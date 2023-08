Ranný brífing: Riaditeľom tajných mal šéfovať Pán X, na Fica číha nové nebezpečenstvo

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalý a súčasný riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a Michal Aláč mali diskreditovať a manipulovať za účelom nevyšetrovania veľkých káuz. Údajnú zločineckú skupinu mal podľa polície riadiť podnikateľ Peter Košč prezývaný Pán X. Polícia sa opiera aj o utajeného svedka.

Najnovšiu kauzu Tibora Gašpara s názvom Ezechiel 7 označil predseda Smeru Robert Fico za „chrapúnstvo NAKA a špeciálnej prokuratúry“, no hrozbu by napokon mohol cítiť z úplne inej strany. Obvinený expolicajt Roman Stahl totiž stále neurobil vyhlásenie o nevine.

Vojna v polícii má mať svoje rozuzlenie. Výsledkom je, že tu máme obvinených vyšetrovateľov, dvoch šéfov SIS aj riaditeľa NBÚ. Je toto naozaj rozvrat štátu a jeho inštitúcií alebo len počúvame politické strany a ich predvolebný boj? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Diskreditovali, manipulovali, a chceli aj pomôcť Gašparovi. Z čoho vinia Pčolinského a Aláča?

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský a jeho nástupca Michal Aláč. (zdroj: SME/Marko Erd/SITA)

Kryť aj trestné stíhanie bývalého policajného prezidenta a dnes deviatky na kandidátke Smeru Tibora Gašpara či zháňať kompromitujúce materiály na vyšetrovateľov NAKA alebo tiež svedkov veľkých káuz. Toho všetkého sa mali dopustiť podľa vyšetrovateľov obvinení z akcie Rozuzlenie.

Medzi obvinenými je bývalý a súčasný riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský a Michal Aláč. Zvyšní traja sú buď na úteku alebo podľa polície „nezastihnuteľní".

Skupinu mal podľa polície riadiť podnikateľ Peter Košč prezývaný Pán X. Ten je už dlhší čas mimo Slovenska. Podľa obvinenia sa mal prostredníctvom ďalších troch ľudí, ktorí pôsobili na NAKA, SIS alebo NBÚ, snažiť zdiskreditovať vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu, ktorí v tom čase rozkrývali korupčnú trestnú činnosť.

Jemu podriadení mali byť spomínaný Pčolinský, bývalý šéf operatívcov NAKA Ján Kaľavský, ale aj exsiskár Martin Ciriak.

Súčasný riaditeľ SIS Aláč je podozrivý z toho, že z tajnej služby vynášal informácie prostredníctvom Pčolinského priamo Koščovi. On tvrdí, že ho v živote nevidel. „Poznám ho len preto, že jeho osoba je medializovaná,“ uviedol Aláč.

Návrh na odvolanie Aláča: Premiér Ľudovít Ódor na zasadnutí vlády navrhne odvolanie riaditeľa SIS Aláča z jeho funkcie. Premiér skonštatoval, že jeho zotrvanie na pozícii šéfa by ohrozovalo meno SIS nielen doma, ale aj v zahraničí. Prezidentka Zuzana Čaputová ešte pred Ódorovým vyhlásením Aláča dočasne pozbavila výkonu štátnej služby.

Premiér Ľudovít Ódor na zasadnutí vlády navrhne odvolanie riaditeľa SIS Aláča z jeho funkcie. Premiér skonštatoval, že jeho zotrvanie na pozícii šéfa by ohrozovalo meno SIS nielen doma, ale aj v zahraničí. Prezidentka Zuzana Čaputová ešte pred Ódorovým vyhlásením Aláča dočasne pozbavila výkonu štátnej služby. Kto nahradí Aláča: Ďalšiu súčinnosť SIS s políciou pri vyšetrovaní jej odchádzajúceho šéfa Michala Aláča bude zrejme zabezpečovať jeho doterajší námestník, ktorého meno SIS zatiaľ nezverejňuje. Bez riadneho šéfa bude tajná služba prinajmenšom do času, kým z volieb vzíde nová vláda.

