Koronavírus: Pribudol jeden nakazený, hranice medzi Slovenskom a Českom sú otvorené (minúta po minúte)

Slovensko eviduje spolu 1526 nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2. Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo 1376 ľudí.

4. jún 2020 o 6:00 (aktualizované 4. jún 2020 o 22:24) Martin Vonšák, Juraj Buch, Andrej Kuzmány, SITA, TASR

22:23 Od piatka bude možné bez obmedzení cestovať do Rakúska, Česka a na Slovensko, oznámil vo štvrtok večer na sociálnej sieti Facebook maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

"V uplynulých dňoch sme o uvoľňovaní obmedzení na štátnych hraniciach viackrát telefonicky rokovali s rakúskym, českým a slovenským kolegom - Alexandrom Schallenbergom, Tomášom Petříčkom a Ivanom Korčokom. Podarilo sa nám napokon dohodnúť všetky technické otázky, preto zajtra ráno, zrejme od 08.00 h, budú môcť občania Maďarska, Česka, Rakúska a Slovenska cestovať bez obmedzenia na územie týchto štátov," napísal Szijjártó.

22:18 Železnice od utorka 9. júna obnovia prevádzku 93 vlakových spojení s Českom.

Železničná spoločnosť Slovensko obnovuje dennú medzištátnu diaľkovú a regionálnu prepravu na všetkých hraničných priechodoch s Českou republikou.

V diaľkovej preprave začne od budúceho utorka jazdiť 48 vlakov a v regionálnej medzištátnej preprave to bude 45 vlakov denne.

21:35 Švédsko zadarmo otestuje na prítomnosť nového druhu koronavírusu všetkých ľudí, ktorí majú symptómy ochorenia.

Takisto zabezpečí vyhľadanie ľudí, s ktorými mohli infikovaní prísť do styku. Cieľom nového testovania je kontrola rozsahu nákazy v krajine, v ktorej na rozdiel od mnohých európskych štátov neboli zavedené prísne obmedzenia v boji proti šíreniu koronavírusu.

"Odteraz sa bude môcť každý, kto má symptómy, nechať otestovať na COVID-19 zadarmo," povedal novinárom švédsky minister pre finančné trhy Per Bolund.

21:22 V Anglicku bude od 15. júna povinné nosenie rúšok v prostriedkoch verejnej dopravy. Oznámil britský minister dopravy Grant Shapps.

Minister na tlačovej konferencii povedal, že je potrebné prijať "všetky preventívne" opatrenia, keďže po ďalšom uvoľňovaní obmedzení pohybu sa aj vo verejnej doprave očakáva zvýšený nápor cestujúcich. Rúška budú povinné v autobusoch, vlakoch, trajektoch i lietadlách. Výnimku v tomto smere budú mať len veľmi malé deti, zdravotne postihnutí a tiež ľudia, ktorí majú problémy s dýchaním.

20:37 Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Taliansku 88 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19, čo je viac ako 71 úmrtí zaznamenaných v stredu.

Denný prírastok obetí sa však už piaty deň po sebe drží pod hranicou 100 prípadov. Znížil sa počet nakazených, keď bolo zaznamenaných 177 nových prípadov, najmenej od konca februára, v porovnaní so stredajšími 321 prípadmi.

19:48 V meste Las Vegas i celom americkom štáte Nevada sa vo štvrtok ráno znovu otvorili kasína, ktoré boli v dôsledku pandémie nového koronavírusu zatvorené uplynulých 79 dní.

19:08 Španielsko zaznamenalo za posledných 24 hodín päť nových úmrtí, čím sa celkový počet obetí epidémie v krajine zvýšil na 27 133.

V Španielsku od stredy zaznamenali aj 334 nových prípadov nákazy, čím sa celkový počet infikovaných zvýšil na 240 660.

18:56 Svetová zdravotnícka organizácia a viaceré štáty zmenili stratégiu pri liečbe Covid-19 na základe chybných údajov.

Ukazuje sa, že štúdia v časopise Lancet, ktorá spojila použitie hydroxychlorochínu pri liečbe nového koronavírusu a vyšší výskyt srdcových ťažkosti, obsahovala skreslené, ak nie fiktívne údaje.

18:32 Ministerstvo kultúry zrušilo bezplatný vstup do múzeí a galérií v pôsobnosti rezortu každú prvú nedeľu v mesiaci.

