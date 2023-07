Ranný brífing: Strany dokážu využiť nielen volebné čísla, ale aj Šimkove kontroverzné texty

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Politické strany sa v čase predvolebnej kampane snažia obrátiť vo svoj prospech aj vyžrebované čísla ich kandidátky. Môže volebné číslo stranám pomôcť? Čísla môžu umne použiť v kampani a sloganoch, to však voľby nerozhoduje, vraví odborník.

Minister vnútra Ivan Šimko považuje svoje texty na facebooku za čisto súkromné. Vedenie polície napriek tomu po kritike hrozí odchodom. Z konfliktu získavajú kapitál politické strany.

Summit Aliancie bol tentoraz kľúčovým, krajiny sa zhodli, že Ukrajine uľahčia cestu k členstvu, aj keď bez jasného záväzku. Čo sa na summite NATO dialo, aké priniesol výsledky a čo to znamená pre Ukrajinu aj pre nás? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skúšali to s rýmami aj filmovými plagátmi. V kampani dostanú váhu aj vyžrebované čísla

Vyžrebované čísla politických strán do predčasných parlamentných volieb. (zdroj: SITA)

Politické strany sa v čase predvolebnej kampane snažia obrátiť vo svoj prospech aj takú náhodu, akou je žrebovanie štátnou komisiou o pridelení čísla ich kandidátke. Aj teraz, krátko po ich žrebovaní, začali pribúdať sponzorované príspevky strán na sociálnych sieťach aj s interpretáciami, čo vylosované číslo môže reprezentovať.

KDH objavilo symboliku vo svojom pridelenom čísle 23, keďže je rok 2023, Progresívne Slovensko s trojkou zas tvrdí, že sú „treťou možnosťou“ medzi minulosťou a chaosom. SaS o svojej dvanástke píše, že ju milujú matematici, keďže sa dá rôzne deliť, že deň a noc majú po dvanásť hodín a rok dvanásť mesiacov a pre Babylončanov bola „božským číslom“.

V obchodoch funguje, že je človek náchylný vybrať si ten tovar, ktorý uvidí v regáli ako prvý, voľby sú však iný prípad - myslí si marketingový odborník Peter Šebo. „Ak má vyžrebované číslo vôbec nejaký vplyv na voliča, tak si myslím, že je veľmi malý. Volič ide skôr po konkrétnych lídroch a stranách ako po nejakom čísle,“ dodáva.

Číslo samotné strana či kandidát síce môžu umne použiť v kampani a sloganoch, to však voľby nerozhoduje, vraví aj sociológ a šéf prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích.

Ako vzniká prieskum: V najbližších mesiacoch bude vychádzať množstvo predvolebných prieskumov, ktoré môžu byť dôležité aj pre rozhodovanie voličov v septembrových predčasných voľbách. Denník SME preto oslovil viaceré prieskumné agentúry a pripravil otázky a odpovede o tom, ako prieskumy volebných preferencií vznikajú.

Minister vnútra Šimko považuje svoje statusy za súkromné. Z konfliktu ťažia politické strany

Dočasný minister vnútra Ivan Šimko napísal na facebooku niekoľko kontroverzných textov. (zdroj: TASR)

Dočasný minister vnútra Ivan Šimko označil svoje vyjadrenia smerom k polícii za svoju súkromnú literárnu činnosť. Okrem policajného prezidenta Štefana Hamrana však pre Šimkovu súkromnú činnosť na sociálnych sieťach zvažuje odchod celé vedenie Policajného zboru vrátane inšpekcie ministerstva vnútra či Národnej kriminálnej agentúry.

Spor medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom odštartovali ministrove statusy na facebooku. Komentoval v nich prácu polície v prípade vraždy v Dubnici nad Váhom.

Šimko považuje konflikt s Hamranom za uzavretý, vedenie polície však avizuje, že rokovania stále prebiehajú. K ďalšiemu stretnutiu by podľa premiéra Ľudovíta Ódora malo prísť ešte v stredu.

Zatiaľ čo zainteresované strany s vyjadreniami vyčkávajú, politické strany sa predbiehajú v tom, koho by mal konflikt stáť miesto. OĽaNO trvá na odvolaní ministra Šimka, Smeru by zasa vyhovovalo, ak by z postu zosadil policajného prezidenta.

