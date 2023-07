Ranný brífing: Uhrík si dal za cieľ potopiť Danka, Matovičovi uverili aj noví „obyčajní ľudia“

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Až 40 percent menej presvedčených voličov Republiky zvažuje, že by mohlo voliť SNS. Republika aj preto povolala Mariána Andela, niekdajšieho zakladateľa SNS, s pomocou ktorého sa jeho materskú stranu snažia potopiť.

Igor Matovič prekvapil. Na svoju kandidátku sa mu podarilo prilákať nových „obyčajných ľudí“ aj neznáme tváre. Líder hnutia OĽaNO a po novom aj šéf trojkoalície však dal priestor aj zakladateľom hnutia, vrátane rodiny.

Psychiatrický pacient zavraždil v Dubnici nad Váhom 40-ročnú Andreu. Stiahol ju z bicykla a v kríkoch ju brutálne mačetou zabil. Sudca muža obvineného z vraždy vzal do väzby. Neskoro, žiada sa povedať. Prečo polícia nevie ochrániť ženy? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Uhrík povolal Slotovho človeka. Terčom je Dankova SNS

Predseda hnutia Republika Milan Uhrík predstavuje kandidátku do volieb. (zdroj: SITA)

Extrémistickej Republike napriek siedmim až desiatim percentám hlasov v prieskumoch stále hrozí, že časť jej voličov si 30. septembra vyberie napokon Smer alebo SNS. Polovica, prípadne 40 percent, z jej menej presvedčených priaznivcov zvažuje, že napokon dá hlas radšej strane Roberta Fica či Andreja Danka.

Republika tvorená bývalými podporovateľmi fašistickej ĽSNS si preto na kandidátku do volieb dosadila aj Mariána Andela, niekdajšieho zakladateľa SNS.

Predseda Milan Uhrík cez neho vyslal voličom signál, že by mali voliť Republiku. „SNS nerobí vlasteneckú politiku, ale len vlastenecký oportunizmus vždy tesne pred voľbami,“ tvrdí Uhrík.

Andel bol za éry Vladimíra Mečiara podpredsedom parlamentu, bol odporcom NATO, ktoré zas neskôr podporoval. Teraz vstupuje do strany, ktorá žiada vystúpenie z aliancie.

Smer to dotiahol k Republike: Dejiny aj tentoraz potvrdili svoje sklony rýmovať sa. Aj dnes si Fico želá, aby sa všetky extrémistické strany dostali do parlamentu – tentoraz však nie preto, aby na ne mohol ukazovať prstom, ale aby s nimi vládol, píše Peter Tkačenko.

OĽaNO povedú do volieb jeho zakladatelia. Za novú krv označil Matovič bývalého šéfa Úradu vlády

Igor Matovič predstavuje kandidátku koalície OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanskej únie. (zdroj: TASR)

Igor Matovič prekvapil. Na svoju kandidátku sa mu podarilo prilákať nových „obyčajných ľudí“ aj neznáme tváre. Líder hnutia OĽaNO a po novom aj šéf trojkoalície však dal priestor aj zakladateľom strany, vrátane rodiny.

Na tlačovú konferenciu, na ktorej kandidátov predstavil, meškal. Symbolicky ju hnutie uskutočnilo na námestí SNP, „kde Slovensko začalo zápas o slobodu“. Pred kamery sa postavil v tričku s nápisom „My vás mafii nepredáme“ a nadchádzajúce voľby označil za svoj boj proti mafiánskemu štátu.

Jednotkou na zozname je už po tretíkrát žena - županka Žilinského samosprávneho kraja – Erika Jurinová. Tá patrí spolu s Matovičovým bratrancom a trnavským županom Jozefom Viskupičom a poslancom OĽaNO Martinom Feckom k zakladateľom hnutia. Viskupičovi sa ušlo piate miesto na kandidátke, Feckovi 22.

Matovič cez víkend oznámil, že sa spája s Kresťanským hnutím Anny Záborskej a stranou Za ľudí Veroniky Remišovej. Vznikla tak koalícia, ktorá môže na volebnú kampaň minúť síce až deväť miliónov eur, no na to, aby sa dostala do parlamentu, musí získať o dve percentá viac, ako by Matovič potreboval samostatne. Poslanci OĽaNO sú na kandidátke od 11. miesta.