Zuzana Vášaryová zo Slovenského národného múzea (SNM) priblížila, že nariadenie sa týka aj všetkých špecializovaných múzeí ktoré spadajú pod SNM. "Návrat do predkoronavírusových čísel návštevnosti a k s tým spojenej finančnej stabilizácii bude aj pre Slovenské národné múzeum dlhý a náročný. Z našej strany robíme všetko pre to, aby sme pre návštevníkov, rodiny s deťmi, seniorov a aj zahraničných turistov v našich múzeách po celom Slovensku neustále pripravovali čo najzaujímavejší program. Samozrejmosťou je aj hľadanie stále nových ciest na jeho promovanie, vrátane využívania online priestoru," povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

18:16 O obnovení civilných letov by sa malo rozhodnúť v pondelok. Konzílium epidemiológov by malo rokovať aj o termíne a konkrétnych krajinách, voči ktorým sa Slovensko úplne otvorí.

Predpokladaný termín je 14. júna.

17:35 Fond na obnovu európskeho hospodárstva v hodnote 750 miliárd eur, ako aj pozmenený viacročný finančný rámec na obdobie 2021 - 2027 je možné ešte vylepšiť, určite však nemožno cúvnuť z ambícií, ktoré oba návrhy obsahujú.

Vyhlásil to predseda Európskeho parlamentu David Sassoli po stretnutí s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

17:00 Slováci budú môcť využívať leteckú, lodnú, autobusovú aj železničnú dopravu do Českej republiky. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb, povolenie je už účinné. Informovalo o tom ministerstvo dopravy.

Konkrétne autobusové a vlakové spoje budú pridávané postupne.

"Som rád, že situácia konečne dovoľuje všetky varianty dopravy, a som presvedčený, že v najbližších dňoch bude spolu s otvorením hraníc povolená aj doprava do ostatných krajín," skonštatoval minister Andrej Doležal.

16:48 Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii uviedol, že ak sa situácia ohľadom pandémie koronavírusu nebude zhoršovať, tak núdzový stav sa skončí budúci týždeň po 90 dňoch a vláda ho nepredĺži.

16:30 Európska centrálna banka očakáva, že ekonomika eurozóny sa v tomto roku zmenší o 8,7 percenta a v budúcom roku sa zotaví, ale dosiahne rast len na úrovni 5,2 percenta.

16:25 Viac ako 86 000 cudzincov deklarovalo v priebehu týždňa svoj úmysel navštíviť Chorvátsko prostredníctvom webovej stránky tamojšieho ministerstva vnútra. Informovala o tom vo štvrtok agentúra HINA.

"Internetová stránka entercroatia.mup.hr bola spustená 28. mája a odvtedy svoj príchod do Chorvátska ohlásilo 86 636 ľudí," uviedol na štvrtkovom zasadnutí vlády v Záhrebe minister vnútra Davor Božinovič.

Väčšinou ide o občanov Slovinska, Nemecka a Rakúska. Registračná aplikácia je v súčasnosti dostupná v angličtine, češtine, nemčine, slovinčine, slovenčine, maďarčine a poľštine. Jej využitie cudzincom skracuje čakanie na chorvátskych hraniciach.

16:22 Po zhruba troch mesiacoch sa dočkali osobných návštev svojich blízkych aj obyvatelia prešovských domovov dôchodcov. So svojimi blízkymi sa mohli od stredy konečne stretnúť klienti zariadení pre seniorov (ZpS). Doteraz to pre pandémiu koronavírusu možné nebolo.

16:05 Od 14-tej hodiny rokuje Ústredný krízový štáb o núdzovom režime.

15:55 Britský minister obchodu Alok Sharma je v domácej karanténe a čaká na výsledky testu na koronavírus.

Príznaky ochorenia Covid-19 sa u neho prejavili najneskôr v stredu v priebehu vystúpenia v parlamente, kde predkladal návrh zákona informoval spravodajský web BBC.

Hovorca britského premiéra uviedol, že minister, ktorý je zodpovedný za oblasti podnikania, energetiky a priemyslu sa v utorok osobne stretol aj s britským premiérom Borisom Johnsonom.

Pri prejave sa pritom značne potil a niekoľkokrát si vreckovkou utieral tvár. Následne sa podľa svojho hovorcu nechal otestovať na koronavírus a odobral sa preventívne do domácej karantény.

15:48 Sociálna poisťovňa si popri enormnom zvýšení počtu dávok vyplácaných zo základného fondu nemocenského poistenia počas pandémie naďalej plnila všetky „bežné“ povinnosti.

