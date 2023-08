Ranný brífing: Nahrávkou ukázali na Fica, Kyjev potrebuje pomoc aj od zločincov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Nahrávka z kauzy Ezechiel 7 hovorí o miliónoch za zvrátenie trestných konaní. Súčasťou skupiny má byť aj predseda Smeru Robert Fico. Sudca Ján Hrubala podozrenia označil za vážne, dôvod na väzbu pre expolicajta Romana Stahla však nevidel.

Aj keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že boj proti korupcii je aj počas vojny prioritou vlády, v prípade sporných dodávateľov zbraní, ktorí mali v minulosti problémy s korupciou, spravila viacero výnimiek.

Smer nové trestné stíhanie Tibora Gašpara označuje za snahu o likvidáciu opozície a vidí za ním prezidentku Zuzanu Čaputovú aj premiéra Ľudovíta Ódora. O čo presne v kauze ide a môže Smeru uškodiť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Odposluch z Gašparovej kauzy hovorí o krivení svedectiev, aby padli veľké kauzy. Na väzbu to nestačilo

Štefan Hamran na tlačovej konferencii argumentoval aj interpretáciou nahrávky o ovplyvňovaní prípadov. (zdroj: SITA)

Obvinený expolicajt Roman Stahl, ktorého zadržali v rámci akcie Ezechiel 7 aj spolu s bývalým policajným prezidentom a dnes kandidátom za Smer Tiborom Gašparom, v minulosti hovoril o miliónoch za zvrátenie trestných konaní. Súčasťou skupiny má byť aj predseda Smeru Robert Fico.

Vyplýva to z nahrávky, ktorej existenciu odprezentoval policajný prezident Štefan Hamran. Na základe nej totiž pre Stahla žiadal vyšetrovateľ väzbu. Aj keď sudca špecializovaného súdu Ján Hrubala vyšetrovateľom odkázal, že nahrávku nadinterpretovali, podozrenia na nej sú vážne a bude potrebné sa podľa neho nimi zaoberať.

Rozhovor o tom, že krivenie výpovedí financuje Fico, expremiér poprel. „Táto klebeta má takú istú hodnotu ako tvrdenie Matoviča, že mám na Belize účet so 750 miliónmi dolárov,“ povedal Fico v reakcii na tlačovku Hamrana.

V kauze Ezechiel 7 je obvineným okrem Gašpara a Stahla aj oligarcha Norbert Bödör. Obvinenie ja akousi nadstavbou kauzy Očistec, v ktorej je už podaná obžaloba na súde.

Skutočné rádio Jerevan: Je pravdepodobné, že policajná akcia nahnala Ficovi body. Kto však chce, aby sa orgány vymáhania práva pri práci riadili aktuálnou politickou situáciou, musí sa zatiaľ buď odsťahovať do nejakej utešenej totality, alebo voliť stranu s najvyšším počtom obžalovaných, stíhaných alebo podozrivých osôb, píše Nataša Holinová.

Dôchodca tvrdí, že ho tri roky vytápa budova ministerstva vnútra. Problém rieši svojsky

Dôchodca na tabuľu budovy ministerstva lepí nápis „ministerstvo darebáctva“. (zdroj: Archív D. Š.)

Bielu nálepku, na ktorej je fixkou napísané „ministerstvo darebáctva", musí zo svojej tabule v posledných týždňoch odlepovať Spišský archív ministerstva vnútra v Levoči. Na zlatú platňu s názvom a štátnym znakom ju pravidelne vylepuje dôchodca Dušan Šefčík.

Tvrdí, že ministerský archív, s ktorým susedí, ho vytápa už viac ako tri roky. „Ja si neviem rady, pretože voda zateká z námestia pod archív ministerstva a odtiaľ k nám, keďže máme pivnicu nižšie,“ opisuje 64-ročný muž a prikladá fotografie, na ktorých vidieť, ako vodu odčerpáva do kanalizácie. Denne je to podľa neho aj tisíc litrov, v daždivých dňoch až 2 500 litrov vody.

Nálepky na budove ministerstva označil za akt zúfalstva. Hovorí, že pracovníci archívu už viackrát volali políciu, no iné východisko nevidí. Nemieni prestať, kým ministerstvo nezačne konať.

Prešovská polícia potvrdila, že jej nahlásili priestupok. "Vec je v štádiu objasňovania na obvodnom oddelení,“ napísala hovorkyňa Jana Ligdayová.