V krátkosti z domova:

Vlečúca sa Trnkova kauza: Od náhleho oslobodenia Dobroslava Trnku uplynul rok, no v kauze sa na definitívny verdikt stále čaká. Po tom, ako sa špeciálna prokuratúra odvolala, je na rade Krajský súd v Bratislave. Trnkov prípad má posúdiť senát sudkyne Denisy Mészárosovej, ktorý nedávno riešil aj kauzu Trnkovho kamarátka z vojny Mariana Kočnera.

Od náhleho oslobodenia Dobroslava Trnku uplynul rok, no v kauze sa na definitívny verdikt stále čaká. Po tom, ako sa špeciálna prokuratúra odvolala, je na rade Krajský súd v Bratislave. Trnkov prípad má posúdiť senát sudkyne Denisy Mészárosovej, ktorý nedávno riešil aj kauzu Trnkovho kamarátka z vojny Mariana Kočnera. Kauza masívneho vývozu liekov: V máji Štátny ústav pre kontrolu liečiv v spolupráci s ministerstvom odhalil masívny reexport liekov do zahraničia za milióny eur. Do vývozu bolo zapojených mnoho lekární z rôznych žúp. Prípad nie je ani po dvoch mesiacoch uzavretý, ministerstvo ani ŠUKL nechcú zverejniť zoznam lekární a nedostatok liekov trvá.

V máji Štátny ústav pre kontrolu liečiv v spolupráci s ministerstvom odhalil masívny reexport liekov do zahraničia za milióny eur. Do vývozu bolo zapojených mnoho lekární z rôznych žúp. Prípad nie je ani po dvoch mesiacoch uzavretý, ministerstvo ani ŠUKL nechcú zverejniť zoznam lekární a nedostatok liekov trvá. Vláda odvolala Záborskú a Kučeru: Vládny kabinet odvolal na svojom rokovaní dvoch splnomocnencov vlády. Vo funkcii končí splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera. Rovnako končí vo funkcii splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská. K ich odvolaniu došlo z dôvodu, že obaja kandidujú v nasledujúcich voľbách.

Členstvo Švédska a Fínska v NATO môže vyvolať spory s Ruskom v Arktickej oblasti

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan stiahol svoje námietky proti vstupu Švédska do NATO. (zdroj: SITA/AP)

Cesta Švédska k členstvu v NATO sa tento týždeň zdá oveľa jasnejšia, keďže Turecko po mesiacoch prieťahov súhlasilo s tým, aby škandinávska krajina do organizácie vstúpila. Severoatlantická aliancia sa od invázie ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu opäť presadila ako významná a jednotná sila proti Moskve.

Fínsko oficiálne vstúpilo do NATO v apríli. Analytici tvrdia, že tento krok zmení bezpečnostné prostredie Európy na ďalšie roky - a ešte viac naštrbí vzťahy s Ruskom, ktoré je proti rozširovaniu Aliancie smerom na východ. Začlenenie oboch krajín by mohlo organizácii ponúknuť rozšírené pozemné, námorné a vzdušné kapacity.

Švédsko má silné námorníctvo, ktoré by posilnilo obranu NATO v Baltskom mori, a vyrába vlastné stíhačky. Dobre financovaná fínska armáda zase zachováva povinnú brannú povinnosť pre mužov. Je to „celospoločenský prístup k uvažovaniu o obrane“, povedal Christopher Skaluba, riaditeľ Transatlantickej bezpečnostnej iniciatívy Atlantickej rady. „Môžu mobilizovať stovky a tisíce svojich občanov.“

Obe krajiny zároveň ponúkajú aj kľúčové geografické výhody, ktoré by posilnili obranu NATO.

Ratifikácia vstupu Švédska Tureckom: Turecko neratifikuje vstup Švédska do NATO skôr než v októbri, vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zopakoval, že Švédsko musí medzitým postupovať rázne voči terorizmu, ako to Turecku sľúbilo v písomnej dohode.

Turecko neratifikuje vstup Švédska do NATO skôr než v októbri, vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zopakoval, že Švédsko musí medzitým postupovať rázne voči terorizmu, ako to Turecku sľúbilo v písomnej dohode. Erdogan sa hlási: Vždy je lepšie mať Turecko na našej strane ako „snažiace sa o vlastnú cestu“ po boku Vladimira Putina, Si Ťin-pchinga či nebodaj Bašára Asada. Pozná to aj Únia, píše Matúš Krčmárik.