Okrem pandemických nemocenských dávok každý mesiac vyplácala takmer 1,7 milióna dôchodkových dávok.

V máji 2020 vyplatila spolu 1 082 406 starobných dôchodkov, 290 136 vdovských dôchodkov, 49 217 vdoveckých a 20 067 sirotských dôchodkov.

Invalidný dôchodok dostávalo 234 127 poistencov a predčasný dôchodok 14 320 poistencov. Najviac dôchodkových dávok smerovalo do Prešovského kraja (230 493), najmenej do Trnavského kraja (183 547).

15:38 Koronavírusom nakazení Rohingovia v Bangladéši utekajú z karantény v utečeneckých táboroch, pretože sa obávajú, že ich premiestnia na izolovaný ostrov v Bengálskom zálive.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.

Od potvrdenia úmrtia prvého človeka na koronavírus SARS-CoV-2, ktorým bol v utorok 71-ročný muž, ušli už najmenej dvaja infikovaní Rohingovia.

V táboroch sa zatiaľ potvrdilo len 29 prípadov nákazy uvedeným novým druhom koronavírusu, aj keď v utečeneckých táboroch bolo do karantény umiestnených 16 000 Rohingov.

Za posledné dva dni súhlasilo s testovaním len 20 utečencov, lebo sa obávajú, že ak im vyjde pozitívny výsledok, pošlú ich na ostrov v Bengálskom zálive.

Bangladéšske úrady už dlho plánujú vybudovať tábor pre 100 000 Rohingov na izolovanom ostrove - doteraz tam premiestnili 306 ľudí.

Zdravotník v ochrannom obleku kráča v utetečencom tábore Kutupalong v bangladéšskom okrese Cox's Bazar. (zdroj: TASR/AP)

15:20 Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol pod hranicu 2 miliónov, prvýkrát od polovice marca.

To signalizuje, že americký trh práce by mohol mať to najhoršie už za sebou. Ale zároveň, počet ľudí bez práce zostáva stále veľmi vysoký pre opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu.

Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 30. mája po úprave o sezónne vplyvy znížil o 249 000 na 1,877 milióna z 2,126 milióna týždeň predtým. Ekonómovia však očakávali, že klesne ešte viac, na 1,8 milióna.

Nové žiadosti o podporu postupne klesajú z rekordných 6,867 miliónov na konci marca.

Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, však za sedem dní do 23. mája vzrástol o 649 000 na 21,5 milióna.

Obchod v meste Lyndhurst v Ohiu s inzerátom o najímaní zamestnancov. (zdroj: SITA/AP)

15:09 Americké veľvyslanectvo v Rusku uviedlo, že druhá zásielka amerických prístrojov na podporu dýchania dorazila do Moskvy vo štvrtok. Prvú časť pomoci poslal Washington do Ruska už v máji.

15:08 Grécka ekonomika v 1. kvartáli padla do technickej recesie. Pandémia nového koronavírusu totiž utlmila spotrebu a investície, uviedol vo svojom predbežnom odhade grécky štatistický úrad.

14:55 Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) priblížila, že bude požadovať zrušenie núdzového stavu.

Odôvodňuje to aj tým, že v Ústave SR je zadefinované, že núdzový stav má trvať 90 dní. Nevidí tiež dôvod na jeho predĺženie. "Je čas, aby sme sa vracali do normálu a intenzívne riešili ekonomickú krízu," poznamenala Remišová.

"Som za to, aby sa núdzový stav skončil najneskôr 15. júna. Ak to bude na diskusii na vláde, tak tento môj postoj zopakujem," podotkol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Pre ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) bude dôležité vyhodnotiť zrušenie núdzového stavu na základe dát a čísel. Taktiež je dôležité, aký dosah to bude mať.

Zároveň Heger poznamenal, že všetky opatrenia, ktoré sa robili v rezorte, boli viazané na mimoriadnu situáciu, a nie na núdzový stav.

Podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová počas rokovania 23. schôdze vlády SR. (zdroj: SITA/Úrad vlády SR)

14:48 Aplikácia na žiadosti o pomoc s nájmami pre podnikateľov, ktorých podnikanie postihla pandémia koronavírusu, by mala fungovať asi od polovice júna.

Informoval o tom minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) po štvrtkovom rokovaní vlády.

Podľa neho je nemysliteľné, aby desaťtisíce žiadateľov o pomoc v súvislosti s nájmom prišli na ministerstvo hospodárstva s nejakými papiermi.