Pocta Anne Záborskej: Záborská si u Matoviča vynútila zostavenie naozajstnej trojkoalície. Najviditeľnejším parametrom takej koalície je sedempercentný prah zvoliteľnosti, oveľa dôležitejšie je však zbúranie Matovičovho osobného fiškálneho a politického monopolu, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Letná kampaň je späť: Letná kampaň, ktorá bola naposledy pred voľbami 2002, znamená návrat k volebným koncertom, stretnutiam v reštauráciách aj viac či menej vydareným výstrelkom, ktorými sa politici snažili zviditeľniť už v minulosti.

Letná kampaň, ktorá bola naposledy pred voľbami 2002, znamená návrat k volebným koncertom, stretnutiam v reštauráciách aj viac či menej vydareným výstrelkom, ktorými sa politici snažili zviditeľniť už v minulosti. Kollára odvolávať nebudú: Boris Kollár odolal pokusu poslancov o jeho odvolanie z funkcie predsedu parlamentu. Podľa očakávania sa na mimoriadnej schôdzi nezúčastnilo ani len toľko poslancov, aby parlament schôdzu otvoril. Omnoho neistejší zápas však vedie pre kauzu „prefackania“ matky svojich detí s verejnou mienkou.

Boris Kollár odolal pokusu poslancov o jeho odvolanie z funkcie predsedu parlamentu. Podľa očakávania sa na mimoriadnej schôdzi nezúčastnilo ani len toľko poslancov, aby parlament schôdzu otvoril. Omnoho neistejší zápas však vedie pre kauzu „prefackania“ matky svojich detí s verejnou mienkou. Kto zlyhal v prípade vraždy Andrey: Andreu z Dubnice zavraždil psychicky chorý človek len pár mesiacov po prepustení z ústavu, no policajného vyšetrovateľa majú odmeniť. Vynára sa otázka, kto v prípade pochybil a či sa polícii podarí páchateľa potrestať, keď to už raz pre jeho psychický stav nebolo možné.

Podmínovaná nádrž a evakuácia zamestnancov. Ukrajina sa pripravuje aj na jadrovú katastrofu

Ukrajinský pohotovostný pracovník v obleku na ochranu proti žiareniu počas školenia v Záporoží. (zdroj: TASR/AP)

Larysa Mykolajeva prišla vo štvrtok na okraj ukrajinského Záporožia, aby sa spolu s desiatkami ďalších civilistov a záchranárov naučila, čo robiť v prípade jadrovej katastrofy. Niektorých dobrovoľníkov záchranári v žltých oblekoch čistili hadicami s mydlovou vodou alebo dozimetrami merali rádioaktivitu na kolesách áut.

Aj keď Larysu tieto cvičenia znepokojili, rozumie, prečo sa konajú. Jej rodina sa už zásobila bandaskami s pitnou vodou, jedlom a kúpila si aj ochranné masky. „Musíme sa pripraviť na najhoršie a veriť v najlepšie,“ dodáva pre agentúru AP.

Záporožie sa totiž nachádza približne 50 kilometrov vzdušnou čiarou od Záporožskej jadrovej elektrárne, najväčšej v Európe, ktorú už od marca minulého roka okupuje ruská armáda.

Generálny štáb Ukrajiny oznámil , že na streche tretieho a štvrtého bloku pribudli neznáme objekty pripomínajúce výbušniny. Ešte cez víkend sa z elektrárne začali sťahovať niektorí ruskí vojaci a na evakuáciu smerom do Ruska vyzvali aj časť zamestnancov. Ruský Rosatom zase tvrdí, že na elektráreň chce v utorok v noci zaútočiť Ukrajina "muníciou obsahujúcou jadrový odpad".

Ukrajinská rozviedka sa obáva, že Rusi môžu pri ústupe elektráreň vyhodiť do vzduchu a zamoriť tak časť ukrajinského územia.