Voľba s hlasovacím preukazom: Aj voliči, ktorí budú v deň volieb napríklad na chate či na víkendovej dovolenke na Slovensku, majú možnosť v predčasných parlamentných voľbách 30. septembra odovzdať svoj hlas. O tom, ako si preukaz vybaviť či dokedy oň treba požiadať, denník SME pripravil odpovede na najdôležitejšie otázky.

Sú to zločinci, hovoril Zelenskyj. Dnes od nich potrebuje aj pomoc so zbraňami

Kyjev kupuje zbrane aj od Serhija Pašinského, ktorého vyšetruje z korupcie. (zdroj: Wikimedia)

V prvých týždňoch invázie Ukrajina naliehavo potrebovala zbrane, a tak sa vláda obrátila aj na ľudí, proti ktorým napríklad ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlhodobo vystupoval. Jedným z nich bol aj Serhij Pašinskyj, bývalý poslanec napojený na zbrojárske spoločnosti, ktorého ešte v roku 2019 Zelenskyj nazval zločincom.

Denník New York Times zistil, že kým spoločnosť Ukrainian Armored Technology napojená na Pašinského v roku 2021 zarobila 2,8 milióna dolárov, minulý rok jej tržby vzrástli na 350 miliónov dolárov a stala sa najväčším súkromným dodávateľom zbraní na Ukrajinu.

Aj keď Zelenskyj tvrdí, že boj proti korupcii je aj počas vojny prioritou vlády, v prípade sporných dodávateľov zbraní, ktorí mali v minulosti problémy s korupciou, spravila viacero výnimiek.

Napríklad Pašinského sieť skupuje v zahraničí zbrane, ktoré niektoré spoločnosti nechcú pre obavy, že by tým provokovali Rusko, posielať priamo Ukrajine. Skupovanie a následné predávanie za vyššiu cenu však vníma aj Kyjev ako problém – kým Pašinského firmy sú spoľahlivým dodávateľom, ukrajinské úrady ich súčasne vyšetrujú aj pre korupciu.

Ruky mu amputovali wagnerovci: Iľju Mychalčuka prepustili v apríli v rámci výmeny väzňov. V zajatí strávil 46 dní, počas ktorých prišiel o obe ruky. Amputovali mu ich lekári zo žoldnierskej nemocnice, ktorí podľa jeho slov po zákroku zanedbali zašívanie kože. V rozhovoroch pre denník Washington Post poskytol svedectvo vyrážajúce dych o barbarstve svojich únoscov.

Iľju Mychalčuka prepustili v apríli v rámci výmeny väzňov. V zajatí strávil 46 dní, počas ktorých prišiel o obe ruky. Amputovali mu ich lekári zo žoldnierskej nemocnice, ktorí podľa jeho slov po zákroku zanedbali zašívanie kože. V rozhovoroch pre denník Washington Post poskytol svedectvo vyrážajúce dych o barbarstve svojich únoscov. Odsúdenie ukrajinského vlastizradcu: Generálmajora Ukrajinskej bezpečnostnej služby Valerija Šajtanova odsúdili na dvanásť rokov väzenia za vlastizradu. Rozsudok proti nemu ešte nie je právoplatný. Šajtanov vykonával špionáž pre Rusko 30 rokov a pomáhal tiež hľadať dvojitých agentov v ukrajinských tajných službách.

Generálmajora Ukrajinskej bezpečnostnej služby Valerija Šajtanova odsúdili na dvanásť rokov väzenia za vlastizradu. Rozsudok proti nemu ešte nie je právoplatný. Šajtanov vykonával špionáž pre Rusko 30 rokov a pomáhal tiež hľadať dvojitých agentov v ukrajinských tajných službách. Oslobodené územie pri Bachmute: Ukrajinskí vojaci oslobodili na bachmutskom fronte tri kilometre štvorcové, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Podľa jej slov na južnom krídle tohto frontu ukrajinská armáda oslobodila už 40 kilometrov štvorcových.

Ukrajinskí vojaci oslobodili na bachmutskom fronte tri kilometre štvorcové, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Podľa jej slov na južnom krídle tohto frontu ukrajinská armáda oslobodila už 40 kilometrov štvorcových. Postup na južnom fronte: Príslušníci ukrajinskej armády dosahujú úspech v dedine Urožajne na južnom fronte a podnikajú ofenzívne akcie na melitopoľskom a berďanskom fronte. Mali tiež „určité úspechy“ južne a juhovýchodne od obce Staromajorske a získali pozície v určitých oblastiach.