Podnikatelia dostanú aplikáciu, do ktorej zoskenujú nájomnú zmluvu a zadajú potrebné údaje.

"Ideálny deň, keď s tým začneme, ale som opatrný, by mohol byť 15. jún," spresnil Sulík.

14:40 Na úspech mobilnej aplikácie Galileo Green Lane, ktorá umožnila cezhraničné dodávky tovarov počas koronakrízy, upozornila vo štvrtok Európska komisia.

Aplikácia vznikla spoločným úsilím Európskej komisie a Európskej agentúry pre GNSS (GSA) v Prahe a bola spustená minulý mesiac.

Aplikácia upozorňujúca na "zelené pásy" na hraničných priechodoch patrí medzi kľúčové nástroje reakcie EÚ na pandémiu nového koronavírusu a od začiatku mája sa s viac ako 3 000 stiahnutiami u vodičov nákladných vozidiel stala veľmi populárnou.

Pomáha zjednodušiť dopravný tok cez dočasne zavreté hranice medzi členskými krajinami, čím podporuje voľný pohyb tovarov na vnútornom trhu.

14:30 Za mesiace marec a apríl bolo v rámci „Prvej pomoci“ vyplatených 141 661 platieb v celkovej hodnote 206 miliónov eur.

Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovom brífingu po rokovaní vlády.

14:17 Zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov by sa mohol čiastočne uvoľniť. Dôvodom je zlepšenie situácie okolo nového koronavírusu.

Vyplýva to z novely zákona v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Iniciatívny materiál z dielne Ministerstva zdravotníctva SR na svojom štvrtkovom zasadnutí odobrila vláda SR. Národná rada (NR) SR ho prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

14:05 Koronakríza tvrdo dopadla aj na prevádzku malých pivovarov na Slovensku.

Zatiaľ čo posledných desať rokov zažili malé pivovary svoje znovuzrodenie a v roku 2019 ich už bolo vyše 70, vypuknutím pandémie aj v tomto odvetví prakticky zo dňa na deň poklesol odbyt sudového piva o viac ako 90 percent, čo si vyžiadalo takmer na dva mesiace zastavenie výroby.

13:48 V zariadeniach sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja po takmer troch mesiacoch opäť povolia návštevy.

Stane sa tak od pondelka 8. júna, od tohto dňa sa zároveň obnovia aj ambulantné formy pobytu. Informoval o tom vo štvrtok Úrad Košického samosprávneho kraja.

13:36 Nemecká ekonomika by sa mala dostať na úroveň spred koronakrízy v 2. polovici roka 2022.

Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier povedal vo štvrtok novinárom, že jeho cieľom je, aby sa najväčšia európska ekonomika vrátila na predkrízovú úroveň v druhej polovici roka 2022. Dodal, že ekonomika by sa v druhej polovici roka mala vrátiť k rastu.

13:25 Slovensko má momentálne s Českou republikou otvorených 11 hraničných priechodov, šesť zostalo zatiaľ zatvorených.

13:20 Štáty vo svete postupne uvoľňujú obmedzenia na hraniciach, ktoré zaviedli v dôsledku koronavírusovej pandémie.

Krajiny s rozvinutým turizmom chcú zachrániť aspoň časť z letnej sezóny, ázijské krajiny sú opatrnejšie, píše americká spravodajská stanica CNN.

Medzi viacerými krajinami vznikajú takzvané "cestovateľské bubliny". To je aj prípad Nového Zélandu a Austrálie, ktoré o otvorení hraníc rokujú od začiatku mája. Austrálska obchodná komora chce od 1. júla obnoviť leteckú linku z Canberry do Wellingtonu.

Španielsko opätovne otvorí svoje hranice s Francúzskom a Portugalskom od 22. júna.

Turecko vo štvrtok otvorilo hranice pre nákladnú dopravu s dvomi kľúčovými obchodnými partnermi - Irakom a Iránom.

Jednou z prvých, ktorá oznámila otvorenie hraníc pre turistov, je Gruzínsko, ktoré návštevu zahraničných turistov umožní od 1. júla.

Egypt chce cestovanie povoliť od polovice júla, záleží však na epidemiologickej situácii.

Kanadsko-americké hranice zostanú zatvorené najmenej do 21. júna.

Námestie pred bazilikou La Sagrada Familia v Barcelone v nedeľu 31. mája. (zdroj: SITA/AP)

13:05 Štátna pomoc na nájomné pre podnikateľov, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre nový koronavírus dosiahne asi 200 miliónov eur.

