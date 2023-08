Ranný brífing: Matovič s fiatkami obchádza zákon, Pašku dostali až ultrazvuky

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Strana Igora Matoviča pred voľbami nakúpila autá Fiat 500, ktoré sa hneď stali hlavným symbolom Matovičovej kampane. Viac ako 80 áut za zhruba 800-tisíc eur však OĽaNO nemieni zahrnúť do výdavkov na kampaň, lebo s ňou podľa Matoviča nesúvisia.

Synovec smeráckeho exšéfa parlamentu Pavla Pašku pôjde do väzenia. Branislav Paška dostal za manipuláciu tendra na kúpu ultrazvukov pre košickú nemocnicu päť rokov. Tendre boli podľa súdu ušité na mieru víťaza a predražené o vyše stotisíc eur.

Chobotnica Paškovcov v slovenskom zdravotníctve prišla o ďalšie chápadlo. O Paškovcoch sa hovorilo ako o kráľoch slovenského zdravotníctva - majú v ňom vplyv ešte aj dnes? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Matovič štartuje do volieb s osemdesiatimi fiatkami. Do výdavkov na kampaň nedorazia

Igor Matovič vstupuje do predvolebnej kampane s vozidlami, ktoré sú podľa neho symbolom boja proti mafii. (zdroj: SITA)

„500 vo vrecku aj v garáži“ – hlásajú polepy na čerstvo kúpených autách talianskej výroby Fiat 500, ktoré sa stali symbolom predvolebnej kampane OĽaNO. Na bardejovské námestie ich cez víkend dotiahli takmer päťdesiat a Igor Matovič sa medzi drobnými vozidlami prihováral okoloidúcim.

Líder OĽaNO našiel symboliku v modele auta s predvolebným sľubom, že jeho strana nepôjde do vládnej koalície s nikým, kto nepodporí odmenu 500 eur za účasť ľudí vo voľbách. Neprekáža mu, že jeho návrh ešte v marci poslanci odmietli.

Napriek jasnému využitiu najmenej 79 talianskych autíčok v predvolebnej kampani, ich kúpu OĽaNO nezahrnie do výdavkov na kampaň. Každá politická strana ich zo zákona musí viesť na vlastnom transparentnom účte.

Matovič vraví, že autá zostanú vo vlastníctve OĽaNO, takže ich vo výdavkoch na kampaň ani nemusia vykazovať. Nejde pritom o zanedbateľnú sumu. Ak platia Matovičove slová, že jedno auto stranu aj s prepravou a registráciou vyšlo priemerne na 10-tisíc eur, OĽaNO mohli vozidlá stáť aspoň 790-tisíc eur.

Fiatky nie sú videá z Riviéry: Matovič je natoľko prečítaný, že ešte jeden „wow efekt“ sa mu nepodarí. Keby nič iné, nevidno ani súvislosť, ktorá prepája muzeálne auto s volebnou korupciou, keďže 500 eur za hlas je úplatok ako z veľkej knihy, píše Peter Schutz.

Fiatky nie sú videá z Riviéry: Matovič je natoľko prečítaný, že ešte jeden „wow efekt" sa mu nepodarí. Keby nič iné, nevidno ani súvislosť, ktorá prepája muzeálne auto s volebnou korupciou, keďže 500 eur za hlas je úplatok ako z veľkej knihy, píše Peter Schutz. Matovič vo vreci: „Verejný prísľub" 500 eur za účasť na voľbách je nástroj na nulový koaličný potenciál, ktorý Matovičovi dáva krídla: nemusí robiť žiadne kompromisy a môže pobývať v opozícii ku všetkým. K tomu si ešte pridal sedempercentný prah na vstup do parlamentu. Ak ho prekročí, bude zavadzať pri skladaní takej či onakej koalície, píše Zuzana Kepplová.

Za bitku dostal podmienku, za ultrazvuky už ide do väzenia. Paškov synovec dostal päť rokov

Branislav Paška na súde v roku 2019. (zdroj: TASR)

Synovec bývalého a medzičasom zosnulého predsedu parlamentu Pavla Pašku Branislav Paška pôjde do väzenia. Kým za brutálnu bitku v Košiciach spred takmer ôsmich rokov, do ktorej sa zapojil so svojimi bratmi, dostal podmienku, za manipuláciu tendra na kúpu ultrazvukov v roku 2013 pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach už pôjde za mreže.

