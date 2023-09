Ranný brífing: Matovič opäť provokoval a dostal päsťou, voľby sa rozhodnú na hranici zvoliteľnosti

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Predseda OĽaNO Igor Matovič narušil tlačovku Smeru k nelegálnej migrácii. Z auta s ampliónmi kričal heslá ako zlodeji, klamári či mafia a všetko si nakrúcal. Členovia strany sa snažili jeho vystúpenie prekaziť, pričom došlo aj na kopance a údery päsťou. Na bitku politikov sa pozrie aj polícia.

Prvý septembrový prieskum verejnej mienky ukazuje, ako môže Robertovi Ficovi pomôcť prepadnutie väčšej časti demokratických strán, aj keď Smer sám o sebe nerastie. Vládnuť by mohol len s SNS a Hlasom. OĽaNO, KDH a SaS by totiž boli po voľbách mimo parlamentu.

Ukrajinci útočia na ruskú flotilu na okupovanom Kryme, špekuluje sa o ďalšej veľkej mobilizácii v Rusku, Vladimir Putin si hľadá spojencov medzi diktátormi a zima prichádza. Čo to spraví s vojnou na Ukrajine? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič narušil tlačovku Smeru, prišlo aj na päste a kopance

Igor Matovič, Robert Kaliňák a Richard Glück. (zdroj: FB/OĽaNO)

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič narušil tlačovku strany Smer k migrácii. Na miesto tlačovej konferencie pred úrad vlády doviezol auto s ampliónmi a strane prostredníctvom nich vyčítal, že zaviedla tlačivá na legalizovanie dočasného pobytu nelegálnych migrantov.

Členovia strany Smer sa snažili jeho vystúpenie prekaziť, pričom okrem nadávok došlo aj na kopance a päste. K potýčke došlo po tom, čo Matovič otvoril dvere na aute, čo využil Kaliňák a snažil sa Matovičovi vziať z rúk mikrofón. Matovič ho najskôr odstrkoval rukou, potom mu kopol do ramena. „Choď do prdele, Kaliňák, ti hovorím,“ kričal Matovič.

Po ďalšej snahe vytrhnúť Matovičovi mikrofón, lídra OĽaNO päsťou udrel kandidát Smeru Richard Glück. Na mieste zasahovala mestská polícia.

Na bitku politikov sa pozrie aj polícia. „Polícia sa bude zaoberať možným protiprávnym konaním v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo dnes pred Úradom vlády Slovenskej republiky,“ odpísal hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Akú budúcnosť nám ukazujú: Matovič a Kaliňák sa bili, naťahovali a správali sa ako hulváti, lebo taká je ich predstava o Slovensku. Takto vidia voličov. Myslia si, že toto im imponuje, alebo minimálne im to neprekáža. Voličovi odkazujú, že slušnosť a rozvaha sú slabosti. Mačovská sila rozhoduje, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Matoviča sa bojíme ako kedysi Kotlebu: Kolektívne zvolanie - Tak, a je to tu, Matovič si ide po percentá! - pripomína dávnejšie uhranutie Slovenska Kotlebom. Teraz sme zakliati Matovičom a predstavou, že spoluobčania ho opäť pustia do parlamentu. Kde bude robiť presne to, čo doteraz, píše Zuzana Kepplová.

Prieskum: Vypadli tri demokratické strany. Smer by mal pohodlnú väčšinu

Prvý septembrový prieskum verejnej mienky ukazuje, ako môže Robertovi Ficovi pomôcť prepadnutie väčšej časti demokratických strán, aj keď Smer sám o sebe nerastie.

Na základe najnovšieho merania agentúry NMS Market Research pre denník SME by sa do parlamentu nedostali KDH, SaS ani koalícia OĽaNO-KÚ-ZĽ. Voľby by vyhral Smer s 22 percentami, a aj keď medzimesačne klesol, Robert Fico by ako jediný vedel zostaviť vládnu koalíciu.

Progresívne Slovensko naopak rástlo a dosiahlo doteraz najlepší výsledok od vyhlásenia predčasných volieb. V úvode septembra by ho volilo už 18,1 percenta voličov, no na zostavenie vlády by nemalo partnerov.