Uviedlo to ministerstvo hospodárstva v dôvodovej správe k novele zákona o poskytovaní dotácií, ktorú vo štvrtok prerokoval a schválil vládny kabinet.

"Uvedená suma nie je fixná a predstavuje odhad údajov, ktoré je možné získať z verejne dostupných zdrojov. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, avšak na vlastný účet. Príjemcom pomoci je teda nájomca," priblížil rezort hospodárstva.

Novelu by mal parlament prerokúvať v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.

12:50 Pokles tržieb v ubytovaní v apríli 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka dosiahol na Slovensku až 84,7 percenta a bol najväčší zo všetkých segmentov.

12:47 Prevádzkovatelia hazardných hier majú dostať odklad úhrady odvodov.

Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý vo štvrtok schválila slovenská vláda.

Parlament ho má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní a nadobudnúť účinnosť má dňom vyhlásenia.

12:40 Vláda schválila podmienky na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov.

Návrh bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020 a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

"Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov na obdobie trvania mimoriadnej situácie, respektíve núdzového stavu (marec – jún 2020), predstavuje sumu 66,39 milióna eur," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva, pričom predpokladaný počet dotknutých zamestnancov je 22 589 v 3022 materských školách.

Atmosféra počas rokovania 23. schôdze vlády SR. Bratislava, 4. jún 2020. (zdroj: SITA/Úrad vlády SR)

12:30 Maďarský parlament bude o zrušení stavu núdze rozhodovať 16. júna, oznámil v Budapešti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.

Podľa neho potom následne do niekoľkých dní vstúpi do platnosti stav epidemiologickej pohotovosti.

Gulyás podľa spravodajského servera SzeretlekMagyarország.hu dodal, že po ukončení stavu núdze bude môcť prijímať zákony opäť iba parlament, pričom bude potrebné rozhodnúť, ktorý z doterajších dekrétov vlády je nutné zachovať.

Šéf úradu vlády zdôraznil, že obmedzenia týkajúce sa spoločenských podujatí zostávajú v platnosti, ale od polovice júna po ukončení stavu núdze bude možné navštevovať divadlá, kúpele, kúpaliská i múzeá.

Zostávajú v platnosti opatrenia týkajúce sa napríklad zachovávania bezpečnostnej vzdialenosti od seba, nosenia rúšok či vymedzenia času nákupu pre seniorov.

Stav epidemiologickej núdze vyhlásila maďarská vláda 11. marca.

12:25 V Iráne za deň pribudlo 3 574 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je doteraz najvyšší denný nárast.

Oznámil to hovorca ministerstva zdravotníctva v čase, keď jeho úrad neprestáva upozorňovať na možnosť novej vlny epidémie.

Za vrchol epidémie sa doteraz označoval 30. marec, kedy za jediný deň pribudlo 3 186 nakazených.

V Iráne sa od začiatku epidémie infikovalo okolo 161-tisíc ľudí a zomrelo 8 012 pacientov. Počet nových úmrtí sa ale prudko nezvyšuje, za minulých 24 hodín pribudlo 59 prípadov.

11:40 O zrušení núdzového stavu by mali rozhodnúť odborníci, zhodujú sa ministri. Vláda si počká na ich odporúčanie.

Zrušenie núdzového stavu bude podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) témou zasadnutia krízového štábu. Potvrdil, že na štábe navrhne zrušenie tohto stavu.

"Ak sa konzílium odborníkov rozhodne, že nie je potrebné pokračovať v núdzovom stave, že stačí len mimoriadna situácia, tak vláda prijme adekvátne opatrenia," uvádza minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Dodal, že ak by nastala mimoriadna situácia, bude si to vyžadovať nejaké legislatívne zmeny.

11:25 Činnosť orgánov športových organizácií počas krízovej situácie by sa má upraviť.

Zefektívniť sa má aj použitie finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktoré môže negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia.

Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú schválili poslanci. O novele rokovali v zrýchlenom režime.

11:13 V Nemecku v stredu pribudlo 394 prípadov nákazy koronavírusom a 30 ľudí, ktorí kvôli komplikáciám súvisiacim s Covid-19 zomreli, informoval Inštitút Roberta Kocha . Oba údaje sú o niečo vyššie ako v utorok.