Vždy je lepšie mať Turecko na našej strane ako „snažiace sa o vlastnú cestu“ po boku Vladimira Putina, Si Ťin-pchinga či nebodaj Bašára Asada. Pozná to aj Únia, píše Matúš Krčmárik. Lavrov je znova šokovaný: Lavrov nie je hlúpy, len perfídny, takže tú udalosť nerámcoval ako vstup do NATO, ale ako „vzdanie sa suverenity“, čo má evokovať područie cudzích mocností. Ale veď predstierajme, že Lavrova rozšírenie NATO o severské štáty skutočne zaskočilo, môže to byť pre nás osožné, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Výsledky summitu NATO: Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg predstavil trojdielny balík pomoci, ktorý má Ukrajinu priblížiť k členstvu v Aliancii. NATO bude podľa neho stáť na strane Ukrajiny „tak dlho, ako to bude potrebné“, keďže je „rovnocenná“ s členskými krajinami.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg predstavil trojdielny balík pomoci, ktorý má Ukrajinu priblížiť k členstvu v Aliancii. NATO bude podľa neho stáť na strane Ukrajiny „tak dlho, ako to bude potrebné“, keďže je „rovnocenná“ s členskými krajinami. Moderné zbrane pre Kyjev: Krajiny skupiny G7 plánujú Kyjevu dodávať moderné vybavenie pre ukrajinskú armádu v rámci dlhodobých bezpečnostných záväzkov. Krajiny kladú dôraz predovšetkým na vzdušnú obranu, delostrelectvo, zbrane dlhého dosahu, ozbrojené vozidlá a iné dôležité schopnosti, ako je boj vo vzduchu.

Krajiny skupiny G7 plánujú Kyjevu dodávať moderné vybavenie pre ukrajinskú armádu v rámci dlhodobých bezpečnostných záväzkov. Krajiny kladú dôraz predovšetkým na vzdušnú obranu, delostrelectvo, zbrane dlhého dosahu, ozbrojené vozidlá a iné dôležité schopnosti, ako je boj vo vzduchu. Surovikin sa vraj rekreuje: Generál Sergej Surovikin sa rekreuje a nie je v súčasnosti k dispozícii, oznámil šéf obranného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov. Surovikin sa neukázal na verejnosti odvtedy, čo žoldnieri Wagnerovej skupiny podnikli 23. a 24. júna ťaženie na Moskvu na protest proti ruskému armádnemu vedeniu.

Generál Sergej Surovikin sa rekreuje a nie je v súčasnosti k dispozícii, oznámil šéf obranného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov. Surovikin sa neukázal na verejnosti odvtedy, čo žoldnieri Wagnerovej skupiny podnikli 23. a 24. júna ťaženie na Moskvu na protest proti ruskému armádnemu vedeniu. Zaskočená časť wagnerovcov: Niektorí členovia Wagnerovej skupiny, vrátane veliteľov, až do poslednej chvíle nevedeli, že smerujú na Rostov nad Donom a na Moskvu, o protestnej akcii svojho zoskupenia sa dozvedeli až z Telegramu. BBC to o vzbure wagnerovcov proti ruskému armádnemu vedeniu povedal jeden z nižších žoldnierskych veliteľov.

Niektorí členovia Wagnerovej skupiny, vrátane veliteľov, až do poslednej chvíle nevedeli, že smerujú na Rostov nad Donom a na Moskvu, o protestnej akcii svojho zoskupenia sa dozvedeli až z Telegramu. BBC to o vzbure wagnerovcov proti ruskému armádnemu vedeniu povedal jeden z nižších žoldnierskych veliteľov. Vyšetrovanie explózií na Nord Streame: Vyšetrovatelia výbuchov na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 našli stopy výbušnín na podozrivej plachetnicovej jachte. Toto odhalenie sa uvádza v liste o aktuálnom stave vyšetrovania, zaslanom Bezpečnostnej rade OSN.

Zo zahraničných webov:

Ktoré diaľnice na Slovensku sú najdrahšie a kedy budú hotové?