Predseda strany Robert Fico by mal k dispozícii tri rôzne kombinácie zloženia vládnej väčšiny - tesnú majoritu hlasov s SNS a Republikou, pohodlnú väčšinu s Hlasom a SNS alebo ústavnú väčšinu, ak by sa k Smeru, Hlasu a SNS pridala aj Sme rodina.

Sen kapitána Danka: OĽaNO, KDH aj SaS pod čiarou naraz a spoločne (nevraviac o Demokratoch) je celkom nečakané. Až to zvádza k úvahe, že vyššia pravdepodobnosť je, že ak nie dvaja, tak aspoň jeden z nich sa do parlamentu dostane, píše Peter Schutz.

Je koho nevoliť: Ak na každej zo strán a ich programoch vidíte nejaký nešvár, s ktorým sa nedokážete stotožniť, nie je to dôvod stať sa apatickým a voľbu vzdať. Apatické by skôr bolo nájsť stranu, ktorá vám vyhovuje vo všetkom. Dôležité je mať jasno v tom, kto čo napáchal a aké riziko predstavuje, píše Branislav Benčat.

V krátkosti z domova:

Prezidentka podala žalobu na Fica: Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu podala na súd žalobu na šéfa Smeru Roberta Ficana ochranu osobnosti. Dôvodom sú hrubé klamstvá a vymyslené obvinenia, ktoré o nej neustále šíri. Prezidentka podala žalobu na Fica aj preto, aby krivé obvinenia nemotivovali jedincov k fyzickému násiliu.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu podala na súd žalobu na šéfa Smeru Roberta Ficana ochranu osobnosti. Dôvodom sú hrubé klamstvá a vymyslené obvinenia, ktoré o nej neustále šíri. Prezidentka podala žalobu na Fica aj preto, aby krivé obvinenia nemotivovali jedincov k fyzickému násiliu. Telefón pri hľadaní študentky nepomohol: Nezvestnú študentku nenašli, hoci mala pri sebe mobil. A to aj napriek tomu, že mala nainštalovanú aplikáciu na zisťovanie polohy. Polícia sa pri pátraní obracia najmä na telekomunikačných operátorov. Polohu mobilu zisťujú, keď je známe, že ho má nezvestný človek pri sebe a je zapnutý.

Nezvestnú študentku nenašli, hoci mala pri sebe mobil. A to aj napriek tomu, že mala nainštalovanú aplikáciu na zisťovanie polohy. Polícia sa pri pátraní obracia najmä na telekomunikačných operátorov. Polohu mobilu zisťujú, keď je známe, že ho má nezvestný človek pri sebe a je zapnutý. Kresťanská únia si požičala milión: Kresťanská únia si na volebnú kampaň požičala milión, pol milióna pritom dáva na volebné noviny, ktoré propagujú OĽaNO. Ak by trojkoalícia vo voľbách neuspela, vrátiť peniaze by mohol byť problém.

Poľná nemocnica v Derne je plná mŕtvol. Prívalová povodeň zničila celé štvrte

Záplavami zdevastované mesto Derna na východe Líbye. (zdroj: SITA/AP)

Pri záplavách, ktoré postihli východnú Líbyu po tom, ako sa touto severoafrickou krajinou prehnala búrka Daniel, zahynuli tisíce ľudí. Zúriace prúdy vody pretrhli dve priehrady v meste Derna, ktoré bolo najviac postihnuté, a zmietli celé budovy do mora.

Othman Abdul Jalil, minister zdravotníctva a hovorca vlády uznanej OSN v západnej Líbyi, povedal miestnej televízii al-Masar, že situácia sa naďalej zhoršovala. Dovtedy našli viac ako 5 300 mŕtvych. „Očakávam, že počet mŕtvych stúpne na desaťtisíc,“ povedal.

Konečný počet obetí zatiaľ nie je známy preto, že mnohé časti mesta sú stále neprístupné. Derna mala približne 90-tisíc obyvateľov. „Počet obetí zostane neurčitý až do ukončenia pátracích a záchranných prác,“ uviedla Jessica Moussan, hovorkyňa Medzinárodného výboru Červeného kríža.