Obnovenie záložného systému: V Záporožskej jadrovej elektrárni sa po štyroch mesiacoch podarilo obnoviť záložný systém. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu však varovala, že situácia okolo elektrárne zostáva nestabilná a napätá.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Prigožinova vzbura zatriasla režimom Vladimira Putina. Ruský prezident sa teraz snaží konsolidovať moc, ukázať, že situáciu v Rusku má pod kontrolou a prípadne sa zbaviť aj nepriateľov. Otázne je, aký vplyv to bude mať na takmer 800 kilometrov dlhú frontovú líniu na Ukrajine.

Prigožinova vzbura zatriasla režimom Vladimira Putina. Ruský prezident sa teraz snaží konsolidovať moc, ukázať, že situáciu v Rusku má pod kontrolou a prípadne sa zbaviť aj nepriateľov. Otázne je, aký vplyv to bude mať na takmer 800 kilometrov dlhú frontovú líniu na Ukrajine. Putin už nevelí elitám: Reči o tom, že sa úrady zjednotili okolo Putina, sú nezmysel. Ak by to bola pravda, tak by sa Prigožin nedostal ani do Rostova nad Donom. Ruský historik Andrej Zubov vysvetľuje, prečo vzbura skupiny Wagner môže znamenať zmenu režimu v Rusku, a uvádza historické porovnania s inými kľúčovými momentmi ruských dejín.

Reči o tom, že sa úrady zjednotili okolo Putina, sú nezmysel. Ak by to bola pravda, tak by sa Prigožin nedostal ani do Rostova nad Donom. Ruský historik Andrej Zubov vysvetľuje, prečo vzbura skupiny Wagner môže znamenať zmenu režimu v Rusku, a uvádza historické porovnania s inými kľúčovými momentmi ruských dejín. Si varoval Putina: Čínsky prezident Si Ťin-pching osobne varoval ruského prezidenta Putina pred použitím jadrových zbraní na Ukrajine. Napísal to britský denník Financial Times, ktorý sa odvoláva na západných a čínskych predstaviteľov. Podľa nich to naznačuje, že Peking má obavy z ruskej agresie.

Čínsky prezident Si Ťin-pching osobne varoval ruského prezidenta Putina pred použitím jadrových zbraní na Ukrajine. Napísal to britský denník Financial Times, ktorý sa odvoláva na západných a čínskych predstaviteľov. Podľa nich to naznačuje, že Peking má obavy z ruskej agresie. Boj o prevzatie iniciatívy: Rusko nasadilo na dva hlavné fronty na východe Ukrajiny viac ako 180-tisíc vojakov, povedal hovorca ukrajinských ozbrojených síl Serhij Čerevatyj a dodal, že front Lyman - Kupiansk je dlhší, a preto tam nepriateľ sústreďuje svoje sily. Bolo tam rozmiestnených viac ako 120-tisíc nepriateľských jednotiek. Na bachmutskom fronte je asi 50-tisíc ruských vojakov.

Rusko nasadilo na dva hlavné fronty na východe Ukrajiny viac ako 180-tisíc vojakov, povedal hovorca ukrajinských ozbrojených síl Serhij Čerevatyj a dodal, že front Lyman - Kupiansk je dlhší, a preto tam nepriateľ sústreďuje svoje sily. Bolo tam rozmiestnených viac ako 120-tisíc nepriateľských jednotiek. Na bachmutskom fronte je asi 50-tisíc ruských vojakov. Ruský útok na civilistov : Ruský útok v Charkovskej oblasti si vyžiadal najmenej 43 zranených vrátane dvanástich detí. Medzi zranenými sú údajne aj ročné a desaťmesačné dieťa. Mesto Pervomajskyj zasiahla pravdepodobne raketa Iskander. Podľa ukrajinského generálneho prokurátora Andrija Kostina sa v oblasti nachádzajú len obytné budovy.

: Ruský útok v Charkovskej oblasti si vyžiadal najmenej 43 zranených vrátane dvanástich detí. Medzi zranenými sú údajne aj ročné a desaťmesačné dieťa. Mesto Pervomajskyj zasiahla pravdepodobne raketa Iskander. Podľa ukrajinského generálneho prokurátora Andrija Kostina sa v oblasti nachádzajú len obytné budovy. Zničenie ruských zbraní v Makijivke: Rusmi okupovanou Makijivkou v Doneckej oblasti otriasli výbuchy. Ukrajinská armáda spresnila, že výbuchy súvisia so zničením ruského vojenského skladu.

