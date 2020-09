Koronavírus: V Grécku prvýkrát zaznamenali úmrtie migranta (minúta po minúte)

Slovensko eviduje celkovo 9 078 prípadov nákazy koronavírusom. Pandémia si doteraz vyžiadala 44 obetí.

28. sep 2020 o 6:23 (aktualizované 28. sep 2020 o 7:39) Martin Vonšák, Simona Kováčiková, TASR, SITA, ČTK

07:39 SVET Pozitívne výsledky testov pribúdajú v Indii v súčasnosti rýchlejšie ako kdekoľvek inde na svete. Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu v Indii prekročil v hranicu šiestich miliónov.

India sa tak po USA stala druhou krajinou na svete, ktorá prekonala hranicu šesť miliónov nakazených. Viac ako päť miliónov infikovaných zaznamenala India 16. septembra. V druhej najľudnatejšej krajine na svete pribudlo za uplynulých 24 hodín 82 170 nových prípadoch nákazy, čím ich celkový počet dosiahol 60 744 703. V rovnakom období pribudlo tiež najmenej 1039 úmrtí, ich celkový počet sa tak zvýšil na 95 542.

07:35 SLOVENSKO Tri týždne od začiatku školského roka bolo na Slovensku úplne zatvorených 27 materských, základných a stredných škôl. V ďalších 85 školách zaviedli čiastočné opatrenia, napríklad sa neučilo v niektorých triedach. V karanténe bol viac ako 12-tisíc žiakov.

Rizikom sú aj internáty. Viac o pandemickej situácii v školách si prečítate v texte Daniely Hajčákovej.

07:16 SVET Český minister zdravotníctva Roman Prymula v nedeľu uviedol, že uvažuje o obmedzení zhromažďovania na maximálne desať až 20 ľudí. Zatiaľ nemieni zatvárať základne školy, u stredných škôl sa bude viesť diskusia o zavedení dištančnej výučby s výnimkou prvých ročníkov. Chce rokovať s ministrom školstva Robertom Plagom o dočasnom zrušení výučby hudobnej výchovy a telocviku, pri ktorých žiaci nemusia nosiť rúška.

07:08 SVET V Českej republike pribudlo v nedeľu 1305 prípadov nákazy. Ich celkový počet tak stúpol na 64 597.

V porovnaní s 1983 prípadmi za sobotu ide o výrazný pokles, no ten súvisí aj s menším počtom testov vykonaných počas víkendu. V dôsledku nákazy doteraz zomrelo 606 ľudí, uzdravilo sa 31 268 osôb. Počet aktívnych prípadov dosiahol 32 723. Aktuálne je hospitalizovaných 802 osôb a vykonalo sa ďalších 15 187 testov.

06:46 SVET Takmer dva mesiace trvajúce sprísnené karanténne opatrenia v austrálskom štáte Viktória a jeho metropole Melbourne boli uvoľnené. Za uplynulých 24 hodín bolo v tejto pandémiou najviac postihnutej časti Austrálie zaznamenaných len päť nových infikovaných osôb. Hlásené boli tri nové úmrtia, takže celkový počet obetí vo Viktórii sa zvýšil na 787 a v celej Austrálii na 875.

Premiér Viktórie Daniel Andrews v nedeľu avizoval zmiernenie niektorých sprísnených opatrení, ktoré od 2. augusta platili aj pre 4,9 milióna obyvateľov Melbourne, keď denný nárast prípadov prekročil hranicu 700. Okrem iného sa ruší nočný zákaz vychádzania platný od 21.00 h do 05.00 h. Všetky obmedzenia pohybu však budú zrušené najskôr 19. októbra. Okolo 130 000 ľudí sa síce bude môcť vrátiť do práce, no na športové aktivity sú naďalej vyhradené dve hodiny denne vo vzdialenosti do päť kilometrov od bydliska. Povolené sú stretnutia maximálne piatich osôb z dvoch domácností v exteriéri. Zároveň boli zavedené nové pokuty za porušenie pravidiel. Za nepovolené zhromažďovanie ľudí vonku alebo v uzavretých miestnostiach hrozí pokuta v prepočte približne 3000 eur.

6:23 SVET V Grécku prvýkrát zaznamenali úmrtie migranta nakazeného novým druhom koronavírusu. Je ním 61-ročný Afganec, otec dvoch detí, ktorý bol umiestnený v utečeneckom tábore Malakasa ležiacom severne od Atén. Tento muž zomrel počas hospitalizácie v nemocnici v gréckom hlavnom meste. Zdravotníci teraz zisťujú, s kým prišiel tesne pred svojou smrťou do kontaktu.

Tábor Malakasa, kde sa nachádza asi 3000 migrantov, a neďaleké tábory Schisto a Eleonas boli dané 7. septembra do karantény z dôvodu zvyšujúceho sa počtu infekcií.

Koronavírus SARS-CoV-2 sa začal prudko šíriť aj v dočasnom tábore na ostrove Lesbos, kde malo pozitívne testy viac ako 240 žiadateľov o azyl. Postavený bol narýchlo po tom, čo tamojší utečenecký tábor Moria, kde sa tiesnilo takmer 13.000 ľudí, zničil 8. septembra požiar. Pred presťahovaním do nového tábora absolvovali všetci migranti testy.

Grécke tábory pre migrantov sú od marca v karanténe, pričom ľudskoprávne organizácie kritizujú prísne obmedzenia pohybu. Grécke ministerstvo zdravotníctva informovalo v nedeľu o 218 nových prípadoch nákazy a troch ďalších úmrtiach vrátane afganského migranta. Celkový počet infikovaných sa tak zvýšil na 17 444. Od začiatku pandémie zomrelo v Grécku na nákazu koronavírusom 379 osôb, ich priemerný vek je 78 rokov. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je v súčasnosti 68 osôb.