Najproblematickejšia je momentálne epidemická situácia v dolnosaskom Göttingene. V univerzitnom meste so zhruba 120 000 obyvateľmi sa nákaza v posledných dňoch rozšírila v dôsledku niekoľkých väčších rodinných osláv.

Novo preukázaných infekcií je 105, ďalších asi 220 ľudí, ktorí s nakazenými prišli do kontaktu, musí byť v karanténe.

Vedenie mesta Göttingen rozhodlo, že najmenej do nedele uzavrie všetky školy a škôlky a znova tiež zakáže činnosť športovým klubom, ktoré prevádzkujú kontaktné športy. Testujú 220 obyvateľov a zamestnancov v jednom opatrovateľskom dome a chystajú sa testy pre všetkých 700 obyvateľov jedného z veľkých mestských panelákov, v ktorom bývajú nakazení.

Celkovo sa doteraz v Nemecku koronavírusom nakazilo 182 764 osôb a 8 581 zomrelo.

Göttingen (zdroj: TASR/AP)

11:07 Počet nakazených novým druhom koronavírusu v Maďarsku začal opäť stúpať. Testy potvrdili 23 nových prípadov, pričom aktuálne infikovaných je 1 210, o troch viac než v stredu, informoval vo štvrtok krízový štáb na svojej stránke koronavirus.gov.hu.

Na ochorenie COVID-19 zomrelo za uplynulých 24 hodín ďalších päť starších pacientov trpiacich aj inými chorobami, čím počet obetí stúpol na 539.

Až 49 obetí pochádza z radov klientov budapeštianskeho domova dôchodcov na Peštianskej ceste.

Z ochorenia sa vyliečilo 2 205 ľudí. Celkový počet nakazených dosiahol 3954.

Pacient s ochorením Covid-19 v budapeštianskej nemocnici svätého Jána. (zdroj: SITA/AP)

10:55 Zabezpečenie pľúcnych ventilácií môže pomôcť pri zvládnutí prípadnej druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rezort tak reagoval na informáciu, že mu spoločnosť Chirana Medical zo Starej Turej dodá všetkých 300 zmluvne dohodnutých pľúcnych ventilácií.

Podľa ministerstva práve zabezpečenie prístrojového vybavenia nevyhnutné a dôležité na prípravu na poskytnutie adekvátnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti ľuďom nielen počas pandémie nového koronavírusu.

"Nákup prístrojovej techniky znamená systematické skvalitňovanie zdravotníctva. Platí to aj v prípade pľúcnych ventilácií. Ich nákupom sa v rezorte zabezpečuje dostatočné pokrytie najkvalitnejšej prístrojovej techniky potrebnej pre pacientov v prípade ochorenia COVID-19 a jeho vážneho priebehu," povedala Eliášová.

10:27 Rusko zaznamenalo vo štvrtok 8 831 nových prípadov nákazy koronavírusom za uplynulých 24 hodín a 169 úmrtí. Celkový počet prípadov vzrástol na 441 108 a celkový počet obetí na 5 384. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské krízové centrum.

Denný nárast počtu prípadov infekcie už 20 dní neprekročil 10 000. V porovnaní so stredou celkový počet prípadov vzrástol o dve percentá, čo je najmenej od vypuknutia pandémie.

Ohnisko pandémie v Rusku - hlavné mesto Moskva - eviduje 3 061 novovyliečených a 1998 nových prípadov. Ďalších 767 infikovaných potvrdila Moskovská oblasť, 375 hlási Petrohrad.

10:10 Ukrajina zaznamenala vo štvrtok 588 nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu 24 hodín, čo je najviac od vypuknutia pandémie, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie ministra zdravotníctva Maxyma Stepanova.

"Na jednej strane máme rekordný počet vyliečených - 602, na druhej strane aj rekordný denný nárast počtu prípadov - 588," povedal Stepanov na tlačovej konferencii.

Vo štvrtok Ukrajina potvrdila 12 nových úmrtí. Dosiaľ eviduje celkom 25 410 prípadov infekcie a 747 úmrtí. Vyliečilo sa 11 042 pacientov.

Od pondelka - po viac než dvoch mesiacoch prestávky pre epidémiu - opäť premáva aj kyjevské metro.

9:35 Na Slovensku pribudol jeden nový prípad nákazy ochorením Covid-19, informoval Národný úrad zdravotníckych informácií. Ide o osobu v Bratislavskom kraji, ktorá nebola umiestnená v karanténnom centre.

V stredu sa nezaznamenalo žiadne úmrtie, počet úmrtí na koronavírus tak zostal 28.