Ahmed Madroud, zástupca starostu Derny, pre Al-Džazíru povedal, že „najmenej 20 percent mesta je zničených“. „Vyzývame spriatelené krajiny, aby nám pomohli zachrániť to, čo z Derny zostalo,“ povedal Abdul Džalíl. „Poľná nemocnica je plná mŕtvol.“

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi prišli o ponorku a výsadkovú loď: Sevastopoľom na Rusmi anektovanom polostrove Krym otriaslo viacero mohutných výbuchov. Ukrajinci strelami Storm Shadow v meste zasiahli lodenicu, kde vypukol požiar a najmenej 24 ľudí utrpelo zranenia. Útok na dlhé obdobie vyradil alebo úplne zničil veľkú výsadkovú loď Minsk aj dieselovo-elektrickú ponorku Rostov nad Donom.

Sevastopoľom na Rusmi anektovanom polostrove Krym otriaslo viacero mohutných výbuchov. Ukrajinci strelami Storm Shadow v meste zasiahli lodenicu, kde vypukol požiar a najmenej 24 ľudí utrpelo zranenia. Útok na dlhé obdobie vyradil alebo úplne zničil veľkú výsadkovú loď Minsk aj dieselovo-elektrickú ponorku Rostov nad Donom. Kim ponúkol Putinovi plnú podporu: Na rokovaniach na kozmodróme Vostočnyj ponúkol severokórejský vodca Kim Čong-un ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi „plnú podporu“ pre „svätý boj“, ktorý Moskva vedie v záujme ochrany svojich bezpečnostných záujmov. Analytici predpokladajú, že Severná Kórea zrejme bude súhlasiť s dodávkami munície a zbraní Rusku.

Na rokovaniach na kozmodróme Vostočnyj ponúkol severokórejský vodca Kim Čong-un ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi „plnú podporu“ pre „svätý boj“, ktorý Moskva vedie v záujme ochrany svojich bezpečnostných záujmov. Analytici predpokladajú, že Severná Kórea zrejme bude súhlasiť s dodávkami munície a zbraní Rusku. Ako vyzerá Kimov obrnený vlak: Vlaky vodcu Kima majú špeciálne vystužené steny a podlahy, aby vydržali silné výbuchy. Súčasťou vlaku je aj nákladný vagón s vrtuľníkom pre prípad, že by Kim Čong-una bolo potrebné kvôli nebezpečenstvu evakuovať. Vlak má jedáleň, vozeň pre hostí, Kimovu kanceláriu a spálňu alebo vagón na stretnutia s ministrami a poradcami.

Vlaky vodcu Kima majú špeciálne vystužené steny a podlahy, aby vydržali silné výbuchy. Súčasťou vlaku je aj nákladný vagón s vrtuľníkom pre prípad, že by Kim Čong-una bolo potrebné kvôli nebezpečenstvu evakuovať. Vlak má jedáleň, vozeň pre hostí, Kimovu kanceláriu a spálňu alebo vagón na stretnutia s ministrami a poradcami. Útok na prístav Izmail: Rusi opäť útočili dronmi na prístav Izmail na Dunaji. Bezpilotné lietadlá spôsobili požiar a zranili šesť civilistov, oznámil gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Rusko po odstúpení od obilnej dohody vystupňovalo útoky na južné oblasti Ukrajiny.

Rusi opäť útočili dronmi na prístav Izmail na Dunaji. Bezpilotné lietadlá spôsobili požiar a zranili šesť civilistov, oznámil gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Rusko po odstúpení od obilnej dohody vystupňovalo útoky na južné oblasti Ukrajiny. Ukrajina je pripravená na zimu: Ukrajina takmer dokončila opravy energetických systémov, ktoré poškodili ruské útoky počas predchádzajúcej zimy. Je pripravená na zimu, povedal Volodymyr Kudryckyj, šéf štátnej spoločnosti Ukrenergo. Dodal, že aj teraz je „vysoké riziko“ útokov Ruska na energetický systém, momentálne má však Ukrajina omnoho silnejšiu protivzdušnú obranu.

Zo zahraničných webov:

Svet zaplavili lacné čínske elektromobily. Nie je to fér, tvrdí eurokomisia a chystá opatrenia

Čínska automobilka BYD. (zdroj: SITA/AP)

Európske automobilky s rešpektom a možno aj s obavami sledujú expanziu čínskych výrobcov automobilov na svoj domáci trh. Okrem toho sa ázijským firmám darí dobývať trh a začínajú získavať čoraz väčší podiel na trhu so svojimi lacnými modelmi.