Zo zahraničných webov:

Prigožinova vzbura zakývala plynom. Európa sa odstriháva od Ruska, Slovensku to trvá

Vlajka Sovietskeho zväzu pred sídlom Gazpromu v Petrohrade. (zdroj: SITA/AP)

Vzbura majiteľa súkromnej armády Jevgenija Prigožina ukázala problémy so stabilitou režimu ruského prezidenta Vladimira Putina a prejavila sa aj na burze s energetickými komoditami.

Ceny plynu v Európe minulý týždeň vzrástli o trinásť percent na 37 eur za megawatthodinu (MWh) a na začiatku tohto týždňa stúpli na 39 eur za MWh.

Samozrejme, stále je to výrazne menej ako vlani v lete, keď v Európe vrcholila energetická kríza a plyn sa predával za astronomických 345 eur za MWh.

Krajiny Európskej únie sa však vzhľadom na podporu ukrajinskej obrany pred ruským agresorom a nestabilitu tradičného dodávateľa snažia čo najrýchlejšie odstrihnúť od energetických komodít z Ruska. Ako sa im to darí a ako napreduje Slovensko?

V krátkosti z ekonomiky:

Čierne ovce Prešovského kraja: V Prešovskom kraji nájdete spoločnosti, ktorých cieľom nebolo len dlhodobé seriózne podnikanie. Prišli na trh, v krátkom čase dokázali generovať miliónové tržby a následne svoj biznis úplne pochovali. Medzitým im však štát stihol vyplatiť vratky DPH. Aj keď ich potom daniari cez konkurz dobehli, vo firmách už zvyčajne nenašli nič.

V Prešovskom kraji nájdete spoločnosti, ktorých cieľom nebolo len dlhodobé seriózne podnikanie. Prišli na trh, v krátkom čase dokázali generovať miliónové tržby a následne svoj biznis úplne pochovali. Medzitým im však štát stihol vyplatiť vratky DPH. Aj keď ich potom daniari cez konkurz dobehli, vo firmách už zvyčajne nenašli nič. Kde nájdete najväčšie akvaparky: Akvaparky, vodné svety či kúpaliská patria v lete medzi najvyhľadávanejšie atrakcie. Denne do nich prúdia tisícky návštevníkov. Ponuka je bohatá. Ktorý z akvaparkov či vodných svetov je však na Slovensku najväčší?

Akvaparky, vodné svety či kúpaliská patria v lete medzi najvyhľadávanejšie atrakcie. Denne do nich prúdia tisícky návštevníkov. Ponuka je bohatá. Ktorý z akvaparkov či vodných svetov je však na Slovensku najväčší? Vyššie dane na viacpodlažné stavby: Ministerstvo financií pripravuje návrh na zvýšenie daní z nehnuteľností pri viacpodlažných stavbách. Návrhom novely zákona o miestnych daniach chce zvýšiť podiel majetkových daní na celkovom daňovom mixe na Slovensku, čo má mať pozitívny vplyv na verejné financie.

Cez slovenskú dedinu sa vyšvihol na svetovú úroveň. Podaril sa prestup storočia?

Jakub Kiwior. (zdroj: SITA/AP)

Futbalová Žilina vychovala najviac súčasných reprezentantov a jej prvý tím najviac čerpá zo zdrojov vlastnej akadémie. Sedemnásobný slovenský majster v posledných rokoch už nezbiera trofeje, zato je na slovenskej scéne jasným obchodným lídrom.

Za posledných desať rokov Žilina zinkasovala za predaj hráčov viac ako štyridsať miliónov eur, čo je na Slovensku absolútny rekord. Niektorí z nich pôsobia v najlepších ligách sveta, dokonca hrajú vo svetových veľkokluboch. Ich cena šla extrémne hore, v niektorých prípadoch ide o desiatky miliónov eur.

Sportnet zostavil hypotetickú zostavu, všetkých hráčov spája jedno. Klubom MŠK Žilina prešli ešte v tínedžerskom veku a sú aktívnymi hráčmi. Ďalšími kritériami je trhová hodnota a aktuálna výkonnosť.