Príslušníci ukrajinskej armády dosahujú úspech v dedine Urožajne na južnom fronte a podnikajú ofenzívne akcie na melitopoľskom a berďanskom fronte. Mali tiež „určité úspechy“ južne a juhovýchodne od obce Staromajorske a získali pozície v určitých oblastiach. Slabá morálka ruských vojakov: Ruskí blogeri podporujúci vojnu sa sťažujú na slabú morálku ruských vojakov potom, ako ukrajinské jednotky dosiahli zisky v obci Urožajne, uviedol Inštitút pre štúdium vojny. Jeden z autorov tvrdil, že ruskí vojaci „sa predčasne stiahli", pretože „členovia jednotky boli opití“.

Ruskí blogeri podporujúci vojnu sa sťažujú na slabú morálku ruských vojakov potom, ako ukrajinské jednotky dosiahli zisky v obci Urožajne, uviedol Inštitút pre štúdium vojny. Jeden z autorov tvrdil, že ruskí vojaci „sa predčasne stiahli", pretože „členovia jednotky boli opití“. Zatknutie podporovateľov wagnerovcov: Poľská kontrarozviedka ABW v spolupráci s políciou zatkla dvoch Rusov, ktorí vo Varšave a v Krakove rozširovali materiály propagujúce ruskú žoldniersku Wagnerovu skupinu. Obaja boli obvinení okrem iného zo špionáže.

Schátraný kaštieľ zmenil majiteľa. Bude v ňom nové centrum aj byty

Kaštieľ v Solčanoch chátra od roku 1984. (zdroj: TASR)

Keď v roku 2004 Solčany predávali kaštieľ, ktorý sa nachádzal v centre obce, miestni verili, že vyriešili dlhoročný problém. Takmer 200-ročná stavba po revolúcii len pustla. Starosta s poslancami vtedy uverili plánom údajne ruského investora, ktorý chcel v kaštieli zriadiť múzeum slovanskej vzájomnosti.

Od predaja ubehli takmer dve desaťročia. Kaštieľ však stále chátra. Nádej, že sa klasicistické sídlo s parkom podarí zachrániť, v týchto týždňoch výrazne stúpla. Objekt zmenil majiteľa.

Po novom ho vlastní spoločnosť G Way. Ide o eseročku, ktorú v roku 2007 založili manželia Anna a Souheil Ghannamovci. Prvá menovaná je verejnosti známa aj ako dlhoročná novinárka. V posledných rokoch sa však angažuje v sektore sociálnych služieb.

Okrem iného stojí na čele Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Obaja pritom podnikajú aj v sociálnych službách, keď prevádzkujú zariadenia v Dúbravke a práve v Solčanoch. Týmto smerom by chceli využívať aj objekt kaštieľa. Jeho súčasťou by malo byť zariadenie sociálnych služieb, menšia klinika, ale aj konferenčné centrum, komunitný komplex a byty.

Záujem o bicykle klesá: Prudký nárastu dopytu a nedostatok komponentov z Ázie počas covidovej pandémie spôsobil, že na nový bicykel čakal záujemca aj dlhé mesiace. Výrobcovia a predajcovia bicyklov však priznávajú, že po opadnutí boomu v rokoch 2021 a 2022 ich čakal návrat do tvrdej reality.

Prudký nárastu dopytu a nedostatok komponentov z Ázie počas covidovej pandémie spôsobil, že na nový bicykel čakal záujemca aj dlhé mesiace. Výrobcovia a predajcovia bicyklov však priznávajú, že po opadnutí boomu v rokoch 2021 a 2022 ich čakal návrat do tvrdej reality. Inflácia zvoľnila tempo: Rast inflácie sa na Slovensku po prvom polroku zvoľnil na jednocifernú hodnotu, v júli spotrebiteľské ceny stúpli oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 9,7 percenta, informoval Štatistický úrad. Inflácia zvoľnila tempo už piaty mesiac v rade, v júni predstavovala 10,8 percenta.

Rast inflácie sa na Slovensku po prvom polroku zvoľnil na jednocifernú hodnotu, v júli spotrebiteľské ceny stúpli oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 9,7 percenta, informoval Štatistický úrad. Inflácia zvoľnila tempo už piaty mesiac v rade, v júni predstavovala 10,8 percenta. Rubeľ je pod tlakom: Rubeľ sa voči doláru prepadol na 17-mesačné minimum, jeho kurz sa voči doláru oslabil nad 100 rubľov za dolár. Rubeľ je tento rok pod tlakom v dôsledku zhoršujúcej sa obchodnej bilancie Ruska, keďže príjmy z vývozu klesajú a dovoz ožil. Od začiatku roka 2023 už voči doláru padol približne o 30 percent.

