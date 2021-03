Koronavírus: V Česku odhalili ďalších takmer 15-tisíc prípadov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 317-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 560 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

5. mar 2021 o 6:10 (aktualizované 5. mar 2021 o 8:11)

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte

8:10 SLOVENSKO - Prezenčné vyučovanie v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude v Starej Ľubovni od pondelka pokračovať bez zmeny. Informoval o tom prostredníctvom sociálnej siete primátor mesta Ľuboš Tomko.

Podľa jeho slov zabezpečené síce bude prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, no z dôvodu voľných kapacít a podmienok, ktoré neumožňujú dištančné vzdelávanie, budú otvorené aj pre ostatné deti.

8:05 SVET - V Česku pribudlo ďalších 14 554 prípadov nákazy, čo je o niečo menej ako dva dni predtým (v stredu ich bolo 15 088, v utorok 16 642).

Aktívnych prípadov je aktuálne 162 505, v nemocniciach leží 8 153 pacientov. Počet úmrtí v krajine vystúpil už na číslo 21 325.

7:50 SVET - V Nemecku za uplynulý deň pribudlo 10 580 nových prípadov nákazy a 264 úmrtí. O deň skôr to bolo 11 912 prípadov a 359 úmrtí.

Inštitút Roberta Kocha, ktorý pandémiu v Nemecku monitoruje, zaznamenal vo štvrtok pred týždňom 9 997 nových nakazených a 394 úmrtí.

7:43 SLOVENSKO - Kým za celý rok od začiatku pandémie sa na Slovensku využilo 14,38 milióna antigénových testov, teraz ich rezort zdravotníctva kúpil v jednej várke 35 miliónov. Zaplatil za ne takmer 140 miliónov eur.

V súvislosti s týmto nákupom minister zdravotníctva Marek Krajčí v utorok oznámil "obrovskú zmenu" v testovaní na koronavírus na Slovensku. Spočívať mala podľa neho v tom, že ľudia sa už nebudú musieť testovať v mobilných odberových miestach, ale doma samotestami.

Nakúpených 35 miliónov antigénových testov však nie je určených na domáce použitie. Viac sa dozviete v texte Jána Krempaského >>>>

7:30 SLOVENSKO - Vyzeralo to, akoby sme boli ostrovom bez nového vírusu. Pred rokom sa Covid-19 postupne šíril Európou, no Slovensku sa akoby zázračne vyhýbal. Prvého pacienta s novým ochorením sme zaznamenali až šiesteho marca, keď už talianske zdravotníctvo kolabovalo. Dnes sme v podobnej situácii, ako bol Apeninský polostrov pred rokom, práve my.

Ako vyzerá denno-denný boj s novým typom koronavírusu, ako sa zdravotníci vyrovnávajú so smrťou pacientov a čo by pomohlo, aby sa situácia konečne zlepšila? Jana Maťková sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno rozprávala s Dagmar Bodákovou, primárkou oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti nemocnice Svet zdravia Galanta.

7:14 SLOVENSKO - Predseda Národnej rady a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil odchod niektorej politickej strany z vládnej koalície. Povedal to vo štvrtok v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane.

Na otázku, či táto vláda vydrží celé funkčné obdobie, odpovedal, že musí.

7:00 SVET - Po dvoch dňoch s rekordnými počtami úmrtí vyzval brazílsky prezident Jair Bolsonaro obyvateľov krajiny, aby prestali "fňukať" a "kňučať" a uvedomili si, že treba ísť ďalej. Urobil tak v rámci najnovších útokov proti novým opatreniam, ktoré prijali jednotlivé štáty.

“ Fňukania a kňučania už bolo dosť. Ako dlho chcete ešte nariekať? „ Jair Bolsonaro, brazílsky prezident

"Fňukania a kňučania už bolo dosť. Ako dlho chcete ešte nariekať?," vyhlásil Bolsonaro pred davom priaznivcov. "Ako dlho zostanete doma a necháte všetko zatvorené? Nikto to už dlhšie nevydrží. Znovu hovorím, že je nám ľúto mŕtvych, ale potrebujeme riešenie."

6:42 SVET - Talianska vláda oznámila odklad komunálnych volieb až na termín po lete, keďže krajinu stále trápi pandémia koronavírusu.

Mnoho významných veľkých miest ako Rím, Miláno, Neapol, Turín a Bologna si malo v júni voliť starostov, ale viesť predvolebnú kampaň by bolo v zhoršujúcej sa pandemickej situácii ťažké. Hlasovanie sa preto uskutoční medzi 15. septembrom a 15. októbrom, presný termín sa ešte stanoví.

6:15 SVET - Kubou vyvíjaná protikoronavírusová vakcína vstúpila do tretej fázy klinických testov. Ide o prvú vakcínu svojho druhu, ktorú doteraz do tohto štádia vyvinula latinskoamerická krajina.

Vakcínu SOBERANA-02 otestovali kubánske úrady na 44-tisíc dobrovoľníkoch vo veku od 19 do 80 rokov. Prvé pokusné očkovania by sa mali začať v hlavnom meste Havana na budúci týždeň.

Dobrovoľníci budú rozdelení do troch skupín - niektorí dostanú dve dávky vakcíny s 28-dňovým odstupom, ďalší dostanú dve dávky plus imunitný posilňovač, tretia skupina dostane placebo.

Touto treťou fázou klinických testov sa oficiálne ukončí trojmesačné obdobie od podania poslednej dávky, uviedol inštitút Finlay.

6:00 SVET - Úrady v austrálskej metropole Canberra vyjadrili "sklamanie a frustráciu" nad tým, že Európska únia zablokovala dodávku 250-tisíc dávok protikoronavírusovej vakcíny od spoločnosti AstraZeneca do Austrálie.

"Sme veľmi sklamaní a frustrovaní týmto rozhodnutím, ale je to zároveň dôvod, prečo prijímame prísne opatrenia," povedal austrálsky minister financií Simon Birmingham.

Európska únia využila svoj zákaz na vývoz covidových liečiv vôbec po prvý raz so zámerom zabrániť tomu, aby sa dostali z Talianska do Austrálie, uviedli vo štvrtok pre DPA zdroje z prostredia Únie, čo potvrdil takisto aj britský denník Financial Times.

"Svet sa momentálne nachádza v nepreskúmanom teritóriu, nie je preto prekvapujúce, že niektoré krajiny porušujú pravidlá," dodal Birmingham.