Ďalšiu súčinnosť SIS s políciou pri vyšetrovaní jej odchádzajúceho šéfa Michala Aláča bude zrejme zabezpečovať jeho doterajší námestník, ktorého meno SIS zatiaľ nezverejňuje. Bez riadneho šéfa bude tajná služba prinajmenšom do času, kým z volieb vzíde nová vláda. Kto za koho kope: Nič lepšie než suspendovať riaditeľa SIS prezidentka na výber nemala. Odvrátenou stranou jej kroku však je, že Aláč mimo funkcie je falš, ktorý naďalej živí bájky o štátnom prevrate, komplote samotnej Čaputovej s Lipšicom, Hamranom a spol., píše Peter Schutz.

Nič lepšie než suspendovať riaditeľa SIS prezidentka na výber nemala. Odvrátenou stranou jej kroku však je, že Aláč mimo funkcie je falš, ktorý naďalej živí bájky o štátnom prevrate, komplote samotnej Čaputovej s Lipšicom, Hamranom a spol., píše Peter Schutz. Riadiť SIS nie je občianske právo: Je čudné, že Aláč bol vo funkcii aj po odchode Eduarda Hegera. Robertovi Ficovi totiž pripomenieme, že trikrát nastupoval do premiérskej funkcie a z toho trikrát jeho vlády vymenili riaditeľa SIS. To bol tiež prevrat? Pýta sa Peter Tkačenko.

Záujmy Gašpara či Bödöra by mohol ohroziť expolicajt Stahl, o svojej nevine stále nehovorí

Expolicajt Roman Stahl odchádza z Najvyššieho súdu. (zdroj: TASR)

Najnovšiu kauzu Tibora Gašpara s názvom Ezechiel 7 označil Smer za „chrapúnstvo NAKA a špeciálnej prokuratúry“, no hrozbu by napokon mohol cítiť z úplne inej strany. Záujmy Gašpara či oligarchu Norberta Bödöra by totiž mohol ohroziť tretí zo skupiny obvinených, a to bývalý vyšetrovateľ NAKA Roman Stahl.

Ani desať dní po svojom obvinení z korupcie a podporovania zločineckej skupiny nepovedal, či je nevinný, alebo sa chce priznať.

„K tomuto sme sa vôbec nevyjadrovali,“ hovorí Stahlov advokát Namir Alyasry. Už krátko po zadržaní expolicajta advokát nechcel povedať, či jeho klient zvažuje spoluprácu s vyšetrovateľom prípadu. „Sťažnosť proti obvineniu podaná bola,“ opakuje.

Stahla polícia podozrieva z toho, že za úplatky od Bödöra vyšetroval vybrané prípady tak, aby dopadli podľa znenia objednávky. Obvinenie hovorí konkrétne o kauzách Doprastav, Váhostav a Technopol Servis. Kým však Gašpar a Bödör všetko popierajú, Stahl mlčí.

V krátkosti z domova:

Ako mohol falošný doktor ordinovať: Bratislavská župa ho nekontrolovala, lebo zariadenie, v ktorom pôsobil, bolo sociálne, a nie zdravotnícke. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si zase nepreverilo, či je skutočne lekárom. Stačilo, že to o ňom tvrdil podnet, ktorý naňho prišiel. To sú dve hlavné diery v systéme, pre ktoré mohol kuchár Ivan Biháry ordinovať.

Bratislavská župa ho nekontrolovala, lebo zariadenie, v ktorom pôsobil, bolo sociálne, a nie zdravotnícke. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si zase nepreverilo, či je skutočne lekárom. Stačilo, že to o ňom tvrdil podnet, ktorý naňho prišiel. To sú dve hlavné diery v systéme, pre ktoré mohol kuchár Ivan Biháry ordinovať. Dohoda o vine a treste pre Slobodníka: Súd schválil dohodu o vine a treste pre bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka. Uznal ho za vinného z prijímania úplatku v troch skutkoch a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody vo výmere tri roky s podmienečným odkladom v trvaní štyri roky.

Súd schválil dohodu o vine a treste pre bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka. Uznal ho za vinného z prijímania úplatku v troch skutkoch a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody vo výmere tri roky s podmienečným odkladom v trvaní štyri roky. Hlas nepôjde s Republikou: Strana Hlas nepôjde do koalície s hnutím Republika, ktoré kritizuje za to, že chce zorganizovať referendum o vystúpení z NATO, vyhlásil predseda Hlasu Peter Pellegrini. Dodal, že jeho strana nebude nikdy spolupracovať so stranami, ktoré spochybňujú členstvo v NATO a EÚ.

Rusi v Lotyšsku sa boja deportácií. Štát od nich chce, aby vedeli jazyk

Ukrajinské vlajky pred ruským veľvyslanectvom v lotyšskej Rige. (zdroj: SITA/AP)

Až tretina občanov Lotyšska hovorí po rusky a mnohí z nich majú len ruské občianstvo. Tým teraz hrozí, že ak nepožiadajú o trvalý pobyt a nespravia jazykový test, budú musieť z krajiny odísť.

Ešte pred vojnou, v roku 2018, vláda obmedzila bilingválne vyučovanie a uplynulý september zaviedla lotyštinu ako jediný vyučovací jazyk v školách. Žiaci stále môžu chodiť napríklad na ruštinu ako cudzí jazyk alebo si zvoliť predmety o kultúrnej histórii v jazyku menšiny. Experti z OSN však vo februári zákon označili za diskriminačný voči menšinám.

Ešte väčšie kontroverzie však vzbudzuje povinnosť ľudí s ruským a bieloruským občianstvom získať povolenie na trvalý pobyt. Požiadať oň musia do 1. septembra, ak ho nedostanú, krajinu musia do konca roka opustiť. Súčasťou je aj zisk jazykového certifikátu z lotyštiny. Mnohí Rusi však nevedia po lotyšsky dostatočne dobre na to, aby skúšku zložili, a obávajú sa aj deportácií.

„Medzi ruskojazyčné obyvateľstvo to prinieslo veľa neistoty, úzkosti aj strachu. Rastú dokonca obavy o etnický konflikt,“ vraví Martinš Kaprans z Inštitútu filozofie a sociológie na Lotyšskej univerzite. Napätie pritom využíva aj Kremeľ, ktorý hovorí o utláčaní ruskej menšiny.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský postup: Ukrajinské ozbrojené sily postúpili na juhovýchod od dediny Robotyne a severne od osady Mala Tokmačka v Záporožskej oblasti. Ako tvrdí námestníčka ukrajinského ministra obrany Maľarová, v súčasnosti tam trvá intenzívna plánovaná bojová akcia. Rusi sa pokúšali získať späť pozície, ktoré stratili na východ od Robotyne, no neúspešne.

Ukrajinské ozbrojené sily postúpili na juhovýchod od dediny Robotyne a severne od osady Mala Tokmačka v Záporožskej oblasti. Ako tvrdí námestníčka ukrajinského ministra obrany Maľarová, v súčasnosti tam trvá intenzívna plánovaná bojová akcia. Rusi sa pokúšali získať späť pozície, ktoré stratili na východ od Robotyne, no neúspešne. Stíhačky F-16 pre Ukrajinu: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v Kodani poďakoval dánskym zákonodarcom za pomoc v odolávaní ruskej invázii. Zelenskyj to povedal deň po tom, čo Dánsko a Holandsko oznámili, že poskytnú Kyjevu stíhačky F-16 americkej výroby.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v Kodani poďakoval dánskym zákonodarcom za pomoc v odolávaní ruskej invázii. Zelenskyj to povedal deň po tom, čo Dánsko a Holandsko oznámili, že poskytnú Kyjevu stíhačky F-16 americkej výroby. Zničený ruský bombardér: Ukrajinský dron, ktorý zaútočil na vojenské letisko v Novgorodskej oblasti, zničil ruský strategický nadzvukový bombardér Tu-22M3. Bombardéry Tu-22M3 majú základňu na letisku Soľcy pri Veľkom Novgorode, ktoré je od ukrajinských hraníc vzdialené približne 700 kilometrov.

Ukrajinský dron, ktorý zaútočil na vojenské letisko v Novgorodskej oblasti, zničil ruský strategický nadzvukový bombardér Tu-22M3. Bombardéry Tu-22M3 majú základňu na letisku Soľcy pri Veľkom Novgorode, ktoré je od ukrajinských hraníc vzdialené približne 700 kilometrov. Výzva na odchod Šojgua a Gerasimova: Niektorí predstavitelia ruských tajných služieb vyzývajú prezidenta Vladimira Putina, aby vyhodil ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova. Chcú, aby prešiel na agresívnejšie vedenie vojny.

Niektorí predstavitelia ruských tajných služieb vyzývajú prezidenta Vladimira Putina, aby vyhodil ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova. Chcú, aby prešiel na agresívnejšie vedenie vojny. Morálka ruských vojakov: Ukrajinské údery na oblasti v tyle ruskej armády zhoršujú morálku ruských vojakov, čo ohrozuje stabilitu ruských obranných síl na mnohých kritických miestach frontu, uviedol Inštitút pre štúdium vojny. Opakované ukrajinské útoky majú podľa inštitútu potenciál spôsobiť paniku, ktorá sa môže rýchlo zintenzívniť a rozšíriť medzi jednotkami v prednej línii.

Zo zahraničných webov:

Podvod desaťročia? Francúz nechal na Slovensku dlhy v desiatkach miliónov

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Eseročku Clean Energy Trade zapísal obchodný register 27. októbra 2010. Jej jediným spoločníkom bol Jean Pierre Rougé s trvalým bydliskom v meste Boulogne-Billancourt na okraji Paríža. Ako miesto podnikania si vybral Bratislavu.

V tom čase nikto nemohol tušiť, že sa začína príbeh, ktorý sa do histórie slovenského biznisu zapíše veľkými písmenami. Ako výstraha. Rougého firma počas svojej existencie generovala stámiliónové tržby. Ale iba na papieri. Zistenia vyšetrovateľov naznačujú, že išlo o vopred naplánovaný podvod.

Daniari našli na faktúrach podozrivé údaje o obchodnom partnerovi zo Spojeného kráľovstva. Zistili, že uvádzané identifikačné číslo sa nezhoduje s oficiálnym názvom spoločnosti. Ukázalo sa, že si tieto obchody vymyslel a s britskou firmou nikdy neobchodoval.

V júni 2018 Rougé požiadal o konkurz. Súd ho vyhlásil o mesiac neskôr. Keď do firmy prišiel konkurzný správca, rýchlo skonštatoval, že „nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu“. Našiel „len“ necelý milión eur na bankovom účte. Konkurz prebieha doteraz.

V krátkosti z ekonomiky:

Najväčší dlžníci z Bratislavského kraja: Ako obrať štát o desiatky miliónov eur? Stačí vytvoriť niekoľko firiem a navzájom si fakturovať. Vznikne neprehľadná sieť, ktorej organizátor si môže cez vratky DPH vypýtať od štátu závratné sumy. INDEX v ďalšej časti seriálu Čierne ovce rozoberá desať najväčších dlžníkov finančnej správy z Bratislavského kraja.

Ako obrať štát o desiatky miliónov eur? Stačí vytvoriť niekoľko firiem a navzájom si fakturovať. Vznikne neprehľadná sieť, ktorej organizátor si môže cez vratky DPH vypýtať od štátu závratné sumy. INDEX v ďalšej časti seriálu Čierne ovce rozoberá desať najväčších dlžníkov finančnej správy z Bratislavského kraja. Majetkové pomery lídrov PS: Životný štandard predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku zodpovedá jeho príjmom podpredsedu Európskeho parlamentu. Podľa Analýzy Nadácie Zastavme korupciu je zaujímavejšie majetkové pozadie zakladateľov hnutia Michala Trubana a Ivana Štefunka.

Životný štandard predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku zodpovedá jeho príjmom podpredsedu Európskeho parlamentu. Podľa Analýzy Nadácie Zastavme korupciu je zaujímavejšie majetkové pozadie zakladateľov hnutia Michala Trubana a Ivana Štefunka. Výška minimálnej mzdy: Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2024. Mesačná minimálna mzda v roku 2024 bude predstavovať sumu 750 eur.

V sedemnástich očaril Holanďanov. Jeden z najväčších slovenských zázrakov, tvrdia

Leo Sauer. (zdroj: Twitter/Feyenoord Rotterdam)

Hodnota kádra slávneho Feyenoordu Rotterdam presahuje dvesto miliónov eur. Žiaden slovenský futbalista nedal gól v takom veľkom klube - v takom mladom veku. Leo Sauer to dokázal v sedemnástich rokoch, ihneď vo svojom prvom súťažnom zápase.

Futbalisti Feyenoordu Rotterdam v druhom kole holandskej ligy remizovali na pôde Sparty Rotterdam 2:2. Leo Sauer sa stal nečakaným hrdinom holandského giganta a úradujúceho majstra. Slovenský krídelník vyrovnal v nadstavenom čase.

„Je to splnený sen," vravel Sauer pre ESPN. Šikovný tínedžer odohral celý druhý polčas. „Som veľmi šťastný, že som pri svojom debute skóroval a samozrejme som rád, že som debutoval v klube, akým je Feyenoord,“ dodal.

Španielsky analytický server Express Futbol napísal: Talentované dieťa zachránilo majstra. Ďalší server Hungarian Scout dodal: Jeden z najväčších slovenských zázrakov. Chceme ho vidieť na vrchole síl a on bude ten pravý.

Kričiaci a plačúci LGBTI aktivisti sú najlepšou fotografiou

Autorkou víťaznej fotografie súťaže Slovak Press Photo je Dorota Holubová. (zdroj: Slovak Press Photo)

Fotografia zachytávajúca dav ľudí, ktorí sa zišli na proteste za práva LGBTI+ ľudí po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave, získala Grand Prix na aktuálnom ročníku súťaže Slovak Press Photo. Jej autorkou je Dorota Holubová a víťazná fotografia má názov Kričiaci a plačúci aktivisti.

„Po prvýkrát vyhrala hlavnú cenu fotografka, ktorá sa venuje téme LGBTI+ komunity už niekoľko rokov. Je signálom objektivity a nezávislosti medzinárodnej poroty, ako aj indíciou, že nielen etablovaní fotožurnalisti z veľkých vydavateľských domov majú šancu na úspech a výhru, ale aj voľní fotografi,“ komentovala rozhodnutie o Grand Prix riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová.

Pri teroristickom útoku na Zámockej ulici zomreli Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Medzinárodná porota vybrala túto fotografiu aj vzhľadom na vplyv, aký má táto téma na život spoločnosti na Slovensku.

V súťažných prácach dominovali témy tragických udalostí minulého roka. Autori sa často venovali sociálnym problémom, klimatickej kríze, ochrane životného prostredia i vojne na Ukrajine a jej následkom.

V krátkosti z kultúry:

Patejdl rád skladal pre iných: Hrávať dvesto koncertov ročne Vaša Patejdla nebavilo ani v časoch najväčšej slávy Elánu. Chcel sa venovať viac štúdiovej tvorbe. V polovici 80. rokov bol v najlepšej hudobníckej forme a preukázal svoj všestranný talent. Piesňou Ak nie si moja si vraj postavil pomník, ktorý bolo už nemožné prekonať.

Hrávať dvesto koncertov ročne Vaša Patejdla nebavilo ani v časoch najväčšej slávy Elánu. Chcel sa venovať viac štúdiovej tvorbe. V polovici 80. rokov bol v najlepšej hudobníckej forme a preukázal svoj všestranný talent. Piesňou Ak nie si moja si vraj postavil pomník, ktorý bolo už nemožné prekonať. Parkinson a chľast nie sú prekážkou: Režisér Lars von Trier hľadá lásku cez sociálne siete. Jeho renomé v sebe zahŕňa, že tak rád nemiestne vtipkoval, sadisticky napínal ľuďom nervy a provokoval, až sa stal zrejme jedinou osobou v histórii kinematografie, ktorú festival v Cannes vyhlásil za personu non grata. Do svojho inzerátu zahrnul ďalšie, povedzme že mínusy, zo svojho osobného života.

Režisér Lars von Trier hľadá lásku cez sociálne siete. Jeho renomé v sebe zahŕňa, že tak rád nemiestne vtipkoval, sadisticky napínal ľuďom nervy a provokoval, až sa stal zrejme jedinou osobou v histórii kinematografie, ktorú festival v Cannes vyhlásil za personu non grata. Do svojho inzerátu zahrnul ďalšie, povedzme že mínusy, zo svojho osobného života. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Štefan Hamran (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako vysvetľuje fotku s bývalým predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Trubanom? Prečo NAKA zasahuje šesť týždňov pred voľbami? Koľko svedkov vypovedá proti šéfovi SIS a NBÚ? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s policajným prezidentom Štefanom Hamranom.

Karikatúra

Bez obáv. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Špargľový koláč so syrom. (zdroj: Fotolia)

Zapekané kura, makaróny aj zemiaky. Vyberte si z desiatich receptov na hlavné jedlá so syrom.

Voľný čas