Reagujú na znásilnenia a zverstvá. Kanadská juniorka zakázala bitky

Pästné výmeny budú v Quebec Major Junior Hockey League oficiálne zakázané. (zdroj: SITA/AP)

Vedenie Quebec Major Junior Hockey League sa rozhodlo učiniť nepopulárne rozhodnutie. Jedna z najvýznamnejších juniorských hokejových líg na svete chce z hokeja odstrániť bitky. Reaguje tak na škandál, ktorý odhalil šikanu a neľudské rituály, ktoré sa medzi juniormi v Kanade praktikovali.

Reguly súťaže tak doplnilo nové pravidlo. Od začiatku sezóny 2023/24 budú pästné výmeny oficiálne zakázané. QMJHL sa v tomto ohľade stane priekopníckou ligou. Ostatné súťaže patriace pod CHL budú tento zákaz zvažovať podľa toho, ako sa ujme v Québecu.

Ktokoľvek, kto sa zapojí do bitky, automaticky dostane trest do konca zápasu. Hráč, ktorý bitku inicioval, dostane navyše jednozápasový dištanc a ak bude niektorý hokejista posúdený ako agresor, bude si musieť odpykať až dvojzápasový trest.

Pre bitkárov liga prestane byť zaujímavá. Ak sa totiž niekto pobije v sezóne opakovane, automaticky začne dostávať minimálne jednozápasové tresty s platnosťou od druhej bitky.

Po desaťročiach sa zopakujú preteky o Mesiac, tentoraz medzi USA a Čínou

Zem a Mesiac a vesmírna loď Orion. (zdroj: SITA/AP)

O Mesiac budú do konca desaťročia súperiť dve národné vesmírne agentúry, NASA a CMSEO. Nepôjde o nič menšie ako o to, či na ňom ako prvá pristane americká alebo čínska posádka.

Riaditeľ NASA William Nelson sa celkom otvorene vyjadril o nových pretekoch, ktorých kolískou je vesmír. Pre webovú stránku Politico povedal, že o výsledku rozhodnú nasledujúce dva roky. Súťaženie s ázijským protivníkom mu dodáva významný politicko-mocenský rozmer.

Američania sa „len“ chcú vrátiť na Mesiac po viac ako 50 rokoch. Vtedy dostali na povrch zemského satelitu šesť kozmických lodí s ľudskou posádkou. Chceli by opäť ukázať, že to s vesmírnymi expedíciami po slnečnej sústave myslia vážne.

Situáciu však skomplikovalo zlyhanie rakety Starship pri aprílovom skúšobnom lete, pretože štátny program počítal so službami súkromnej spoločnosti Elona Muska. Termín pristátia stanovený zatiaľ na rok 2025 sa tak vzďaľuje. Tým sa Peking, ktorý tvrdí, že chce dostať svojich ľudí na Mesiac do roku 2030, opäť dostal do boja o prvé miesto.

Láska v čase topenia ľadov: Príbeh ich lásky sa začal pred 90-tisíc rokmi na území dnešného Ruska. O ich vzťahu dnes máme už iba jeden malý hmotný dôkaz - úlomok kosti trinásťročného dievčaťa, ich dcéry a vôbec prvého nájdeného potomka neandertálcov a denisovanov.

Príbeh ich lásky sa začal pred 90-tisíc rokmi na území dnešného Ruska. O ich vzťahu dnes máme už iba jeden malý hmotný dôkaz - úlomok kosti trinásťročného dievčaťa, ich dcéry a vôbec prvého nájdeného potomka neandertálcov a denisovanov. Supravodič je zrejme iba magnet: Možnosť existencie dlho hľadaného materiálu nazývaného supravodič pri izbovej teplote sa po tvrdeniach vedcov z Južnej Kórey rýchlo začala šíriť na internete. Nafúknuté tvrdenie však teraz spľaslo po sérii vedeckých štúdií.

Možnosť existencie dlho hľadaného materiálu nazývaného supravodič pri izbovej teplote sa po tvrdeniach vedcov z Južnej Kórey rýchlo začala šíriť na internete. Nafúknuté tvrdenie však teraz spľaslo po sérii vedeckých štúdií. Objavili nový druh žraloka: Vedci z Austrálie objavili nový druh žraloka s bizarnými stoličkami podobnými stoličkám človeka, ktoré tieto zvieratá používajú na drvenie koristi. Nový druh s názvom žralok maľovaný bol klasifikovaný podľa jedinečného tvaru tela a malých rohov, ktoré mu vyčnievajú nad očami.

Predvolebné lákadlo. (zdroj: Sliacky)

Kyslá hubová polievka. (zdroj: Pexels)

Huby už rastú. Pripravte si z nich kyslú hubovú polievku.