Senát Najvyššieho súdu v Bratislave ho odsúdil za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní na päť rokov nepodmienečne v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Je to o dva roky nižší trest, než mu v októbri 2021 vymeral sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici Ján Hrubala. Jeho rozsudok vtedy znel sedem rokov. Paška sa proti nemu odvolal.

Tendre na štyri ultrazvuky, ktoré košická univerzitná nemocnica kúpila pred desiatimi rokmi, boli podľa súdu ušité na mieru jeho víťaza a predražené o vyše stotisíc eur. Šéfom verejného obstarávania bol v tom čase v UNLP práve Branislav Paška. Na prípad upozornila v roku 2015 mimovládna organizácia Via Iuris.

V krátkosti z domova:

Prieskum preferencií AKO: Smer aj podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj zostáva preferenčne najsilnejšou stranou. Strana Roberta Fica by získala 19,9 percenta hlasov. Druhé Progresívne Slovensko by volilo 16,4 a tretí Hlas 15,2 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo osem politických strán.

Slovenské húfnice pre Ukrajinu: Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran si v Dubnici nad Váhom prevzal dve samohybné húfnice Zuzana 2. Ide o prvé dve húfnice zo 16, ktoré pre Ukrajinu vyrába dubnická spoločnosť Konštrukta-Defence. Projekt za viac ako 90 miliónov eur financujú Nórsko, Dánsko a Nemecko.

Fontána uprostred parkoviska: Kým fontána na Námestí slobody je po rokoch opravená, z okolia inej hodnotnej bratislavskej fontány na Špitálskej ulici si ministerstvo práce spravilo parkovisko. Fontána už niekoľko rokov nefunguje, chátra a v najbližšom období sa na tom zrejme nič nezmení.

Jazyk ako obrana. Ukrajinci sa odvracajú od ruštiny, vyhadzujú aj ruské knihy

Knihy medzi papierovým odpadom v recyklačnom závode na okraji Kyjeva. (zdroj: The Washington Post/Sasha Maslov)

V Charkove, historicky ruskojazyčnom meste na východe Ukrajiny, len 40 kilometrov od hraníc s Ruskom, je o kurzy ukrajinčiny veľký záujem. Čašníci, kaderníci či predavači už po rusky nehovoria. Knihy v ukrajinskom jazyku sa dobre predávajú, až majú miestni vydavatelia problém držať krok s dopytom.

Obrana ruskojazyčného obyvateľstva bola jedným z hlavných – a nepravdivých – dôvodov ruského prezidenta Vladimira Putina na spustenie invázie. Jeho konanie sa však obrátilo proti nemu.

V mestách po celej Ukrajine začali ľudia nosiť ruské knihy do zberu papiera, kde ich zrecyklujú a vyrobia z nich toaletný papier. Mená ulíc zmenili, ruských spisovateľov vystriedali ukrajinskí hrdinovia. Ruské jedlá, ako napríklad peľmene, reštaurácie v jedálnych lístkoch premenovali. Rozhlasové stanice prestali hrať piesne ruských umelcov, ktoré boli na Ukrajine dlho populárne.

„Pre mnohých ľudí sa stalo nemožným hovoriť po rusky, pretože je to jazyk nepriateľa,“ povedala Iryna Pobidašová, docentka jazykovedy na kyjevskom Polytechnickom inštitúte Igora Sikorského. „Ruština je teraz symbolom všetkého, čo sa stalo - označením bolesti a tragédie.“

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Ukrajinská armáda postupuje len pomaly, no darí sa jej ochromiť logistiku na anektovanom polostrove Krym. Vidno to v chaose na cestách aj na poškodených mostoch. Ruská invázia na Ukrajine trvá už 524 dní, prečítajte si prehľad kľúčového diania.

Útok dronmi na Moskvu: Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili niekoľko dronov, ktoré smerovali na Moskvu. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin uviedol, že v hlavnom meste jeden dron zasiahol rovnakú výškovú budovu, ktorá bola poškodená aj v nedeľu pri podobnom útoku.