Práve nízka cena začala teraz vadiť Európskej komisii, ktorá tvrdí, že Čína umelo udržiava nízku cenu svojich elektromobilov prostredníctvom štátnych dotácií, čo podľa nej deformuje trh.

Eurokomisia sa preto začne touto situáciou zaoberať. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v Európskom parlamente uviedla, že svetové trhy sú zaplavené lacnými elektromobilmi z Číny. Nekalým praktikám, ktoré Čína používa na dosiahnutie tohto cieľa, sa podľa nej musí Únia brániť.

Komisia preto podľa jej slov začína vyšetrovanie čínskych elektromobilov a štátnych dotácií, ktoré dostávajú čínske automobilky. Jedným z motívov Európskej komisie je podľa priemyselnej webovej stránky Europe Autonews obava, že jej automobilový priemysel nie je schopný dlhodobo konkurovať čínskym výrobcom automobilov.

V krátkosti z ekonomiky:

Arca môže byť druhým BMG: Poškodzovanie veriteľa, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, kapitálový podvod. Aj odvolávkou na tieto trestné činy by sa mohli veritelia finančnej skupiny Arcy Capital domáhať svojich práv voči jej vedeniu. Ak Arca nezaplatí druhú splátku podľa ozdravného plánu, ktorá je splatná v decembri, hrozí jej konkurz.

Poškodzovanie veriteľa, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, kapitálový podvod. Aj odvolávkou na tieto trestné činy by sa mohli veritelia finančnej skupiny Arcy Capital domáhať svojich práv voči jej vedeniu. Ak Arca nezaplatí druhú splátku podľa ozdravného plánu, ktorá je splatná v decembri, hrozí jej konkurz. Čínska realitná bublina praská: O prasknutí čínskej realitnej bubliny sa hovorí už roky. Posledný vývoj ukazuje, že úplný kolaps nemusí byť ďaleko. Pred dvoma rokmi začala skupina Evergrande čeliť obrovským finančným problémom. Z kedysi najhodnotnejšej realitnej skupiny na svete sa stala spoločnosť s nesplateným dlhom vo výške 340 miliárd dolárov.

O prasknutí čínskej realitnej bubliny sa hovorí už roky. Posledný vývoj ukazuje, že úplný kolaps nemusí byť ďaleko. Pred dvoma rokmi začala skupina Evergrande čeliť obrovským finančným problémom. Z kedysi najhodnotnejšej realitnej skupiny na svete sa stala spoločnosť s nesplateným dlhom vo výške 340 miliárd dolárov. Sandále z Barbie sú hitom: Film alebo iné dielo sa môže stať silným marketingovým nástrojom. Komédia Barbie je toho dôkazom. Je požehnaním aj pre nemeckého výrobcu sandálov a kozmetiky Birkenstock. Jediná scéna stačila na to, aby sa ľudia vrhli do obchodov a úplne vykúpili model zobrazený vo filme.

Stanley Cup peniazmi nevyvážiš. Tatar sa pre Colorado rozhodol srdcom

Tomáš Tatár posilní Colorado Avalanche. (zdroj: SITA/AP)

Na nový kontrakt čakal nezvyčajne dlho. Ako jeden z najzaujímavejších voľných hráčov na tohtoročnom trhu si Tomáš Tatar našiel nové pôsobisko 12. septembra, dva a pol mesiaca po jeho otvorení.

Veci sa začali hýbať až po mesiacoch čakania a ohlušujúceho ticha. V pondelok vysvitlo, že slovenský forvard zmenil agenta a v utorok už mal podpísané. Nepôjde na východ, ako sa po informácii od známeho insidera Elliotta Friedmana čakalo. Posilní Colorado Avalanche a v Západnej konferencii si zahrá len po druhýkrát v kariére.

Putuje z jedného nadpriemerného mužstva do druhého. Rozlúčil sa s New Jersey, kde rastú ašpiranti na Stanley Cup, a smeruje tam, kde majú s jeho ziskom nedávne skúsenosti.

Tatarova nová zmluva sa zdá byť oproti predchádzajúcej a s prihliadnutím na jeho kvality vo všetkých ohľadoch nižšia než by si mohol vypýtať. Potrvá rok a zarobí si 1 500 000 dolárov.

