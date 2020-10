Dobré ráno: Matovič vs. Sulík. Kto vyjde z pandémie ako politický víťaz?

Sulík nesúhlasí s novými opatreniami.

12. okt 2020 o 23:07 Jana Maťková, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

"Sú ľudia, ktorí sa aj v mimoriadne ťažkej situácii nevedia správať ako zodpovední politici. A veľmi ma to mrzí."

Premiér Igor Matovič takto komentoval Richarda Sulíka s odkazom, že má nulové EQ. Minister hospodárstva totiž v rámci nových opatrení proti pandémii nesúhlasil so zatváraním prevádzok a upozorňoval na likvidáciu ekonomiky.

Odvtedy medzi koaličnými partnermi padajú slová ako sabotáž, podraz, tliachaniny či výzva na výmenu lídra SaS.

Čo sa to vlastne v koalícii deje a môže takto vláda fungovať ďalej, sa Jana Maťková pýtala komentátora denníka Sme Petra Tkačenka.

Zdroje zvukov: Facebooková stránka Úradu vlády SR, TASR

Krátky prehľad správ

Marán Kotleba je v prípade kauzy šekov v hodnote 1488 eur vinný. Špecializovaný trestný súd ho odsúdil na štyri roky a štyri mesiace vo väzení. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.



Od dnes platí zákaz zhromažďovania sa pre viac ako šesť ľudí, viac osôb sa môže stretávať len v prípade, ak sú z jednej domácnosti. Vláda chce zákazom znížiť mobilitu a socializáciu na miestach, kde to nie je nevyhnutné.



Od štvrtku budú zakázané všetky hromadné podujatia - kultúrne, športové aj náboženské. Zatvárajú sa fitness centrá, kúpaliská, wellnesy a sauny. Reštaurácie a kaviarne budú môcť občerstvenie podávať len v exteriéri alebo ho vydávať zabalené so sebou. V obchodoch bude platiť obmedzenie jedna osoba na 15 metrov štvorcových a seniori majú opäť vymedzené hodiny na nákup od 9:00 do 11:00.

Európska únia uvalila sankcie na bieloruského lídra Alexandra Lukašenka. Kritizuje, že Lukašenkov režim aj naďalej používa násilie na potlačenie protestov, ktoré vypukli po výsledkoch volieb. Lukašenko včera vyhlásil, že je pripravený vzdať sa časti svojich právomocí a preniesť ich na vládu alebo iné úrady.



Počet prírodných katastrof sa od roku 2000 zdvojnásobil v porovnaní s predchádzajúcimi 20-timi rokmi. Dôvodom sú podľa Úradu OSN pre znižovanie rizika katastrof klimatické zmeny. Takmer 7 350 katastrof si vyžiadalo milión 230 tisíc obetí a spôsobili hospodárske škody vo výške dva a pol trilióna eur.

Odporúčanie

Možno ste už o ňom počuli, minimálne ste ho mohli zaregistrovať ako nomináciu na Oscara či Zlatý glóbus. Jojo Rabbit je vojnová dramédia, ktorá zobrazuje život chlapca v nacistickom Nemecku. Desaťročný Jojo je oddaný ideológii Tretej ríše, no zrazu je konfrontovaný so židovským dievčaťom, ktoré ukryla jeho mama v podkroví. A vo vzduchu visí otázka, či ju ako správny člen Hitlerovej mládeže udať alebo sa s ňou zblížiť. Film nájdete na HBO Go a naozaj sa ho oplatí pozrieť.

