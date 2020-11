Minúta po minúte: Pokračuje vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora

Výbor má vypočuť ešte štyroch kandidátov.

20. nov 2020 o 9:12 Katarína Kozinková, Peter Kováč

Ústavnoprávny výbor pokračuje vo vypočúvaní kandidátov na generálneho prokurátora, vypočuť má ešte štyroch.

Ako prvý začal kandidát Juraj Kliment.

Vo štvrtok predstúpili pred výbor Jozef Čentéš, Tomáš Honz a Ján Hrivnák.

Voľba generálneho prokurátora sa uskutoční už budúci týždeň.

Vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora sledujeme naživo (minúta po minúte)

9:30 Začínjú otázky poslancov. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zo Za ľudí sa pýta, ako sa dostal elitný sudca ako Kliment k spolupráci s osobou, ako je bývalý siskár Peter Tóth. Sudca s ním napísal dve knihy o kauze Cervanová.

„Ťažko sa mi hľadala v mediálnom priestore osoba, ktorá by bola ochotná pristúpiť na túto spoluprácu,“ hovorí Kliment. Vraví, že Tóth ani nebol prvým človekom, s ktorým chcel knihu napísať, no napokon ho vyhodnotil ako vhodného na napísanie knihy, ktorú si zaumienil napísať, pretože „cítil povinnosť“ vysvetliť verejnosti závery prípadu Cervanová.

„Čítal som (Tóthovu) knihu Bežec, kde ma zaujal analytický prístup k niektorým faktom,“ vysvetľuje Kliment s tým, že spolupráca bola založená len na faktoch týkajúcich knihy a netýkala sa ničoho iného.

9:25 „Prokuratúra je ako dom s vytrhnutými dverami. Každý mohol vojsť, kedy chcel,“ hovorí Kliment a dodáva, že má na mysli politikov, kriminálnikov a rôzne ďalšie živly. „Dvere treba opäť zavrieť,“ zakončuje úvodné slovo.

9:21 Kliment hovorí o vlastnostiach, aké by mal mať nový generálny prokurátor. Spomína, že by mal postupovať samostatne a nezávisle od politickej moci, no mal by zároveň ukazovať svoju tvár. Za dôležitý považuje princíp kolegiality.

„Každý prokurátor je povinný upozorňovať na chyby ostatných prokurátorov,“ vraví. Nový šéf prokuratúry by mal podľa neho zároveň riadne a včasne iniciovať disciplinárne konania za pochybenia prokurátorov, pričom výsledky disciplinárok je podľa neho potrebné oznamovať verejnosti.

Spomína krátkodobé aj dlhodobé ciele, ktoré by si chcel stanoviť. Patrí k nim menej byrokracie a tiež zvyšovanie dôveryhodnosti.

9:15 Kliment hovorí, že prokuratúra potrebuje krízového manažéra, a ako svoju úlohu vidí stabilizáciu prokuratúry a jej navrátenie k štandardnému výkonu práce.

„Vzhľadom na posledné akcie NAKA je evidentné že prokuratúra sa nachádza v kríze a potrebuje krízového manažéra,“ vraví Kliment s tým, že na mysli má najmä policajné akcie Očistec a Božie mlyny.

Dodáva, že súčasná kríza dokonca otvorila diskusiu o tom, či by sa prokuratúra nemala transformovať podľa vzoru Česka na štátne zastupiteľstvo. V takom prípade by bola podriadená výkonnej moci.

9:10 V historickej bude Národnej rady pokračuje vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora. Ako prvý začne kandidát sudca Juraj Kliment z Najvyššieho súdu.

Pôvodne mal vystúpiť vo štvrtok, no pre časový sklz jeho vypočúvanie preložil výbor na piatok. Kliment sa ujíma úvodného slova.

