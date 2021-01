Koronavírus: Británia zavedie karanténu v hoteloch pre cestujúcich zo zahraničia (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 237-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 4 068 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

26. jan 2021 o 6:13 (aktualizované 26. jan 2021 o 7:07) Andrej Kuzmány, Kristína Braxatorová, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

7:05 SVET - Zdravotné úrady amerického štátu Minnesota potvrdili, že detegovali prvý prípad nákazy brazílskym variantom koronavírusu na území Spojených štátov. Nakazeným je obyvateľ Minnesoty, ktorý nedávno vycestoval do Brazílie.

Pacient, ktorý má bydlisko v mestskej oblasti Minneapolis-Saint Paul, mal začiatkom januára pozitívny výsledok testu a bola mu odporúčaná izolácia. Ďalšie laboratórne testy odhalili, že je nakazený brazílskym variantom koronavírusu SARS-CoV-2.

Súvisiaci článok Zastavte lockdown. Demonštranti v Holandsku podpálili odberové miesto Čítajte

6:43 SVET - Holandská polícia zadržala v noci na utorok vyše 150 ľudí, ktorí sa zišli na protestoch proti zákazu nočného vychádzania zavedenému cez víkend v rámci sprísnenia opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Ako informovala agentúra DPA, v centrách viacerých miest v Holandsku - vrátane Amsterdamu, Haagu a Rotterdamu - sa v pondelok večer, krátko pred začiatkom zákazu nočného vychádzania, zhromaždili stovky prevažne mladých ľudí. Podobné protesty sa konali už aj v sobotu a nedeľu.

Demonštranti sa po mestách pohybovali vo veľkých skupinách, rozbíjali okná a výklady, plienili obchody, demolovali autobusové zastávky a útočili na policajtov petardami a kameňmi.

Okrem policajtov boli obeťou tohto násilia aj novinári a televízne štáby.

Rozbité okno na prevádzke rýchleho občerstvenia v holandskom meste Rotterdam po tom, ako vyčíňala skupina demonštrantov na protest proti zákazu vychádzania. (zdroj: TASR/AP)

6:26 SVET - Americký prezident Joe Biden vyjadril presvedčenie, že USA sa do leta priblížia k dosiahnutiu kolektívnej imunity voči chorobe COVID-19. Na tlačovej konferencii v Bielom dome zároveň uviedol, že všetci Američania, ktorí majú záujem o očkovanie proti covidu, by vakcínu mali dostať do jari.

Zaočkovanie takého veľkého počtu ľudí označil za "bezprecedentnú logistickú výzvu v histórii našej krajiny". Vyjadril však presvedčenie, že "to dokážeme".

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/zbn2aeD_prw

6:10 SVET - Británia čoskoro zavedie povinnú karanténu v hoteloch pre cestujúcich zo zahraničia. S odvolaním sa na britskú televíziu ITV o tom informoval denník The Guardian.

Podľa novinára Paula Branda hotelové reťazce očakávajú, že vláda v utorok oznámi nútenú karanténu pre tých, ktorí pricestujú do Británie. Reťazce sa vraj už teraz pripravujú na rozhovory týkajúce sa chystaného opatrenia.

"Ľudia by boli v karanténe desať dní a v hotelových izbách by sa aj stravovali," napísal Paul Brand na twitteri. Dodal, že nariadenie bude musieť byť ešte schválené na utorňajšom stretnutí ministrov, no podľa neho niekoľko zdrojov z vládneho prostredia tvrdí, že aj keď panujú medzi zákonodarcami isté nezhody, týkajú sa iba detailov.