Ranný brífing: Fico, Šimečka aj Pellegrini odmietli Markízu, protiofenzíva sklamala Západ

Robert Fico, Peter Pellegrini a Michal Šimečka odmietli účasť na predvolebnej diskusii v televízii Markíza. Doteraz sa nikdy nestalo, aby traja zo štyroch lídrov odmietli účasť na najdôležitejšej finálovej diskusii v najsledovanejšej televízii.

Ukrajinská armáda hlási, že sa jej podarilo prekonať prvé línie ruskej obrany na južnom fronte v Záporožskej oblasti. Po štyroch mesiacoch protiofenzívy ide o výraznejší úspech, západní partneri však z pomalého postupu neskrývajú sklamanie.

Máme ani nie týždeň do volieb, kampaň je špinavá, migrantmi strašia už aj u Pellegriniho a zdá sa, že najväčším súperom nesmeráckych strán nie je Smer, ale Progresívne Slovensko, ktoré trebárs v KDH prirovnávajú k extrémistom. Ako sú teda rozdané predvolebné karty, kto môže zvíťaziť a prečo? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Markíza musela zrušiť finálnu volebnú debatu. Po Ficovi ju odriekli aj Pellegrini a Šimečka

Dosiaľ sa nikdy nestalo, aby traja zo štyroch lídrov najsilnejších strán v prieskumoch odmietli účasť na najdôležitejšej finálovej diskusii v najsledovanejšej televízii.

Po tom, ako šéf Smeru Robert Fico ešte v auguste ohlásil bojkot relácií televízie Markíza, odmietli účasť v utorňajšej predvolebnej debate aj Peter Pellegrini z Hlasu a Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.

Z pôvodne pozvaných štyroch lídrov do diskusie tak Markíze zostal len posledný účastník – predseda OĽaNO Igor Matovič, s ktorým však Pellegrini a Šimečka odmietli diskutovať.

Matovič zrušenie predvolebnej relácie osem dní pred voľbami využil na vymedzovanie sa voči Progresívnemu Slovensku, ktoré podľa neho nemá odvahu s ním diskutovať. Líder OĽaNO si okamžite zvolal k téme tlačovku a Progresívne Slovensko obvinil, že sa koordinuje "s mafiou" zo Smeru a Hlasu.

Hlas aj PS si podľa politológa Jozefa Lenča z Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave mohli vyhodnotiť, že konfrontácia s Matovičom by im nič zásadnejšie nepriniesla, a preto do diskusie napokon odmietli prísť.

Matoviča treba vziať za slovo: Ťažko povedať, čo nové by sme sa práve z tejto debaty dozvedeli o prítomných. Paradoxne, práve vďaka jej nekonaniu a interpretácii Igora Matoviča si však môžeme všimnúť jeden prehliadaný moment. Líderkou OĽaNO je Jurinová, tak by sa podľa toho mal majiteľ strany správať.

Ťažko povedať, čo nové by sme sa práve z tejto debaty dozvedeli o prítomných. Paradoxne, práve vďaka jej nekonaniu a interpretácii Igora Matoviča si však môžeme všimnúť jeden prehliadaný moment. Líderkou OĽaNO je Jurinová, tak by sa podľa toho mal majiteľ strany správať. Víkend nevraživosti: Šéf Smeru Fico chce po voľbách podať žalobu na Zuzanu Čaputovú, aby skončila ako prezidentka. Predseda OĽaNO Matovič zas vyzýva ľudí, aby nevolili SaS, lebo jej šéfa Sulíka kedysi vo vláde vraj inštruoval bývalý partner Penty Haščák. Posledný víkend pred voľbami priniesol ešte viac nevraživosti a nenávisti.

