k vraku Titanicu. (zdroj: OceanGate Expeditions)

Každý z nich zaplatil 250-tisíc dolárov, aby sa mohol pozrieť zblízka na slávny vrak Titanicu. Teraz im dochádza kyslík a nikto nevie, kde sú.

Plavidlo Titan je súčasťou jedinej tohtoročnej expedície k Titanicu spoločnosti OceanGate Expeditions, ktorá sa zaoberá podmorským výskumom. Expedície k lodi, ktorá stroskotala po zrážke s ľadovcom v roku 1912, zvyčajne trvajú osem dní.

Titan je ponorné plavidlo, na rozdiel od veľkej ponorky má obmedzené zásoby energie. Preto potrebuje podpornú loď, ktorá ho prenáša na miesto ponoru. Plavidlo je veľké zhruba ako karavan, váži desať ton a je vyrobené z titanu a uhlíkových vlákien.

Plavidlo s tromi turistami a dvoma členmi posádky sa stratilo v nedeľu počas ponoru k vraku, ktorý leží na dne v hĺbke 3800 metrov. Zhruba hodinu a trištvrte po začatí ponárania sa prerušil kontakt s loďou na hladine. Rozsiahla pátracia akcia zatiaľ nepriniesla žiadne výsledky. Plavidlo je v hĺbke, z akej ešte nikdy nikoho nezachránili.

V krátkosti z vedy a techniky:

Enceladus má všetko potrebné pre život: Keď v roku 2005 sonda Cassini odhalila, že sa vnútri Encelada, mesiaca Saturna, ukrýva rozsiahly oceán, okamžite sa vynorili predstavy, či v ňom môže existovať aj život. Pravdepodobnosť teraz výrazne vzrástla. Vedci potvrdili, že sa v podpovrchovom oceáne nachádza všetkých šesť chemických prvkov, ktoré treba na vznik života.

Keď v roku 2005 sonda Cassini odhalila, že sa vnútri Encelada, mesiaca Saturna, ukrýva rozsiahly oceán, okamžite sa vynorili predstavy, či v ňom môže existovať aj život. Pravdepodobnosť teraz výrazne vzrástla. Vedci potvrdili, že sa v podpovrchovom oceáne nachádza všetkých šesť chemických prvkov, ktoré treba na vznik života. Ako je na tom ľudstvo s morálkou: Tí dnešní ľudia sú fakt otrasní. Stratili slušnosť a už vôbec nie sú nezištne láskaví. Našu krajinu a celý svet gniavi morálny úpadok. Amerického výskumníka Adama Mastroianniho už dlho toto negativistické premýšľanie ľudí hnevalo. Rozhodol sa preskúmať, či morálka skutočne upadla oproti minulosti.

Tí dnešní ľudia sú fakt otrasní. Stratili slušnosť a už vôbec nie sú nezištne láskaví. Našu krajinu a celý svet gniavi morálny úpadok. Amerického výskumníka Adama Mastroianniho už dlho toto negativistické premýšľanie ľudí hnevalo. Rozhodol sa preskúmať, či morálka skutočne upadla oproti minulosti. Rýchle topenie himalájskych ľadovcov: Himalájske ľadovce môžu stratiť až 80 percent svojho objemu, zároveň sa topia o 65 percent rýchlejšie než počas predchádzajúceho desaťročia. Medzinárodné centrum integrovaného rozvoja horských oblastí vo svojej najnovšej správe tiež varovalo, že v najbližších rokoch vzrastie riziko lokálnych prívalových povodní a lavín.