Takýto tím by mal v obrane európske až svetové parametre. V našej hypotetickej zostave tak dominujú defenzívni hráči, z toho dôvodu sme zvolili päťčlennú obranu.

Nové auto nemusí byť drahé, aby bol s ním majiteľ spokojný. Briti vybrali desať najlepších

Najspokojnejší sú podľa ankety majitelia tohto francúzskeho auta. (zdroj: Netcrashow)

Nie je nič horšie, ako si kúpiť nové auto a potom s ním nebyť spokojný. Jedna z najväčších motoristických ankiet Driver Power sa aj tento rok majiteľov nových áut pýtala, či sú s výberom spokojní a ako by zhodnotili svoje nové auto. Trochu prekvapivo sa víťazom stalo francúzske auto.

Už od roku 2000 sa tisícky britských motoristov zapájajú do online ankety, ktorú magazín Auto Express vyhodnotí vždy začiatkom leta. Pre relevanciu získaných údajov je súčasťou dotazníka aj overenie vozidla, podľa jeho platného evidenčného čísla.

Nie nadarmo sa hovorí, že dnes sa už zlé autá nevyrábajú, sú len lepšie a horšie. Majitelia nedávno zakúpených áut vyhodnocujú v ankete 10 kategórií, z ktorých následne vyjde celkový bodový priemer.

Zaujímavosťou výsledkov je, že ani celkom dôležité oblasti hodnotenia ako motor či praktická stránka auta, nemusia odradiť od kúpy auta.

Auto novinky v skratke:

Brutálny výkon v elegantnom kabriu: Máloktorý z modelov Mercedesu má takú bohatú históriu ako SL. Počas existencie modelu sa charakter auta rôzne menil, ľahký športiak sa počas desaťročí pretransformoval do podoby pohodlného výkonného GT. Nie je to však prípad súčasného modelu.

Máloktorý z modelov Mercedesu má takú bohatú históriu ako SL. Počas existencie modelu sa charakter auta rôzne menil, ľahký športiak sa počas desaťročí pretransformoval do podoby pohodlného výkonného GT. Nie je to však prípad súčasného modelu. Peugeot E-2008 zlepšil dojazd: Za necelé štyri roky na trhu z neho vyrobili už vyše 700-tisíc kusov a populárny je aj mimo Francúzska. Peugeot 2008 patrí vo svojej druhej generácii k bestsellerom medzi malými SUV. Aby s úspechmi nezaspal na vavrínoch, prichádza v modernizovanej verzii.

Za necelé štyri roky na trhu z neho vyrobili už vyše 700-tisíc kusov a populárny je aj mimo Francúzska. Peugeot 2008 patrí vo svojej druhej generácii k bestsellerom medzi malými SUV. Aby s úspechmi nezaspal na vavrínoch, prichádza v modernizovanej verzii. Audi má opäť nového šéfa: Ďalší šéf Audi končí. V priebehu piatich rokov ide už o druhú výmenu. Dozorná rada nemeckej automobilky odvolala Markusa Duesmanna, hoci mal platný kontrakt do roku 2025. Audi oficiálne potvrdilo, že od septembra 2023 sa novým šéfom značky stane Gernot Döllner.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Michal Palkovič. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na Pentu v zdravotníctve? Kde je poistený on sám? Rozumejú poslanci zdravotníctvu? Aký je stav vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni? A kedy podpíše povolenie interrupčnej tabletky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom.

Podcasty SME

Vizita: Syntetické embryá a ruky ovládané mimozemšťanmi? Vitajte v realite 21. storočia

Syntetické embryá a ruky ovládané mimozemšťanmi? Vitajte v realite 21. storočia ZAŽI_SK: Pri atómovej elektrárni v Mochovciach si môžete vyskúšať 400-tisíc voltov na vlastnej koži

Pri atómovej elektrárni v Mochovciach si môžete vyskúšať 400-tisíc voltov na vlastnej koži Všesvet: Tvárime sa progresívne, no v otázke rovnoprávnosti párov rovnakého pohlavia nás predbehla aj Kuba

Karikatúra

Štyri facky. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kokosovo-ovocné nanuky. (zdroj: Fotolia)

Pokorte horúčavy a ochlaďte sa domácou zmrzlinou a nanukmi.

Voľný čas