Ruské útoky na Charkov a Cherson: Ruské sily opäť útočili dronmi na Charkov. Starosta mesta Ihor Terechov uviedol, že v centre boli počuť tri výbuchy s tým, že jeden z dronov zničil dve poschodia ubytovne. Rusi bombardovali aj nemocnicu v Chersone, zabili lekára a zranili zdravotnú sestru, informoval šéf vojenskej administratívy v Chersone Roman Mročko. Poškodená bola aj budova nemocnice.

Vyčerpané ruské jednotky: Ruské jednotky trápi vyčerpanie z boja a nedostatok munície, uvádza britské ministerstvo obrany. V Doneckej oblasti sú podľa Britov ruské sily „pod mimoriadnym tlakom" a potrebujú rotáciu. Pri Orichive v Záporožskej oblasti Rusi „veľmi pravdepodobne zápasia s únavou z boja" pre skutočnosť, že bojujú s ukrajinskými útokmi už viac ako osem týždňov.

Zo zahraničných webov:

Chcete tu stavať? Ale nie takto. Mesto vyškolilo developera a projekt stoplo

Lokalita, v ktorej pripravujú nový developerský projekt. (zdroj: Google Earth)

Nájsť si voľné pozemky, postaviť projekt a dobre ho predať. Takto jednoducho znie návod na to, ako zarobiť na realitách. Skúšajú sa ním riadiť viaceré developerské skupiny. Niektoré sú úspešnejšie, iné menej.

V celom procese od získania pozemku až po kolaudáciu totiž môžu nastať nepredvídateľné okolnosti. Napríklad nemusíte získať všetky povolenia. Svoje by o tom najnovšie vedela rozpráva spoločnosť BKP Corporation.

Firma z Nového mesta nad Váhom chcela stavať v bratislavskom Novom Meste. Spoločnosť chcela využiť potenciál lokality a vyhliadla si pozemok na nároží Magnetovej ulice, ktorý je dnes zarastený stromami aj náletovou drevinou. Mesto jej projekt zatrhlo a odkázalo, ako by ho mala upraviť.

V projekte malo byť celkovo 22 bytov a šesť apartmánov. Malo ísť o jedno- až trojizbové jednotky. Projekt malo obsluhovať podzemné parkovisko s kapacitou pre 21 automobilov. Ďalších 13 miest malo byť situovaných v teréne.

V krátkosti z ekonomiky:

Poľnohospodárom sa extrémne darilo: Minulý rok prial poľnohospodárom. Pestovatelia obilnín zažili najlepší rok za poslednú dekádu a mnohí z nich zaznamenali ziskové marže v desiatkach percent. Podnikateľom zahrala do karát vojna na Ukrajine a vyšponované ceny komodít na trhoch.

Minulý rok prial poľnohospodárom. Pestovatelia obilnín zažili najlepší rok za poslednú dekádu a mnohí z nich zaznamenali ziskové marže v desiatkach percent. Podnikateľom zahrala do karát vojna na Ukrajine a vyšponované ceny komodít na trhoch. Riziká vo VšZP a Dôvere: Audítori upozorňujú na riziká v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni i súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera. Tie môžu v budúcnosti zmeniť pohľad na ich hospodársku situáciu. Úrad pripomenul, že ak nedôjde k ozdraveniu VšZP, je pripravený ju zaradiť pod nútenú správu.

Audítori upozorňujú na riziká v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni i súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera. Tie môžu v budúcnosti zmeniť pohľad na ich hospodársku situáciu. Úrad pripomenul, že ak nedôjde k ozdraveniu VšZP, je pripravený ju zaradiť pod nútenú správu. Deficit štátneho rozpočtu: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka schodok vo výške 3,114 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa medziročne zhoršilo o 1,825 miliardy eur alebo 142 percent. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy rozpočtu v júli vyššie o 1,636 miliardy eur. Výdavky však vzrástli ešte výraznejšie.

Oklamal smrť a dostal sa z pekla. Niki Lauda pre život obetoval titul

Legenda F1 Rakúšan Niki Lauda. (zdroj: TASR/AP)

Oklamal smrť a ukázal nadľudskú vôľu. Bol nepochybne najodvážnejší a najodhodlanejší pilot formuly 1. Do histórie motošportu sa zapísal vďaka úspechom, ľudia si ho však pamätajú najmä pre hrozivú nehodu, ktorá poznačila jeho život.

