Parlamentné voľby 2023: Slovensko si volí nový parlament (minúta po minúte)

Zo septembrových meraní agentúr vyplýva, že účasť na voľbách môže byť vysoká. Podľa posledného prieskumu AKO by sa na nich zúčastnilo 66,7 percenta voličov. Znamenalo by to najvyššiu účasť v parlamentných voľbách za posledných 21 rokov.

(SME)