Vyhodnotili 2135 testov, od začiatku testovania sa ich vykonalo 183 764.

Celkový počet pozitívne testovaných osôb stúpol na 1 526. Vyliečil sa jeden pacient, dohromady už 1 376.

S podozrením alebo potvrdenou diagnózou Covid-19 zostáva v nemocniciach 32 pacientov. V troch prípadoch ide o ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti ani na pľúcnej ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je momentálne na hodnote nula.

9:08 Napriek nenaplneniu sa pôvodných scenárov o počte ľudí odkázaných na umelú pľúcnu ventiláciu dodá spoločnosť Chirana Medical zo Starej Turej Ministerstvu zdravotníctva SR všetkých 300 zmluvne dohodnutých pľúcnych ventilácií.

Ako informoval finančno-technický riaditeľ spoločnosti Oskar Baranovič, do konca mája vyrobili a dodali 150 prístrojov, ďalších 150 dodajú do konca júna.

"Napriek veľkým komplikáciám s dodávateľmi a zlyhaním mnohých dodávok komponentov sa nám darí dodávať dýchacie prístroje v súlade s dohodnutým harmonogramom," uviedol Baranovič s tým, že problémy s dodávateľmi zvýšili spoločnosti náklady na výrobu.

8:43 Úplné výsledky pitvy Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel na zadusenie pri policajnom zásahu v americkom Minneapolise, v stredu zverejnili a najavo vyšli niektoré podrobnosti o mužovom zdravotnom stave.

Ukázalo sa, že Floyda 3. apríla pozitívne testovali na ochorenie COVID-19, ale bol bezpríznakový. V správe sa tiež písalo, že Floydove pľúca vyzerali zdravé, ale mal zúžené srdcové tepny.

8:28 Brazília a Mexiko hlásia smutný rekord v počte mŕtvych za jeden deň.

Brazília za 24 hodín zaznamenala ďalších 1349 úmrtí, čo je doteraz najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie v krajine.

Celkový počet obetí dosiahol 32 548, celkový počet potvrdených prípadov nákazy 584 016.

V Mexiku evidovali za 24 hodín 1092 nových úmrtí, denný nárast v tejto krajine po prvý raz prekročil 1000 obetí.

8:20 Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava v týchto dňoch oslovujú rodičov s otázkou, či majú záujem umiestniť svoje deti do škôlky aj počas letných prázdnin.

"V prvom kole zisťujeme, koľko detí by navštevovalo škôlky počas júla a augusta. Na základe poznatkov potom pripravíme niekoľko variantov, ako deti v rámci jednotlivých materských škôl rozmiestnime. Po vydaní aktualizovaných usmernení zo strany zodpovedných orgánov zvolíme model, ktorý uspokojí potreby čo najväčšieho počtu rodičov," povedal vedúci odboru školstva, mládeže a športu mestského úradu Michal Špernoga.

8:15 Organizátori medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes zverejnili výber 56 filmov, ktoré zaradili do oficiálnej selekcie - napriek tomu, že tento rok sa festival z dôvodu pandémie konať nebude.

V poradí 73. ročník prestížneho festivalu sa mal pôvodne konať v termíne 12. až 23. mája. Toto najväčšie podujatie svojho druhu na svete bolo zrušené doteraz len raz v súvislosti s vypuknutím druhej svetovej vojny v roku 1939.

7:44 Zatiaľ čo mnohé krajiny Európy sa postupne otvárajú, v Severnom Macedónsku je situácia opačná. Krajina opätovne zaviedla prísne obmedzenia pohybu ľudí v hlavnom meste Skopje a v ďalších troch častiach krajiny, pretože tam zaznamenali rekordný počet nových prípadov.

Minister zdravotníctva Venko Filipče upresnil, že v týchto oblastiach bude platiť takmer úplný zákaz vychádzania od štvrtka 21:00 až do pondelka 5:00. Ľudia budú môcť ísť len do nemocníc alebo lekární.

7:21 Čína oznámila, že povolí zahraničným leteckým spoločnostiam, ktoré majú v súčasnosti z dôvodu pandémie koronavírusu zablokovanú prevádzku v krajine, obnoviť určitý obmedzený počet letov. Fakticky tak ruší zákaz fungovania amerických aerolínií, dodala tlačová agentúra AFP.