Najpredávanejší elektromobil dostal novú tvár a zlepšuje komfort

Tesla Model 3 2024. (zdroj: Tesla)

Tesla Model 3 je na trhu od roku 2017 a odvtedy prešiel len pár drobnými zmenami. Prvú rozsiahlu modernizáciu vidíme až teraz. Výraznými zmenami neprešlo auto iba zvonku, úplne nový je aj interiér.

S faceliftom dostal Model 3 elegantnejšie užšie predné svetlá, pod ktorými je odlišne tvarovaný nárazník v ešte jednoduchšom dizajne. V zadnej časti sú nové svetlá v tvare písmena C a tiež nový nárazník.

Vďaka týmto zmenám je nová Tesla o 25 milimetrov dlhšia, ale hlavne sa zlepšila aerodynamika karosérie. Vďaka nižšiemu koeficientu odporu vzduchu stúpol dojazd podľa WLTP na 513 kilometrov, je to o 22 viac, než ponúkal starý model. V prípade verzie s dlhším dojazdom je to až 629 kilometrov.

V interiéri nastalo množstvo dôležitých zmien, ktoré sa výrazne týkajú aj ovládania auta. Za novým volantom už nenájdeme páčky, smerovky sa ovládajú tlačidlami priamo na volante, na výber smeru jazdy slúži centrálna obrazovka.

Ďalšie auto novinky v skratke:

Požičovňa áut od Škody: Nie pre každého má zmysel vlastniť auto. Niekedy však nastane situácia, keď sa auto naozaj hodí. Vtedy môže prísť vhod autopožičovňa. Takúto službu sa rozhodol spustiť aj najväčší predajca nových áut na Slovensku, a tak prichádza Škoda GO.

Nie pre každého má zmysel vlastniť auto. Niekedy však nastane situácia, keď sa auto naozaj hodí. Vtedy môže prísť vhod autopožičovňa. Takúto službu sa rozhodol spustiť aj najväčší predajca nových áut na Slovensku, a tak prichádza Škoda GO. Volkswagen ID.7 má slovenské ceny: Modelový rad ID od Volkswagenu sa tento rok rozrástol o liftback strednej triedy ID.7. Nahrádza Passat Sedan a čoskoro aj Arteon. Pozreli sme sa, koľko bude stáť a čo ponúka.

Modelový rad ID od Volkswagenu sa tento rok rozrástol o liftback strednej triedy ID.7. Nahrádza Passat Sedan a čoskoro aj Arteon. Pozreli sme sa, koľko bude stáť a čo ponúka. Nová éra Stellantisu: Peugeot sa rozhodol pre odvážny krok. Tretia generácia kompaktného SUV 3008 sa predstavuje už len vo forme moderného elektromobilu. Využíva nové technológie, ktoré v nasledujúcich rokoch dostanú aj ďalšie modely z koncernu Stellantis.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mária Švarbová. (zdroj: SME)

Čo robí fotku dobrou? Fotí niekedy aj na film? A ako si vyberá čo a kedy bude fotiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s fotografkou Máriou Švarbovou.

Podcasty SME

Karikatúra

Zachráň sa, kto môžeš. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kura barbecue pečené s cesnakom a zemiakmi. (zdroj: Adobe Stock)

Vyskúšajte klasiku v novom šate: Kura barbecue pečené s cesnakom a zemiakmi.

Dnes očakávame

Hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej

Slávnostné odhalenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Bratislavskom hrade

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, v Šaštíne

Nové kolo rokovaní predstaviteľov Srbska a Kosova o normalizácii vzťahov pod záštitou EÚ

OSN zverejní správu o vplyve klimatickej zmeny na ciele udržateľného rozvoja

NASA zverejní správu o neidentifikovaných anomálnych javoch, známych aj ako UFO

Dnes v histórii

Adolf Hitler s členmi NSDAP v roku 1930. (zdroj: Wikimedia/Bundesarchiv)

14. septembra 1930 skončila vo voľbách do nemeckého ríšskeho snemu na druhom mieste so 107 mandátmi strana Adolfa Hitlera - NSDAP. Voľby zmenili nemeckú politickú scénu oslabením tradičných nacionalistických strán.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