Šéf Smeru Fico chce po voľbách podať žalobu na Zuzanu Čaputovú, aby skončila ako prezidentka. Predseda OĽaNO Matovič zas vyzýva ľudí, aby nevolili SaS, lebo jej šéfa Sulíka kedysi vo vláde vraj inštruoval bývalý partner Penty Haščák. Posledný víkend pred voľbami priniesol ešte viac nevraživosti a nenávisti. Volebná diskusia lídrov: Najväčší rivali o volebné víťazstvo sa deväť dní pred voľbami vôbec prvýkrát konfrontovali v televíznej diskusii v televízii JOJ. Šimečka týždne Fica vyzýval na spoločnú diskusiu, Fico na ňu však nepristúpil. Napriek tomu Šimečka spočiatku pôsobil upäto a nervózne. Fica však tiež ihneď rozladili otázky k tomu, či na mítingy Smeru prichádza veľa voličov aj preto, že si ich tam strana sama zváža autobusmi.

Žilinka o svojom zásadnom rozhodnutí mlčí. Predčasný odchod z funkcie nevylúčil

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: TASR)

Minulý pondelok vyhlásil, že urobil zásadné rozhodnutie, o ktorom už informoval rodinu, no odvtedy mlčí. Generálny prokurátor Maroš Žilinka neskôr spresnil len jednu vec. Doplnil, že jeho vyhlásenia sa netýka možnej kandidatúry na post prezidenta.

Na otázky, či má v úmysle predčasne skončiť vo funkcii, neodpovedá. V kuloároch sa o tom špekuluje ako o jednom z možných vysvetlení Žilinkovho „zásadného rozhodnutia“.

Žilinka zložil sľub generálneho prokurátora v decembri 2020, plynie mu sedemročné funkčné obdobie. Ešte v januári tohto roka, keď po prvotnom mlčaní prvý raz poprel špekulácie o zámere, že bude kandidovať na prezidenta, ohlásil, že sedemročný mandát „mieni naplniť“. V pondelok už hovoril o zmene niektorých postojov.

„Útoky voči mojej osobe, prakticky denné, ma primali rozmýšľať aj o veciach, na ktoré by som inak ani nepomyslel za normálnych okolností. Neuvažoval by som nad nimi,“ vyhlásil Žilinka. Rozhodnutie vraj už oznámil rodine.

Je veľká pravdepodobnosť, že prokuratúra prejde po voľbách rozsiahlejšími zmenami. Ohlásili ich takmer všetky významnejšie politické strany, ktoré by s vysokou pravdepodobnosťou mohli zostavovať vládu.

Mŕtvy novorodenec: Hniezdo záchrany na Kramároch, v ktorom našli mŕtveho novorodenca, nie je otvorené ani rok a päť mesiacov po tragédii. Z vyjadrenia Národného ústavu detských chorôb vyplýva, že už ani nebude.

Hniezdo záchrany na Kramároch, v ktorom našli mŕtveho novorodenca, nie je otvorené ani rok a päť mesiacov po tragédii. Z vyjadrenia Národného ústavu detských chorôb vyplýva, že už ani nebude. Markuša oslobodili: Bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa Markuša oslobodil Mestský súd Bratislava I spod obžaloby, ktorú na neho podali pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátorka podala odvolanie.

Bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa Markuša oslobodil Mestský súd Bratislava I spod obžaloby, ktorú na neho podali pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátorka podala odvolanie. Akcia Crassus: Všetkých obvinených z policajnej akcie Crassus prepustili zo zadržania na slobodu. Akcia Národnej kriminálnej agentúry bola zameraná proti zločineckej skupine takáčovcov.

Má Ukrajina posledné týždne na úspech? Protiofenzíva sklamala najmä Západ

Ukrajinská armáda v posledných dňoch hlási, že sa jej podarilo prekonať prvé línie ruskej obrany na južnom fronte v Záporožskej oblasti. (zdroj: TASR/AP)

Najskôr protitankové priekopy, potom betónové dračie zuby, polia plné mín, zákopy a na ich konci delostrelecké pozície. Ukrajinská armáda v posledných dňoch hlási, že sa jej podarilo prekonať prvé línie ruskej obrany na južnom fronte v Záporožskej oblasti.

Po štyroch mesiacoch ukrajinskej protiofenzívy ide síce o výraznejší úspech, najmä západní partneri Ukrajiny však z pomalého postupu ukrajinskej armády neskrývajú sklamanie.