Súčasťou novej prešovskej diaľnice je aj najzložitejšia križovatka na Slovensku. (zdroj: NDS)

Tesne pred letnými prázdninami Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu na druhú časť severného obchvatu Prešova. Postaví ho konzorcium pod vedením spoločnosti Eurovia SK. Tento úsek je súčasťou budúcej rýchlostnej cesty R4 do Poľska, ktorá sa len nedávno dostala do aktualizovaného harmonogramu diaľnic.

INDEX sa pozrel na to, kto v súčasnosti stavia diaľnice na Slovensku, za koľko a kedy budú hotové. Rozostavaných a zazmluvnených úsekov je deväť a v našom rebríčku sme ich zoradili od najlacnejšieho po najdrahší.

Stručne by sa dalo zhodnotiť, že diaľnice a rýchlostné cesty sa stavajú dlho a draho. Výstavbu predlžuje nepripravenosť projektov, ďalšími faktormi sú neočakávané udalosti, ako zosuv pôdy či odchod zhotoviteľov zo stavby.

Najdôležitejším kritériom pri výbere dodávateľa je zvyčajne najnižšia ponúknutá cena. Problém je, že sa potom často počas výstavby zvyšuje dodatkami v zmluve. Podľa nového harmonogramu sa štát chystá stavbárom doplatiť stovky miliónov eur.

Za meškanie viac peňazí: Platí, že kvalitná príprava projektov dokáže ušetriť milióny eur. Neušetrilo sa, výstavba rýchlociest mešká a cenovky za ne rastú. Platiť sa budú okrem eurofondov aj z našich daní. Opäť sa potvrdzuje, že najdrahšia diaľnica je tá nepostavená, píše Jozef Ryník.

V krátkosti z ekonomiky:

Nočné vlaky už nemajú byť horor: Cestovanie nočným vlakom napríklad z Bratislavy do Košíc nie je vždy príjemný zážitok. V kupé sú traja až šiesti ľudia, na pohlavie sa zvyčajne nehľadí. Vozne väčšinou nie sú klimatizované, na horných ležadlách je v lete poriadne teplo. Tento obraz chcú železničiari zmeniť.

Cestovanie nočným vlakom napríklad z Bratislavy do Košíc nie je vždy príjemný zážitok. V kupé sú traja až šiesti ľudia, na pohlavie sa zvyčajne nehľadí. Vozne väčšinou nie sú klimatizované, na horných ležadlách je v lete poriadne teplo. Tento obraz chcú železničiari zmeniť. Priestor na zásadné zdražovanie už nie je: Mariusz Gatza sa šéfom slovenského Orangeu stal vlani na jar a oranžový operátor si odvtedy prešiel „výrazným znepokojením“ nad postojom Slovenského zväzu ľadového hokeja k hráčom z ruskej KHL aj ďalšou vlnou zdražovania služieb. Do otáčok sa však dostáva pri inej téme.

Mariusz Gatza sa šéfom slovenského Orangeu stal vlani na jar a oranžový operátor si odvtedy prešiel „výrazným znepokojením“ nad postojom Slovenského zväzu ľadového hokeja k hráčom z ruskej KHL aj ďalšou vlnou zdražovania služieb. Do otáčok sa však dostáva pri inej téme. Jednorazová stoeurová pomoc: Vláda v septembri vyplatí tisícom ľudí ďalší balík jednorazovej stoeurovej pomoci v boji proti vysokej inflácii. Dávku v tejto sume dostanú náhradní rodičia a rodičia, ktorí dostávajú príplatok k prídavku na dieťa ako kompenzáciu za nečerpanie daňového bonusu.

Ricciardo nemá čo stratiť. Jeho návrat do F1 je výstrahou pre Péreza

Daniel Ricciardo. (zdroj: SITA/AP)

„V hĺbke duše viem, že som ešte neskončil,” povedal na margo svojho odchodu z F1 v marci tohto roka pre The Athletic Daniel Ricciardo. Po neslávnom konci v McLarene potreboval čas na zresetovanie sa. Dvojročné pôsobenie v papájovom monoposte na ňom zanechalo jazvy.

Po polovici sezóny bez sedadla v F1 ho na Veľkej cene Maďarska čaká návrat medzi jazdeckú elitu. Pretekať bude za tím AlphaTauri, kde nahradí nevýrazného Nycka De Vriesa.

