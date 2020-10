Koronavírus: Česko má nový rekord, pribudlo takmer 10-tisíc prípadov (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol 22 296 prípadov. Pandémia COVID-19 si doteraz vyžiadala 66 obetí.

15. okt 2020 o 6:03 (aktualizované 15. okt 2020 o 8:39) Patrik Sopóci, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

8:36 SVET - Portugalsko vyhlásilo pre narastajúci počet prípadov stav núdze, ktorý nadobúda účinnosť dnes a potrvá 15 dní.

Núdzový stav vláde umožňuje obmedziť pohyb ľudí, ako aj verejný život. Stretnutia vo verejných priestranstvách sú tak od štvrtka limitované na najviac päť ľudí, na súkromných oslavách je povolených maximálne 50 osôb.

Ľudia musia navyše nosiť rúška všade okrem svojich domovov a tí, čo chodia do práce a do školy, musia povinne používať aplikáciu na monitorovanie kontaktov s názvom "Stay Away".

8:05 SVET - Španielsko sa v stredu stalo prvým štátom Únie, ktorý dosiahol hranicu 900-tisíc prípadov ochorenia COVID-19, po tom, ako zaznamenali ďalších vyše 11-tisíc nových infikovaných.

Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva sa od začiatku pandémie nakazilo koronavírusom dovedna 908 056 osôb, čo Španielsko radí na 7. miesto na svete.

Ďalšou výrazne zasiahnutou krajinou EÚ je Francúzsko, ktoré hlási viac ako 750-tisíc pozitívne testovaných.

Demonštranti sa v španielskej Barcelone zúčastňujú na proteste organizovanom majiteľmi barov a reštaurácií, ktoré pre šírenie koronavírusu naradili na severovýchode krajiny zatvoriť na dva týždne. Majitelia tvrdia, že už počas prvej vlny pandémie ochorenia Covid-19 utrpeli tvrdú ranu. (zdroj: TASR/AP)

7:40 SVET - V Brazílii za posledný deň zomrelo ďalších 749 ľudí s Covidom-19. Počet novonakazených sa zvýšil o 27 235.

O deň skôr brazílske úrady hlásili 309 úmrtí a 10 220 nových prípadov nákazy.

7:28 SVET - Koronavírusom bol nakazený aj najmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa Barron, oznámila jeho matka a prvá dáma Melania Trumpová, podľa ktorej mali posledné testy obaja negatívne.

Biely dom začiatkom októbra informoval, že sa nákaza u 14-ročného Barrona nepreukázala. Vtedy ju potvrdili u oboch jeho rodičov.

"Oddýchli sme si, keď mal negatívny test, ale potom - ako mnoho rodičov v ostatných mesiacoch - som si pomyslela, čo bude zajtra alebo pozajtra?," napísala vo vyhlásení prvá dáma. Jej obavy sa podľa vlastných slov potvrdili neskôr, keď nákazu odhalili aj u jej syna.

7:00 SVET - V Nemecku pribudlo za posledných 24 hodín rekordných 6638 nových prípadov. Ide o najvyšší denný nárast od začiatku pandémie.

Inštitút Roberta Kocha dodal, že predošlý rekordný denný nárast, 6294 nových prípadov, hlásili z Nemecka 28. marca.

Nový rekord prišiel len niekoľko hodín po tom, ako nemecká kancelárka Angela Merkelová oznámila - po dlhých stredajších rokovaniach s premiérmi 16 spolkových krajín - sprísnenie epidemiologických reštrikcií.

Obmedzenia sa týkajú zhromažďovania či povinného nosenia rúšok na tvár, a to v oblastiach s vysokým počtom nakazených.

V oblastiach, ktoré zaznamenajú 35 novonakazených na 100-tisíc obyvateľov za týždeň, bude podľa Merkelovej nosenie rúšok povinné na všetkých miestach, kde sú ľudia dlhšiu dobu v blízkom kontakte.

Na verejnosti sa tam zároveň bude môcť zhromaždiť nanajvýš 25 ľudí, pričom súkromné stretnutia budú limitované na 15 osôb.

6:35 SVET - Veľká Británia zaznamenala 19 724 nových prípadov nového koronavírusu a 137 súvisiacich úmrtí. Krajina tak v stredu hlásila o 2500 prípadov viac ako v utorok.

Nakazených je tam však v súčasnosti zrejme viac, než uvádzajú oficiálne čísla, píše agentúra DPA s tým, že Británia aktuálne zápasí s nedostatkom testov.

6:13 SVET - V Česku pribudlo v stredu 9544 nových prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2.

Ide o najvyšší denný prírastok infikovaných v krajine od začiatku pandémie. Doterajší rekord z piatka minulého týždňa bol prekonaný o takmer tisíc prípadov. Vtedy testy odhalili 8618 nakazených.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem

6:00 SLOVENSKO - Na Slovensku od dnes vstupujú do platnosti sprísnené opatrenia. Rozhodol o nich ešte v nedeľu ústredný krízový štáb.

Rúško je povinné aj v exteriéri v mestách a obciach.

Všetky hromadné podujatia sú zakázané.

Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, kaviarne, krčmy) môžu podávať jedlo a nápoje iba v exteriéri alebo zabalené so sebou.

Fitness a wellness centrá, kúpaliská, akvaparky a sauny sú zatvorené.

V obchodoch a nákupných centrách môže byť len obmedzený počet ľudí, pričom platí pravidlo jeden človek na 15 metrov štvorcových.

Obchody majú mať vyhradený čas pre seniorov nad 65 rokov od 9:00 do 11:00, nakupovať však môžu aj mimo týchto hodín.

Okrem toho sú už od pondelka zatvorené stredné školy, ktoré prešli na dištančnú výučbu. Základné a materské školy zatiaľ fungujú ako doteraz.

Od utorka platí zákaz zhromažďovania sa viac ako šiestich ľudí.