„Je pochopiteľné, že ľudia chcú výsledky okamžite. Lenže toto nie je celovečerný film, kde sa všetko udeje za hodinu a pol,“ povedal pred dvoma týždňami na konferencii v Kyjeve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Aj západní partneri a odborníci upozorňujú na to, že okno príležitosti dosiahnuť zásadnejší postup na fronte sa s blížiacou sa zimou zatvára. Bez zásadných víťazstiev však môže podpora Západu postupne chladnúť a Kyjev bude aj podľa denníka New York Times čakať dlhá vojna alebo rastúci tlak na uzavretie prímeria aj za cenu straty územia.

S troma analytikmi a expertmi na Ukrajinu sme sa rozprávali o sklamaní z protiofenzívy, výzvach pre ukrajinskú armádu aj o tom, ako príchod chladnejšieho počasia zmení situáciu na fronte.

Prelomené opevnenie: Ukrajinské ozbrojené sily prelomili ruské poľné opevnenie západne od obce Verbove v Záporožskej oblasti, ale nejde o poslednú obrannú líniu Rusov v regióne, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny.

Ukrajinské ozbrojené sily prelomili ruské poľné opevnenie západne od obce Verbove v Záporožskej oblasti, ale nejde o poslednú obrannú líniu Rusov v regióne, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny. Lietadlo s wagnerovcami: V meste Gao na severe Mali sa pri pristávaní zrútilo vojenské lietadlo. Panujú obavy z vysokého počtu obetí, ale zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne bližšie informácie. Diplomatický zdroj povedal, že lietadlo prepravovalo vojakov a ich ruských spojencov, ako aj vojenské vybavenie.

V meste Gao na severe Mali sa pri pristávaní zrútilo vojenské lietadlo. Panujú obavy z vysokého počtu obetí, ale zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne bližšie informácie. Diplomatický zdroj povedal, že lietadlo prepravovalo vojakov a ich ruských spojencov, ako aj vojenské vybavenie. Útok na veliteľstvo: Ukrajinský raketový útok na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole na okupovanom Kryme si vyžiadal najmenej deväť mŕtvych a 16 zranených, uviedol šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov, sú medzi nimi aj ruskí generáli.

Ukrajinský raketový útok na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole na okupovanom Kryme si vyžiadal najmenej deväť mŕtvych a 16 zranených, uviedol šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov, sú medzi nimi aj ruskí generáli. Bachmutský masaker: Ruskí vojaci bojujúci pri Bachmute zverejnili výzvu, v ktorej sa sťažujú na svoje velenie. To im údajne neposkytuje dostatok zbraní a nariaďuje im zo dňa na deň vykonávať nepremyslené útoky na opätovné získanie stratených pozícií.

Ruskí vojaci bojujúci pri Bachmute zverejnili výzvu, v ktorej sa sťažujú na svoje velenie. To im údajne neposkytuje dostatok zbraní a nariaďuje im zo dňa na deň vykonávať nepremyslené útoky na opätovné získanie stratených pozícií. Okrídlené delostrelectvo: Vrtuľníky sa na začiatku vojny zapojili do bojov zblízka, čo viedlo k stratám, ale teraz, keď ukrajinské jednotky postupujú v protiofenzíve na východe, boli stroje využité na to, aby pôsobili ako okrídlené delostrelectvo. Podľa vojakov môže paľba zatlačiť nepriateľské jednotky alebo zastaviť ich postup.

Zápalné balóny: Izraelské letectvo podniklo letecké útoky na palestínske pásmo Gazy. K náletom došlo po tom, ako palestínski radikáli z pásma Gazy vypustili nad územie Izraela viacero zápalných balónov, ktoré na poliach pri hraniciach s Gazou spôsobili požiar na rozsiahlej ploche.

Izraelské letectvo podniklo letecké útoky na palestínske pásmo Gazy. K náletom došlo po tom, ako palestínski radikáli z pásma Gazy vypustili nad územie Izraela viacero zápalných balónov, ktoré na poliach pri hraniciach s Gazou spôsobili požiar na rozsiahlej ploche. Odchod etnických Arménov: Okolo 120-tisíc etnických Arménov, ktorí žijú v Náhornom Karabachu, odíde do Arménska, pretože sa obávajú etnických čistiek zo strany Azerbajdžanu. Ten deklaruje, že chce región integrovať.