Krok čínskeho úradu pre civilné letectvo nasledoval po tom, čo Washington nariadil od 16. júna pozastavenie všetkých letov čínskych leteckých spoločností do a zo Spojených štátov. Bola to odveta Washingtonu za čínsky zákaz prevádzky amerických a zahraničných aerolínií.

7:00 Na pokračovanie núdzového stavu na Slovensku už nevidia dôvod zdravotné sestry a lekári, ale ani hlavný hygienik Ján Mikas. Jeho predĺženie v súčasnej situácii by podľa niektorých právnikov mohlo byť dokonca aj protiústavné.

Premiér Matovič ale nad jeho predĺžením vážne uvažuje. Tvrdí, že "núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho zásadne neobmedzuje". Nie je to však úplne tak.

Viac sa téme venoval Michal Katuška >>>

6:42 Európska únia a Čína sa z dôvodu pandémie koronavírusu rozhodli zrušiť plánovaný samit, ktorý sa mal konať v septembri v Nemecku.

V telefonátoch medzi Merkelovou, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa lídri zhodli, "že stretnutie sa vzhľadom na celkovú pandemickú situáciu nemôže uskutočniť v plánovanom čase, ale musí sa odložiť", oznámil hovorca kancelárky Steffen Seibert.

6:35 Nemecko poskytne 130 miliárd eur v rámci stimulačného balíka na naštartovanie ekonomiky, oznámila kancelárka Angela Merkelová.

Opatrenia, načrtnuté v 15-stranovom dokumente, majú široký záber. Napríklad bude dočasne znížená daň z pridanej hodnoty, rodiny dostanú 300 eur na každé dieťa a ľudia kupujúci elektrické autá získajú od vlády dvojnásobne vyššiu dotáciu 6000 eur, informovala tlačová agentúra AFP.

6:25 Ďalší vplyvný člen britskej vlády mal pozitívny test na koronavírus - minister podnikania Alok Sharma. Choroba COVID-19 sa uňho prejavila v Dolnej snemovni britského parlamentu, informovala tlačová agentúra AP.

Sharma sa začal zle cítiť, keď mal prejav o návrhu zákona o riadení podniku a platobnej neschopnosti. Absolvoval preto test a potom odišiel domov do izolácie, uviedol jeho úrad.

6:16 Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín 919 úmrtí na nový koronavírus a celkový počet mŕtvych stúpol na 107 099.

USA sú pandémiou najhoršie zasiahnutá krajina vzhľadom na počet úmrtí. Majú teraz potvrdených takmer 1,85 milióna prípadov nákazy.

6:10 Vyše 600 zdravotných sestier zomrelo vo svete na ochorenie COVID-19 a viac ako 230-tisíc zdravotníkov sa nakazilo. Ukazujú to predbežné údaje zhromaždené Medzinárodnou radou sestier.

Vo švajčiarskej Ženeve sídliaca zastrešujúca organizácia, ktorá zastupuje 20 miliónov zdravotných sestier, vyzvala vlády, aby chránili ich zdravie a lepšie zhromažďovali údaje, pretože organizácia má iba obmedzené informácie.

6:05 Otázka verejnej medzinárodnej autobusovej a vlakovej dopravy zo Slovenska do Česka a z Česka na Slovensko ešte nie je vyriešená.

Podľa premiérov oboch krajín by sa však mala čoskoro obnoviť - o podmienkach jej obnovenia rokujú ministri vnútra Česka a Slovenska.

6:00 Kontroly na všetkých hraniciach - vrátane tých so Slovenskom - zrušilo od polnoci aj Rakúsko. Jedinou výnimkou je Taliansko.

Ľudia z ostatných krajín nepotrebujú pre cestu do Rakúska žiadne zdravotné testy.

"S Talianskom to zatiaľ čísla neumožňujú, ale chceme to, akonáhle to bude možné, dohnať," povedal rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Situáciu na Apeninskom polostrove posúdi Rakúsko znovu budúci týždeň.

5:55 O polnoci sa bez obmedzení otvorili hranice medzi Slovenskom a Českom. V stredu sa na tom v Prahe dohodli premiéri oboch krajín Igor Matovič a Andrej Babiš.

"Od polnoci bude možné sa slobodne pohybovať medzi Slovenskom a Českom, tak ako to bolo pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu," povedal v stredu Babiš.

Predtým mohli Česi na Slovensko i Slováci do Česka vycestovať bez potvrdenia o negatívnom teste na COVID-19, ak pobyt nepresiahol 48 hodín.

Na slovenskej strane ostáva kontrolný režim v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín.