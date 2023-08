Ranný brífing: Pellegrini sa už verejne zbližuje s Ficom, Putin si musí vernosť vynucovať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Smer úspešne preberá voličov Hlasu. Peter Pellegrini musel na situáciu zareagovať a tak sa s Robertom Ficom verejne zbližujú. Obe strany sa navyše jednohlasne obrátili proti Progresívnemu Slovensku.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, v ktorom vyžaduje, aby žoldnieri prisahali vernosť Rusku. Prísahu bude vyžadovať aj od členov skupiny Wagner, ktorá sa spamätáva zo smrti svojho vodcu Jevgenija Prigožina.

Rakovina prsníka je najčastejšie sa vyskytujúca onkologická diagnóza u žien. Štatistika uvádza, že až jedna z ôsmich žien sa stretne s týmto ochorením. Ako rakovina prsníka vzniká, ako dlho sa vyvíja, prečo je dôležitá mamografia a týka sa rakovina prsníka len žien? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Hlas onálepkoval a vzal mu voličov. Ako si Smer pestuje možného koaličného partnera

Predseda strany Smer Robert Fico a predseda strany Hlas Peter Pellegrini. (zdroj: TASR)

Smer dlho útočil na Hlas, pripravil ho o časť voličov a stal sa jednotkou v prieskumoch preferencií. Napriek tomu sa Hlas ani počas letnej kampane nesnaží proti strane Roberta Fica vymedziť. Naopak, postoje Smeru a Hlasu sa zbližujú a ich spoločným terčom sa stalo Progresívne Slovensko.

„Nie sme znepriatelené strany,“ tvrdil Erik Tomáš z Hlasu v diskusii RTVS s Robertom Kaliňákom zo Smeru.

Hlas tvrdí, že s PS si vedia povolebnú spoluprácu predstaviť čoraz menej. Reálnejšou sa stáva možnosť, že by Hlas po voľbách uprednostnil vytvorenie koalície so Smerom a SNS.

Hlas zrejme aj preto uprostred leta výrazne zmenil komunikáciu. Jej výsledkom by mohla byť spoločná koalícia po voľbách so Smerom, ktorý na Hlas ešte nedávno útočil a považoval Petra Pellegriniho a spol. za falošných sociálnych demokratov.

„Musí prísť zmena,“ tvrdí najnovšie líder Hlasu. Zároveň sa už nevyjadruje tak sebavedomo o tom, že Hlas voľby vyhrá.

Danko sníva o vláde: SNS nepôjde do vlády s hnutím Republika, vyhlásil v diskusnej relácii TV Markíza Na telo predseda strany Andrej Danko. Šéf Republiky Milan Uhrík si podľa Danka sám pod sebou píli konár. Danko verí, že SNS pôjde do vlády so stranami Smer a Hlas.

SNS nepôjde do vlády s hnutím Republika, vyhlásil v diskusnej relácii TV Markíza Na telo predseda strany Andrej Danko. Šéf Republiky Milan Uhrík si podľa Danka sám pod sebou píli konár. Danko verí, že SNS pôjde do vlády so stranami Smer a Hlas. Smer už plánuje budúcnosť s Hlasom: Ak bude treba nejaký dobrý príklad na sebanapĺňajúce sa proroctvo, operácia Smer B poslúži študentom, akadémii aj ľudu z tovární. Toľko sa hučalo, nech si traktorista z Riverparku ponúka, čo chce, aj tak skončí u Fica, až sa to – odložme prekvapenie – naozaj aj prihodilo, píše Zuzana Kepplová.

Fond rozdával dotácie nad svoje možnosti. Keď na to nový riaditeľ upozornil, zbavili sa ho

Peter Badač. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Po svojom nástupe do funkcie riaditeľa Audiovizuálneho fondu Peter Badač zistil, že fond roky míňal viac peňazí, než boli jeho príjmy. Nevedel o tom ani orgán fondu, ktorý má zo zákona kontrolovať jeho hospodárenie.

Keď začal Badač na problém nahlas upozorňovať a znížil výšku podpory z fondu, postavila sa proti nemu dozorná komisia a časť rady fondu. Badača obvinili z porušenia zákona a za zvláštnych okolností ho rada odvolala, čomu významne dopomohla ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Badač po odvolaní hovorí, že je plný dezilúzie o fungovaní štátu. „Mrzí ma to, lebo som si myslel, že do inštitúcie môžem priniesť odbornosť a posunúť ju ďalej. Ale nie je po tom absolútne dopyt, radšej sa tu riešia žabomyšie vojny,“ hovorí.

O kauze už tretí týždeň intenzívne diskutuje audiovizuálna obec s často protichodnými tvrdeniami. Denník SME sa tieto tvrdenia pokúsil overiť.

V krátkosti z domova:

Suja bol v Strane zelených: Miroslav Suja kandidoval v rokoch 2009 a 2013 ako člen Strany zelených do zastupiteľstva banskobystrického samosprávneho kraja a bol aj zvolený. Na jeho pôsobení v strane je paradoxné to, že dnes ako tímlíder Republiky pre oblasť pôdohospodárstva a životného prostredia v mnohých témach ostro vystupuje proti akejkoľvek snahe o posilnenie ochrany prírody.

Miroslav Suja kandidoval v rokoch 2009 a 2013 ako člen Strany zelených do zastupiteľstva banskobystrického samosprávneho kraja a bol aj zvolený. Na jeho pôsobení v strane je paradoxné to, že dnes ako tímlíder Republiky pre oblasť pôdohospodárstva a životného prostredia v mnohých témach ostro vystupuje proti akejkoľvek snahe o posilnenie ochrany prírody. Obžalovali Slovenku obvinenú z terorizmu: Osem dní žila v tom, že sa jej pobyt za mrežami po polroku končí a že ju ďalej už budú stíhať na slobode. Mala nosiť monitorovací náramok na nohe a pravidelne sa hlásiť probačnému úradníkovi. Najvyšší súd však vzápätí rozhodnutie špecializovaného súdu zmenil. Renáta D. obvinená z terorizmu tak ostáva za mrežami.

Osem dní žila v tom, že sa jej pobyt za mrežami po polroku končí a že ju ďalej už budú stíhať na slobode. Mala nosiť monitorovací náramok na nohe a pravidelne sa hlásiť probačnému úradníkovi. Najvyšší súd však vzápätí rozhodnutie špecializovaného súdu zmenil. Renáta D. obvinená z terorizmu tak ostáva za mrežami. Klimatická budúcnosť Slovenska: Extrémne horúčavy, suchá, ale aj búrky či povodne. Slováci už v ostatných rokoch dôsledky klimatickej zmeny cítia na vlastnej koži. Ako by mohla vyzerať budúcnosť? V ankete odpovedajú odborníci na otázku, aké najväčšie ekologické hrozby vidia pre Slovensko v najbližších desiatich rokoch.

Putin chce mať wagnerovcov pod kontrolou, žoldnieri mu musia prisahať vernosť

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho minister obrany Sergej Šojgu. (zdroj: TASR/AP)

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, v ktorom vyžaduje, aby žoldnieri a dobrovoľníci prisahali vernosť Rusku a ruskej ústave, informoval americký Inštitút pre štúdium vojny.

Prísahu vernosti tak bude ruské vedenie vyžadovať aj od členov skupiny Wagner, ktorá sa spamätáva zo smrti svojho vodcu Jevgenija Prigožina.

Putin dekrét podpísal len dva dni po tom, ako Prigožin zahynul pri páde svojho súkromného lietadla nad ruským územím. Pozorovatelia zavedenie prísahy interpretujú ako snahu Kremľa posilniť si kontrolu nad jednotlivými ozbrojenými skupinami, ktoré bojujú na strane Ruska.

„Ruské ozbrojené zložky v poslednom čase čelili viacerým verejným prejavom neposlušnosti a ISW už predtým zhodnotil, že ruské vojenské velenie upadá,“ napísal inštitút.

Prigožin je oficiálne mŕtvy: Ruskí vyšetrovatelia oficiálne potvrdili, že pri páde lietadla v ruskej Tverskej oblasti zomrel vodca žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Na základe genetickej analýzy uviedli, že identita zosnulých súhlasí s menami uvedenými v zozname pasažierov.

Ruskí vyšetrovatelia oficiálne potvrdili, že pri páde lietadla v ruskej Tverskej oblasti zomrel vodca žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Na základe genetickej analýzy uviedli, že identita zosnulých súhlasí s menami uvedenými v zozname pasažierov. Prvý reálny Putinov súper: Všeobecný konsenzus znie, že Prigožinova smrť bola pomsta za pochod na Moskvu. Môže byť, táto zhoda však ignoruje iný prípadný motív. Tým je Prigožin ako potenciálny (prvý reálny) súper Putina vo voľbe prezidenta, na čo ho dostatočne predurčovalo 40 percent dôvery ruskej verejnosti, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Tragická zrážka Albatrosov: Traja ukrajinskí piloti zahynuli pri zrážke dvoch cvičných lietadiel L-39 Albatros československej výroby v Žytomyrskej oblasti. Zahynul aj mediálne známy pilot 40. brigády taktického letectva, ktorý pred novinármi vystupoval pod prezývkou Džús. Andrij Pilščykov bol pilotom stíhačky MiG-29, hneď na začiatku vojny sa podieľal na obrane Kyjeva.

Traja ukrajinskí piloti zahynuli pri zrážke dvoch cvičných lietadiel L-39 Albatros československej výroby v Žytomyrskej oblasti. Zahynul aj mediálne známy pilot 40. brigády taktického letectva, ktorý pred novinármi vystupoval pod prezývkou Džús. Andrij Pilščykov bol pilotom stíhačky MiG-29, hneď na začiatku vojny sa podieľal na obrane Kyjeva. Multispektrálna kamufláž pre Ukrajinu: Tank alebo obrnený transportér zahalí do zvláštneho maskovania, ktoré trochu pripomína látkovú rytiersku zbroj, deku alebo zásteru. Ide o jeden z mnohých technologických výdobytkov posledných rokov, ktorý na Ukrajine prechádza bojovým krstom - multispektrálnu kamufláž.

Tank alebo obrnený transportér zahalí do zvláštneho maskovania, ktoré trochu pripomína látkovú rytiersku zbroj, deku alebo zásteru. Ide o jeden z mnohých technologických výdobytkov posledných rokov, ktorý na Ukrajine prechádza bojovým krstom - multispektrálnu kamufláž. Ukrajina na pokraji prielomu: Ukrajinský generálny štáb hlási bojový úspech a upevňovanie dosiahnutých pozícií v sektoroch Novodanylivka - Novoprokopivka a Mala Tokmačka - Očeretuvate v Záporožskej oblasti, kde vedie ofenzívu proti ruským inváznym silám a usiluje sa tam o prielom.

Ukrajinský generálny štáb hlási bojový úspech a upevňovanie dosiahnutých pozícií v sektoroch Novodanylivka - Novoprokopivka a Mala Tokmačka - Očeretuvate v Záporožskej oblasti, kde vedie ofenzívu proti ruským inváznym silám a usiluje sa tam o prielom. Takticky významné zisky: Ukrajinci majú v Záporožskej oblasti na dosah ďalšiu sériu pripravených ruských obranných pozícií. Uviedli to analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Ukrajinci podľa neho dosiahli na západe oblasti ďalšie takticky významné zisky.

Ukrajinci majú v Záporožskej oblasti na dosah ďalšiu sériu pripravených ruských obranných pozícií. Uviedli to analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Ukrajinci podľa neho dosiahli na západe oblasti ďalšie takticky významné zisky. Úspešná raketa ukrajinskej výroby: Ruský systém protivzdušnej obrany S-400 Triumf, ktorý bol zničený na Kryme, zasiahla raketa ukrajinskej výroby, vyhlásil tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Ide o produkt ukrajinského obranného priemyslu, ktorý odštartoval v roku 2020.

Ruský systém protivzdušnej obrany S-400 Triumf, ktorý bol zničený na Kryme, zasiahla raketa ukrajinskej výroby, vyhlásil tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Ide o produkt ukrajinského obranného priemyslu, ktorý odštartoval v roku 2020. Útok na ruskú Čiernomorskú flotilu: Útok dronmi zasiahol 126. brigádu ruskej Čiernomorskej flotily v dedine Perevalne na okupovanom Kryme. Útok podnikla ukrajinská armáda spolu s Ukrajinskou bezpečnostnou službou SBU. Zasiahnuté boli miesta uskladnenia munície a vážne boli poškodené vojenské zariadenia.

Útok dronmi zasiahol 126. brigádu ruskej Čiernomorskej flotily v dedine Perevalne na okupovanom Kryme. Útok podnikla ukrajinská armáda spolu s Ukrajinskou bezpečnostnou službou SBU. Zasiahnuté boli miesta uskladnenia munície a vážne boli poškodené vojenské zariadenia. Snaha o obnovu ruskej ofenzívy: Ruské sily sa na východe Ukrajiny preskupujú a chystajú sa obnoviť svoju ofenzívu, uviedol veliteľ pozemných vojsk ukrajinskej armády generál Oleksandr Syrskyj. Týka sa to podľa neho najmä okolia miest Kupiansk a Lyman. V oblasti majú nasadených približne 100-tisíc vojakov.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Slováci sú s Čechmi v tej istej pasci. Prečo zaostávame za vyspelým Západom

Výhľad na Bratislavu z mrakodrapu Eurovea Tower. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Počas predchádzajúcej dekády neprijala slovenská vláda, ktorú väčšinou zostavoval Robert Fico a jeho Smer, žiadnu zásadnú reformu pre podporu podnikania, vzdelávania alebo zdravotníctva.

Pribrzdilo sa tak dobiehanie Európskej únie, ktoré na prelome milénia akcelerovalo vplyvom reforiem vlád Mikuláša Dzurindu, vstupu Slovenska do EÚ a eurozóny, ako aj prílevu veľkých zahraničných investícií.

Slovenská ekonomika v súčasnosti dosahuje 81 percent výkonnosti priemeru EÚ, čo je približne o desať percentuálnych bodov pod úrovňou českej. Podobne ako Slovensko sú na tom Poľsko a Maďarsko.

Problémom teda nie je, že by Slováci nebohatli alebo sa nemali lepšie než v minulosti. Ide o to, že okolité krajiny bohatnú rýchlejšie a pocit relatívnej prosperity Slovenska sa znižuje.

V krátkosti z ekonomiky:

Analýza majetku Richarda Sulíka: Majetkové priznanie predsedu SaS Richarda Sulíka ponúka dva obrazy. Podľa prvého zodpovedne opisuje svoje majetky, ten druhý však potvrdzuje dlhodobú kritiku Nadácie Zastavme korupciu, že majetkové priznania majú priveľa medzier a nedostatkov.

Majetkové priznanie predsedu SaS Richarda Sulíka ponúka dva obrazy. Podľa prvého zodpovedne opisuje svoje majetky, ten druhý však potvrdzuje dlhodobú kritiku Nadácie Zastavme korupciu, že majetkové priznania majú priveľa medzier a nedostatkov. Koniec jadrovej závislosti na Rusku: Slovenské elektrárne a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Zabezpečenie ďalšieho dodávateľa jadrového paliva pre elektrárne je dôležitým krokom k posilneniu energetickej bezpečnosti.

Slovenské elektrárne a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Zabezpečenie ďalšieho dodávateľa jadrového paliva pre elektrárne je dôležitým krokom k posilneniu energetickej bezpečnosti. Drahý slovenský vzdušný priestor: Za prelet slovenským vzdušným priestorom platia dopravcovia najvyššiu sumu v porovnaní so susednými krajinami. Jedným z dôvodov vysokých nákladov za traťové navigačné služby sú aj veľmi vysoké benefity pre zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Škriniar je patrón Paríža. Je nezraniteľný, ale behá ako tyranosaurus

Milan Škriniar. (zdroj: SITA/AP)

V treťom kole francúzskej najvyššej futbalovej súťaže sa stretli dva najlepšie tímy uplynulej sezóny, Paríž St. Germain a Lens. Jeden sa mohol pochváliť najlepším útokom s 89 strelenými gólmi, zatiaľ čo druhý najkvalitnejšou obranou s 29 inkasovanými gólmi.

O to viac, že ich v tabuľke delil len jeden bod. Ani jeden z dvojice však v prvých dvoch kolách novej sezóny ešte nebodoval naplno. Šancu využili lepšie Parížania, ktorí pred domácim publikom vyhrali 3:1.

Už v jedenástej minúte zápasu réžia zobrazila na televíznych obrazovkách štatistiku, ktorá oznamovala: „Škriniar – 20 prihrávok, hráči Lens dovedna – 18 prihrávok.” Slovenský obranca bol opäť v pozícii rozdávača lôpt. Z jeho 115 prihrávok bolo 112 presných.

Jednou z jeho slabín bolo pomalé posúvanie lopty vpred. Často ju na niekoľko sekúnd podrží, rozhliadne sa a vyberie si možnosť prihrávky. Silnou stránkou je ale fakt, že z neho vyžaruje pocit bezpečnosti. Je doslova patrónom v obrane PSG. Doposiaľ v zápasoch neukázal paniku či pocit zraniteľnosti.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Na budovanie sebaúcty treba viac ako povrchné pochvaly. Oplatí sa oceniť aj čas a snahu

S vysokou sebaúctou sa spája defenzívnosť, agresivita a narcizmus. (zdroj: Adobe Stock)

Predstava, že každý z nás je výnimočný a neustále musíme prekonávať svojich kolegov, je nereálna. Ak prijmeme takéto myšlienky, vystavíme našu sebaúctu neustálym útokom.

Psychologička Barbora Mesárošová z Univerzity Komenského v Bratislave v rozhovore pre SME opísala sebaúctu ako predstavu seba z hľadiska vlastnej hodnoty a kompetencie v akejkoľvek oblasti.

Existuje celé odvetvie, ktoré sa venuje posilňovaniu sebaúcty, ale podľa klinického psychológa Simona Sherryho sa často mýli. Hovorí, že sa pravdepodobne nebudete cítiť lepšie, keď sa postavíte pred zrkadlo a poviete si, aký ste úžasný.

Sebaúcta totiž môže byť explicitná alebo implicitná a to, ako o sebe vedome uvažujete, nemusí byť v súlade s tým, ako sa nevedome cítite. Sherry v texte na odbornom portáli The Conversation vysvetľuje, že je dôležité, aby sebaúcta mala pevný základ.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Radičová o sebavedomí a politike: Vo výskumoch Slovenky dopadli katastrofálne, sú na tom so sebavedomím takmer najhoršie v celej Európe. Čím to podľa Ivety Radičovej je? Ako to vníma ako sociologička aj ako žena? A majú na Slovenky sociálne siete skutočne taký obrovský vplyv?

Vo výskumoch Slovenky dopadli katastrofálne, sú na tom so sebavedomím takmer najhoršie v celej Európe. Čím to podľa Ivety Radičovej je? Ako to vníma ako sociologička aj ako žena? A majú na Slovenky sociálne siete skutočne taký obrovský vplyv? Cestovateľka s Crohnovou chorobou: Ako ďaleko musíme ísť, aby sme našli samých seba? A koľko zbytočnej záťaže nesieme na pleciach, kým si uvedomíme, čo naozaj potrebujeme a čo môžeme „vyhodiť z batoha“? Porozprávala nám o tom Monika Benešová, ktorá s Crohnovou chorobou sama prešla Pacifickú hrebeňovku od hraníc Mexika do Kanady.

Ako ďaleko musíme ísť, aby sme našli samých seba? A koľko zbytočnej záťaže nesieme na pleciach, kým si uvedomíme, čo naozaj potrebujeme a čo môžeme „vyhodiť z batoha“? Porozprávala nám o tom Monika Benešová, ktorá s Crohnovou chorobou sama prešla Pacifickú hrebeňovku od hraníc Mexika do Kanady. Estetická pomoc sebavedomiu: Sebavedomie nevieme operovať. Ale vieme mu trošku pomôcť, napríklad aj estetickými zákrokmi. Vo svojej ambulancii takéto „terapie“, ktoré pomôžu nielen pokožke, ale aj duši, robí aj dermatologička Ružena Sochorová. Čo jej klientkam pri lepšom sebahodnotení pomáha?

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ivan Kamenec. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo šiel pred RTVS? Mali by médiá pozývať pravicových extrémistov do diskusií? A kto je to vlastne pravicový extrémista? Čo by pre Slovensko znamenalo, ak by bola Republika vo vláde? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s historikom Ivanom Kamencom.

Podcasty SME

Dobré ráno - volebný špeciál: SIS, Uhrík v SDKÚ aj Prigožinova smrť

SIS, Uhrík v SDKÚ aj Prigožinova smrť TECH_FM: Vedci zisťovali, koľko ľudí treba na štart kolónie na Marse

Vedci zisťovali, koľko ľudí treba na štart kolónie na Marse Vertigo: Hľadáte kvalitnú komédiu? Vybrali sme trinásť mimoriadne vtipných filmov

Hľadáte kvalitnú komédiu? Vybrali sme trinásť mimoriadne vtipných filmov Dejiny: Stratená horská romantika? Ako sa menil obraz Tatier

Karikatúra

Hnedý prípad. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pikantný pstruh s karí a zázvorom (zdroj: Miloš Mikuš)

Omrzeli vás stále tie isté chute? Skúste niečo nové. Napríklad pikantného pstruha s karí a zázvorom.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v stredu.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.