Táto havária definovala jeho kariéru a charakter. Poznačila jeho výzor, ale ukázala aj jeho neuveriteľnú vnútornú silu. Je to pozoruhodný príbeh o ľudskej odolnosti a odvahe, ktorý inšpiroval nespočetné množstvo ľudí po celom svete.

Pre tých, ktorí sa na neho znechutene pozerali, alebo si s ním nevedeli udržať očný kontakt, mal vždy rýchlu a perfektnú odpoveď. „Používam nehodu ako výhovorku, prečo som taký škaredý. Niektorí ľudia však túto výhovorku nemajú,” povedal v rozhovore novinárovi Grahamovi Bensingerovi v roku 2017.

V roku 2018 Rakúšanovi diagnostikovali pokročilú chorobu pľúc. Bolo to dedičstvo nehody z roku 1976. Vo veku 70 rokov, zopár dní pred májovou Veľkou cenou Monaka 2019, sa rozlúčil so svojím veľkolepým životom.

Netušila, že sa v piesni Nothing Compares 2U rozplače. Ľutovať Sinéad O'Connor je už zbytočné

Sinéad O’Connor v čase, keď sa stala slávnou. (zdroj: BILLBOARD)

V byte, kde ju polícia našla nehybnú a vyhlásila za mŕtvu, bývala Sinéad O'Connor sotva týždeň. Na juh Londýna sa vrátila po dlhých rokoch života v Spojených štátoch. Chcela začať nanovo a nahrať čerstvé piesne.

Posledné mesiace bolo okolo nej ticho. Zvyčajne bola veľmi aktívna a otvorená na sociálnych sieťach, fanúšikovia až prestali veriť, či si ich spravuje sama. Som to ja, upokojila ich len celkom nedávno. Aj by sa im prihovárala častejšie, necítila sa však vo forme. Aby to dokázala, obrátila objektív na seba a bez rozpakov povedala: veď sa pozrite, ako strašne vyzerám.

Bolo všeobecne rozšírené, že o svoj výzor nedbala preto, lebo odmietala pravidlá šoubiznisu. Nechcela, aby jej pozíciu odvíjali od jej krásy a marketingového potenciálu. Nebolo to celkom tak. Hlavu si vyholila preto, aby bola solidárna so sestrou, ktorá si musela dať ostrihať vlasy preto, že ich mame sa nepáčilo, že sú ryšavé.

Mama jej život poznačila fatálne. Mama stála za jej správaním, mama stála za jej trápením. Aj za slzami, ktoré jej tiekli po lícach vo videoklipe k piesni Nothing Compares 2U, stála jej mama.

V krátkosti z kultúry:

Matematika zločinu: Spravodajský vstup referuje o odsúdenom Tomášovi Tomanovi, ktorý utiekol do Indonézie a má byť vydaný do Česka. V krátkom príspevku je všetko jasné – je to vrah, ktorý ušiel pred spravodlivosťou. Lenže skutočný problém je niekde inde. O tom, kde je pes zakopaný, hovorí nová česko-slovenská miniséria Matematika zločinu.

Spravodajský vstup referuje o odsúdenom Tomášovi Tomanovi, ktorý utiekol do Indonézie a má byť vydaný do Česka. V krátkom príspevku je všetko jasné – je to vrah, ktorý ušiel pred spravodlivosťou. Lenže skutočný problém je niekde inde. O tom, kde je pes zakopaný, hovorí nová česko-slovenská miniséria Matematika zločinu. Maštalír sa snaží postave prispôsobiť: Ako herca ho vídať často, no nedáva veľa rozhovorov. Nemá to rád. Hovorí pomaly, rozvážne a s upreným pohľadom. Chvíľami sa až nechce veriť, že je to ten istý Tomáš Maštalír, ktorý predvádza komické výstupy v aktuálnom seriáli Tomáš a Diana. Aj to vedie k otázke, či rád hráva postavy, ktoré sú vzdialené jeho osobnostnému naturelu.

Ako herca ho vídať často, no nedáva veľa rozhovorov. Nemá to rád. Hovorí pomaly, rozvážne a s upreným pohľadom. Chvíľami sa až nechce veriť, že je to ten istý Tomáš Maštalír, ktorý predvádza komické výstupy v aktuálnom seriáli Tomáš a Diana. Aj to vedie k otázke, či rád hráva postavy, ktoré sú vzdialené jeho osobnostnému naturelu. Novinky na Netflixe a SkyShowtime: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

