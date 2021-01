Koronavírus: WHO kritizovala nespravodlivé prerozdelenie vakcín (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 215-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 163 obetí. V okrese Nitra platí sprísnený lockdown.

15. jan 2021 o 6:11 Martin Vonšák, Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

6:10 SVET - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala spôsob, akým sú vo svete prerozdelené vakcíny proti novému koronavírusu. Až 95 percent všetkých dávok vakcín bolo totiž podľa WHO dovezených len do desiatich krajín. Informovala o tom vo štvrtok stanica ORF.

Všetky krajiny, ktoré sú toho schopné, by sa mali zasadzovať za spravodlivé distribuovanie očkovacích látok, povedal šéf WHO pre Európu Hans Kluge. Európa by sa mala podľa neho v tejto súvislosti správať solidárnejšie. Podľa analýzy online platformy Our World in Data (OWID), ktorá sa zameriava na skúmanie globálnych problémov, sú medzi krajinami, ktoré dostali väčšinu vakcín, Británia, Čína, Izrael, Nemecko, Rusko, Spojené štáty, Španielsko a Taliansko.