Okolo 120-tisíc etnických Arménov, ktorí žijú v Náhornom Karabachu, odíde do Arménska, pretože sa obávajú etnických čistiek zo strany Azerbajdžanu. Ten deklaruje, že chce región integrovať. Smrť v Londýne: Viacero londýnskych policajtov sa rozhodlo odovzdať povolenie nosiť zbraň po obvinení jedného z nich z vraždy 24-ročného černocha. Policajti v Británii zvyčajne nie sú ozbrojení, právo nosiť zbraň má len malá časť príslušníkov policajného zboru po absolvovaní výcviku.

Zobrali eurofondy, narobili dlhy a skrachovali. Ich biznis má pokračovanie

Areál, v ktorom sídlila spoločnosť Bopal. (zdroj: Dražobná spoločnosť U9)

Je máj 2018 a v kaviarni na Bajkalskej ulici v Bratislave sa odohráva stretnutie ako z akčného filmu. Majiteľ výrobcu plastových okien Bopal Dušan Bočkay sedí oproti príslušníkom Slovenskej informačnej služby.

Bopal, ktorého tržby prekonávajú hranicu 25 miliónov eur, rieši existenčné problémy. Daniari mu po kontrolách zablokovali majetok. Siskári ponúkajú Bočkayovi „riešenie na mieru“. Jeho hodnota je 400-tisíc eur.

Bočkay na ich ponuku pristal. Z problémov však napokon aj tak nevykľučkoval a jeho firma skončila v konkurze. V októbri má prebehnúť dražba jej areálu v Nemčiciach. Paradoxne, značka Bopal na trhu nekončí. Jej príbeh dostal ďalšiu dejovú líniu, ktorá je aj pre znalcov slovenských pomerov ťažko pochopiteľná.

Na jeseň roku 2020 sa Dušan Bočkay na jeden mesiac stal jediným akcionárom českej spoločnosti Starmind Investment, ktorá vo februári toho istého roka prevzala firmu Laminum SK so sídlom v Košiciach.

Laminum SK sa po zmene majiteľa premenoval na Bopal laminum a presťahovala sa na popradskú adresu, ktorá bola totožná s adresou skrachovanej spoločnosti Bopal. Aby „náhod“ nebolo málo, Bopal laminum začal v závode v Nemčiciach vyrábať tie isté produkty ako predtým Bopal.

Z Budapešti do Belehradu: Čína zastavila práce na čínsko-maďarskom železničnom projekte Budapešť - Belehrad a zastavila aj jeho financovanie. Čínski zmluvní partneri nemôžu pokračovať v budovaní, pretože nedokážu zaviesť celoeurópsky štandardizovaný systém riadenia vlakov, na čo odborníci upozorňovali roky.

Čína zastavila práce na čínsko-maďarskom železničnom projekte Budapešť - Belehrad a zastavila aj jeho financovanie. Čínski zmluvní partneri nemôžu pokračovať v budovaní, pretože nedokážu zaviesť celoeurópsky štandardizovaný systém riadenia vlakov, na čo odborníci upozorňovali roky. Pokuta pre Intel: Európska komisia, ktorá pôsobí ako protimonopolný úrad Európskej únie, udelila americkému výrobcovi mikroprocesorov Intel pokutu takmer 400 miliónov eur. Základom bolo obvinenie, že spoločnosť použila nelegálne predajné taktiky, aby z trhu vylúčila menšieho konkurenta.

Európska komisia, ktorá pôsobí ako protimonopolný úrad Európskej únie, udelila americkému výrobcovi mikroprocesorov Intel pokutu takmer 400 miliónov eur. Základom bolo obvinenie, že spoločnosť použila nelegálne predajné taktiky, aby z trhu vylúčila menšieho konkurenta. Slovenské zdravotníctvo: Tablety pre sestry sa majú financovať z eurofondov. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa do nemocníc nakúpia. Nákup rezort pôvodne avizoval ešte minulý rok. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek kritizuje, že prenikanie inovácií do slovenského zdravotníctva je pomalé.