Spojenie s AlphaTauri nie je to, po čom by práve túžil. Nie je to auto, ktoré mu dá to, čo chce, aby mohol bojovať o najvyššie priečky. Nie je však v pozícii, kedy si môže vyberať.

Môžeme povedať, že Ricciardo už nemá čo stratiť. To najlepšie má za sebou. Má 34 rokov, je osemnásobný víťaz veľkých cien a patrí medzi najväčších obľúbencov fanúšikov. Možno to nebude o pár rokov pamätný návrat, ale vďaka jeho sympatickej osobnosti a jazdeckému potenciálu sa máme na čo tešiť.

Poslednou prózou Milana Kunderu bol Sviatok bezvýznamnosti, zomrel vo veku 94 rokov

Milan Kundera na fotografii z roku 1968. (zdroj: TASR)

Ako posledná próza mu vyšiel Sviatok bezvýznamnosti. Vo Francúzsku v roku 2014, v slovenskom preklade v roku 2020. Dokončil ju šesťdesiat rokov po svojej prvej vydanej knihe, básnickej zbierke Člověk, zahrada širá z roku 1953.

Spisovateľ, esejista, dramatik a prekladateľ Milan Kundera zomrel vo veku 94 rokov. Narodil sa v Brne, od polovice 70. rokov žil vo Francúzsku, do Československa sa nevrátil ani po novembri 1989. Podľa denníka Le Monde zomrel v Paríži v utorok.

Bol najprekladanejším spisovateľom českého pôvodu. Odkedy však v polovici 90. rokov začal písať romány len po francúzsky, nevychádzali práve v Česku, nedovolil to, nebol vraj spokojný s kvalitou prekladov. Ako prvý preložený vyšiel aj v Česku Sviatok bezvýznamnosti. V roku 2020.

Čo také Kundera Čechom urobil: Keď sa raz Milan Kundera zamyslel nad tým, aký bol v mladosti, neváhal siahnuť po drsnejšom výraze: Hovädo vo všetkých ohľadoch. Český spisovateľ Jan Novák v roku 2020 napísal 900-stranovú biografiu, v ktorej chcel tvrdenie, že Kundera je hovädo, dokázať a trikrát podčiarknuť.

V krátkosti z kultúry:

Územie fantázie nie je žiadna Stredozem: Režisérka dokumentárneho filmu Územie fantázie Paula Maľárová vyrastala v rodine básnikov a pacifistov, kde mama trvala na tom, aby sa deti nehrali s vojačikmi a plastovými zbraňami. Kým skúmala, aké má vojna postavenie v mierovej spoločnosti, v susednej krajine vypukla vojna.

Režisérka dokumentárneho filmu Územie fantázie Paula Maľárová vyrastala v rodine básnikov a pacifistov, kde mama trvala na tom, aby sa deti nehrali s vojačikmi a plastovými zbraňami. Kým skúmala, aké má vojna postavenie v mierovej spoločnosti, v susednej krajine vypukla vojna. Mala byť iba nudná manželka: S americkou herečkou Robin Wright sme sa stretli zopár hodín pred tým, ako jej mal Jiří Bartoška odovzdať cenu prezidenta festivalu v Karlových Varoch. Vtedy už vedela, ako bude vyzerať zostrih jej filmov, ktorý pri tej príležitosti organizátori pripravili. Počas rozhovoru dovolila, aby sme cez to všetko a ešte raz prešli aj spolu.

S americkou herečkou Robin Wright sme sa stretli zopár hodín pred tým, ako jej mal Jiří Bartoška odovzdať cenu prezidenta festivalu v Karlových Varoch. Vtedy už vedela, ako bude vyzerať zostrih jej filmov, ktorý pri tej príležitosti organizátori pripravili. Počas rozhovoru dovolila, aby sme cez to všetko a ešte raz prešli aj spolu. Novinky na Netflixe: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Podcasty SME

ZAŽI_SK: Jedno z najväčších rozárií na svete bolo na území Slovenska. Jeho tradícia pokračuje aj dnes

Jedno z najväčších rozárií na svete bolo na území Slovenska. Jeho tradícia pokračuje aj dnes Zoom: Pijete pivo? Komáre po vás pôjdu viac

Pijete pivo? Komáre po vás pôjdu viac Vedátor: Nové častice prinášajú novú fyziku, W a Z bozóny nie sú výnimkou