S Púchovom zahanbil slávnu Barcelonu, rok bol na úteku. Brali ma za mafiána, tvrdil

Futbalisti Púchova oslavujú v roku 2003 gól proti Barcelone. (zdroj: TASR)

Predstavte si, že sa dnes finančne priemerný klub zo slovenskej ligy konfrontuje s futbalovou Barcelonou v Európskej lige a uhrá remízu. Pôsobí to ako sci-fi. A predsa sa to stalo. Bol 24. september 2003.

Brazílčan Ronaldinho bol vtedy úradujúcim majstrom sveta. Za Barcelonu hrali aj Xavi, Viktor Valdés, Carles Puyol, Marc Overmars, Patrick Kluivert, Quaresma, Saviola či Luis Enrique. V odvete nastúpil aj Andrés Iniesta. Trénerom bol slávny Holanďan Frank Rijkaard.

„Tento zápas, v ktorom klub s ročným rozpočtom približne milión dolárov, teda 34-krát menším ako príjem Ronaldinha, neprehral s Barcelonou, možno zaradiť medzi najväčšie šoky futbalovej histórie,“ napísala Tlačová agentúra Associated Press.

Odvtedy ubehlo presne dvadsať rokov. Futbalisti Púchova remizovali v rámci 1. kola pohára UEFA s Barcelonou 1:1. A slovenské médiá dodali: „Púchovský Matador s ročným rozpočtom 35 miliónov korún udelil lekciu katalánskej pýche FC Barcelona, ktorá má rozpočet 5,9 miliardy. Dalo by sa povedať, že futbaloví žobráci udelili lekciu z bojovnosti futbalovým milionárom.“

Púchov podal doma heroický výkon, kopal trinásť rohov. Súboj sa hral v Trnave, lebo púchovský štadión nespĺňal kritériá UEFA. Kluivert síce otvoril v 49. minúte skóre, ale Púchov v poslednej minúte gólom Milana Jambora vyrovnal. Čo dnes robia hlavní hrdinovia? Kto z nich mal najlepšiu kariéru?

Kto z nich nám to dovolil? pýtali sa. Vedeli, že ak chcú prežiť, musia zjesť kamarátov

Španielsky režisér J.A. Bayona si pri svojom filme mohol pomôcť tým, že pasažieri sa pofotili. (zdroj: NETFLIX)

Tie sekundy boli neznesiteľné, hoci ich bolo len niekoľko. Jeden za druhým hynuli pasažieri letu z Montevidea do Santiaga, keď sa ich lietadlo zrútilo v Andách. Každý náraz, vymrštenie tiel alebo prepichnutie ich častí bolo zobrazené detailnejšie a presnejšie, ako by sa dalo zniesť.

Vietor a mráz, čo pri tej tragédii tvorili kulisu, to ešte zhoršili, lebo sa okamžite zaborili pod kožu. Keď sa táto sekvencia konečne skončila, publikum si vydýchlo tak hlasno, že to až v sále zahučalo. Dokonca sa na krátku chvíľu zasmialo, aby uvoľnilo svoje napätie.

Na plátne sa vzápätí zjavil pilot. Boli to jeho posledné chvíle. Ledva dýchal a z úst mu tiekla krv, no chcel ešte niečo povedať. Jeden mladý muž sa k nemu sklonil, aby počul, čo šepká. Nech je Pán s vami.

Havária z 13. októbra 1972 s hráčmi rugby na palube dostala v ľudskom povedomí až mýtickú podobu. Bolo to obrovské nešťastie, alebo zázrak? Málokto vtedy vedel, ako si to na to odpovedať. Inšpirovaní boli filmári, novinári i viacerí spisovatelia.

K príbehu mladíkov, ktorí v zasnežených horách prežili sedemdesiatdva dní bez teplého oblečenia aj bez potravy, sa teraz vrátil aj režisér Juan Antonio Bayona s filmom Snežné bratstvo, pretože je ešte veľa vecí, ktoré neboli vypovedané.

Zákony intimity: V roku 1974 vznikla československá komédia, v ktorej vystupovalo niekoľko manželských párov, ktoré si skomplikovali život najmodernejšími technológiami. Americký film Fingernails po takmer päťdesiatich rokoch pracuje s podobnou myšlienkou.

V roku 1974 vznikla československá komédia, v ktorej vystupovalo niekoľko manželských párov, ktoré si skomplikovali život najmodernejšími technológiami. Americký film Fingernails po takmer päťdesiatich rokoch pracuje s podobnou myšlienkou. Krajná pravica: Sociálne médiá sú pre populistické, krajne pravicové a fašistické myšlienky živnou pôdou. Nemeckí experti Holger Marcks a Maik Fielitz, ktorí sa touto témou zaoberajú v knihe Digitálny fašizmus, v rozhovore pre SME hovoria, že tam, kde sa politickí aktéri nenávidia, jedna strana už len z princípu neverí tomu, čo hovorí druhá a často už len preto zaujme opačný postoj.

Sociálne médiá sú pre populistické, krajne pravicové a fašistické myšlienky živnou pôdou. Nemeckí experti Holger Marcks a Maik Fielitz, ktorí sa touto témou zaoberajú v knihe Digitálny fašizmus, v rozhovore pre SME hovoria, že tam, kde sa politickí aktéri nenávidia, jedna strana už len z princípu neverí tomu, čo hovorí druhá a často už len preto zaujme opačný postoj. Bod obnovy: Je tam Milan Ondrík, hovorí po slovensky a pohybuje sa medzi budovami, ktoré jasne odkazujú na strednú Európu. Napriek tomu sa jeho sci-fi Bod obnovy svojou nepodobá na nič, čo v našej produkcii vzniká. Sci-fi Bod obnovy sa stalo okamžite hitom po svojej júlovej premiére v Česku, teraz prichádza aj do našich kín.

Katarína Koščová v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa rozhodovala, či sa ozve pred voľbami? Zvažovala, že jej môže prísť hejt? Vieme diskutovať? A prečo je bulvár posadnutý tým ako vyzerá? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so speváčkou Katkou Koščovou.

Planéta opíc (zdroj: Sliacky)

Dejiny: Kto ovláda Maticu slovenskú? Zápas o jej charakter bol rovnako dramatický ako dejiny Slovenska

Kto ovláda Maticu slovenskú? Zápas o jej charakter bol rovnako dramatický ako dejiny Slovenska Klik: Microsoft dúfa, že AI vdýchne Windowsu nový život

Microsoft dúfa, že AI vdýchne Windowsu nový život Dobré ráno volebný špeciál: V stranách stúpa nervozita, do volieb je len týždeň

V stranách stúpa nervozita, do volieb je len týždeň Vertigo: Bábkový film od Petra Jacksona či paródia náboženského fanatizmu. Na filmových festivaloch zažijete všetko

Bábkový film od Petra Jacksona či paródia náboženského fanatizmu. Na filmových festivaloch zažijete všetko TECH_FM: Praľudia stavali stavby už pred polmiliónom rokov

Praľudia stavali stavby už pred polmiliónom rokov Vedecký podcast: Obdobie pred voľbami je zaujímavé z hľadiska výskumu charizmy autorít

Bravčové rezne v cestíčku (zdroj: Naničmama.sk | verika92)

Máte chuť na klasiku? Vyskúšajte si uvariť najlepšie tradičné recepty na bravčové mäso.

Otvorenie stavby rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa a začiatok výstavby rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa

južný portál tunela Bikoš

južný portál tunela Bikoš Uskutoční sa každoročná generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

Zasadne Ústavnoprávny výbor NR SR

Náčrty trás podmorských transatlantických káblov. (zdroj: Wikimedia Commons)

V Londýne uviedli 25. septembra 1956 do prevádzky transatlantické telefónne vedenie - 3 600 kilometrov dlhý kábel na morskom dne.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

